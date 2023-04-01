Нули в атаке. В матче с «Ахматом» спартаковцы потеряли очки и Промеса

Московский «Спартак» на своем поле сыграл вничью с грозненским «Ахматом» (0:0) в матче 21‑го тура РПЛ. Полузащитник «красно‑белых» Квинси Промес вышел на поле после перерыва, но был заменен на 51‑й минуте. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» (41 очко) занимает третье место, «Ахмат» (33) идет шестым. В следующем туре «Спартак» примет московское «Динамо» 8 апреля. «Ахмат» в этот день сыграет дома с екатеринбургским «Уралом».

Абаскаль меняет схему

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак изучает тактические изыски главного тренера «Спартака» перед матчем с грозненцами.

«Красно-белые неоднозначно провели первый месяц после возобновления сезона. Поначалу вроде бы по делу дважды обыграли "Локомотив", а в последующих четырех матчах победили только раз (дожали в концовке "Факел"), и это при том, что лишь раз сыграли на выезде. Так что пауза для Гильермо Абаскаля пришлась кстати. С другой стороны, командам с большим количеством сборников эти паузы помогают редко.

Так что игра с "Ахматом" должна была прояснить, удалось ли испанцу воспользоваться этим временем, чтобы наладить игру. Прежде всего в обороне. Что, кстати, сделать непросто, ведь из-за травмы выбыл лидер обороны Георгий Джикия. В его отсутствие Абаскаль опустил из опорной зоны Руслана Литвинова, имевшего такой опыт. Его позицию занял Даниил Денисов, справа в обороне вышел Даниил Хлусевич, а слева оказался Томаш Тавареш.

То есть почти вся оборонительная конструкция претерпела изменения, а ведь еще в старте не оказалось Квинси Промеса. Думаете, вместо него вышел Антон Зиньковский? Как бы не так. Он тоже оказался в запасе. Вот это уже сознательный ответ Абаскаля на увиденное. Он выпустил с первых минут Александра Соболева и Шамара Николсона, а Михаила Игнатова отправил на позицию под нападающими, то есть перешел на 4-4-2 ромбом — схему, которая временами отлично работала у Доменико Тедеско.

Сергей Ташуев в этой игре не мог рассчитывать на отбывающих дисквалификацию Лечи Садулаева, Владислава Карапузова и Артема Тимофеева. Любопытно, что первые двое занимают позицию правого вингера, так что наставнику требовалось найти небанальное решение. И он отрядил на эту позицию номинального центрфорварда Владимира Ильина. Ну, а экс-спартаковца Тимофеева заменил Заим Диванович, которого Ташуев снял еще до перерыва».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» Все просто: мы должны разозлиться. Нам не хватает злости — вот и все. Мы можем создавать больше моментов, но мы подали 10 угловых, вратарь соперника признан лучшим в матче. Они приехали играть на ничью, они ее добились. Нужно добавлять в агрессивности. Иначе так и будет заканчиваться всегда.

Судьи ошибались в обе стороны

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов не оставляет без внимания спорные судейские решения, который на этот раз принимались в отношении обеих команд.

«Но выбранная на игру с "Ахматом" тактика не обеспечила красно-белым доминирования с первых минут. Гости держали хозяев подальше от своих ворот, хорошо встречали спартаковцев в средней трети поля. Команде Абаскаля недоставало скорости, и за полтайма зрители не увидели ни одного удара по воротам. Самые интересные моменты до перерыва были связаны с эпизодами с неназначенными пенальти.

Первый спорный момент — единоборство Зобнина и Андрея Семёнова после углового. Контакт был, спартаковец попал по ноге грозненца, но, кажется, Семёнов всё же упал по своей инициативе, почувствовав касание. Судьи на VAR поддержали решение главного. Возможно, ассистенты учитывали, что в случае 11-метрового разгорелся бы скандал, так как Алексей Сухой ошибочно назначил угловой в пользу южан. Сухой не работал в РПЛ с октября, и его решили не подставлять.

Второй спорный момент — в штрафной Гиорги Шелии. Уже сам Семёнов попал по ноге Никите Чернову после удара спартаковца. Тут были вопросы по позиции Литвинова (не залез ли он в офсайд, получая мяч с хитрого розыгрыша стандарта?), но судьи на VAR по какой-то другой причине снова поддержали Сухого».

Сергей Ташуев Главный тренер «Ахмата» Непривычно, что моя команда так много оборонялась, но это случилось в силу разных причин, в том числе силы «Спартака», замен. По гамбургскому счету мы сегодня очко приобрели. Довольны игрой в обороне. И недовольны атакующими действиями. Обычно мои команды играют в инициативу. Доминируют. А сегодня было очень непривычно. Что-то не сложилось. Возможно, отсутствие Лечи Садулаева сказалось. Мы начали игру правильно, владели инициативой, были моменты, стандарты. Но было несколько невынужденных ошибок. И, учитывая, что есть проблемы в середине, в перерыве вышел Диванович, который не попал в игру... Вот эти моменты и шероховатости сказались. Многие ребята у нас после травм. Очком доволен. Игрой — нет.

