РПЛ. «Спартак» проиграл «Оренбургу», «Локомотив» против «Краснодара», ЦСКА примет «Зенит»

Матчи тура пройдут 18 и 19 марта. Центральным будет поединок ЦСКА и «Зенита».

«Оренбург» — «Спартак» 2:0

Московский «Спартак» потерпел поражение от «Оренбурга» в выездном матче 20-го тура чемпионата России.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Оренбурга».

Команда Марцела Лички дважды поразила ворота красно-белых еще в первом тайме.

На 17-й минуте отличился Юрий Ковалев, которому ассистировал Дмитрий Воробьев.

А еще через шесть минут уже сам Воробьев забил классный гол после передачи от Брайана Мансильи.

После перерыва «Спартак» создал несколько опасных моментов, но так и не смог отыграть хотя бы один мяч. При этом у хозяев поля тоже были шансы увеличить разницу в счете.

На 76-й минуте главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю пришлось вынужденно заменить Георгия Джикию. Капитан «Спартака» не смог продолжить игру из-за травмы.

Футбол. Россия. Премьер-лига Оренбург — Спартак 2:0 Голы: 1:0 Юрий Ковалёв (17'), 2:0 Дмитрий Воробьёв (23') Оренбург: Sysuev N., Александр Эктов, Perez M., Михаил Сиваков, Stamatov M., Иван Башич (Владимир Полуяхтов, 80'), Кирилл Капленко, Лукас Вера, Юрий Ковалёв (Химми Марин, 65'), Дмитрий Воробьёв (Степан Оганесян, 80'), Брайан Мансилья (Obukhov V., ') Спартак: Александр Селихов, Tavares T., Павел Маслов (Duarte A., 59'), Георгий Джикия (Balde K., 76'), Даниил Денисов (Даниил Хлусевич, 46'), Данил Пруцев (Кристофер Мартинс Перейра, 46'), Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Антон Зиньковский (Шамар Николсон, 59'), Александр Соболев, Квинси Промес Предупреждения: Дмитрий Воробьёв (4'), Антон Зиньковский (36'), Михаил Сиваков (39'), Александр Соболев (45+5'), Руслан Литвинов (55'), (90+5')

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ — 40 очков. Красно-белые упустили возможность сократить отставание от «Зенита», который 19 марта сыграет на выезде с московским ЦСКА. «Оренбург» поднялся на шестую строчку — 31 очко.

«Урал» — «Динамо» 0:1

Московское «Динамо» победило «Урал» в матче 20-го тура чемпионата России.

Встреча закончилась минимальной победой москвичей со счетом 1:0. Единственный гол на 90-й минуте игры забил нападающий «бело-голубых» Константин Тюкавин.

В компенсированное время из технической зоны был удален главный тренер «шмелей» Виктор Гончаренко.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Динамо 0:1 Гол: 0:1 Константин Тюкавин (90') Урал: Илья Помазун, Kulakov D., Begic S., Эмерсон, Goglichidze L. (Мингиян Бевеев, 65'), Randjelovic L. (Юрий Железнов, 65'), Vloet R., Эрик Бикфалви, Даниэль Мишкич (Majstorovic M., '), Андрей Егорычев (Александр Юшин, 65'), Алексей Каштанов (Фаниль Сунгатулин, 78') Динамо: Игорь Лещук, Элазар Даса, Саба Сазонов, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев (Сергей Паршивлюк, 86'), Арсен Захарян, Матиас Норманн, Лука Гагнидзе, Даниэль Мишкич (Majstorovic M., '), Константин Тюкавин, Вячеслав Грулёв (Ярослав Гладышев, 56') Предупреждения: Randjelovic L. (61'), Арсен Захарян (90+5')

«Динамо» набрало 35 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» прервал беспроигрышную серию из 17 официальных матчей и с 25 баллами занимает 10-е место.

«Факел» — «Сочи»

18 марта, 16:30 мск

«Локомотив» — «Краснодар»

18 марта, 19:30 мск

«Химки» — «Ростов»

19 марта, 14:00 мск

«Крылья Советов» — «Ахмат»

19 марта, 16:30 мск

«Нижний Новгород» — «Торпедо»

19 марта, 16:30 мск

ЦСКА — «Зенит»

19 марта, 19:30 мск