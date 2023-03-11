Переупрямили. Спорное судейство не помешало «Спартаку» набрать важнейшие три очка

Московский «Спартак» обыграл воронежский «Факел» (3:2) в домашнем матче 19‑го тура РПЛ. В составе «красно‑белых» Квинси Промес оформил дубль, еще один мяч на счету Кристофера Мартинса. За гостей отличились Хызыр Аппаев и Реда Рабей, реализовавший пенальти. «Спартак» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» (14) располагается на 14‑й строчке.

Кабан вместо Гладиатора и пустые трибуны

Обозреватель «Советского Спорта» Юрий Волохов огорчен плохой посещаемостью матча на «Открытие Арене», вызванной введением Fan ID.

«Прежде чем перейти к футболу, пару слов на полях. В какой-то степени матч стал историческим, прежде всего, для болельщиков: кабан сменил гладиатора в роли символа клуба. Воин из древней Греции, видимо, отправился на пенсию.

Известно, что много лет лучшему игроку сезона по мнению фанатов вручается "Золотой кабан". Вот в клубе и решили, что Гладиатор устарел, или постарел. Ну кабан, так кабан.

Крайне неприятно смотреть на полупустые трибуны, понятно почему. И мы уже, к сожалению, привыкаем к этой ситуации. Однако наши футбольные чиновники говорят, что все идет по плану. Они наплевали на известное правило: футбол для болельщиков.

А депутат Госдумы Терюшков договорился до того, что большинство фанатов всех (!) команд РПЛ уехали в зону СВО Родину защищать, поэтому фанатские сектора пустуют на трибунах стадионов. Товарищу Терюшкову платят большую зарплату за то, чтоб он подобный бред нес?

И еще, Соболев еще в октябре забил последний гол в чемпионате, причем в ворота ЦСКА. А у Промеса на счету было 99 голов во всех турнирах за "Спартак". Конечно, голландец хотел забить сотый».

Гильермо Абаскаль Главнй тренер «Спартака» В таких сложных матчах я бы сказал два слова: характер и достоинство. Да, у нас были ошибки, мы осознаем это, я несу ответственность за них, потому что команда не может так легко пропускать. Тем не менее команда с первой по 90‑ю минуту билась и каждый из игроков делал это. Я хочу поблагодарить ребят за их реакцию во втором тайме, потому играть против соперника, который вдесятером стоит у своих ворот, сложно.

Абаскаль сделал четыре замены

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«До нынешнего момента “Спартак” и “Факел” уже провели три очных матча в этом сезоне. Во всех случаях красно-белые обыгрывали “огнеопасных”. В первом круге чемпионата команда Абаскаля выиграла в Воронеже — 4:1, после чего одержала домашнюю победу в Кубке — 3:0, а следом вновь победила в Воронеже в кубковом противостоянии — 2:1.

Разумеется, все ждали от команды Абаскаля четвёртой победы над “Факелом” в нынешнем сезоне по итогам встречи в рамках второго круга чемпионата. В ней хозяева не могли рассчитывать на травмированных Чернова, Умярова и Мозеса, а у гостей в лазарете находился Божин.

Абаскаль сделал четыре изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против “Урала”. Вместо Чернова, Дуарте, Игнатова и Николсона с первых минут появились Маслов, Джикия, Зиньковский и Соболев. Пятибратов, в свою очередь, совершил две перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Химок”. Акбашева и Гонгадзе сменили Якимов и Брахими.

С самого начала встречи на поле стала вырисовываться ожидаемая картина. Футболисты “Спартака” забрали мяч под свой контроль, полным составом полевых игроков расположились на чужой половине поля и в позиционных атаках искали свободные зоны в глубоких защитных построениях соперника. С изобретательностью в нападении команда Абаскаля испытывала сложности в дебюте встречи. Хозяева редко доводили свои наступления до акцентированных ударов по воротам Городового и не создавали опасные моменты».

