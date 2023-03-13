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    Трансферный дайджест. 7 марта — 13 марта

    Борьба за Пальинью, неопределенность Дембеле, выбор Кейна и Мораты

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Преснель Кимпембе

    «ПСЖ», защитник, 27 лет

    Защитник сборной Франции и «ПСЖ» Преснель Кимпембе во время летнего трансферного окна с большой долей вероятности сменит команду.

    Fichajes информирует, что парижский клуб принял решение расстаться с 27-летним футболистом. Причиной этому является травматичность игрока. Он вновь получил травму и выбыл до конца сезона.

    Также руководство и тренерский штаб «ПСЖ» недовольны игрой футболиста в текущем сезоне.

    Преснель Кимпембе
    globallookpress.com

    Ранее сообщалось, что в услугах Кимпембе заинтересованы итальянские «Интер» и «Ювентус», а также испанский «Атлетико».

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    • В текущем сезоне Преснель провел 11 матчей в чемпионате Франции, не отметившись результативными действиями. Его соглашение рассчитано до лета 2024 года.

    Наш прогноз: Кимпембе покинет «ПСЖ» и переберется в Италию.

    Жоау Пальинья

    «Фулхэм», полузащитник, 27 лет

    Полузащитник сборной Португалии Жоау Пальинья отлично зарекомендовал себя в «Фулхэме» и летом пойдет на повышение.

    По информации Sun Sport, 27-летний хавбек попал в сферу интересов целого ряда клубов английской Премьер-лиги. В их числе «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

    Жоау Пальинья
    globallookpress.com

    Сообщается, что «Фулхэм» хоть и намерен удержать футболиста в своих рядах, но понимает, что сделать это будет крайне сложно. В клубе намерены выручить за трансфер игрока не менее 30 миллионов евро.

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    • Контракт Пальинья с лондонцами рассчитан до лета 2027 года. В нынешнем сезоне он сыграл 28 матчей во всех турнирах, в которых смог четыре раза поразить ворота соперника.

    Наш прогноз: За Пальинью развернется борьба и он перейдет в более статусный клуб.

    Усман Дембеле

    «Барселона», нападающий, 25 лет

    Форвард «Барселоны» Усман Дембеле все еще не продлил контракт с каталонским клубом, который рассчитан до лета 2024 года. Из-за этого на нападающего есть претенденты.

    «ПСЖ» хочет вернуть игрока на родину и во время летнего трансферного окна провернуть его трансфер, информирует Diario Sport. Также интерес к 25-летнему французскому игроку проявляет английский «Ньюкасл».

    Усман Дембеле
    globallookpress.com

    Сообщается, что причиной интереса к Дембеле является тот факт, что в его контракте прописана сумма отступных в 50 миллионов евро, которую клубы готовы выплатить.

    В тоже время, «Барселона» также ведет переговоры с Усманом относительно пролонгации соглашения.

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    • В текущем розыгрыше ла лиги Дембеле провел 18 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач.

    Наш прогноз: Дембеле продлит контракт с «Барселоной».

    Альваро Мората

    «Атлетико», нападающий, 30 лет

    Нападающий «Атлетико» Альваро Мората уже в летнее трансферное окно может покинуть мадридскую команду, хотя сам футболист еще не принял решение, где продолжит карьеру.

    По данным TodoFichajes, 30-летний испанский футболист склоняется к тому, чтобы покинуть стан «Атлетико». В его услугах заинтересованы каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус», между которыми ему и предстоит сделать выбор.

    Альваро Мората
    globallookpress.com

    Сообщается, что «матрасники» также не против рассмотреть предложения по форварду. Команда из столицы Испании готова отпустить футболиста за 20 миллионов евро.

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    В текущем сезоне Альваро Мората провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи. Ранее он выступал «Реал», «Ювентус» и «Челси».

    Наш прогноз: Мората точно покинет «Атлетико», но где продолжит карьеру, будет решать позже.

    Гарри Кейн

    «Тоттенхэм», нападающий, 29 лет

    В последнее время ходит все больше слухов о том, что английский форвард Гарри Кейн может покинуть «Тоттенхэм» уже во время летнего трансферного окна.

    29-летний нападающий еще не определился с тем, где продолжит карьеру и примет окончательное решение о своем будущем лишь летом, однако за ним уже охотятся топ-клубы.

    Самый большой интерес к Кейну проявляет «Манчестер Юнайтед». Daily Mirror информирует, что манкунианцы готовы сделать Гарри самым высокооплачиваемым британским игроком в истории.

    Гарри Кейн
    globallookpress.com

    Также в капитане «шпор» и сборной Англии заинтересованы мюнхенская «Бавария» и парижский «ПСЖ», поэтому борьба за форварда обещает быть жаркой.

    «Тоттенхэм» также намерен сделать все, чтобы сохранить Кейна у себя, однако отсутствие трофеев может вынудить футболиста сменить команду.

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    • В нынешнем розыгрыше АПЛ нападающий «Тоттенхэма» провел 27 матчей, забил 20 мячей и отдал 2 голевые передачи.

    Наш прогноз: Кейн, наконец, покинет «Тоттенхэм» и перейдет в «Манчестер Юнайтед», которому нужен нападающий.

    Рафинья

    «Барселона», полузащитник, 26 лет

    Бразильский полузащитник «Барселоны» Рафинья Диас может сменить команду во время летнего трансферного окна. Каталонцы не хотят продавать игрока, однако неутешительное финансовое положение клуба может вынудить их это сделать.

    За хавбеком уже выстроилась очередь. В услугах футболиста заинтересованы английские «Челси», «Арсенал» и «Ньюкасл», информирует Sport.es. Игрок уже успел поиграть в английской Премьер-лиге за «Лидс».

    Рафинья
    globallookpress.com

    Сообщается, что руководство «Барселона» согласится продать Рафинью, если за него дадут больше 58+7 миллионов евро, которые клуб заплатил за него минувшим летом.

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    В текущем сезоне Рафинья принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и сделал 9 результативных передач.

    Наш прогноз: Рафинья останется в «Барселоне» еще на сезон.

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