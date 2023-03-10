Гарантированный четвертьфинал. «МЮ» реабилитировался за провал на «Энфилде»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле победил «Бетис» (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. В составе «МЮ» голами отметились Маркус Рэшфорд (6‑я минута), Антони (52), Бруну Фернандеш (58) и Ваут Вегхорст (82). У «Бетиса» единственный мяч на счету Айосе Переса (32). Ответная игра между командами пройдет в Испании 16 марта.

«МЮ» правильно отреагировал на ливерпульский провал

Автор The Telegraph Джеймс Дакер не оставил без внимания, как анти-герои матча с «Ливерпулем» постарались реабилитироваться в матче с «Бетисом».

«Нет ничего необычного в том, чтобы видеть, как Бруну Фернандеш закрывает уши руками, когда забивает гол, но празднование, похоже, вызвало дополнительный резонанс после того, как де-факто капитан "Манчестер Юнайтед" подвергся резкой критике на этой неделе.

Никто так не воплотил всю убогость воскресной капитуляции в Ливерпуле со счетом 0:7, как Фернандеш, но полузащитник сборной Португалии и его товарищи по команде начали процесс реабилитации с убедительной победы над "Бетисом", которая дала им шанс выйти в четвертьфинал Лиги Европы.

Ночь закончилась довольно некрасиво: фанаты "Бетиса" швыряли предметы в своих коллег из "Юнайтед", а стюарды боролись, чтобы удержать некоторых выездных болельщиков от попытки пробраться в зону фанатов хозяев.

Но, с другой стороны, это была своего рода быстрая реакция его команды, на которую Эрик тен Хаг и надеялся. Черт, в этом матче была даже такая редкость, как гол Ваута Вегхорста. На лице нападающего сборной Нидерландов отразилось облегчение, когда он добил мяч в сетку на подборе и бросился к угловому флажку, где встал на колени и на мгновение чуть не расплакался от счастья.

До этого момента для него это была тяжелая ночь, несколько упущенных моментов снова высветили его недостатки на этом уровне, но гол, должно быть, стал катарсисом, и то же самое, вероятно, было верно и для других бомбардиров "Юнайтед" в тот вечер.

Никто не вышел из разгрома на "Энфилде" хоть с каким-то позитивом, и все голы здесь были забиты игроками, которым нужно было что-то доказать. Маркус Рашфорд упустил прекрасную возможность в первом тайме против "Ливерпуля", но вывел "Юнайтед" на шестой минуте вперед против "Бетиса".

Антони в целом был ужасен и виновен в первом и четвертом голах "Юнайтед" в Мерсисайде, но восстановил преимущество своей команды потрясающим ударом с 20 ярдов. А затем Фернандеш, участвовавший в обоих голах, забил сам, с углового Люка Шоу.

Позже Фернандеш получил предупреждение после того, как наступил на Клаудио Браво своими шипами, но в его игре была борьба, которой очень не хватало в выходные».

«Бетис» имел шанс перевернуть игру

Автор Daily Mail Йен Лэдимэн фиксирует, что манкунианцы не сумели развить свой быстрый успех, а севильский клуб не только отыгрался, но и имел прекрасный счет выйти вперед в счете.

«Некоторое время это было комфортно, но когда Айозе Перес, арендованный у "Лестера", сравнял счет сразу после получаса, а затем пробил в штангу, вечер для "Юнайтед" стал немного нервным.

Казалось, что быстрый гол — это то, что нужно "Юнайтед". Но им также нужно было развить свой быстрый успех. Что они на самом деле сделали в течение первого тайма, так это медленно регрессировали и, по сути, пригласили испанскую команду обратно в игру.

Какое-то время "Юнайтед" продолжал прессинговать. Прекрасный кросс внешней стороной стопы от Каземиро дал Вегхорсту возможность пробить головой, направил мяч прямо в руки Браво. Затем прекрасный низкий навес от левого защитника Люка Шоу дал Вегхорсту еще одну возможность, но его удар "щечкой" прошел мимо ближней штанги.

"Юнайтед" вел в счете, не будучи стабильно опасным. Поскольку Вегхорст играл в качестве традиционного центрального нападающего с Рашфордом и бразильцем Антони по обе стороны, атака "Юнайтед" выглядела заряженной на голы.

