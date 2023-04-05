ЦСКА не может — Бейл поможет. Армейцы попали в финал Пути РПЛ благодаря автоголу

Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (1:0) и пробился в финал Пути РПЛ Кубка России. Защитник самарцев Гленн Бейл на второй компенсированной ко второму тайму минуте срезал мяч в свои ворота. В первой игре в Самаре, прошедшей в марте, команды сыграли вничью со счетом 2:2. В финале Пути РПЛ турнира соперником ЦСКА будет екатеринбургский «Урал». «Крылья Советов» продолжат борьбу за трофей во втором этапе полуфинала Пути регионов.

Тороп вместо Акинфеева и возвращение Писарского

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«Первый матч этого противостояния, сыгранный три недели назад в Самаре, получился крайне увлекательным и завершился вничью — 2:2. Причём, все забитые мячи случились во втором тайме. Армейцы открыли счёт благодаря результативному удару Медины, после чего самарцы переломили ход встречи и захватили лидерство усилиями Писарского (Сычевого) и Цыпченко, однако Чалов голом с пенальти спас столичный клуб от поражения.

Ничейный результат в Самаре оставил ЦСКА фаворитом противостояния в преддверии ответного матча. Не забываем, что за несколько дней до кубковой игры эти команды встречались на “ВЭБ Арене” в рамках РПЛ, и в том матче красно-синие разгромили волжан — 4:0. Но нынешняя стадия Кубка уже подарила несколько сенсационных результатов. Так что, “крылышек”, разумеется, никто не собирался недооценивать. К ответному кубковому матчу ЦСКА подходил без кадровых потерь, а у гостей в лазарете находились Ежов и Якуба.

Федотов сделал два изменения в стартовом составе по сравнению с матчем против “Факела”. Вместо Акинфеева и Зделара с первых минут появились Тороп и Кучаев. Глава медицинского штаба армейцев Эдуард Безуглов объяснил отсутствие Акинфеева небольшими проблемами со здоровьем, возникшими у Игоря после игры в Воронеже. Впрочем, Тороп не раз появлялся на поле в нынешнем розыгрыше Кубка России, в том числе и в первом матче противостояния с “Крыльями Советов”.

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Осинькин, в свою очередь, совершил четыре перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Оренбурга”. Гапонова, Витюгова, Ежова и Рахмановича сменили Солдатенков, Коваленко, Рассказов и Писарский (Сычевой)».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА Да, у соперника было преимущество, он владел инициативой. Мы пытались что‑то созидать, но не все получалось. Последней передачи, последнего навеса не хватало. Соперник играл проще, пользовался пространством, хорошо выбегал. Пару раз было горячо у наших ворот, но смогли их отстоять. Наверное, вовремя забили гол, когда у соперника не оставалось времени отыграться. Финал с «Уралом»? Сразу куда‑то нас бросаете. Еще не успели порадоваться этой победе. Эмоций нет. Но мы их найдем. Будем думать. У нас впереди еще матч чемпионата с «Химками». Все силы на восстановление.

Капитан Заболотный

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает не слишком насыщенное событиями начало матча и осторожную игру соперников.

«Армейцы вышли на этот матч в форме с эмблемой, посвящённой 20-летию дебюта Акинфеева в ЦСКА. 29 марта 2003 года голкипер впервые сыграл за армейцев во встрече Кубка Премьер-Лиги с "Зенитом" в Санкт-Петербурге. Интересно, что сам Игорь сегодня остался на скамейке по причине "медицинских показаний", уступив место в воротах Торопу, но в остальном состав команды Владимира Федотова был основным.

Поначалу армейцы совсем не радовали ни запасного Акинфеева, ни своих болельщиков. "Крылья Советов" играли на равных, а не так, как в недавнем матче чемпионата России, где команда Игоря Осинькина получила 0:4 в Москве. Если тогда гости раз за разом попадали в тактические ловушки, расставленные ЦСКА, проиграли все единоборства и подборы, то теперь самарцы были успешнее в этих компонентах игры. Да и действовали, пожалуй, попроще, использовали длинные передачи при риске потери мяча.

