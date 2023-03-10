Хаос в Лиссабоне. Сносный результат неоднозначного выступления «Арсенала»

«Арсенал» в гостях сыграл вничью со «Спортингом» (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. В составе хозяев поля голами отметились Гонсало Инасиу (34‑я минута) и Паулинью (55). За «Арсенал» забивал Вильям Салиба (22), также автором автогола стал Хидемаса Морита (62‑я). Ответная встреча пройдет в Лондоне 16 марта.

Хаос в Лиссабоне

Автор Daily Mail Дэниэль Мэттьюз восхищается тем, насколько безбашенной получилась первая встреча «Арсенала» и «Спортинга».

«По мере того, как приближалось время начала матча чаепития, когда игроки выходили из подтрибунного туннеля, огромные участки этой старой арены оставались безмолвными и пустыми. Не слишком много болельщиков. Ни атмосферы, ни энергетики.

Час спустя, когда воцарился хаос и первый матч 1/8 финала Лиги Европы погрузился в безумие, это место превратилось в гудящий улей анархии. Каким-то образом, в конце концов, "Арсенал" и "Спортинг" разошлись на равных. Почему-то они забили всего четыре мяча.

И как "Арсенал" воспримет это. Они подходят к ответному матчу на следующей неделе фаворитами, но на самом деле никогда не контролировали ситуацию.

Это была игра в которой было мало качества, зато было много борьбы — лучше всего ее можно описать пятью минутами бедлама в середине второго тайма, который начался с того, что Габриэль Мартинелли завладел мячом на своей половине.

Ложная "девятка" развернулся и обыграл пару защитников, прорвался сквозь еще одного и неожиданно оказался один перед воротам. Мартинелли обошел вратаря, но последний подкат Джерри Сент-Жюста предотвратил невероятный сольный гол.

Вскоре настала очередь "Спортинга" задуматься: а что, если? Прекрасная комбинация вывела Паулиньо к воротам на другом конце поля, но он не воспользовался моментом, и уже через минуту "Арсенал" сравнял. Попытка прострела Гранита Джаки сильно срикошетила за спину Антонио Адану. Это сделало счет 2:2 и позволило лидерам Премьер-лиги уехать с паритетом»

Обмен одинаковыми голами

Автор The Guardian Ник Эймс отмечает бодрый первый тайм в исполнении обеих команд, фиксируя даже некоторое преимущество «Спортинга» на первых минутах.

«Артета выбрал в стартовой состав на матч Лиги Европы шестерых из своих постоянных игроков в Премьер-лиге, что соответствовало тому уважению, которое он проявил в этому турниру. Искушение добавить Мартина Эдегора было побеждено болезнью, из-за которой капитан остался дома; Эдди Нкетия, Леандро Троссард и Киран Тирни, последний также нездоров, были среди тех, кто тоже не смог отправиться на выезд.

В сдержанной атмосфере, когда стадион все еще заполнялся фанатами из-за раннего начала матча и проблем с метро, старт "Арсенала" был подобающе вялым. Через шесть минут их взбодрили: Педру Гонсалвеш обогнал Жоржиньо, ворвался в штрафную и пробил в дальний угол, когда появилась возможность. "Спортинг" был хорош, и через несколько мгновений Матеус Рейс промчался мимо дебютанта Якуба Кивёра, но не смог найти прострелом партнера по команде.

Хозяева занимают четвертое место в своем домашнем раскладе и на 15 очков отстают от лидирующей "Бенфики". Однако на своем поле в рамках Лиге чемпионов они всухую обыграли "Тоттенхэм". "Арсенал" в начале матча выглядел не опаснее своих заклятых соперников по АПЛ, хотя "Спортинг", и особенно их вратарь Адан, выглядели неуверенно под давлением.

Однако счет был открыт с углового, и гол вряд ли мог быть проще. Фабио Виейра закрутил мяч справа, он был встречен прыжком Салибы и с шести метров пролетел точно мимо Адана. Последовала небольшая стычка: Себастьян Коатес почувствовал, что Александр Зинченко сфолил на Рейсе, когда забивался мяч, и дал украинцу понять, что он думал об этом. Оба игрока получили предупреждения, а это означает, что капитан "Спортинга" Коатес пропустит ответный матч.