Дмитрий Пятибратов Главный тренер «Факела» Сложный матч, напряженный. В конце не хватило мастерства — не дотерпели. «Спартак» нас продавил. Но то, что при минус два гола вернулись в игру, до последнего были шансы на положительный результат — это плюс. План на игру работал. Понимали, что соперник быстрый и агрессивный. Отличная работа с мячом на больших скоростях. Была задача не дать разбежаться. С этим справлялись. Во втором тайме надо было очень грамотно работать в обороне. Но, к сожалению, пропустили. Расстроены результатом, потому что очень много болельщиков приехало из Воронежа, которые нам помогали. Отношением к делу своей команды я доволен. Нам есть, куда расти.

Промес разменял сотню за «Спартак»

Корреспондент Sportbox.ru Кирилл Гальцов поздравляет лидера атак красно-белых с дублем в матче против «Факела».

«Первые 10-15 минут игры прошли предсказуемо. "Спартак" пытался контролировать мяч, а "Факел" оборонялся всей командой и изредка выбегал в быстрые контратаки. Игроки Дмитрия Пятибратова уже не раз в этом сезоне отбирали очки у фаворитов и заслужили прозвище "наглецы из Воронежа". Москвичи это прекрасно понимали и никуда не спешили. Собственно, первый опасный момент у ворот "Факела" возник на 18-й минуте и сразу завершился голом.

Зиньковский пробил из-за пределов штрафной, Городовой неудачно отбил мяч перед собой, а на добивании первым был Квинси, забивший 100-й гол в составе "Спартака". Выдающееся достижение голландца, который первый мяч за "красно-белых" забил в далеком 2014 году. Промес решил на этом не останавливаться и в конце тайма отличился еще раз. Причем сделал это очень красиво, издевательски обыграв защитника "Факела" Морозова и пробив мимо вратаря воронежцев — 2:0.

Казалось, что на этом интрига закончилась. Тем более что за минуту до второго гола Промеса отличился Александр Соболев, однако арбитр усмотрел в том эпизоде нарушение правил и отменил взятие ворот, чем очень разозлил Абаскаля, который рвал и метал на бровке. Похоже, что "Спартак" опять попал в эпицентр судейского скандала. По иронии судьбы второй матч подряд отменяется гол Соболева. Могло быть 3:0 уже к перерыву, а стало 2:2. Как это возможно, спросите вы. Ведь Квинси забил свой второй мяч за пару минут до конца первого тайма».

Квинси Промес Хавбек «Спартака» Это особенный день. Мне удалось войти в историю, поддержка моих родителей на стадионе была особенно приятна. Обычно они поддерживают меня издалека, но сегодня они были здесь, и это здорово. Я никогда не нервничаю, я люблю свое дело. Выходя на матчи, особо не переживаю. Тем не менее, мне нужны были эмоции, чтобы забить этот гол. Это особенные эмоции. Трудно понять, что произошло. Возможно, осознание события придет к концу сезона. Не хочу делать паузу. Это еще не конец. Я не считаю, что уровень лиги снизился. Победы даются непросто. Я стараюсь и много работаю. Я знаю, какой чемпионат был раньше и не могу сказать, что уровень упал. Нужно работать и идти вперед. Рад за Мартинса, который забил победный гол.

«Спартак» расслабился и был наказан

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отдает должное игрокам «Факела», которые сумели наказать расслабившегося соперника еще до перерыва.

«Спартаковцы повели в два мяча — и расслабились. В своё время Фабио Капелло говорил, что счёт 2:0 самый опасный в футболе. Вот вам доказательство из РПЛ. "Факел" отыгрался ещё до перерыва! В моменте с голом Хызыра Аппаева, пожалуй, ошибся Денисов: сделал шаг вперёд, офсайд не создал и нападающего упустил. Для Аппаева это всего второй гол в сезоне и второй в 56 матчах в элите.

