Избежали «технаря». «Локомотив» вылетел из Кубка России, проиграв «Акрону»

«Локомотив» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России уступил в серии пенальти «Акрону» — 1:1 (6:7 по пенальти). В первом тайме гол в составе «Акрона» на 14‑й минуте забил полузащитник Сергей Макаров. Во втором тайме счет сравнял нападающий «Локо» Франсуа Камано, который отличился на 75‑й минуте встречи.

Сенсация из первой лиги

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отдает должное команде Первой лиги, которая так далеко прошла в национальном кубке.

«Еще после первых матчей плей-офф Кубка России "Акрон" остался единственным клубом не из РПЛ в сетке турнира. Но домашняя победа тольяттинской команды над "Торпедо" не воспринималась как суперсенсация, ведь черно-белые находятся на последнем месте в премьер-лиге.

"Локомотив", конечно, сейчас тоже борется за выживание в элите, но достойный старт 2023 года и многолетний статус топ-клуба делали красно-зеленых фаворитами встречи в Жигулевске. И уже здесь успех волжан без всяких оговорок прорывной и исторический.

"Акрон" заслуживает только оваций за результат и смелую игру, а про тренера тольяттинцев Евгения Калешина можно написать целую книгу — он переводит интервью Марсело Бьельсы, ходит на стажировку к Игорю Ларионову в хоккейное "Торпедо" и смотрит матчи медиалиги. Но во вторник игру команды-сенсации полностью затмила собой нефутбольная ошибка "Локомотива".».

Михаил Галактионов Главный тренер «Локомотива» К сожалению, надо разделить эти два тайма. С первых минут матча мы были недостаточно агрессивны и активны. Возможно, это связано с тем, что мы играем через 2 дня на 3‑й или приспосабливались к полю. На второй тайм мы внесли коррективы и провели его достаточно активно, имели возможности забить. У соперника тоже были шансы. К сожалению, уступили в серии пенальти.

Роковой Баринов

Обозреватель «Советского Спорта» Юрий Волохов удивлен как решением наставника «Локо» оставить в Москве Артема Дзюбу, так и безалаберностью административного штаба железнодорожников, выпустивших дисквалифицированного игрока.

«В Жигулевск не приехал Дзюба. Необычное решение Михаила Галактионова. В РПЛ дела налаживаются, игра команды по матчам со "Спартаком" и "Ростовом" оставила приятное впечатление. Кажется, не только вылет, но и стыки "Локо" уже не грозят. Логично в такой ситуации попытаться побороться за почетный трофей, но главная ударная сила команды — Дзюба — остался в Москве. В чем причина, не ясно. Может, ветеран устал, три матча — слишком большая нагрузка для 34-летнего нападающего?

Первый тайм прошел с небольшим преимуществом "Акрона". Хозяева играли с бОльшим желанием, чем гости. Видимо, футболисты "Локо" надеялись победить на классе. Но хватает ли этого класса для победы над середняком первой лиги? "Акрон" больше заслуживал гола в первой половине, и он его забил. Забил красиво. После силового навеса. Макаров в высоком прыжке переправил мяч головой в ворота метров с шести.

А тем временем, в перерыве в интернете начала подниматься волна: Баринов не имел право играть в этом матче, так как получил по желтой в каждой встрече на предыдущем этапе Кубка со "Спартаком". Однако каким-то образом до руководства "Локо" эта информация не дошла, и Баринов вышел на поле и после перерыва. В принципе, капитан уже отыграл тайм, и, если техническое поражение неизбежно, то уже не важно, сколько сыграл Баринов. Но протест должен подавать "Акрон". Если выиграет, то и необходимость в протесте отпадет».

Евгений Калешин Главный тренер «Акрона» Мы не собирались отдавать так игру, инициативу во втором тайме, но соперник заставил нас так играть. Нам не хватило динамики и давления на ворота и оборону соперника, инициатива перешла к «Локомотиву». У них очень активный левый фланг. Пиняев создавал преимущество один в один. От него было много остроты. Во втором тайме у нас был один железобетонный шанс, когда мы могли склонить в свою сторону матч. Выиграли с помощью самоотдачи, веры друг в друга. Очень рады, что сделали счастливыми наших ребят, близких, болельщиков и жителей города. Замены в конце матча? Чисто игровые моменты, чувствовалось, что уступаем в динамике. Думаю, что они были правильные, был очень тяжелый второй тайм

«Акрону» победа была нужна больше

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой хвалит команду Первой лиги, которая полностью выложилась в важном для нее кубковом поединке.

«В целом, "Локомотив" решил отделаться малой кровью. Москвичи не стали везти в Жигулёвск на искусственный газон Артёма Дзюбу, без которого эту команду уже тяжело представить. Да и вообще "железнодорожники", как показалось, больше думали о том, как бы избежать травм в матче с представителем Первой лиги.

В то же время "Акрон" вышел, как на последний бой. Хозяева были особенно хороши в первом тайме, когда и открыли счёт. Уже на 14-й минуте после навеса Сергей Макаров классным ударом головой отправил мяч в цель. В то же время "Акрон" вполне мог увеличить счёт, но не использовали свои моменты.