Зинченко вскоре попытался удвоить преимущество, хлестко пробив на добивании, после того, как его удар со штрафного попал в "стенку", но Адан отразил мяч. "Арсенал" контролировал ситуацию, болельщики хозяев явно раздражались, и было неожиданностью, когда "канониры" пропустили гол, почти идентичный их собственному. Эдвардс пробил с 30 ярдов, а Инасио взлетел над оставшимся стоять Кивёром и забил головой. Кивиор, казалось, даже пригнулся, возможно, ожидая, что голкипер Тернер будет играть по мячу».

Сносный результат неоднозначного выступления

Автор The Telegraph Сэм Дин считает, что Лига Европы не является главным приоритетом «АРсенала» в этом сезоне, учитывая участие канониров в чемпионской гонке.

«Травма, болезнь и необходимость замен побудили Артету сделать шесть замен в своей команде в этом первом матче 1/8 финала Лиги Европы против "Спортинга". За этим последовали смотрибельные, но хаотичные 70 минут футбола, в которых "Арсенал" в один момент выглядел блестящим, а в другой опасно бестолковым.

Только когда в бой вступили два больших мальчика — Парти и Габриэль, "Арсенал" продемонстрировал больший контроль. К тому времени счет был 2:2, и он остался таким же против четвертой команды Португалии, которая будет чувствовать, что они должны были забить хотя бы еще раз на глазах у своих болельщиков.

Таким образом, сносный результат для "Арсенала" после неоднозначного выступления, и у команды Артеты должно быть более чем достаточно шансов, чтобы выиграть этот противостояние в ответном матче. Но было трудно избавиться от ощущения, что у этой команды, лидирующей в Премьер-лиге, есть цели поважнее, и, безусловно, можно ожидать, что она будет выглядеть немного по-другому против "Фулхэма" в воскресенье.

На протяжении большей части последнего десятилетия Лига Европы представляла собой важную возможность для "Арсенала", поскольку ее выигрыш открывает путь в Лигу чемпионов. В этом сезоне этот факт уже не кажется таким значительным — Лига чемпионов, несомненно, будет обеспечена за счет положения в АПЛ. Европа важна, конечно, потому что важны все трофеи, но приоритеты для этого клуба в последние месяцы изменились».

Игра Виейра пока нестабильна, но есть с чем работать

Корреспондент ESPN Джеймс Олли анализирует выступление португальского новичка «канониров», который не смог, хотя и постарался в полной мере воспользоваться полученной возможностью выхода в стартовом составе.

«Только Букайо Сака в этом сезоне отдал за "Арсенал" больше голевых передач во всех турнирах (девять), чем шесть передач Виейра.

Последний ассист Виейра получился достаточно простым: угловой прилетел на голову Вильяма Салиба.

Другие соперники, в матчах против которых он отдавал голевые передачи — "Будё-Глимт", "Оксфорд Юнайтед", "Вулверхэмптон" и "Астон Вилла" — возможно, являются показателем ограниченных возможностей, которые были до сих пор у Виейра, чтобы произвести впечатление.

В своем 12-м выходе в стартовом составе Виейра не мог диктовать игру с той же властью, что и Эдегор — игрок, которого он фактически заменял, — сделав 31 успешную передачу из 39, но только 67% из них в последней трети поля. Необходимы дальнейшие улучшения, но есть позитивные признаки для 22-летнего игрока».

Неудачник: Мэтт Тернер

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и голкипер «Арсенала» попал в последнюю категорию.

«Это было первое появление американского вратаря после матча Кубка Англии с "Манчестер Сити" в январе, поэтому, возможно, неудивительно, что он выглядел скованным.

Но Тернер все равно будет разочарован некоторыми моментами в игре, особенно первым голом "Спортинга" с углового.

Это был отличный заброс Маркуса Эдвардса, но он летел во вратарскую, поэтому Тернер действительно должен был уйти с ленточки и устранить опасность до того, как Гонсало Инасио доберется до нее.

Вратарю "Арсенала" очень повезло, что он не подарил хозяевам второй гол незадолго до перерыва, когда его неудачный пас защитникам был перехвачен. Тернер доказал, что в этом сезоне хорошо играет наравне с Аароном Рамсдейлом, но это не было одним из его самых уверенных выступлений».