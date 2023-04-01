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    Джокер Сергеев. Замены Семака принесли «Зениту» победу над «Уралом»

    Очередная победа «Зенита» на пути к чемпионству — в нашем обзоре прессы

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    «Зенит» — «Урал»
    Петербургский «Зенит» победил екатеринбургский «Урал» (2:0) в домашнем матче 21‑го тура РПЛ. Дубль в составе победителей оформил нападающий Иван Сергеев, который вышел на замену по ходу второго тайма. «Зенит» с 51 очком располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Урал» (25) идет на десятом месте.

    «Урал» без Гончаренко, «Зенит» без Кругового

    Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

    «В первом круге “Зенит” уничтожил “Урал” в Екатеринбурге со счётом 4:0, забив все мячи во втором тайме. В той игре уральцев уже возглавлял Гончаренко, но “шмели” проводили лишь второй матч под руководством белорусского специалиста и ещё выглядели разобранным коллективом. Сейчас екатеринбуржцы по сравнению с самими собой образца конца августа стали командой совсем иного уровня как по части кадрового наполнения состава, так и организации игры.

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    • Команда Гончаренко готовилась навязать серьёзную борьбу лидеру чемпионата. Правда, Виктор Михайлович не мог руководить действиями своих футболистов со скамейки из-за красной карточки, полученной в концовке матча с “Динамо”. Александр Ермакович исполнял обязанности главного тренера “Урала”. Кроме того, у гостей в лазарете по-прежнему находятся Газинский, Шатов и Коновалов. Хозяева, в свою очередь, не могли рассчитывать на травмированного Барриоса.

    «Зенит» — «Урал»

    Семак сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с матчем против ЦСКА. Вместо Кругового с первых минут появился Мостовой. Андрей привычно расположился на левом фланге атаки, Клаудиньо опустился в тройку центральных полузащитников, а Сантос из опорной зоны вернулся на позицию левого защитника. Гончаренко, в свою очередь, совершил три перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Динамо”. Эмерсона, Гогличидзе и Бикфалви сменили Филипенко, Бевеев и Сунгатулин».

  • Сергей Семак
  • главный тренер «Зенита»
  • Реализация — это что, нужно было делать раньше. У нас большое преимущество было еще в первом тайме. Когда создаешь столько моментов, то нужно забивать. Все команды ждут от нас каких‑то ошибок. Нам же нужно создавать моменты против соперников, которые обороняются большим количеством игроков. И по эмоциям, и по результату победа заслуженна. Сегодняшней игрой можем быть довольны. Ваня Сергеев пропустил некоторое количество времени. Ждали случая, чтобы его выпустить. Он вышел и сделал то, что от него требуется. Ваня не подвел. Забил и принес команде победу. Кассьерра хорошо двигается, выполняет много работы. Но ему не хватает главного, что нужно нападающему, — это забитых мячей. Конечно, это на него давит. Он работает, помогает команде, и команда забивает, в том числе и с его помощью. Мы довольны результативностью команды.

    • У «Зенита» проблемы с прессингом

    Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит гостей за хорошую игру в обороне и отмечает проблемы питерцев с прессингом.

    «Хотя "Урал" пробовал прессинговать, но не увлекался, так как "Зенит" находил свободное пространство через передачи низом. Средним блоком гости хорошо оборонялись, а когда хозяева подходили к штрафной — закрывали створ и количеством игроков, и качеством (двигались слаженно, организованно). У сине-бело-голубых, как и в предыдущих матчах после зимней паузы, были проблемы со своим прессингом.

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    • То опоздает кто-то с рывком, то займёт слишком высокую позицию, и, например, Далер Кузяев вынужден был дорабатывать за Малкомом. С другой стороны, хитрое движение Малкома и Андрея Мостового при владении командой мячом могло обеспечить лидеру РПЛ решающее преимущество. "Зенит" использовал длинные забросы за спины защитников на быстрых игроков.

    «Зенит» — «Урал»

    Команда Сергея Семака всё же нанесла до перерыва 11 ударов против всего лишь двух у "Урала", но в створ попала только дважды (»шмели« — ни разу). С реализацией моментов у "Зенита" тоже "не всё окей". В первую очередь это, конечно, касается Матео Кассьерры, который вымучивает своей первый гол в РПЛ за петербуржцев. До перерыва колумбиец упустил несколько моментов, например, когда опасно бил головой после одного из 16 кроссов в исполнении чемпионов России».

  • Александр Ермакович
  • Тренер «Урала»
  • Очень сложная игра получилась, но другой она и не могла быть, ведь это «Зенит», чемпион страны. Мы хотели уехать не с нулем очков, хотели приобрести что-то, но в концовке не хватило свежести и сил, вследствие этого потеря концентрации и пропущенные мячи Бикфалви? У него есть небольшие проблемы. Понятно, что он не в оптимальной форме, и мы решили не рисковать его здоровьем, чтоб он готовился к следующей игре.

    • Передачи Мостового и промах Кассьеры

    Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов находит кого похвалить и поругать в составе «Зенита» по итогам первого тайма.