А после перерыва уже "Локо" взялся за дело. Один Сергей Пиняев мог оформить хет-трик, но упустил несколько прекрасных шансов. Один из них был уже на последних минутах, когда хавбек москвичей попал в штангу из убойной позиции. Тем не менее, ещё на 75-й минуте Франсуа Камано сравнял счёт и перевёл игру в серию пенальти.

Там чуть крепче нервы оказались у хозяев. Они смазали одну попытку, а гости — две. В итоге "Акрон" вполне заслуженно вышел в полуфинал турнира. Вспоминаем, что ранее клуб из Тольятти ещё и обыграл "Торпедо", а также "Аланию", одного из лидеров Первой лиги. Так что, клуб из Самарской области набрал впечатляющий ход».

Даниил Худяков Вратарь «Локомотива» Что стало ключевым в этом матче? Реализация моментов. «Акрон» особо не удивил ничем. Хорошая, боевитая команда. Игроки борются за каждый мяч, стараются не отдавать инициативу.Мы проиграли по пенальти. Второй тайм прошел под нашей инициативой, забили гол, могли забить два, но чуть не повезло. Пенальти — лотерея. Нужно на всех матчах концентрироваться. Обидно, что вылетели и не сможем побороться за трофей.

«Локо» проиграл ещё до стартового свистка

Автор Sportbox.ru Марат Рамазанов напоминает, почему Дмитрий Баринов не имел права играть с «Акроном».

«Футболисты "Локомотива" могли бросить все силы на то, чтобы добиться волевой победы, но большого смысла в этом не было. Ещё по ходу встречи стало известно, что команде Михаила Галактионова грозит техническое поражение. Фактически москвичи проиграли ещё до стартового свистка. Основная проблема заключалась в том, что на поле появился капитан "железнодорожников" Дмитрий Баринов. Но капитан не имел на это права.

На предыдущей стадии Кубка России Баринов играл в обоих матчах против "Спартака". И в каждой встрече капитан столичной команды умудрился получить по жёлтой карточке. Из этого следовало, что 26-летний футболист получал дисквалификацию и должен был пропустить одну встречу в турнире.

Статья 15 дисциплинарного регламента РФС, в которой рассматривается вопрос предупреждений, говорит о том, что автоматическая дисквалификация следует за два предупреждения, полученные игроком в разных матчах Кубка России.

Таким образом, "Акрон" имел все основания для подачи протеста, если бы исход встречи оказался не в пользу тольяттинской команды. Также, если отталкиваться от главы 18 дисциплинарного регламента РФС, опротестовать итог игры может сам Российский футбольный союз.

Но, может быть, "Локомотив" нашёл какую-то лазейку, чтобы заявить на очередную игру Кубка своего капитана? Арбитр Игорь Федотов считает, что у столичной команды никаких шансов избежать наказания нет и для дисквалификации даже никакого протеста от тольяттинского клуба не требуется».

Игорь Федотов Бывший арбитр «Локомотив» получит техническое поражение в матче с «Акроном» и вылетит из Кубка России. Тут не нужен даже протест соперника. Баринов действительно получил по карточке в последних кубковых матчах со «Спартаком». Начальник команды, видимо, забыл, что по регламенту для дисквалификации нужно две карточки, а не четыре. Перед «Акроном» ничего не сгорало, а Баринов вышел на поле. Значит, засчитают техническое поражение. Ответственность понесут клуб и начальник команды. Судьи карточки сейчас не считают, тут они не виноваты — получили протоколы, и всё

Бывший судья подставил «Локомотив»

Автор «Спорта день за днем» Тимур Валеев считает, что казус с Бариновым случился в «Локомотиве» из-за общего бардака в клубе и недосмотра начальника команды.

«По всей видимости, в ситуации виноват бывший судья Сергей Кузнецов. Обычно за такими моментами должен следить начальник команды. Несомненно, такая грубая ошибка приведет к увольнению из "Локомотива". Самое забавное, что из ряда судей он тоже ушел не просто так. Его убрали из судейства из-за "низкой квалификации". Он закончил карьеру арбитра в 33 года.

Для "Локомотива" это не первая неудачная история с бывшими судьями и начальниками команды. Летом 2021 года клуб не стал продлевать контракт Станислава Сухины. Все дело в том, что в прошлом сезоне КДК РФС оштрафовал "Локомотив" на 300 тысяч рублей и обязал провести один матч на нейтральном поле из-за действий Сухины, который заходил в судейскую комнату до и после домашнего матча со "Спартаком" (2:0). Теперь он начальник команды в "Факеле".

Обидно, что "Локомотив" и так ротировал состав. В Москве осталась главная звезда команды Артем Дзюба. Но Баринов вышел как ни в чем не бывало. Значит, в команде элементарно не уследили за соблюдением регламента, по которому карточки сгорают перед матчами 1/4 финала Пути Верхней Сетки, матчами первого этапа 1/4 финала Пути Нижней Сетки, а также перед финальным матчем Кубка России.

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Немного обидно должно быть и "Акрону". Команда Евгения Калешина проводила шикарный матч против "Локомотива". По делу контролировала ход игры и повела в счете по итогам первого тайма. Но после перерыва игра шла уже с совсем другим градусом — очевидно, что обе команды понимали о неизбежности итогового результата».