ЦСКА на первых минутах не демонстрировал привычной агрессии на своём поле, держал линии ниже, чем в том матче с "Крыльями Советов" в РПЛ, и не прессинговал агрессивно. То ли соперник заставил команду Федотова так играть, то ли таким был тренерский план, чтобы использовать пространство на чужой половине поля. Самые опасные моменты команды создавали со стандартов. Например, Чалов пробил в перекладину после углового.

Другой форвард красно-синих Заболотный, вышедший с капитанской повязкой, запомнился до перерыва прежде всего потрясающим единоборством в дебюте. Два центральных защитника получили повреждения, вступив в верховую дуэль с мощным центрфорвардом, дошло даже до крови. Сам же Антон — точно железный! — продолжил игру как ни в чём не бывало».

Игорь Осинькин Главный тренер «Крыльев Советов» Сложный матч. С ЦСКА вообще сложно играть — надо быть готовым к тактическим перестроениям. Для себя в целом мы неплохую игру провели. Ребятам сказал, что мы сыграли в хороший футбол — и заслуживали большего. Не везет, немного не хватает фарта. Пока такая ситуация с нами. Даже и в этом матче была. Знаете, мы действительно не взяли достаточного количества очков в чемпионате. Но по‑разному: не забиваем пенальти, допускаем какие‑то глупости или в равных матчах, имея преимущество по моментам, мы проигрываем. А если какой‑то ровный матч, мы практически не взяли очков в таких ситуациях. Мы говорим с ребятами об этом. Мы должны найти, почему это происходит. Где‑то такие ситуации зависят от мужского характера, где‑то от молодости. Опытные ребята лучше знают, как вести себя в сложных и равных матчах. Нам остается только работать. Мы своем еще возьмем.

Ломаев давал Нойера

Автор «Спорт день за днём» Алексей Михайлов считает, что преимуществом в первом тайме владели армейцы и выделяет игру голкипера самарского клуба.

«Наиболее активными у "Крыльев" были фланговые игроки — Николай Рассказов и Гленн Бейл. Как раз Бейл и создал первый опасный момент у ворот Владислава Торопа. На 7-й минуте 19-летний вратарь ЦСКА не стал рисковать после высокой подачи Бейла, и перевел мяч через перекладину. Чуть позже момент возник и у Владимира Писарского (Сычевого) — пытался прострелить в штрафную, но мяч попал в ногу армейского защитника. И после этого пошли моменты у ЦСКА. Наиболее активным в первом тайме оказался Иван Обляков, который разгонял атаку, подавал в штрафную и находил возможности для ударов.

Вратарь "Крыльев" Иван Ломаев нередко действовал в этом матче в стиле своего "коллеги" из "Баварии", Мануэля Нойера. Ломаев играл в пас не только с ближними, но и с дальними игроками, и фактически становился одиннадцатым полевым игроком. Рискованно, но уверенно. Хотя тот же Обляков однажды мог наказать Ломаева, который не рассчитал выход из ворот в момент крученой подачи от полузащитника ЦСКА в штрафную. Благо Роман Евгеньев подстраховал вратаря.

Но все же самый опасный момент в атаке ЦСКА случился не у Облякова, а у того, у кого и должен был случиться априори — у "профильного" нападающего Федора Чалова. На 16-й минуте Милан Гаич подал с угла поля на дальний угол вратарской, откуда Чалов технично пробил в подкате, но угодил в перекладину. По стартовым минутам игра казалась более многообещающей. Но многочисленные моменты, возникшие в первом тайме, по итогу не превратились в голы».

Иван Обляков Полузащитник ЦСКА Мы сами планировали во втором тайме сыграть активнее. Некоторые моменты не получались. Все равно старались играть в атаку. Считаю ли Карраскаля своим конкурентом? Если честно, просто выкладываюсь на сто процентов. А дальше решает тренерский штаб. Реакция Акинфеева на нашивку на плече «20»? Не знаю, какая была его реакция. Все равно приятно быть легендой клуба. Мы все это осознаем. Все рады за него. После победы его поздравили. Поражение «Спартака» в Кубке? Честно, не так важно. Главное — смотреть на свою игру.

Игра катилась к серии пенальти

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов недоволен тем, насколько вялым вышел второй тайм матча на «ВЭБ Арене».

«Вообще стандартные положения были главными в этом матче. Только они и расцвечивали в целом тусклую и не самую событийную игру. Но, возможно, если бы Чалов в середине первого тайма попал не в перекладину, а в ворота, то смотреть матч стало бы веселее.