    «Было видно, что несмотря на обилие моментов у ворот "Урала", у "Зенита" не все получалось в атаке. Хотя на гол в первом тайме сине-бело-голубые явно наиграли. Наверняка это понимал и главный тренер петербуржцев Сергей Семак, который время от времени крайне эмоционально реагировал с бровки на действия своих подопечных.

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    • Среди самых активных игроков первого тайма был и полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой. Он был крайне точен в коротких передачах (21 из 23, 91% точности), совершил одну успешную попытку дриблинга и даже нанес один удар в створ ворот "Урала". Потенциальную опасность действий Мостового осознавали и уральские игроки, которые в общей сложности четыре раза сфолили на Андрее за первый тайм.

    «Зенит» — «Урал»

    А вот Матео Кассьерра точно не запишет себе первый тайм в актив. Нападающий "Зенита" откровенно был в числе наименее выразительных игроков на поле — единственная его попытка пробить по воротам оказалась заблокированной, а ближе к концу тайма он вполне мог идеально замкнуть диагональ от Мостового, но вместо удара по воротам сам влетел в штангу».

  • Вендел
  • Полузащитник «Зенита»
  • «Урал» — организованная в обороне команда, с ней играть непросто. Но гол нас раскрепостил, и мы довели дело до победы. Считаем ли себя чемпионами после этой игры? Совершенно точно нет. Мы должны двигаться шаг за шагом. У нас не только матч с «Локомотивом» важный, но и следующий — с «Ростовом». Мы не говорим, что мы чемпионы. Мы рассчитываем до последней игры в чемпионате сохранять этот ритм и довести дело до победы.

    • Поздние замены Семака

    Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов впечатлен тем, как наставник «Зенита» сумел перевернуть игру заменами.

    «Здесь мы увидели второй сценарий, но до долгожданного гола болельщикам "Зенита" пришлось потерпеть. После перерыва хозяева вообще выглядели хуже — почти прекратили угрожать воротам, а основная опасность исходила со стандартов. К примеру, Кассьерра неплохо бил после подачи с углового, а Малком мог реализовать штрафной.

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    • Нулевая ничья явно давила на игроков. "Урал" редко подбирался к воротам Кержакова, но в одном из эпизодов "Зениту" повезло: Ренан ошибся на ровном месте и подарил Ранджеловичу момент, однако тот упустил свой шанс.

    Семак явно тянул с заменами, как и в матчах с "Динамо" и ЦСКА. Но если тогда тренерский штаб можно было оправдать кадровыми трудностями, то сейчас вся атака была доступна. Первые перестановки Семак сделал лишь на 68-й минуте, и они сыграли.

    «Зенит» — «Урал»

    Выздоровевшему Сергееву понадобилось всего восемь минут, чтобы стадион выдохнул — Клаудиньо прострелил, а Иван забил первый мяч в РПЛ с октября. Следом путь к воротам нашел и Мантуан, только его гол был отменен из-за офсайда. Но переживать из-за этого хозяевам долго не пришлось: вскоре Сергеев оформил дубль.

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    Под конец встречи "Зенит" перестроился на схему с тремя центральными защитниками и спокойно довел игру до победы. Ее можно назвать заслуженной и даже убедительной, но обеспечить себе три очка лидер премьер-лиги мог гораздо раньше».

  • Иван Сергеев
  • Нападающий «Зенита»
  • Два лучше, чем один. Выходил с намерением что нужно помочь команде, психологически добавить в агрессии. Получилось забить не один, а два. Главное, что выиграли, то есть, все сложилось, как надо. Когда выходили на матч видели, что «Спартак» сыграл 0:0, то есть, нужно было побеждать. Первый тайм чуть не получился, но во втором создали моменты, забили. Главное, выиграли игру.

    • Семак победил Гончаренко в игре замен

    Автор Bobsoccer.ru Алексей Андрианов считает, что наставник «Зенита» продемонстрировал великолепное чутье и матч-менеджмент.

    «Почему игра пошли именно по такому сценарию? На мой взгляд, дисквалифицированный Ганчаренко избрал единственно верную тактику: гренадеры "Урала" контролировали воздух и незамысловато играли на чужой половине поля (акценты на стандарты и длинные передачи за спину Ренану и Родригао). Полагаю, тренеры гостей обращали внимание на авантюрные действия бразильского тинейджера — и будь порасторопнее Ранджелович (помните форварда "Зенита" с такой фамилией), не "Зенит", но "Урал" повел бы в счете.

    «Зенит» — «Урал»

    Подопечные Сергея Семака вроде бы все делали правильно: быстро двигали мяч, нашли проблемную зону в обороне соперника (на правом фланге), чередовали короткий пас с забросами и черпаками, однако до выхода Сергеева оборона "Урала" справлялась с атакой "Зенита". Семака часто критикуют за матч-менеджмент, однако сегодня Сергей Богданович продемонстрировал великолепное чутье.

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    Признаем и тот факт, что тренерский штаб гостей с заменами опоздал. Связано ли это с дистанционным руководством в исполнении Ганчаренко, сказать не возьмусь, однако факт остается фактом: в игре замен Семак преуспел гораздо больше».

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