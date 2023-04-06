Привез и не затащил. Ошибка Песьякова лишила Карпина надежды на первый трофей

«Краснодар» победил «Ростов» в серии пенальти в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. Эдуард Сперцян открыл счет в игре на 23‑й минуте встречи. Во второй тайме счет сравнял полузащитник «Ростова» Роман Тугарев. В серии пенальти точнее были игроки «Краснодара» — 5:3. «Краснодар» пробился в следующую стадию Кубка, «Ростов» завершил выступление в турнире.

Ротация Карпина и нестабильный «Краснодар»

Автор «Футбола на Куличках» Глеб Калинин вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«Дуэль между "Краснодаром" и "Ростовом" выглядела одной из самых интригующих в Кубке России на этой неделе. Обе команды в данном турнире уже исчерпали свой лимит на осечки, поэтому и оказались в Пути регионов. Фаворит в южном дерби совершенно не просматривался.

Если смотреть на результаты в чемпионате, то "Ростов" вроде бы выглядел предпочтительнее — команда Валерия Карпина в премьер-лиге одержала три победы подряд. Правда, все — над аутсайдерами. "Краснодар" же очень нестабилен при Владимире Ивиче. Весной "быки" сыграли вничью с "Торпедо" и уступили "Локомотиву", но при этом убедительно одолели "Динамо" и отправили в ворота "Химок" шесть безответных мячей. От нынешнего "Краснодара" можно ожидать чего угодно.

Интересно, что чаще всего "Краснодар" и "Ростов" играют между собой вничью — в 28-ми очных матчах было зафиксировано 14 мирных результатов. "Быки" побеждали 11 раз, а "жёлто-синие" — всего три. Однако в первом круге текущего чемпионата верх взяла как раз команда Валерия Карпина. По ходу встречи она уступала 0:2, но сотворила невероятный камбэк (3:2). Возможно, на этот раз и не стоило ждать такой результативной игры, так как цена ошибки была высока.

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Валерий Карпин более чем наполовину сменил стартовый состав в сравнении с последним матчем против "Торпедо". На острие нападения был выдвинут Голенков. В полузащите нашлось место для Селявы и Тугарева. Владимир Ивич же практически не прибег к ротации. На левом фланге обороны появился Рамирес, а вместе с Кардобой и Батчи в атакующем трио вышел Боржес. Больше изменений в основе "быки" не произвели».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» В раздевалке поздравил и поблагодарил ребят. У меня нет слов, горжусь всеми. Нет претензий, только благодарность. Тот состав, который играл сегодня, превзошел мои ожидания. Молодые футболисты выходят на стадион «Краснодара» и выдают такую игру. У меня слов нет. Команда не заметила, что пропустила гол. Были игры, когда пропускали один неожиданный мяч, вытекающий из игры, приходили в себя по 10-15 минут. Здесь не заметили и продолжили играть. На поле до 85‑й минуты была одна команда.

Голенков включал Комличенко

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит арбитра Безбородова, который не купился на попытки игроков «Ростова» заработать пенальти в матче с «Быками».

«Карпин ротировал состав, оставив на скамейке ключевых игроков — Комличенко и Осипенко. Кроме того, в заявке "Ростова" снова не оказалось Уткина. Достаточно серьёзные потери для второй команды России на сегодняшний день. Вдобавок ещё до перерыва получил травму Полоз — дёрнул заднюю поверхность бедра. На позиции центрфорварда у ростовчан играл Голенков, забивший пять голов в Кубке России. В первом тайме Егор запомнился тем, что включал "Комли стайл", пытаясь заработать пенальти в ворота "Краснодара".

На 13-й минуте в штрафной хозяев случился контакт Голенкова и Кайо — уже после удара нападающего бразилец попал сопернику по ноге. Егор досмотрел, куда полетит мяч, и затем стал показывать арбитру, как ему больно. Судья Безбородов не дал пенальти ни в тот момент, ни позже, когда изучил повтор. Можно поддержать рефери. Если в подобных эпизодах ставить 11-метровые, футбол превратится в театр абсурда. Позже случился ещё более забавный момент с падением Голенкова в чужой штрафной — пока он уступает Комличенко в умении зарабатывать пенальти.

