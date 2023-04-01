Джокер Сергеев. Замены Семака принесли «Зениту» победу над «Уралом»

Петербургский «Зенит» победил екатеринбургский «Урал» (2:0) в домашнем матче 21‑го тура РПЛ. Дубль в составе победителей оформил нападающий Иван Сергеев, который вышел на замену по ходу второго тайма. «Зенит» с 51 очком располагается на первой строчке в турнирной таблице РПЛ, «Урал» (25) идет на десятом месте.

«Урал» без Гончаренко, «Зенит» без Кругового

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«В первом круге “Зенит” уничтожил “Урал” в Екатеринбурге со счётом 4:0, забив все мячи во втором тайме. В той игре уральцев уже возглавлял Гончаренко, но “шмели” проводили лишь второй матч под руководством белорусского специалиста и ещё выглядели разобранным коллективом. Сейчас екатеринбуржцы по сравнению с самими собой образца конца августа стали командой совсем иного уровня как по части кадрового наполнения состава, так и организации игры.

Команда Гончаренко готовилась навязать серьёзную борьбу лидеру чемпионата. Правда, Виктор Михайлович не мог руководить действиями своих футболистов со скамейки из-за красной карточки, полученной в концовке матча с “Динамо”. Александр Ермакович исполнял обязанности главного тренера “Урала”. Кроме того, у гостей в лазарете по-прежнему находятся Газинский, Шатов и Коновалов. Хозяева, в свою очередь, не могли рассчитывать на травмированного Барриоса.

Семак сделал одно изменение в стартовом составе по сравнению с матчем против ЦСКА. Вместо Кругового с первых минут появился Мостовой. Андрей привычно расположился на левом фланге атаки, Клаудиньо опустился в тройку центральных полузащитников, а Сантос из опорной зоны вернулся на позицию левого защитника. Гончаренко, в свою очередь, совершил три перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Динамо”. Эмерсона, Гогличидзе и Бикфалви сменили Филипенко, Бевеев и Сунгатулин».

Сергей Семак главный тренер «Зенита» Реализация — это что, нужно было делать раньше. У нас большое преимущество было еще в первом тайме. Когда создаешь столько моментов, то нужно забивать. Все команды ждут от нас каких‑то ошибок. Нам же нужно создавать моменты против соперников, которые обороняются большим количеством игроков. И по эмоциям, и по результату победа заслуженна. Сегодняшней игрой можем быть довольны. Ваня Сергеев пропустил некоторое количество времени. Ждали случая, чтобы его выпустить. Он вышел и сделал то, что от него требуется. Ваня не подвел. Забил и принес команде победу. Кассьерра хорошо двигается, выполняет много работы. Но ему не хватает главного, что нужно нападающему, — это забитых мячей. Конечно, это на него давит. Он работает, помогает команде, и команда забивает, в том числе и с его помощью. Мы довольны результативностью команды.

У «Зенита» проблемы с прессингом

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит гостей за хорошую игру в обороне и отмечает проблемы питерцев с прессингом.

«Хотя "Урал" пробовал прессинговать, но не увлекался, так как "Зенит" находил свободное пространство через передачи низом. Средним блоком гости хорошо оборонялись, а когда хозяева подходили к штрафной — закрывали створ и количеством игроков, и качеством (двигались слаженно, организованно). У сине-бело-голубых, как и в предыдущих матчах после зимней паузы, были проблемы со своим прессингом.

То опоздает кто-то с рывком, то займёт слишком высокую позицию, и, например, Далер Кузяев вынужден был дорабатывать за Малкомом. С другой стороны, хитрое движение Малкома и Андрея Мостового при владении командой мячом могло обеспечить лидеру РПЛ решающее преимущество. "Зенит" использовал длинные забросы за спины защитников на быстрых игроков.

Команда Сергея Семака всё же нанесла до перерыва 11 ударов против всего лишь двух у "Урала", но в створ попала только дважды (»шмели« — ни разу). С реализацией моментов у "Зенита" тоже "не всё окей". В первую очередь это, конечно, касается Матео Кассьерры, который вымучивает своей первый гол в РПЛ за петербуржцев. До перерыва колумбиец упустил несколько моментов, например, когда опасно бил головой после одного из 16 кроссов в исполнении чемпионов России».

Александр Ермакович Тренер «Урала» Очень сложная игра получилась, но другой она и не могла быть, ведь это «Зенит», чемпион страны. Мы хотели уехать не с нулем очков, хотели приобрести что-то, но в концовке не хватило свежести и сил, вследствие этого потеря концентрации и пропущенные мячи Бикфалви? У него есть небольшие проблемы. Понятно, что он не в оптимальной форме, и мы решили не рисковать его здоровьем, чтоб он готовился к следующей игре.

Передачи Мостового и промах Кассьеры

Автор «Спорт день за днем» Алексей Михайлов находит кого похвалить и поругать в составе «Зенита» по итогам первого тайма.

