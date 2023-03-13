«Арсенал» и «Манчестер Сити» уходят в отрыв

«Манчестер Юнайтед» не может выиграть во втором матче и отпускает в отрыв «Арсенал» и «Ман Сити». «Ливерпуль» допускает осечку и теряет место в топ-5. «Эвертон» делает скачок вверх и покидает зону вылета.

Изменения в турнирной таблице

Место в топ-5 английской Премьер-лиги снова занял «Ньюкасл», «сороки» скинули с этой строчки именитый «Ливерпуль». Следом в таблице идут команды, которые также поменялись местами. «Брайтон» поднялся на седьмую позицию, а «Фулхэм» опустился на восьмую.

Сильные перестановки произошли с 15 по 20 места. Большого успеха добился «Эвертон», команда покинула зону вылета и взлетела с 18-й на 15-ю строчку. Этот рывок негативно сказался на «Лестере», который опустился на одну ступеньку и занял 16 место, а также на «Вест Хэм». Молотобойцы теперь довольствуются 17-й строчкой.

Календарь и таблица АПЛ

Шаг на встречу к спасению сделал «Борнмут», поднявшись с последнего 20- места на 18-е. Таким образом «Лидс» потерял сразу две позиции и оказался на 19-й позиции. Замыкает таблицу в АПЛ — «Саутгемптон».

Чемпионская гонка

«Манчестер Сити» — один из претендентов на титул в английском чемпионате, «небесно-голубые» на выезде переиграли «Кристал Пэлас», пенальти на 78-й минуте реализовал Эрлинг Холанн.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

МС одержал третью победу кряду и набрал 61 очко. Футболисты Хосепа Гвардиолы занимают второе место в АПЛ, отставание от лидера «Арсенала» составляет пять (!) баллов.

К слову, «пушкари» понимали цену ошибки в гостевом поединке против «Фулхэма» и решили все вопросы о победителе ещё в первом тайме.

На 21-й минуте превого тайма Дос Сантос Габриэл точным ударом открыл счёт. Спустя пять минут преимущество лондонского клуба увеличил Габриэл Мартинелли. И гол в раздевалку в исполнении Мартина Эдегора поставил точку в противостоянии с «Фулхэмом». «Арсенал» одержал победу со счётом 3:0.

«Тоттенхэм» метит в тройку?

«Тоттенхэм» приблизился вплотную к «Манчестер Юнайтед», во многом благодаря неудачным играм «красных дьяволов» в последних турах АПЛ. Сначала МЮ крупно проиграл «Ливерпулю» (0:7), а потом не смог переиграть «Саутгемптон» (0:0).

Всего одно очко в двух матчах, «Ман Юнайтед» набрал 50 баллов и сохранил за собой место в топ-3. Хотя ещё одна такая неудачная игра и «Тоттенхэм» может скинуть команду из Манчестера на четвёртую позицию.

Гарри Кейн globallookpress.com

Что касается «Тоттенхэма», то у команды стало 48 очков. В минувшем туре «шпоры» обыграли «Ноттингем Форест» (3:1). В составе победителей голами дважды отметился Гарри Кейн, ещё одно взятие ворот на счету Сон Хын Мина.

Перестановка в топ-5

После сумасшедшей победы над «Манчестер Юнайтед» (7:0), игроки «Ливерпуля» оступились в битве с аутсайдером, проиграли «Борнмуту» (0:1).

Это поражение сильно отразилось на месте «Ливерпуля» в чемпионате Англии. Мерсисайдцы спустились на шестую строчку, пропустив вперёд «Ньюкасл». «Сороки» одержали победу над «Вулверхэмптоном» (2:1). Три очка принёс точный удар Мигеля Альмирона на 79-й минуте.

Таким образом «Ньюкасл» набрал 44 очка, а «Ливерпуль» остался с 42 баллами в активе.

Зона вылета

В зону вылета скатился «Лидс», после того как в 27-м туре сыграл вничью с «Брайтоном» (2:2). Команда набрала 23 очка, а «Эвертон», у которого было 22 балла перед туром — выиграл свой поединок над «Брентфордом» (1:0). Этот успех помог «ирискам» аккумулировать 25 пунктов и покинуть зону вылета.

Тур № 28

28 тур чемпионата Англии пройдёт в усеченном формате. Второй клуб АПЛ «Ман Сити» не сыграет домашний матч против «Вест Хэма». Игровой день пропустит и «Ман Юнайтед», «красные дьяволы» перенесут свой гостевой поединок против «Брайтона».

Пара «Ливерпуль» — «Фулхэм» также перенесут поединок на неопределенный срок. В центре внимания следующего тура матч с участием лидера английской Премьер-лиги. В воскресенье, 19 марта «Арсенал» примет «Кристал Пэлас».

Все прогнозы на АПЛ

У «Тоттенхэма» будет возможность подняться в топ-3, если обыграет в гостях аутсайдера лиги — «Саутгемптон».