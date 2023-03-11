Ай да Кади. Новичок «Краснодара» решил исход дерби сербских тренеров

Краснодар« дома обыграл "Динамо" (3:1) в матче 19-го тура чемпионата России. Дубль в составе "быков" оформил новичок команды Кади Боржес. Еще один гол забил Никита Кривцов. За московский клуб забил Константин Тюкавин. "Динамо" на 58-й минуте осталось в меньшинстве. Прямую красную карточку получил Муми Нгамале. "Краснодар" поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. "Динамо" с 32 очками находится на четвертой строчке.

Балканское дерби в Краснодаре

Шеф отдела футбола «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев удивляется извилистым дорожкам, которые сели в Краснодаре двух сербских тренеров.

«В Краснодаре сошлись два сербских тренера. Про Владимира Ивича и Славишу Йокановича говорят примерно одинаково: специалисты, которые отдают указания и не ждут обратной связи. Сергей Паршивлюк рассказал, что после ухода Сандро Шварца общение с главным тренером свелось к минимуму. У Ивича такая же репутация.

Сербы ходят одними дорожками — оба тренировали "Маккаби" (Тель-Авив) и "Уотфорд", а теперь перебрались в РПЛ. При этом тренеру "Краснодара" проще — не он начинал сезон, так что за конечный результат в полной мере отвечать не может, ему дадут время на перестройку. А вот Йоканович под давлением — надо хотя бы повторить прошлогодний результат, когда "Динамо" финишировало третьим. Пока дело идет непросто — качество футбола редко соответствует ожиданиям.

А тут еще два лидера из-за проблем со здоровьем остались в Москве — Захарян и Смолов, вместо которых в стартовом составе появились Гагнидзе и Тюкавин.

В атаке рокировка выглядела равноценной — Тюкавин имеет не меньше оснований для игры с первых минут, чем Смолов. А вот в центре полузащиты Захаряна, конечно, заменить куда сложнее. Гагнидзе провел неплохую осень, но после зимних сборов выглядит немного не в своей тарелке — нет легкости в ногах и уверенности в решениях. В предыдущем туре грузинский хавбек не вышел даже на замену».

Славиша Йоканович Тренер «Динамо» До красной карточки мы достаточно хорошо играли и создавали большое количество опасных моментов. Даже после удаления было несколько опасных подходов, но, к сожалению, победить не удалось. Если говорить по замене, ушедший с поля Ярослав Гладышев сделал хорошую работу. Мы меняли игрока по позиции и ожидали от Вячеслава Грулева больше энергии, но этого не произошло. Если говорить о втором голе, с моей точки зрения, очевидно, что игрок «Краснодара» был в офсайде. Конечно, я не судья и не могу компетентно ответить, но, на мой взгляд, это офсайд. Мы разговаривали с Ивичем перед игрой. Он один из самых талантливых молодых сербских тренеров. Я думаю, его ждет успех вместе с «Краснодаром».

Быстрый размен голами

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой отмечает активное начало матча, которое быстро привело к голевому размену.

«Краснодарцы активно начали встречу и быстро смогли организовать взятие ворот Шунина усилиями Кордобы, однако гол колумбийца бригада арбитров отменила из-за очевидного офсайда. Вскоре последовал опасный ответ в исполнении бело-голубых. Гладышев отметился коварным ударом, после которого мяч, срикошетив от ноги защитника “Краснодара”, в сантиметрах разминулся со створом ворот Сафонова.

На встречных курсах проходила игра в дебюте первого тайма, и столь динамичный характер матча сыграл на руку команде Йокановича, открывшей счёт на 19-й минуте. После ввода мяча из-за боковой линии в исполнении Нгамалё Фомин принял игровой снаряд, находясь внутри чужой штрафной площади, снабдил камерунца ответной передачей, а тот выполнил мягкую подачу на ближний угол вратарской, на которую откликнулся Тюкавин и головой направил мяч в ворота Сафонова.

Оказавшись в роли догоняющей стороны, краснодарцы бросились исправлять ситуацию. У “быков” прошла симпатичная стремительная атака, увенчавшаяся ударом Кордобы из пределов штрафной, с которым Шунин справился и перевёл мяч на угловой. Розыгрыш “корнера” в исполнении южан оказался неудачным. Зато следующая атакующая акция в исполнении команды Ивича стала результативной. Рамирес с левого фланга выполнил высокую подачу на дальний угол вратарской, где Боржес легко выиграл верховую борьбу у Скопинцева и головой направил игровой снаряд в ворота Шунина. Этот гол вполне можно назвать вратарским, так как Антон вполне мог отбивать удар бразильца».

Владимир Ивич Главный тренер «Краснодара» Соперник, против которого мы играли, был хороший. Игра была 50 на 50. Ключевым фактором стал момент, когда «Динамо» пропустило выход один на один. После этого начали разваливаться, также фактором стало их удаление. Команда, которая сделала больше ошибок, проиграла. Мы сыграли лучше и заслужили эту победу. Дело в решимости, потому что нужно набирать с самого начала игры. В первой атаке у нас был шанс. Нам нужно над этим работать. Нужно быть и показывать себя в более соревновательном плане. Мы команда, которая хочет побеждать, у игроков в голове должна быть соревновательная жила. Йоканович — один из лучших сербских тренеров, у него везде был успех. Я ценю его слова в мой адрес и желаю ему удачи.

