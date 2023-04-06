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    Привез и не затащил. Ошибка Песьякова лишила Карпина надежды на первый трофей

    Результаты кубкового южного дерби — в нашем обзоре прессы

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  • 22:20
    • «Краснодар» по пенальти победил «Ростов» в матче Кубка России
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    «Краснодар» — «Ростов»
    «Краснодар» победил «Ростов» в серии пенальти в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России. Основное время матча завершилось вничью со счетом 1:1. Эдуард Сперцян открыл счет в игре на 23‑й минуте встречи. Во второй тайме счет сравнял полузащитник «Ростова» Роман Тугарев. В серии пенальти точнее были игроки «Краснодара» — 5:3. «Краснодар» пробился в следующую стадию Кубка, «Ростов» завершил выступление в турнире.

    Ротация Карпина и нестабильный «Краснодар»

    Автор «Футбола на Куличках» Глеб Калинин вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

    «Дуэль между "Краснодаром" и "Ростовом" выглядела одной из самых интригующих в Кубке России на этой неделе. Обе команды в данном турнире уже исчерпали свой лимит на осечки, поэтому и оказались в Пути регионов. Фаворит в южном дерби совершенно не просматривался.

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    • Если смотреть на результаты в чемпионате, то "Ростов" вроде бы выглядел предпочтительнее — команда Валерия Карпина в премьер-лиге одержала три победы подряд. Правда, все — над аутсайдерами. "Краснодар" же очень нестабилен при Владимире Ивиче. Весной "быки" сыграли вничью с "Торпедо" и уступили "Локомотиву", но при этом убедительно одолели "Динамо" и отправили в ворота "Химок" шесть безответных мячей. От нынешнего "Краснодара" можно ожидать чего угодно.

    «Краснодар» — «Ростов»

    Интересно, что чаще всего "Краснодар" и "Ростов" играют между собой вничью — в 28-ми очных матчах было зафиксировано 14 мирных результатов. "Быки" побеждали 11 раз, а "жёлто-синие" — всего три. Однако в первом круге текущего чемпионата верх взяла как раз команда Валерия Карпина. По ходу встречи она уступала 0:2, но сотворила невероятный камбэк (3:2). Возможно, на этот раз и не стоило ждать такой результативной игры, так как цена ошибки была высока.

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    Валерий Карпин более чем наполовину сменил стартовый состав в сравнении с последним матчем против "Торпедо". На острие нападения был выдвинут Голенков. В полузащите нашлось место для Селявы и Тугарева. Владимир Ивич же практически не прибег к ротации. На левом фланге обороны появился Рамирес, а вместе с Кардобой и Батчи в атакующем трио вышел Боржес. Больше изменений в основе "быки" не произвели».

  • Валерий Карпин
  • Главный тренер «Ростова»
  • В раздевалке поздравил и поблагодарил ребят. У меня нет слов, горжусь всеми. Нет претензий, только благодарность. Тот состав, который играл сегодня, превзошел мои ожидания. Молодые футболисты выходят на стадион «Краснодара» и выдают такую игру. У меня слов нет. Команда не заметила, что пропустила гол. Были игры, когда пропускали один неожиданный мяч, вытекающий из игры, приходили в себя по 10-15 минут. Здесь не заметили и продолжили играть. На поле до 85‑й минуты была одна команда.

    • Голенков включал Комличенко

    Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов хвалит арбитра Безбородова, который не купился на попытки игроков «Ростова» заработать пенальти в матче с «Быками».

    «Карпин ротировал состав, оставив на скамейке ключевых игроков — Комличенко и Осипенко. Кроме того, в заявке "Ростова" снова не оказалось Уткина. Достаточно серьёзные потери для второй команды России на сегодняшний день. Вдобавок ещё до перерыва получил травму Полоз — дёрнул заднюю поверхность бедра. На позиции центрфорварда у ростовчан играл Голенков, забивший пять голов в Кубке России. В первом тайме Егор запомнился тем, что включал "Комли стайл", пытаясь заработать пенальти в ворота "Краснодара".

