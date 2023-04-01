Назло рекордам. Десять величайших футболисток всех времен

Женский футбол, возможно, никогда не был так популярен, как сейчас, в 2023 году, особенно когда мы приближаемся к чемпионату мира, который в конце этого года пройдет в Австралии и Новой Зеландии.

Это не значит, что в течение многих лет женский футбол не производил невероятных игроков, которые взяли спорт штурмом и побили несколько рекордов на этом пути.

Сейчас кажется, что большое внимание уделяется сборной Англии, которая не проигрывала в 29 матчах под руководством Сарины Вигман и наконец завершила свое долгое ожидание славы победой на Евро-2022. Но это год чемпионата мира, и Соединенные Штаты, завоевавшие четвертый титул во Франции четыре года назад, будут стремиться продолжить свое доминирование на турнире.

Но они не одиноки. Занявшая второе место на Евро-2022 Германия, в прошлом году бывшая темной лошадкой, захочет доказать, что она является одной из лучших команд в мире, в то время как Испания и Франция также считаются одними из фаворитов на чемпионате мира.

Кроме того, есть такие игроки, как Нидерланды, Швеция и Канада, которые постараются утвердить себя в группе лидеров, после недавних трудных периодов.

Не будем забывать и о Японии, которая произвела революцию в женском футболе благодаря своей уникальной тактике и философии. Но какие игроки за эти годы оставили свой след в женском футболе как на поле, так и за его пределами?

Squawka составила список из 10 лучших и наиболее вдохновляющих женщин, играющих в эту игру. Это было действительно сложно, и чтобы доказать это, вот краткий список игроков, которые в него не попали: Брэнди Честейн, Карли Ллойд, Алекс Морган, Тиффени Милбретт, Кристин Лилли, Ханна Юнгберг, Келли Смит, Хомаре Сава, Шеннон Бокс, Ада Хегерберг. И его можно продолжать в течение нескольких дней…

Сунь Вэнь

нападающийКитай163 матча, 106 голов.

Сунь Вэнь globallookpress.com

Мы начнем с одной из величайших футболисток всех времен, китаянки Сунь Вэнь.

Перед завершением карьеры в 2006 году она забила 11 голов в 28 играх крупных турниров и выиграла «Золотой мяч» и «Золотую бутсу» в финале чемпионата мира 1999 года в США.

В 2002 году она была удостоена звания «Игрок века ФИФА» — награда, которую она разделила со следующим членом этого списка.

Мишель Экерс

полузащитник/нападающийСША153 матча, 105 голов.

Мишель Экерс globallookpress.com

У Экерс была невероятная статистика за сборную США. Она была лучшим бомбардиром первого в истории чемпионата мира среди женщин в 1991 году, забив оба гола в финальном матче с Норвегией, выигранном со счетом 2:1.

Она снова выиграла турнир в 1999 году, но не раньше, чем выиграла олимпийскую золотую медаль в 1996 году и была награждена Орденом за заслуги перед ФИФА в 1998 году.

О, и еще была награда ФИФА «Игрок века» и то, что она была одной из двух женщин, названных Пеле в списке величайших ныне живущих футболистов в 2004 году. Молодец, Мишель.

Биргит Принц

нападающийГермания214 матчей, 128 голов.

Биргит Принц globallookpress.com

Принц считается, вероятно, лучшей европейской футболисткой всех времен и вторым по результативности бомбардиром в истории чемпионатов мира, которые она выигрывала дважды, записав на свой счет 14 голов.

Она была признана лучшим игроком года по версии ФИФА в 2003, 2004 и 2005 годах, пять раз выигрывала женскую Бундеслигу, трижды выигрывала Кубок УЕФА (прежнее название женской Лиги чемпионов) и пять раз побеждала на чемпионатах Европы.

Она завершила карьеру в 2011 году и сейчас работает спортивным психологом как в мужской, так и в женской командах «Хоффенхайма», а также в женской сборной Германии.

Надин Ангерер

ВратарьГермания146

Надин Ангерер globallookpress.com

Ангерер, без тени сомнения, является величайшей голкипершей всех времен и единственным вратарем (мужчиной или женщиной), который был назван игроком года по версии ФИФА (Лев Яшин выиграл «Золотой мяч»).

Она дважды выигрывала чемпионат мира и пять раз — чемпионат Европы среди женщин, отразив два пенальти в финале 2013 года против Норвегии.