У «Спартака» кризис в линии атаки

Автор «Спорт день за днём» Андрей Вернов критикует игру атаки «Спартака» в весенней части сезона.

«Команда Абаскаля продолжает делать то, что было в первой части сезона — допускать глупые ошибки на своей половине поля. 6 пропущенных мячей в четырех матчах РПЛ, 3 — в трех кубковых встречах. Но если раньше эти недочеты удавалось компенсировать результативными действиями у чужих ворот, то весной 2023 года всё это куда-то делось. В марте красно-белые показали лучшие показатели по созданным моментам с игры в среднем за матч и худшие по допущенным моментам.

Два худших игрока "Спартака" в весенних турах РПЛ — Шамар Николсон и Александр Соболев. Футболисты, от которых как раз и зависят результаты. Нельзя постоянно надеяться, что Квинси Промес всё сделает сам. Форварды москвичей перестали забивать. У Николсона 3 гола в 17 матчах, у Соболева — 7 в 20. Но все это было еще в прошлом году. Оба не забивают с октября.

Соболев хотя бы компенсирует просчеты у чужих ворот вариативностью своей игры — может выйти правым нападающим или центральным, — постоянно действует в подыгрыше, снабжает передачами партнеров. Он забивал, но голы не засчитывались. Николсон же лишь портит усилия партнеров. С "Ахматом" Шамар не нанес ни одного удара за 45 минут, только фолил и терял владение. Александр был активнее, но все его удары или передачи разбивались об оборону грозненцев».

Гиорги Шелия Вратарь грозненского «Ахмата» Пока не смотрел в телефон, но игроки и тренер поздравили. Тоже поздравил всех с такой игрой. Можно ли сказать, что сегодня был матч жизни? Это одна из таких игр. Я считаю, что со «Спартаком» и раньше играл хорошо. Наверное, сегодняшняя игра входит в топ-20 лучших матчей в карьере. Сегодня от «Спартака» было много моментов, но это часть игры, надо спасать. Сегодня повезло, что справился с этой задачей. Я понимаю агрессию некоторых болельщиков (за затяжку времени). Может быть, нервировал их, приношу свои извинения за это, но это часть игры. Кричали неприятные вещи. Я не удивлен ни одному слову, не первый раз здесь играю, привык к этому.

Бенефис Шелии

Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский отдает должное голкиперу «Ахмата», чьи спасения принесли его команде ничью на «Открытие Арене».

«Самый опасный момент случился на 29-й минуте благодаря розыгрышу стандарта. Сначала Руслан Литвинов после ошибки защитника пробил с угла штрафной. Георгий Шелия отразил удар грудью. Тут же на добивание подоспел Никита Чернов, но и здесь голкипер проявил себя великолепно. Сам Чернов в момент удара получил по ноге от Андрея Семенова, однако арбитр Алексей Сухой посчитал, что эпизод не тянет на пенальти.

После перерыва "Спартак" продолжил давить. После красивой комбинации на фланге Даниил Хлусевич бил с подкруткой в дальнюю девятку, но Шелия вновь оказался на высоте. Вытянувшись в струнку, грузинский голкипер отправил мяч на угловой.

Нет сомнений, что Абаскаль рассчитывал на Промеса, которого выпустил в перерыве. Квинси вполне мог стать тем джокером, который может и решить в самый ответственный момент. Однако случилась серьезная неприятность: спустя всего четыре минуты на поле голландец почувствовал боль и попросил замену. Пришлось выпускать Кейта Бальде. Уходил с поля Промес сам, но это не всегда показатель серьезности повреждения.

Для "Спартака" ничего не изменилось. Нужно было забивать, и команда продолжала давить. Бальде неплохо вошел в игру и имел стопроцентный момент. После подачи с фланга сенегалец здорово выпрыгнул и резко пробил головой в нижний угол. Однако Шелия в этот раз был просто неудержим. Голкипер вовремя среагировал на удар в упор и вытащил тяжелейший мяч из нижнего угла».

Даниил Хлусевич Полузащитник «Спартака» Куча моментов, но не забиваем. Мало было ударов. Мы просто не забили свои мячи. Замена была усилением, все-таки они были свежими игроками. Когда они вышли, тоже было много моментов, которые можно было реализовать. Где-то не хватило удачи и агрессии. Вратарь «Ахмата» тянул время? Да там вся команда тянула. Странно, что рефери не обратил внимание, хотя мы ему в игре об этом говорили еще в первом тайме. Не мне судить. Все равно есть моменты, где мы их не реализовали, и от этого нужно отталкиваться.

Магия Мозеса не сработала

Редактор видеоотдела «Спорт-Экспресса» Олег Кошелев приветствует возвращение на поле нигерийского полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса.

