ЦСКА помог «Спартаку». Армейцы притормозили «Зенит» на пути к титулу

Московский ЦСКА одержал домашнюю победу над петербургским «Зенитом» (1:0) в матче 20‑го тура РПЛ. Единственный гол на 72‑й минуте забил Федор Чалов. ЦСКА обыграл «Зенит» впервые с ноября 2018 года. Для петербургского клуба это первое поражение в гостях в РПЛ с 15 мая 2022 года. Тогда «сине‑бело‑голубые» проиграли «Краснодару» — 0:1. «Зенит» с 48 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. ЦСКА (35) идет пятым.

ЦСКА на подъеме, а «Зенит» без Барриоса

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак считает, что ЦСКА поймал «Зенит» в неудачный для чемпиона момент — питерцы потеряли ключевого игрока.

«Чемпион приехал в столицу крайне раздраженным неожиданным вылетом из Кубка России от "Динамо", да еще и на своем поле. Теперь у клуба осталась одна задача — в пятый раз подряд выиграть чемпионат России. Задача вполне техническая, если учесть превосходство команды Сергея Семака в подборе исполнителей и нестабильность так называемых преследователей. Накануне "Спартак" проиграл в Оренбурге и позволил "Ростову" выйти на второе место.

Тем не менее, Семаку было важно выиграть на "ВЭБ Арене", чтобы вернуть команду в тонус. В пользу такого исхода говорила статистика — в шести предыдущих встречах с армейцами она неизменно одерживала победы, а не проигрывала с 2018-го. Против — отсутствие важнейшего разрушителя в середине поля травмированного Вильмара Барриоса. Его роль взял на себя универсальный Дуглас Сантос, а Клаудиньо ушел в тройку нападающих. Вакансия на левом фланге обороны досталась Даниилу Круговому, лишь раз появлявшемуся с первых минут в этом розыгрыше РПЛ.

Армейцы же подошли к этому матчу в хорошем настроении. Во-первых, в прошлые выходные им удалось наконец выиграть в премьер-лиге (4:0 с "Крыльями Советов"), а в середине недели вытащить трудный матч на Кубок в Самаре (2:2). А во-вторых, накануне встречи с "Зенитом" тренировку команды посетили более восьми сотен (!) болельщиков. Fan ID прогнал их с трибун, но болельщики находят возможности пообщаться с любимцами. Естественно, эта тренировка прошла очень душевно».

Владимир Федотов Наставник ЦСКА Заслуженная победа. Мы доминировали в первом тайме. Реализация подвела. Мы приложили максимум усилий на таком поле. Мы очень хотели подарить победу нашим преданным болельщикам. Это желание и страсть стали залогом победы. У нас был план оказывать давление на каждом участке поля. Мы знаем мастеровитых футболистов «Зенита». Если дать им свободу, то они будут резвиться, создавать и обыгрывать. Нам не надо было давать им скорость.

Прессинг ЦСКА и травма Дивеева

Корреспондент Sportbox.ru Кирилл Гальцов фиксирует серьезное преимущество ЦСКА в начале матча и сочувствует защитнику армейцев, получившему очередное повреждение.

«Первые 20 минут прошли при полном преимуществе хозяев. Футболисты ЦСКА были быстрее, активнее, постоянно шли в борьбу и выигрывали ее. "Зенит" практически не переходил на чужую половину поля, были лишь отдельные красивые действия со стороны Малкома или Клаудиньо, но ничего опасного они не несли. А вот москвичи на 12-й минуте могли выйти вперед. Медина ворвался в штрафную, пробил по воротам и попал в Родригао, от которого мяч чуть не срикошетил в верхний угол. Кержаков в прыжке спас "Зенит".

Медина вообще был самым активным игроком на этом отрезке. На 20-й минуте он получил передачу в штрафной от Чалова и мог забивать, но не подстроился под удар и отправил мяч выше ворот. Питерцы проснулись только к середине тайма и стали больше владеть инициативой, хотя опять же больших угроз воротам Акинфеева не создавали. У ЦСКА тем временем случилась неприятность: Дивеев из-за травмы не смог продолжить игру, вместо Игоря на поле вышел Кирилл Набабкин».

Сергей Семак Тренер «Зенита» В первом тайме сыграли плохо, много ошибались в простых передачах, армейцы лучше приспособились к полю. Во втором тайме были ближе к забитому мячу, рикошет сыграл против нас, в концовке были близки к голу. Будем готовиться к следующему матчу с новыми силами после паузы на сборные. «Зенит» перешел на три защитника во втором тайме. Это оправдалось. Во втором тайме моментов практически не было. Гол пропустили после неудачного рикошета от дальнего удара. С точки зрения защиты и верховых единоборств второй тайм был лучше.