А в компенсированное время Безбородов только благодаря повтору определил, что Пруцев в собственной штрафной ударил рукой по лицу Ираклия Квеквескири. Это, конечно, пенальти. Новичок "Факела" Реда Рабеи пробил не очень хорошо, низом по центру, тем не менее Александр Селихов гадал и не отбил, хотя коснулся мяча ногой.

Команды столько забили, а второй тайм фактически начинался с того же, что и первый. Из-за ничейного счёта "Спартак" должен был возвращаться к своей тактике, "Факел" вернулся к своей. Команда Абаскаля заперла команду Пятибратова на её трети поля, но полтайма почти не била по воротам. Если до перерыва красно-белые нанесли семь ударов в створ, то в следующие 25 минут — только один. Потом хозяева заработали опаснейший штрафной под хет-трик Промеса, однако мяч после удара голландца приземлился на перекладину и улетел к подающим мячи мальчишкам».

Роман Асхабадзе Генеральный директор «Факела» В первую очередь благодарность болельщикам, которые приехали. Сегодня стадион был не спартаковский, а воронежский. Большое спасибо команде, которая пытается вырвать очки до самого последнего и усложняет задачу команде, бюджет которой в 20 раз больше, это дорогого стоит. Сегодня сражались, как по мне, претензий к игрокам нет. Это было достойное выступление, с точки зрения сравнения бюджетов и всего остального. Вопросов по судейству сегодня нет. Вопросы есть всегда, но можно разбирать любой момент, но мы не жалуемся, не входим в эти детали, не плачем как многие другие.

Гол Мартинса и бушующий Абаскаль

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев отмечает нервную концовку встречи и эмоциональность наставника красно-белых, устроившего разборки с арбитрами.

«Второй тайм прошел по единственно возможному сценарию: "Факел" держал оборону, "Спартак" всячески пытался ее вскрыть. Гости нахватали пять желтых карточек, а красно-белые создали примерно столько же моментов. Промес со штрафного заряжал в перекладину, Соболев все никак не мог забить легальный гол... Время шло, сомнений в итоговой победе становилось все больше, напряжение нарастало. В итоге красно-белые забили за считаные минуты до финального свистка: подача, скидка Соболева и гол Мартинса, который на этот раз у "Спартака" не отобрали!

"Спартак" взял свое, пусть и не без приключений. И конечно, не без проявления эмоций: когда счет был равным, Гильермо Абаскаль бурно переживал каждый игровой момент. И особенно — судейские решения. После финального свистка тренер "Спартака" сразу направился к арбитрам в центр поля — испанца пришлось успокаивать его ассистентам, которые останавливали тренера и убирали ТВ-камеры, а также игрокам: в таком состоянии все могло кончиться дисквалификацией.

3:2 — красно-белые вырвали победу у "Факела", укрепили свои позиции на второй строчке и на день сократили отставание от "Зенита" до пяти очков. Но вряд ли оно останется таким же по итогам тура: команда Сергея Семака примет "Химки" в воскресенье».

Леонид Федун Бывший владелец «Спартака» Ребята молодцы! Матч складывался неудачно. Снова грубейшие ошибки арбитра. Очень жаль, что второй матч подряд у Соболева крадут гол. Я не понимаю в чем дело. После 2:0 потеря концентрации. Был сомнительный пенальти, таких моментов в штрафной бывает десятки, тем не менее судья с удовольствием назначил пенальти. Потом была вязкая игра. Тренер молодец, перестроил игру. «Факел» достойно оборонялся, но ребята молодцы, добились победы!

Снова судейский скандал вокруг «Спартака»

Автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин не обходит вниманием то, что третий подряд матч «Спартака» кипят страсти по поводу довольно спорного судейства.

«Не хочется опять говорить о судьях, но приходится. Безбородов, арбитр безусловно опытный, словно решил в какой-то момент, что пора ему выйти из "тени". Еще до второго мяча спартаковцев арбитр не засчитал гол Соболева. Что там было на самом деле, специалисты и судьи, которые успели сделать свои комментарии по ходу матча, во мнении разошлись. Кто-то посчитал, что Соболев оказался вне игры, кто-то увидел фол в атаке Пруцева.