«В перерыве Абаскаль принял понятное всем решение — убрал Николсона и выпустил Промеса. Правда, для спартаковского бомбардира игра продлилась всего лишь пять минут: потребовалась обратная замена из-за повреждения. Зато свой пока главный шанс получил Бальде, столько игрового времени в "Спартаке" ему еще не давали.

Но куда более значимым событием стало возвращение Мозеса, который из-за травмы не играл с начала августа. Болельщики сразу вспомнили его шикарный гол в первом туре, благодаря которому красно-белые ушли от поражения в Грозном. "Спартаку" как раз нужна была магия нигерийца: команда прибавила в атаке, но уперлась в поймавшего кураж Шелию. Голкипер "Ахмата" сотворил два грандиозных сейва после ударов Хлусевича и Бальде.

К середине тайма стало ясно, что в этой игре есть только один вопрос: "Забьет 'Спартак' или нет?" В "Ахмате" все понимали и пользовались любой возможностью хоть немного потянуть время. И в итоге гости добились своего. "Спартак" давил, на один гол точно наиграл, но не забил».

Андрей Семенов Защитник грозненского «Ахмата» «Спартак» здорово играет в последнее время, это очень яркая команда. Давно такого «Спартака» не видел. Яркие матчи были до этого — стеночки, забегания, мелкий пас…. Так что очко — хороший результат. Никогда легко со «Спартаком» не бывает. Пободались. Все в порядке. Тянули время? Слушайте, когда ведет «Спартак», идет и не на такие хитрости. Не «Спартаку» вообще кого-то судить, если кто-то тянет время. Футболисты «Спартака» всегда лежат на поле и затягивают время, — посмотрите, на какие хитрости идет с 80-й минуты, если они ведут. Мы это вообще цветочки по сравнению с ними

Абаскаль недоволен нехваткой агрессии

Автор Rusfootball.info Антон Мозговой считает, что грозненский «Ахмат» может финишировать в пятерке по итогам сезона.

«Грозненцы практически отказались от контригры. Гости владели мячом меньше 30% времени, а при возможности откровенно тянули время. В горячей концовке "Спартак" перешёл на навал и устроил настоящий штурм. В итоге москвичи нанесли 18 ударов по воротам и шесть раз попали в створ. Впрочем, этого оказалось недостаточно. "Спартак" не побеждает уже во втором матче подряд, ранее было поражение в Оренбурге (0:2).

После матча Абаскаль хвалил Шелию, а также говорил о нехватке агрессии в игре своей команды. Наставник "Спартака" призвал футболистов разозлиться. И есть от чего. Уже сегодня "Зенит" может оторваться от своего главного конкурента на 10 очков. Дальше у "Спартака" — матч с "Динамо", в котором, похоже, может решиться судьба Славиши Йокановича. Битва будет знатной.

Календарь и таблица РПЛ

В свою очередь "Ахмат" медленно, но верно держится у подступов к топ-5. Попасть в пятёрку будет тяжеловато, но на место в верхней половине таблицы рассчитывать можно».

Роман Зобнин Полузащитник «Спартака» Моменты имеем в каждой игре, но, к сожалению, не забиваем. Если не забиваешь, то не выигрывашь. Нужно забивать! Мы идем от игры к игре. Не думаем о чемпионстве. Сейчас ситуация, что нужно набирать очки. Теперь весь фокус на Кубок. Абаскаль на поле после игры говорил об итогах матча. Мы должны прежде всего обращать внимание на себя, а не на судей. Был в таком формате разговор. Мы обсуждали судейство. Обратите внимание, на 90-й минуте показывают желтую карточку. Хотя я говорил в первом и во втором тайме обратить на это внимание.

«Спартаку» пора учиться побеждать без Промеса

Автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин считает, что красно-белым нужно привыкать к изменившимся обстоятельствам.

«Впрочем, спасал гостей не только вратарь. Нельзя не учитывать и фактор вынужденных перемен в составе. Конечно, конкуренция конкуренцией за место в составе, но его сбалансированность еще важнее.

И, когда практически в одночасье выпадают какие-то системообразующие игроки, а в данном случае Промес и Джикия, которые являются для спартаковцев своего рода лидерами на поле, быстро найти свою слаженную и эффективную командную игру становится очень непросто. Тем более в споре с таким упорным соперником, как "Ахмат", который выстоял, несмотря на подавляющее преимущество спартаковцев во втором тайме.

Но тут надо понимать простую вещь: в ближайших матчах все те изменения, что произошли в составе на встречу с "Ахматом" останутся и на важные ближайшие поединки. И тут уже нет смысла сетовать на отсутствие тех или иных лидеров. Надо играть, надо побеждать, потому что иного пути у "Спартака" нет. Что в чемпионате, что в Кубке, где не будет еще и Соболева с Николсоном впереди. От игроков потребуется полная самоотдача, от тренеров — эффективность их мыслительного процесса. Это и называется — команда».