«Было видно, что несмотря на обилие моментов у ворот "Урала", у "Зенита" не все получалось в атаке. Хотя на гол в первом тайме сине-бело-голубые явно наиграли. Наверняка это понимал и главный тренер петербуржцев Сергей Семак, который время от времени крайне эмоционально реагировал с бровки на действия своих подопечных.

Среди самых активных игроков первого тайма был и полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой. Он был крайне точен в коротких передачах (21 из 23, 91% точности), совершил одну успешную попытку дриблинга и даже нанес один удар в створ ворот "Урала". Потенциальную опасность действий Мостового осознавали и уральские игроки, которые в общей сложности четыре раза сфолили на Андрее за первый тайм.

А вот Матео Кассьерра точно не запишет себе первый тайм в актив. Нападающий "Зенита" откровенно был в числе наименее выразительных игроков на поле — единственная его попытка пробить по воротам оказалась заблокированной, а ближе к концу тайма он вполне мог идеально замкнуть диагональ от Мостового, но вместо удара по воротам сам влетел в штангу».

Вендел Полузащитник «Зенита» «Урал» — организованная в обороне команда, с ней играть непросто. Но гол нас раскрепостил, и мы довели дело до победы. Считаем ли себя чемпионами после этой игры? Совершенно точно нет. Мы должны двигаться шаг за шагом. У нас не только матч с «Локомотивом» важный, но и следующий — с «Ростовом». Мы не говорим, что мы чемпионы. Мы рассчитываем до последней игры в чемпионате сохранять этот ритм и довести дело до победы.

Поздние замены Семака

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов впечатлен тем, как наставник «Зенита» сумел перевернуть игру заменами.

«Здесь мы увидели второй сценарий, но до долгожданного гола болельщикам "Зенита" пришлось потерпеть. После перерыва хозяева вообще выглядели хуже — почти прекратили угрожать воротам, а основная опасность исходила со стандартов. К примеру, Кассьерра неплохо бил после подачи с углового, а Малком мог реализовать штрафной.

Нулевая ничья явно давила на игроков. "Урал" редко подбирался к воротам Кержакова, но в одном из эпизодов "Зениту" повезло: Ренан ошибся на ровном месте и подарил Ранджеловичу момент, однако тот упустил свой шанс.

Семак явно тянул с заменами, как и в матчах с "Динамо" и ЦСКА. Но если тогда тренерский штаб можно было оправдать кадровыми трудностями, то сейчас вся атака была доступна. Первые перестановки Семак сделал лишь на 68-й минуте, и они сыграли.

Выздоровевшему Сергееву понадобилось всего восемь минут, чтобы стадион выдохнул — Клаудиньо прострелил, а Иван забил первый мяч в РПЛ с октября. Следом путь к воротам нашел и Мантуан, только его гол был отменен из-за офсайда. Но переживать из-за этого хозяевам долго не пришлось: вскоре Сергеев оформил дубль.

Под конец встречи "Зенит" перестроился на схему с тремя центральными защитниками и спокойно довел игру до победы. Ее можно назвать заслуженной и даже убедительной, но обеспечить себе три очка лидер премьер-лиги мог гораздо раньше».

Иван Сергеев Нападающий «Зенита» Два лучше, чем один. Выходил с намерением что нужно помочь команде, психологически добавить в агрессии. Получилось забить не один, а два. Главное, что выиграли, то есть, все сложилось, как надо. Когда выходили на матч видели, что «Спартак» сыграл 0:0, то есть, нужно было побеждать. Первый тайм чуть не получился, но во втором создали моменты, забили. Главное, выиграли игру.

Семак победил Гончаренко в игре замен

Автор Bobsoccer.ru Алексей Андрианов считает, что наставник «Зенита» продемонстрировал великолепное чутье и матч-менеджмент.

«Почему игра пошли именно по такому сценарию? На мой взгляд, дисквалифицированный Ганчаренко избрал единственно верную тактику: гренадеры "Урала" контролировали воздух и незамысловато играли на чужой половине поля (акценты на стандарты и длинные передачи за спину Ренану и Родригао). Полагаю, тренеры гостей обращали внимание на авантюрные действия бразильского тинейджера — и будь порасторопнее Ранджелович (помните форварда "Зенита" с такой фамилией), не "Зенит", но "Урал" повел бы в счете.

Подопечные Сергея Семака вроде бы все делали правильно: быстро двигали мяч, нашли проблемную зону в обороне соперника (на правом фланге), чередовали короткий пас с забросами и черпаками, однако до выхода Сергеева оборона "Урала" справлялась с атакой "Зенита". Семака часто критикуют за матч-менеджмент, однако сегодня Сергей Богданович продемонстрировал великолепное чутье.

Календарь и таблица РПЛ

Признаем и тот факт, что тренерский штаб гостей с заменами опоздал. Связано ли это с дистанционным руководством в исполнении Ганчаренко, сказать не возьмусь, однако факт остается фактом: в игре замен Семак преуспел гораздо больше».