А вот Сергей Лапочкин посчитал, что был чистый гол. Согласен… На мой взгляд, Безбородов поискал "блох" и нашел. Или кто-то подсказал ему, что надо подумать еще, прежде, чем засчитывать мяч. Впрочем, возможно я неправ. После матча будет еще время разобрать ситуацию подробнее…

В эпизоде с пенальти в ворота "Спартака", тот же Лапочкин посчитал, что Безбородов правильно поставил мяч на "точку", полагая, что Пруцев ударил рукой игрока "Факела". Хорошо, допустим, хотя и тут можно поспорить. Но мне непонятно другое. Безбородов, что отчетливо видно по картинке с игры, видел этот эпизод с дальнего расстояния и поначалу показал жестами, что все в норме правил, дважды разведя руками: нет фола.

Однако его позвали к ВАР. И там арбитр свое мнение изменил. Я все понимаю. ВАР на то и существует, чтобы уточнять какие-то спорные эпизоды. Но все равно не могу объяснить самому себе, почему наши арбитры допускают столь спорные, а подчас просто неправильные решения. О которых потом говорят после матча куда больше, чем о самой прошедшей игре.

"Спартак" все же забил третий мяч и победил. А разъяренный главный тренер "Спартака" Абаскаль бросился после финального свистка в сторону судейской бригады. Тот самый Абаскаль, который обычно не обсуждает работу судей, ссылаясь на то, что его дело тренировать, дело футболистов играть, а судей — судить.

Скажем, помните его высказывание по поводу арбитра Мешкова? "То, что произошло, все видели. Не мое дело давать оценку работы арбитров, для этого есть специальные органы. Я же комментирую игру команду и наши тренировки. Судейство — не моя компетенция". Но, видимо, в этот раз не выдержал. Ну, в самом деле. Третий подряд матч "Спартака" с учетом кубковой игры с "Локомотивом" и третьи раз страсти кипят по поводу судейства. Кто объяснит: почему?»

Александр Алаев Президент РПЛ Я не видел повтор с фолом Литвинова, мне показалось, что гол был. Я не буду выделять матч «Спартака», но мне кажется, что судьям пора включаться в чемпионат. Я не ЭСК, но ошибок достаточно. Понятно дело, что волнение и возобновление чемпионата, но хочется, чтобы ошибок было меньше.

Ругать судей — спартаковская традиция

Автор «Спорт день за днем» Тимур Валеев требует оставить судей в покое, утверждая, что ошибок они не допускают, по крайней мере — предвзятых.

«В "Спартаке", разумеется, были недовольны. Абаскаль после матча и вовсе заявил, что "барбер или парикмахер могут повлиять на игру". Действительно, локоть Пруцева попал скорее в бороду Квеквескири, но по представленным повторам нельзя точно сказать, что спартаковец не ударил в лицо. Гнев Абаскаля логично перенести на телевещателя, ведь специальных повторов у судей на ВАР нет.

Возвращаясь к Безбородову, даже если он и ошибся с незасчитанным голом "Спартака" (в чем есть сомнения), то по его ошибкам будет 1:1. О предвзятости говорить тут точно не приходится. Безбородов входит в топ-3 действующих арбитров по лучшему набору баллов "Спартаком". 64% очков набирают красно-белые с арбитром из Петербурга. Больше только при судействе Владимира Москалева и Кирилла Левникова. Кроме того, Безбородов — первый судья с сезона-2012/13, с которым "Спартак" одержал 20 побед.

Абаскаль не мог разглядеть спорные моменты внимательно со скамейки, поэтому его эмоции можно понять. Однако болельщики "Спартака" могли бы обеспокоиться проблемами на флангах обороны, откуда фактически пришли оба гола "Факела". Но по традиции проще обвинить во всех проблемах судейство».