Но вообще "Ростов", несмотря на перестановки в составе, играл при счёте 0:0 даже поинтереснее "Краснодара". У команды Карпина получалось контролировать мяч, комбинировать. Неагрессивный прессинг "быков" разбивался благодаря участию вратаря Песьякова в розыгрыше мяча. Сами ростовчане своим расположением затрудняли сопернику развитие атак через центр, предлагали уходить во фланги — оставляли свободными крайних защитников "Краснодара". Вингеры команды Владимира Ивича смещались в полуфланги, чтобы оттуда доводить мяч до нападающего Кордобы. Сербский тренер объяснил решение отдать роли фланговых хавбеков Кади Боржесу и Батчи тактическим ходом, видимо, это и было его целью».

Владимир Ивич Главный тренер «Краснодара» Я поздравил игроков с победой, с тем, что мы прошли в следующую стадию. Это была большая, яркая игра. Очень хорошие эмоции. Теперь нас ждет в воскресенье игра чемпионата. Немного отпразднуем и будем дальше готовится к следующему матчу. Мы не планировали играть без мяча, но соперник заставил нас попотеть. Было очень тяжело. Но с первой и до последней секунды мы тактически показали себя хорошо. Мы удовлетворены нашей игрой.

Грубая ошибка Песьякова

Автор «Спорт-Экспресса» Артем Белинин фиксирует очередную грубую ошибку голкипера «Ростова», которая стоила его команде пропущенного гола.

«О том, что на трибунах будет огонь, стало ясно еще за несколько часов до игры — болельщики ростовчан с утра заполнили улицы Краснодара. Хозяева не уступали — и уже за два часа до игры в парке Галицкого было не протолкнуться. На стадион пришли 26 тысяч зрителей — сектор "Ростова" заполнился до отказа (плюс многие болельщики рассеялись по центральным трибунам).

А фанаты "Краснодара" не только собрались в полном составе, но и подготовили перфоманс, растянув огромный баннер. Игроки, как и судьи, наверняка ощущали давление — трибуны вели себя действительно активно.

"Ростов" начал с давления — и несколько раз был близок к голу. Тем неожиданнее счет открыл "Краснодара" — Сергей Песьяков неудачно разыграл мяч с ближним защитником, сделав подарок Сперцяну, и не успел вернуться в ворота.

Для гостей это стало большим ударом — казалось, психологически подсел голкипер "Ростова", а полевые игроки минут на десять просто забыли про атаку. Инициатива перешла к "Краснодару".

Кстати, для Сергея это уже не первая грубая ошибка в сезоне — ранее они с Мелехиным привезли похожий гол в матче против "Пари НН"; да и в игре за сборную против Ирака Песьяков организовал два неприятных эпизода. Но тогда подстраховали защитники».

Валерий Карпин Наставник «Ростова» Понравилось, что Песьяков продолжал делать то, что должен делать. Несмотря на ошибку, он не испугался. Надо поблагодарить Песьякова за его железные яйца. В голове держали другие замены. Уже в первом тайме пришлось использовать паузу на замену. Не должна была быть замена Щетинина, он сам попросил. При всем при этом все было видно на поле, даже говорить не приходится.

Бильярд от Тугарева

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак хвалит гол, забитый ростовчанами после перерыва и ругает игровой стиль «Краснодара» при Ивиче.

«Отношение Карпина к Кубку стало очевидно к концу первого тайма, когда "Ростов" стал все сильнее накатывать на штрафную Сафонова, а во втором вообще отпали все сомнения. Гости взвинтили темп и стали переигрывать соперника в одну калитку, а сравнял счет на 54-й минуте все тот Тугарев, воспользовавшийся тем, что вышедший еще в первом тайме на замену Байрамян хитро пропустил мяч на партнера. Удар у Романа получился эстетски точным — в самый угол без шансов для Сафонова.