Тем не менее, у "Бетиса" была своя атакующая угроза, особенно когда мяч был у испанского форварда Хуанми. В конечном итоге 29-летнему игроку предстояло сыграть важную роль в том, что гости сравняли счет.

Это был великолепный гол, и незадолго до перерыва "Бетис" едва не забил еще один. Де Хеа вынес мяч прямо на Хуанми без давления, а когда мяч перешел к Айосе Пересу, его удар отразил Шоу и попал в дальнюю штангу.

Потребовалось всего 10 минут или около того, чтобы успокоить "Олд Траффорд", и в первые моменты второго тайма "Юнайтед" выглядел так же неуверенно, как и на любом этапе игры. Беглость и уверенность в их прохождении отсутствовали».

Голевое изобилие после перерыва

Автор The Guardian Джейми Джексон отмечает, что манчестерский клуб сумел собраться после перерыва, полностью решив ход противостояния.

«Тен Хаг отошел от использованного на "Энфилде" состава, когда Аарон Ван-Биссака сменил Далота на правом фланге во втором тайме. Первый вклад экс-игрока "Кристал Пэлас" заключался в том, что неточно отпасовал на Антони, подарив мяч сопернику. "Юнайтед" продолжал выглядеть разрозненным, и чувствовалось, что их уверенность истощается, что неудивительно после унижения в Ливерпуле.

Но затем вмешался Антони, скопировав гол, который он забил уже несколько раз с тех пор, как присоединился к команде летом. Сдвинувшись от правого угла штрафной в сторону центра и уходя от Абнера, он отличным ударом закрутил мяч в дальнюю девятку ворот Браво.

Тен Хаг ударил кулаком по воздуху, и болельщики на "Олд Траффорд" заново открыли для себя свои голосовые связки, когда атмосфера сменилась с нервозной на радостную. Фернандеш, организовавший гол Антони, вскоре и сам стал бомбардиром, нанеся удар головой с углового Шоу. Вратарь гостей показал слабость рук как раз в неподходящий момент.

Гол привел трибуны в неистовство, а капитана "Юнайтед" окружили товарищи по команде, счастливые за игрока, которого несправедливо критиковали после поражения от "Ливерпуля". Но Фернандеш не закончил. Его тонкий заброс на Антони был близок к созданию четвертого мяча, но бразилец пробил слишком высоко.

Антони не смог реализовать еще один момент, когда "Юнайтед" наслаждался заключительными фазами игры, владея мячом и расстраивая своих противников. Но Вегхорст, несомненно, благополучно вывел свою команду в четвертьфинал, забив свой второй гол за клуб».

«Бетис» шокирующе потерял шансы на четвертьфинал

Корреспондент ESPN Роб Доусон удивлен исходом противостояние, поскольку первый тайм не предполагал разгром «Бетиса».

«Если болельщики "Манчестер Юнайтед", пришедшие на матч снежным манчестерским вечером, недооценили "Бетис", то теперь они этого не сделают.

Под рев почти 4000 шумных болельщиков со своего угла "Олд Траффорд" испанская команда беспокоила "Юнайтед", когда им давали возможность прорваться к штрафной, и обладала мастерством для создания моментов, когда они попадали в штрафную.

Реализация Переса, сравнявшего счет, была исключительной — хотя в процессе атаки им немного повезло, когда мяч, казалось, скатился по руке Хуанми — и они могли быть впереди к перерыву после того, как еще один удар Переса попал в Шоу, а затем в штангу.

Европейские надежды "Юнайтед" рушились из-за команды из Испании в каждом сезоне с момента победы в Лиге Европы в 2017 году, и в первом тайме "Бетис" предположил, что они могут продолжить это проклятие.

После трех пропущенных во втором тайме мячей, надежды "Бетиса" на то, что они огорчат "МЮ" испарились, хотя Тен Хаг не будет легкомысленно относиться к ним в ответной игре в Испании на следующей неделе. Отставание в один-два гола можно было отыграть, но после проигрыша со счетом 1:4 , противостояние почти закончено».