Конечно, на ход игры влиял и результат первого матча (2:2). Это тот случай, когда отмена правила гостевого гола плохо сказалась на игре: никто из соперников не спешил раскрываться, поэтому даже во втором тайме команды с игры почти ничего не создавали. Преимущества не было ни у одной из команд, и даже выходы на поле Медины с Карраскалем никак не улучшили позиционную игру московской команды.

"Крылья" в основное время даже были чуть ближе к голу: Евгеньев попал в штангу, Горшков плотно бил на 76-й минуте (это был единственный удар в створ за 90 минут). Игра плавно катилась к серии пенальти, и, судя по всему, Игорь Осинькин даже собирался выпустить под нее второго вратаря — Евгения Фролова».

Владислав Шитов Нападающий «Крыльев Советов» Расстроены, что пропустили на последних минутах. Никому этого не хочется, но сегодня так произошло. Пропущенный гол? Думаю, был сильный прострел, и Глен Бейл не успел увидеть мяч. Он по инерции отскочил в ворота. Команда ничего особо не чувствует, все хорошо. Видно по игре, что в каждом матче мы заслуживаем большего, но пока мяч не летит в ворота. Нам нужно забить несколько мячей, чтобы обрести уверенность. Позиция команды в чемпионате? Если продолжим хорошо играть, то голы придут. У нас есть уверенность, что мы не опустимся.

«Крылья» владели инициативой, но Бэйл забил

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак отмечает, что в концовке самарский клуб был ближе к голу, и в итоге забил его, хоть и в свои ворота.

«Тренер волжан Игорь Осинькин долго не вводил свежие силы. Да и зачем, коли его подопечные забрали мяч и инициативу. А когда на 71-й минуте бразилец Костанца головой отправил мяч в стойку, казалось, что гол неизбежен. Вскоре Тороп среагировал на плотный удар Горшкова — первый (!) в створ.

Позабавил судья. Когда вратарь хозяев взял мяч в руки, срикошетивший от ноги Писарского, Любимов поначалу назначил свободный. Но после бурного протеста армейцев отменил решение. Время таяло, "Крылышки" собирались выпустить целую группу свежих игроков. Включая запасного вратаря. Под пенальти. Но не успели.

По закону подлости два рикошета помогли ЦСКА забить гол. Сначала мяч после неточной передачи Карраскаля от ноги самарца отскочил на фланг к Роше. Бразилец прострелил в штрафную, откуда Бейл уверенно заколотил мяч в сетку.

Рефери к добавленным трем минутам присовокупил еще столько же. Волжанам это не помогло».

Виллиан Роша Защитник ЦСКА Мы знали, что матч с «Крыльями» будет сложный. Но мы продолжали играть компактно, сохраняли фокус. В конце матча нам удалось создать момент и забить. Выход Карраскаля освежил игру? Для нас все игроки важные. С выходом Карраскаля и Медины мяч лучше держался в зоне атаки. Мы начали быстрее атаковать. Поэтому пошла такая динамика игры. Неважно, с кем играть финал. Нам нужно смотреть на самих себя. Мы должны уделить максимальное внимание себе, чтобы поднять трофей.

ЦСКА сыграл плохо, но результат пришел

Автор Bobsoccer Максим Квятковский признает, что армейцам очень повезло в матче с «Крыльями Советов».

«Игорь Дивеев явно выходил под серию пенальти. На трибунах предвкушали эту серию, было очень интересно, как себя проявит Владислав Тороп. Матч 19-летний голкипер отыграл очень прилично и уверенно. Как и Мойзес.

Второй тайм, как и в первой игре, прошел под диктовку "Крыльев". Они были острее, но в который уже раз не смогли дать результат. Это уже становится фирменным знаком команды Игоря Осинькина. Впрочем, самарцы пусть разбираются со своими проблемами сами.

Развязка, конечно, получилась для гостей жестокой. Армейцам не везло в осенней части сезона, возможно, футбольный Бог решил вернуть им то, что недодал тогда. Сыграл ЦСКА плохо, но результат пришел — такое бывает. Будем надеяться, в следующем матче армейцы порадуют более качественной игрой».