«Зенит» проснулся к концу первого тайма

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов отдает должное игрокам ЦСКА, отмечая, что питерцы сумели достойно ответить только перед перерывом.

«Полтайма красно-синие доминировали. Потом взяли паузу, следуя аритмии игры. Только тогда "Зенит" смог перевести игру поближе к чужим воротам, покатать мяч не у собственной штрафной. Вообще, по статистике владения в первом тайме у команды Семака был большой перевес (61% на 39%), вот только по более важному показателю — передачам на чужой трети — ЦСКА превосходил гостей (85:72).

Перед перерывом команда Федотова снова добавила, свои шансы упустили Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Но до этого армейцы потеряли Игоря Дивеева, получившего новое повреждение. Как же не везёт защитнику сборной России с травмами!

А "Зенит" создал лучший момент за 45 минут благодаря тонкой передаче Малкома. Однако Кассьерра из убойной позиции нанёс слишком простой удар для Игоря Акинфеева. Колумбийцу никак не забить свой первый гол в РПЛ за петербуржцев. Тяжело играть целый сезон без забивающего нападающего, тем не менее "Зениту" это как-то удаётся».

Далер Кузяев Полузащитник «Зенита» Не ожидали, что ЦСКА с первых минут побежит вперед. Многое говорят из года в год, но наша задача побеждать. Естественно, «Спартак» и «Ростов» — наши прямые конкуренты. С полной серьезностью относимся к «Спартаку». Считаю, у нас есть конкуренты. Еще 10 матчей впереди. Нам предстоит тяжелый выезд. Ничего еще не решено.

Напрасные перестановки и судьбоносный удар Чалова

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов считает, что гол армейцев был забит вопреки логике игры во втором тайме.

«А "Зениту" срочно надо было что-то менять, и Семак отреагировал верно: в перерыве он разменял Караваева на Чистякова, и команда перестроилась на слегка подзабытую схему 3-4-2-1. На время это сработало: оборона прекратила подпускать всех подряд к штрафной Кержакова.

Федотов с перестановками не спешил, а на действовавшей до перерыва тактике красно-синие долго не выезжали: во втором тайме хозяева впервые пробили по воротам только на 72-й минуте. Но именно этот удар оказался судьбоносным — с виду безобидная позиционная атака ЦСКА левым флангом привела к тому, что Чалов принял неординарное решение и пробил с угла штрафной. Федору помог рикошет от Дугласа Сантоса, но какая разница? То, что армейцы должны были сделать еще в первом тайме, произошло во втором.

"Зенит" перестроением тактики снизил число моментов у своих ворот, но не увеличил их количество у чужих. До 80-й минуты единственным ударом гостей оставалась неудачная попытка Малкома реализовать штрафной. Только в эндшпиле встречи "Зенит" приблизился к голу — если бы Кассьерре повезло, то он с углового попал не в штангу, а в ворота. Но на счету колумбийца все еще нет голов в текущем чемпионате. ЦСКА заканчивал встречу с тремя опорниками, а "Зенит" бросил в бой всех здоровых футболистов атаки. Но зацепиться за результат сине-бело-голубым так и не удалось».

Мойзес Барбоза Защитник ЦСКА Если не ошибаюсь, мы пять лет не могли выиграть у «Зенита», сегодня, слава богу, это свершилось. Мы сегодня играли с командой, которая на протяжении нескольких лет является лидером нашего чемпионата, у них очень качественный подбор игроков, поэтому, понятное дело, сегодня празднование в раздевалке было чуть более эмоциональным, мы эту победу очень ценим. На самом деле, играть такие матчи необходимо с предельной концентрацией от первой до последней минуты, потому что судьба такого противостояния может решиться мельчайшими эпизодами и деталями. Сегодня счет мог бы быть более крупным, например, 2:0. Мы создали определенное количество голевых эпизодов для этого.

«Зенит» никак не может набрать ход

Автор «Спорт день за днем» Вячеслав Дымов считает, что перерыв плохо сказался на игре питерского клуба.

«У команды Семака по итогам 20 матчей осталось 48 очков. "Зенит" в турнирной таблице чемпионата занимает первое место. Отрыв от ближайшего преследователя сократился с 8 до 7 очков. Нюанс в том, что теперь на втором месте не "Спартак", а опередивший москвичей "Ростов". На четвертой — пятой позициях располагаются "Динамо" и ЦСКА, набравшие по 35 баллов.

