«Спартак» выдал худший матч сезона. Борьба за титул под угрозой

«Оренбург» — самая домашняя команда РПЛ

Дмитрий Зимин с «Чемпионата» отметил отличное умение «Оренбурга» играть дома. Команда снова доказала, что на своем поле ей комфортнее всего.

«Мы и раньше знали, как хорош "Оренбург" на своём поле. Главная демонстрационная цифра: до игры со "Спартаком" у команды было семь побед и одно поражение дома. И то уступили в самом первом туре "Крыльям Советов". Объяснимо. Команда только вернулась в РПЛ. Требовалось немного привыкнуть к уровню. Сделали это за неделю. Уже в следующем матче обыграли "Урал". При этом в гостях всё плохо. Однако такой баланс помогает команде Лички держаться в середине таблицы. Это всех устраивает.

Всё пошло не по спартаковскому плану уже в первом тайме. Вряд ли вы найдёте опасные моменты, даже если просмотрите 45 минут очень внимательно. Да, можно вспомнить неплохой розыгрыш штрафного в начале с ударом Джикии. Пинок в сторону ворот от Соболева. И неудачные попытки Квинси создать хоть что-то в штрафной соперника. На этом всё. "Оренбург" не нарушил традицию. И активировал домашний стиль: скорость, контроль над ситуацией, грамотные перестроения, прессинг и отсутствие ошибок.

Интересно, что в 2019-м "Спартак" проиграл в гостях "Оренбургу" с таким же счётом. Этот результат не позволил москвичам получить путёвку в групповой этап Лиги Европы. Дело было ещё при Кононове. Вскоре его убрали. Никаких аналогий. Вряд ли такой результат что-то изменит для Абаскаля».

Магия Абаскаля не сработала

Автор блога «Аналитика Глебчика» Глеб Чернявский отметил полную беспомощность «красно-белых» в прошедшем поединке. Игроки «Спартака» не показали привычной игры.

«Сколько вообще было поражений "Спартака" при Абаскале до "Оренбурга"? В Суперкубке от "Зенита" (0:4), в чемпионате — от "Динамо" (0:1), "Зенита" (1:2) и "Ростова" (2:4), в Кубке — от "Зенита" (по пенальти) и "Крыльев" (1:2).

Что из этого можно назвать провалом? Наверное, печально проиграли "Ростову", но даже там получилось забить первыми и биться до конца.

В общем, Абаскаль как-то приучил, что бесконечный хаос и нестабильность позади. Что "Спартак" всегда зрелищный, атакующий и эмоциональный. Что каждый матч — событие, что-то новое и неизведанное, каждый матч — праздник.

В Оренбург команда приехала с 10-матчевой серией без поражений и еще теоретическими шансами пободаться с "Зенитом".

Вот только магия Абаскаля в этот раз куда-то делась — его "Спартак" на синтетике "Газовика" было просто не узнать.

Чем занимался Квинси Промес? В голову приходят только моменты, когда он безуспешно выполнял стандарты. Зачем на поле так долго оставался Антон Зиньковский, который не сделал ни одного толкового атакующего действия (ну, по крайней мере в пользу своей команды). Как Денисов позволил себя так отпихнуть Мансилье и дал простелить на второй гол? Почему Джикия так безобразно действовал что при первом пропущенном, что при втором? Что сегодня случилось с Пруцевым и Зобниным? Попадет ли Николсон когда-нибудь по воротам? Или хотя бы по мячу? Как так вышло, что за всех бился один Александр Соболев, который и создал единственный опасный момент?

Неужели "Оренбург" перекрыл вообще все, а за матч невозможно было ничего придумать, поменять, переделать? Гильермо Абаскаль, где ваша фантазия?

И еще вопрос к Абаскалю: зачем привозили Кейта Бальде, если на него никто не рассчитывает? Что происходит, почему такой игрок не выходит вместо Зиньковского, у которого не получается вообще ничего?

"Спартак" бывал неидеальным этой весной и вообще в этом сезоне, но всегда компенсировал настроем и желанием. В Оренбурге все это улетучилось — страсти не было ни на старте игры, ни в разгаре, вышедшие на замену тоже ее не добавили. Это была не команда Абаскаля, а что-то из уже забытых времен смуты и неопределенности».

Чемпионская интрига умерла окончательно?

Марк Бессонов, обозреватель СЭ, назвал выступление «Спартака» самым худшим в этом сезоне.

«В разряд рядовых эту игру не стоило заносить изначально, пусть и встречались между собой команды со второго и восьмого места в таблице. Причина простая — в этом сезоне "Оренбург" создал из домашнего стадиона неприступную крепость. После поражения в первом туре от "Крыльев Советов" команда попросту не проигрывала в родных стенах, один раз сыграв вничью (2:2 с ЦСКА) и одержав семь побед с общим счетом 26:5. Впечатляет!

На протяжении 90 минут у "Спартака" не получалось практически ничего — ни в обороне, ни в атаке. Пожалуй, это был худший матч красно-белых в сезоне. Да еще и травма Джикии (дернул заднюю поверхность бедра) наверняка скажется на команде в будущем. "Оренбург" же показал, почему его называют одним из самых заводных и зрелищных клубов РПЛ. Блестящая работа Лички и его футболистов и заслуженные 2:0.

Ну а чемпионская интрига, кажется, умерла окончательно. Более того, уже 19 марта "Спартак" может упустить второе место, если "Ростов" одержит победу над "Химками" ».

Карпину нужно пересмотреть состав на матч с Ираном

Андрей Вернов, автор «Спорт день за днем», считает, что Валерию Карпину необходимо пересмотреть состав, который он собрал на предстоящие мартовские сборы.

«Раннее начало встречи, искусственный газон, расслабленность, обусловленная 10-матчевой серией без поражений в РПЛ, усталость после кубковой игры с "Уралом" на неделе или что-то другое, но москвичи ужасно выглядели в первом тайме игры на "Газовике". Постоянные потери мяча после неточных передач или забросов (например, из 15 кроссов прошли только 2) приводили к тому, что соперник моментально начинал контратаки. С физической формой у оренбуржцев все в порядке, на флангах играют быстрые футболисты, поэтому хозяевам не составляло труда доходить до ворот Александра Селихова.

В минувшую пятницу был опубликован расширенный состав сборной России на товарищеский матч с Ираном в Тегеране 23 марта. В списке оказались сразу 8 представителей "Спартака": вратарь Александр Селихов, защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, полузащитники Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов и нападающий Александр Соболев. Карпин вряд ли смотрел матч в Оренбурге в прямом эфире, потому что готовит "Ростов" к битве с "Химками", но его помощники наверняка доведут до него всю информацию. Заключение, возможно, будет таким: Валерий Георгиевич, Зиньковского, Джикию и Денисова лучше в Тегеран не везти.

Стоит ли лишать футболистов вызова в сборную за один неудачный матч? Почему нет? Очевидно, что именно центральный защитник, правый защитник и правый полузащитник "Спартака" были одними из худших на поле в субботу. Оба пропущенных гола — непосредственно их вина.

Зиньковский за первый тайм сделал 6 навесов — ни одного точного, а также 12 (!) раз потерял мяч. В том числе, при первом голе, когда опустился в оборону для начала атаки, но позволил Брайану Мансилье себя обокрасть. Тут же можно отметить, насколько позиционно неправильно сыграл Джикия, вообще не обративший внимание на Ковалева».