Больше всего в нынешнем "Краснодаре" разочаровывает даже не качество игры и результаты, а отход от двух основополагающих принципов: стремление ковать кадры самостоятельно и играть в атакующий комбинационный футбол, как это было при Игоре Шалимове, Олеге Кононове и Мураде Мусаеве. Но создается впечатление, что перед Владимиром Ивичем стилистическую задачу не ставили. Даже в сумасшедшем матче с "Химками" краснодарцы почти все моменты создали длинными передачами за спины защитникам, а против "Ростова" вообще не могли наладить контроль над мячом на чужой половине и пуляли в сторону Кордобы, отчего Батчи и Боржес были бесполезны.

Такой футбол раздражает и самих футболистов. Это было хорошо заметно по Сперцяну. Давно не доводилось видеть его таким нервным. Он получил желтую за конфликт с Мелехиным (спровоцировал его, правда, защитник, по-борцовски обхватив оппонента), после каждой неудачной атаки разводил руками, был недоволен своими и чужими. В переводе игры в партер не отставали и партнеры, собравшие коллекцию еще из трех желтых».

Данил Глебов Полузащитник «Ростова» Нормальные эмоции, немного расстроены, что проиграли. Не скажу, что мы только во втором тайме действовали лучше, у «Краснодара» был только один момент в конце. Но скажу так: сегодня была только одна команда на поле — мы. Но нам не хватило реализации. «Краснодар» отскочил прилично, надо было в церковь сходить, свечку поставить.

Пенальти были только послематчевые

Автор «Спорт день за днём» Алексей Михайлов отмечает, что во втором тайме было несколько спорных с точки зрения судейства моментов

«К исходу часа игрового времени "Ростов" мог получить очередной шанс на пенальти — Петров сыграл рукой в собственной штрафной. Но после длительной ВАР-проверки судьи обнаружили офсайд в атаке "Ростова".

"Краснодар" позволял "Ростову" подходить к собственной штрафной. Возможно, тем самым хозяева надеялись подловить гостей на контратаке, но этого практически не случалось. Большая часть второго тайма проходила на половине поля "Краснодара".

Этот матч стал настоящим "ВАР-марафоном". Третий потенциальный пенальти в пользу "Ростова" не случился даже после того, как на 76-й минуте Рамирес уронил Щетинина на краю штрафной "Краснодара" — бригада Безбородова и там не заметила нарушения.

Концовка матча выдалась для обеих команд довольно нервной — очень много борьбы и рискованных ударов, учитывая равный счет, который если бы не изменился, то перевел бы игру в серию пенальти. Так и случилось».

Роковой промах Прохина

Автор Sportbox.ru Дмитрий Панов хвалит кубанцев за идеально проведенную серию послематчевых пенальти.

«В целом "Ростов" полностью переиграл краснодарцев: 15-5 по ударам и 7-2 по попаданиям в створ ворот. Хозяева отметились лишь пятью жёлтыми карточками. Но ростовские атаки ни к чему не привели — основное время завершилось со счётом 1:1.

Сперцян мощным ударом в левый угол открыл счёт в серии, а Байрамян в ответ пробил абсолютно так же.

Затем туда же забивали Алексей Ионов и Николай Комличенко, и только Джон Кордоба сменил угол, попав в правый. Данила Прохин зарядил выше, а следом Хуниор Алонсо издевательски катнул под правую штангу.

Роман Тугарев подарил надежду "Ростову", забив от каркаса ворот, но её похоронил Никита Кривцов — 5:3 в пользу "Краснодара".

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"Быки" впервые в своей истории побеждают в послематчевой серии пенальти. "Ростов" же, проведя прекрасный второй тайм, вынужден признать поражение. И всё из-за нелепого ляпа!»