Формига

полузащитникБразилия234 матча, 29 голов

Возможно, вы захотите присесть после прочтения этого. Формига впервые дебютировала за сборную Бразилии в 1995 году в возрасте всего 17 лет на чемпионате мира. Перенесемся на 28 лет вперед, а бразильянка все еще играет, и не просто отбывает номер на поле.

В 2019 году Формига приняла участие в своем седьмом чемпионате мира, что стало рекордом как среди женщин, так и среди мужчин, а также стала самым возрастным игроком в истории турнира в возрасте 41 года.

Не говоря уже о том, что она участвовала в каждом женском футбольном турнире Олимпийских игр с момента его первого проведения в 1996.

Олимпийские игры 2021 года были последними с участием Формиги, поскольку она объявила о своем уходе из международного футбола, когда в последний раз выступала за сборную в ноябре того же года.

Формига, которой сейчас 45 лет, все еще играет в клубный футбол, но в настоящее время ищет новую команду, покинув «Сан-Паулу» в конце прошлого года.

Кристин Синклер

полузащитник/нападающийКанада322 матча, 190 голов.

Кристин Синклер globallookpress.com

Бомбардир-рекордсмен в истории международного футбола, как среди мужчин, так и среди женщин, Кристин Синклер заняла первое место в начале 2020 года, забив свой 185-й гол, и добавила еще пять с тех пор, упрочив свое лидерство.

Она участвовала в пяти турнирах Кубка мира и является частью эксклюзивного клуба из трех игроков, которые забивали на стольких турнирах, двое других — Марта и Криштиану Роналду.

Синклер четыре раза представляла Канаду на Олимпийских играх, наконец, выиграв золото в своей последней попытке в Токио.

Она также является рекордсменом по наградам «Футболистка года» в своей стране, выиграв ее 14 раз в период с 2000 по 2018 год.

Эбби Уомбак

нападающийСША255 матчей, 184 гола.

Эбби Уомбак globallookpress.com

Как же подытожить талант Эбби Уомбак и вклад в футбол, который она сделала? В период с 2001 по 2015 год Уомбак забил 184 гола за Соединенные Штаты, рекорд, который продержался пять лет, прежде чем Синклер побила его.

Чтобы сделать возвращение Уомбак еще более впечатляющим, ее статистика на крупных турнирах составляет 29 матчей и 22 гола.

Впервые выиграв чемпионат мира в 2015 году, Уомбак повесила бутсы на гвоздь в возрасте 35 лет, оставив после себя легендарную карьеру, которая позволила ей стать одной из самых влиятельных спортивных фигур на планете.

Миа Хэмм

нападающийСША276 матчей, 158 голов.

Миа Хэмм globallookpress.com

До того, как появилась вышеупомянутая Уомбак, Миа Хэмм была лучшей бомбардиркой в мировой истории, но в 2013 году ее рекорд был побит ее соотечественницей-американкой.

Она по-прежнему является рекордсменом по голевым передачам в США, набрав колоссальные 144 передачи (выкуси, Кевин Де Брёйне!).

Хэмм, возможно, была первой женщиной-звездой этого вида спорта в 1990-х годах, дважды выиграв чемпионат мира и олимпийскую золотую медаль, а также стала первой в истории обладательницей награды «Игрок года в мире» в 2001 году.

Меган Рапино

полузащитникСША199 матчей, 63 гола

Меган Рапино globallookpress.com

Рапино, обладательница «Золотого мяча» 2019 года, попала в хвалебные заголовки за свое действия как на поле, так и за его пределами, во Франции, поскольку она помогла Соединенным Штатам выиграть четвертый чемпионат мира, выиграв «Золотую бутсу» и «Золотой мяч» на пути к славе.

Это был ее второй триумф на Кубке мира, и он добавился к множеству трофеев, которые она выиграла на национальном уровне.

Но, что, возможно, более важно для спорта, Рапино использовала свою платформу, чтобы говорить о многих мировых проблемах и стремилась вдохновить тех, у кого нет возможности быть услышанными.

Марта

нападающийБразилия174 матча, 115 голов.

Марта буквально является женским эквивалентом Пеле в Бразилии, и хотя она никогда не выигрывала чемпионат мира с «Селесао», она считается столь же важной, как и легендарная «десятка».

В 2019 году она стала первым игроком, забившим 17 голов в финальных стадиях чемпионатов мира, как среди мужчин, так и среди женщин, на два опережая бывшего нападающего сборной Германии Мирослава Клозе.

Она может добавить это к своим шести наградам «Игрок года в мире», и теперь, в свои 37 лет, она полна решимости вдохновить следующее поколение бразильских футболисток, хотя у нее самой все еще магии хоть отбавляй.