Не вечер Скопинцева

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак считает, что экс-защитник «Краснодара» провел не самый лучший матч против своей бывшей команды.

«Судя по увиденному, Ивич не считает константой атакующую комбинационную игру. Во всяком случае, его подопечные не раз и не два оправляли мяч вперед в нападение, минуя среднюю линию. В результате одного такого приему Мозес Кобнан даже добил мяч в сетку после удара Джона Кордобы, но тот до приема мяча забрался в офсайд. В другом эпизоде колумбиец не смог принять идеальную диагональ от Кристиана Рамиреса и запорол выход один на один.

У эквадорца вообще потрясающе стабильная длинная передача. Он спустя пять минут после пропущенного мяча и навесил в штрафную точно на голову Кади Боржесу. Тот опередил удивительно пассивно взиравшего на происходящее Дмитрия Скопинцева и пробил. Удар не был не берущимся, но Антон Шунин вообще редко радует нас спасениями. Мяч от его рук заскочил за линию ворот.

Экс-защитник "Краснодара" всегда особо мотивирован в матчах против своей бывшей команды, но в этот вечер лишние эмоции ему только мешали. Так, на 14-й минуте он наговорил на желтую карточку, затем проворонил гол, а ближе к перерыву упустил убойный момент, который создал ему Тюкавин. Форвард получил мяч в центре штрафной спиной к воротам, выманил на себя Матвея Сафонова и покатил назад Скопинцеву, а тот из убойной позиции пальнул выше ворот».

Кади Боржес Полузащитник «Краснодара» Очень хорошая игра для нашей команды. Да, я сегодня забил, но не хочу много говорить о себе, потому что сегодня мы доказали, что являемся единым целым. Адаптация к команде и чемпионату проходит нормально. Когда я играл в Москве, было холодно, где-то это мешало, но здесь в Краснодаре для меня комфортная температура. В России очень хорошие команды, раньше они всегда играли в Лиге чемпионов, и национальная сборная пробивалась в финальные стадии крупнейших турниров.

Нгамале просто бьет, а Боржес забивает

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит новичка краснодарского клуба, который оформил дубль в матче с «Динамо».

«А с началом второго тайма футбольная карусель в Краснодаре закружилась ещё быстрее. До такой степени, что даже Ивич стал криками и жестами призывать свою команду немного успокоить игру. Тюкавин получил ещё один супермомент, нырнув в пространство между центральными защитниками "Динамо" после здорово разыгранной стенки на третьего. Константин чуть-чуть потерял контроль над мячом, но всё же подстроился и подсёк мяч над Матвеем Сафоновым. "Быков" спасла штанга.

"Краснодар", возможно, не без оснований претендовал на пенальти, когда Элазар Даса попал в своей штрафной по ноге Эдуарду Сперцяну. А на исходе часа матча Нгамалё за жёсткий фол на том же Сперцяне получил прямую красную карточку. Пожалуй, заслуженную. Судьи на VAR поддержали строгое решение Артёма Любимова.

"Динамо" осталось в меньшинстве, а Йоканович выглядел заведённым, как и Ивич. Конечно, для сербов это было принципиальное противостояние — ни один из них не хотел проиграть соотечественнику. Славиша почувствовал неладное. Действительно, всего девять минут потребовалось "Краснодару", чтобы реализовать численное преимущество. Ещё один красивый гол забил новичок "быков" Кади Боржес. Бразилец перед штрафной бело-голубых убрал пассивно отоборонявшегося Вячеслава Грулёва и ударом от штанги положил мяч в сетку. Большого умельца подписал клуб Сергея Галицкого».

Кривцов ставит победную точку

Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов рад возвращению атакующего футбола «Краснодара», о котором публика уже начала забывать.

«Вероятно, удаление "Динамо" сказалось на том, что "Краснодар" получил больше пространства для атак и завладел инициативой. Уже в компенсированное к матчу время Никита Кривцов установил окончательный счет.

После перепасовки на левом фланге Рамирес, получив мяч от Сперцяна, навесил в штрафную, защитник там неудачно выбил, и оказавшийся на подборе Кривцов резким ударом послал мяч в левый угол ворот. Очередной выстрел из-за пределов штрафной стал для "Краснодара" восьмым в сезоне — "быки" повторили текущее достижение "Зенита" по этому показателю (завтра петербуржцы сыграют дома с "Химками").

В противостоянии сербских тренеров победу одержал краснодарский серб. Назначенный в январе этого года Владимир Ивич одержал первую победу в РПЛ. "Краснодар" же сумел обыграть "Динамо" впервые с сентября 2018 года, показав инициативный и атакующий футбол. Как в старые добрые времена».