По большому счету турнирному положению "Зенита" мало что угрожает. Даже если допустить, что у чемпиона затянется кризис, среди преследователей лидера пока не видно команды, которая выглядела бы готовой одержать 4–5 побед подряд и наверстать отставание.

Намного хуже, что сам "Зенит" едва ли не с первого же весеннего матча играет ниже потолка собственных возможностей и никак не может набрать проектную мощность. В некоторых подобных матчах в предыдущие сезоны "Зенит" заводился после пропущенных мячей и нередко был способен зацепить хотя бы ничью. Теперь же даже после гола Чалова в игре "Зенита" в целом ничего не изменилось. Это в состоянии чемпиона беспокоит больше всего».

Данил Круговой Защитник «Зенита» ЦСКА сыграл очень грамотно и почти ничего не дал создать. Во втором тайме у нас были моменты, но это было уже после пропущенного гола, поэтому не дожали. У нас нет ощущения, что мы играем с запасом. Просто сейчас везде чего-то не хватает. Надеюсь, что после перерыва на сборную вернемся в оптимальное состояние и выдадим серию побед. Любую команду можно обыграть, даже «Зенит». Сегодня так, завтра будет по-другому.

ЦСКА боролся с самим собой и победил

Автор Soccer.ru Сергей Иванов критикует и игру обеих команд, указывая на огромное количество брака и ошибок.

«Попытки Семака каким-то образом заменами встряхнуть игру особо не работали. Впрочем, на последних минутах, когда ЦСКА отдал инициативу окончательно и прижался, пара шансов у гостей была. Кассьерра пробил в штангу после углового, выиграв верховую борьбу, а Сутормин из-за угла вратарской с лёта пробил над перекладиной. К слову, за весь второй тайм "Зенит", которому нужно было спасаться, ни разу в створ не попал. Да и по игре в целом у петербуржцев лишь одно попадание против семи у ЦСКА.

Такой футбол сложно назвать качественным. Брака и ошибок в конструировании атак у обеих команд было много. Только в какой-то момент Чалову улыбнулась удача. Судьбу встречи решила скорее не борьба с соперником, а борьба с собственной неспособностью нанести нормальный удар по воротам. К слову, победить в этой борьбе ЦСКА помог только рикошет. Ну хоть так. В любом случае для армейцев это особая победа, поскольку "Зенит" они не могли одолеть восемь матчей, с 2018 года.

Да и для потенциальной интриги в чемпионате такой исход пойдет на пользу. Для "Зенита" это лишь второе поражение в нынешнем сезоне РПЛ, что, возможно, тоже сыграло свою роль — слишком уж большой запас перед всеми конкурентами у команды Семака. Тяжело в таких условиях держать себя в тонусе».

Александр Алаев Президент РПЛ Я хотел бы поздравить болельщиков армейцев — отличная игра, хороший результат и шикарный матч при хорошей атмосфере. Что касается интриги [в чемпионской гонке], она жива. Еще достаточно много играть, ситуация может развернуться после пары туров. Надеюсь, что после паузы на матчи сборной увидим еще много хороших матчей.

У ЦСКА было больше желания победить

Автор Bobsoccer.ru Максим Квятковский поздравляет армейцев с победой, за которую они боролись куда активнее соперника.

«Браво, ЦСКА! Владимир Федотов выбрал верный план на игру и нейтрализовал сильные стороны лидера чемпионата России. Грамотно использовал отсутствие Барриоса. Не раз говорил, что считаю колумбийца лучшим игроком РПЛ последних трех сезонов. "Зенит" без Барриоса совсем другой, и армейцы отлично сыграли на слабых сторонах сегодняшних гостей.

ЦСКА играл с большим желанием. Не без помарок, конечно, но как же армейцы хотели выиграть этот матч! Победа справедлива. ЦСКА выиграл важнейший матч с точки зрения уверенности команды в своих силах. Федотов второй сезон кряду обыграл "Зенит". Армейцы вновь хороши на своем поле».

ЦСКА показал, как справляться с «Зенитом»

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов считает, что тактику Владимира Федотова стоит изучить другим соперникам «Зенита».

«Вряд ли этот матч войдет в анналы как один из лучших в истории противостояния соперников. Но важно другое — во-первых, ЦСКА прервал свою антисерию, а во-вторых, показал, как можно вязать "Зенит" по рукам и ногам. Полезное пособие для всех тренеров РПЛ на будущее.

Ну а еще армейцы внесли авторские правки в сюжет нынешнего сезона. Маловероятно, что эта сцена как-то серьезно повлияет на эпилог, хотя финальный акт теперь обещает быть более интересным, чем многие ожидали».