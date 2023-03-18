РПЛ. «Спартак» проиграл «Оренбургу», «Локомотив» против «Краснодара», ЦСКА примет «Зенит»

«Оренбург» — «Спартак» 2:0
Московский «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» в выездном матче 20-го тура чемпионата России.
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Оренбурга».
Команда Марцела Лички дважды поразила ворота красно-белых еще в первом тайме.
На 17-й минуте отличился Юрий Ковалев, которому ассистировал Дмитрий Воробьев.
А еще через шесть минут уже сам Воробьев забил классный гол после передачи от Брайана Мансильи.
После перерыва «Спартак» создал несколько опасных моментов, но так и не смог отыграть хотя бы один мяч. При этом у хозяев поля тоже были шансы увеличить разницу в счете.
На 76-й минуте главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю пришлось вынужденно заменить Георгия Джикию. Капитан «Спартака» не смог продолжить игру из-за травмы.
«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ — 40 очков. Красно-белые упустили возможность сократить отставание от «Зенита», который 19 марта сыграет на выезде с московским ЦСКА. «Оренбург» поднялся на шестую строчку — 31 очко.
«Урал» — «Динамо» 0:1
Московское «Динамо» победило «Урал» в матче 20-го тура чемпионата России.
Встреча закончилась минимальной победой москвичей со счетом 1:0. Единственный гол на 90-й минуте игры забил нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин.
В компенсированное время из технической зоны был удален главный тренер «шмелей» Виктор Гончаренко.
«Динамо» набрало 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» прервал беспроигрышную серию из 17 официальных матчей и с 25 баллами занимает 10-е место.
«Факел» — «Сочи»
18 марта, 16:30 мск
«Локомотив» — «Краснодар»
18 марта, 19:30 мск
«Химки» — «Ростов»
19 марта, 14:00 мск
«Крылья Советов» — «Ахмат»
19 марта, 16:30 мск
«Нижний Новгород» — «Торпедо»
19 марта, 16:30 мск