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    • На 13-й минуте в штрафной хозяев случился контакт Голенкова и Кайо — уже после удара нападающего бразилец попал сопернику по ноге. Егор досмотрел, куда полетит мяч, и затем стал показывать арбитру, как ему больно. Судья Безбородов не дал пенальти ни в тот момент, ни позже, когда изучил повтор. Можно поддержать рефери. Если в подобных эпизодах ставить 11-метровые, футбол превратится в театр абсурда. Позже случился ещё более забавный момент с падением Голенкова в чужой штрафной — пока он уступает Комличенко в умении зарабатывать пенальти.

    «Краснодар» — «Ростов»

    Но вообще "Ростов", несмотря на перестановки в составе, играл при счёте 0:0 даже поинтереснее "Краснодара". У команды Карпина получалось контролировать мяч, комбинировать. Неагрессивный прессинг "быков" разбивался благодаря участию вратаря Песьякова в розыгрыше мяча. Сами ростовчане своим расположением затрудняли сопернику развитие атак через центр, предлагали уходить во фланги — оставляли свободными крайних защитников "Краснодара". Вингеры команды Владимира Ивича смещались в полуфланги, чтобы оттуда доводить мяч до нападающего Кордобы. Сербский тренер объяснил решение отдать роли фланговых хавбеков Кади Боржесу и Батчи тактическим ходом, видимо, это и было его целью».

  • Владимир Ивич
  • Главный тренер «Краснодара»
  • Я поздравил игроков с победой, с тем, что мы прошли в следующую стадию. Это была большая, яркая игра. Очень хорошие эмоции. Теперь нас ждет в воскресенье игра чемпионата. Немного отпразднуем и будем дальше готовится к следующему матчу. Мы не планировали играть без мяча, но соперник заставил нас попотеть. Было очень тяжело. Но с первой и до последней секунды мы тактически показали себя хорошо. Мы удовлетворены нашей игрой.

    • Грубая ошибка Песьякова

    Автор «Спорт-Экспресса» Артем Белинин фиксирует очередную грубую ошибку голкипера «Ростова», которая стоила его команде пропущенного гола.

    «О том, что на трибунах будет огонь, стало ясно еще за несколько часов до игры — болельщики ростовчан с утра заполнили улицы Краснодара. Хозяева не уступали — и уже за два часа до игры в парке Галицкого было не протолкнуться. На стадион пришли 26 тысяч зрителей — сектор "Ростова" заполнился до отказа (плюс многие болельщики рассеялись по центральным трибунам).

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    • А фанаты "Краснодара" не только собрались в полном составе, но и подготовили перфоманс, растянув огромный баннер. Игроки, как и судьи, наверняка ощущали давление — трибуны вели себя действительно активно.

    "Ростов" начал с давления — и несколько раз был близок к голу. Тем неожиданнее счет открыл "Краснодара" — Сергей Песьяков неудачно разыграл мяч с ближним защитником, сделав подарок Сперцяну, и не успел вернуться в ворота.

    «Краснодар» — «Ростов»

    Для гостей это стало большим ударом — казалось, психологически подсел голкипер "Ростова", а полевые игроки минут на десять просто забыли про атаку. Инициатива перешла к "Краснодару".

    Кстати, для Сергея это уже не первая грубая ошибка в сезоне — ранее они с Мелехиным привезли похожий гол в матче против "Пари НН"; да и в игре за сборную против Ирака Песьяков организовал два неприятных эпизода. Но тогда подстраховали защитники».

  • Валерий Карпин
  • Наставник «Ростова»
  • Понравилось, что Песьяков продолжал делать то, что должен делать. Несмотря на ошибку, он не испугался. Надо поблагодарить Песьякова за его железные яйца. В голове держали другие замены. Уже в первом тайме пришлось использовать паузу на замену. Не должна была быть замена Щетинина, он сам попросил. При всем при этом все было видно на поле, даже говорить не приходится.

    • Бильярд от Тугарева

    Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак хвалит гол, забитый ростовчанами после перерыва и ругает игровой стиль «Краснодара» при Ивиче.

    «Отношение Карпина к Кубку стало очевидно к концу первого тайма, когда "Ростов" стал все сильнее накатывать на штрафную Сафонова, а во втором вообще отпали все сомнения. Гости взвинтили темп и стали переигрывать соперника в одну калитку, а сравнял счет на 54-й минуте все тот Тугарев, воспользовавшийся тем, что вышедший еще в первом тайме на замену Байрамян хитро пропустил мяч на партнера. Удар у Романа получился эстетски точным — в самый угол без шансов для Сафонова.

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    • Больше всего в нынешнем "Краснодаре" разочаровывает даже не качество игры и результаты, а отход от двух основополагающих принципов: стремление ковать кадры самостоятельно и играть в атакующий комбинационный футбол, как это было при Игоре Шалимове, Олеге Кононове и Мураде Мусаеве. Но создается впечатление, что перед Владимиром Ивичем стилистическую задачу не ставили. Даже в сумасшедшем матче с "Химками" краснодарцы почти все моменты создали длинными передачами за спины защитникам, а против "Ростова" вообще не могли наладить контроль над мячом на чужой половине и пуляли в сторону Кордобы, отчего Батчи и Боржес были бесполезны.

    «Краснодар» — «Ростов»

    Такой футбол раздражает и самих футболистов. Это было хорошо заметно по Сперцяну. Давно не доводилось видеть его таким нервным. Он получил желтую за конфликт с Мелехиным (спровоцировал его, правда, защитник, по-борцовски обхватив оппонента), после каждой неудачной атаки разводил руками, был недоволен своими и чужими. В переводе игры в партер не отставали и партнеры, собравшие коллекцию еще из трех желтых».

  • Данил Глебов
  • Полузащитник «Ростова»
  • Нормальные эмоции, немного расстроены, что проиграли. Не скажу, что мы только во втором тайме действовали лучше, у «Краснодара» был только один момент в конце. Но скажу так: сегодня была только одна команда на поле — мы. Но нам не хватило реализации. «Краснодар» отскочил прилично, надо было в церковь сходить, свечку поставить.

    • Пенальти были только послематчевые

    Автор «Спорт день за днём» Алексей Михайлов отмечает, что во втором тайме было несколько спорных с точки зрения судейства моментов

    «К исходу часа игрового времени "Ростов" мог получить очередной шанс на пенальти — Петров сыграл рукой в собственной штрафной. Но после длительной ВАР-проверки судьи обнаружили офсайд в атаке "Ростова".

    "Краснодар" позволял "Ростову" подходить к собственной штрафной. Возможно, тем самым хозяева надеялись подловить гостей на контратаке, но этого практически не случалось. Большая часть второго тайма проходила на половине поля "Краснодара".

    «Краснодар» — «Ростов»

    Этот матч стал настоящим "ВАР-марафоном". Третий потенциальный пенальти в пользу "Ростова" не случился даже после того, как на 76-й минуте Рамирес уронил Щетинина на краю штрафной "Краснодара" — бригада Безбородова и там не заметила нарушения.

    Концовка матча выдалась для обеих команд довольно нервной — очень много борьбы и рискованных ударов, учитывая равный счет, который если бы не изменился, то перевел бы игру в серию пенальти. Так и случилось».

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    Роковой промах Прохина

    Автор Sportbox.ru Дмитрий Панов хвалит кубанцев за идеально проведенную серию послематчевых пенальти.

    «В целом "Ростов" полностью переиграл краснодарцев: 15-5 по ударам и 7-2 по попаданиям в створ ворот. Хозяева отметились лишь пятью жёлтыми карточками. Но ростовские атаки ни к чему не привели — основное время завершилось со счётом 1:1.

    Сперцян мощным ударом в левый угол открыл счёт в серии, а Байрамян в ответ пробил абсолютно так же.

    «Краснодар» — «Ростов»

    Затем туда же забивали Алексей Ионов и Николай Комличенко, и только Джон Кордоба сменил угол, попав в правый. Данила Прохин зарядил выше, а следом Хуниор Алонсо издевательски катнул под правую штангу.

    Роман Тугарев подарил надежду "Ростову", забив от каркаса ворот, но её похоронил Никита Кривцов — 5:3 в пользу "Краснодара".

    Всё о футболе России

    "Быки" впервые в своей истории побеждают в послематчевой серии пенальти. "Ростов" же, проведя прекрасный второй тайм, вынужден признать поражение. И всё из-за нелепого ляпа!»

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