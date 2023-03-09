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    «Ливерпуль» вернулся в топ-5 АПЛ

    АПЛ: Итоги 26-го тура

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    Фрагмент матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
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    Фрагмент матча «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»
    «Арсенал» увеличивет преимущество над «Ман Сити», а «Ман Юнайтед» терпит унизительное поражение от «Ливерпуля». В зоне вылета знакомые лица.

    Изменения в турнирной таблице

    Большой скачок вверх по турнирной таблице сделал «Ливерпуль», мерсисайдцы снова в топе английского чемпионата. Практически весь сезон команда барахталась в середине. После 26 тура «Ливерпуль» буквально взлетел на две строчки и расположился на пятом (!) месте.

    В ответ «Ньюкасл» и «Фулхэм» скатились вниз, тандем потерял по одной строчке. Теперь у «Ньюкасла» — шестое место, а у «Фулхэма» — седьмое.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Саутгемптон» смог подняться на одну позицию после победы над «Лестером» (1:0). Таким образом «святым» удалось обойти в таблице «Борнмут» и занять предпоследнее 19 место в чемпионате. «Борнмут» в свою очередь, скатился на 20 строчку. Оба коллектива, как и «Эвертон» находятся в зоне вылета.

    Чемпионская игра

    Лидер английской Премьер-лиги «Арсенал» в течении четырёх дней одержал две победы. Сначала была отложенная игра 7 тура против «Эвертона», которую «пушкари» уверенно выиграли (4:0).

    Свою ключевой роль в матче сыграл Габриэл Мартинелли, нападающий «Арсенала» оформил дубль, а добили соперника точные удары в исполнении Букайо Сака и Мартина Эдегора.

    Через три дня последовал новый поединок, но уже в рамках 26 тура, в котором «Арсенал» встречался с одним из аутсайдеров АПЛ — «Борнмутом».

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  • Вчера

    • «Арсеналу» пришлось нелегко, несмотря на статус фаворита и разницу в классе. «Борнмуту» удалось выйти вперёд с перевесом в два мяча. Этот гандикап гостей стал таять после 62-й минуты встречи, Томас Партей сократил отставание в счёте, Бен Уайт к 70-й минуте восстановил паритет на табло, а Рейсс Нельсон на 97-й минуте поставил точку в вопросе о победителе.

    После побед над «Эвертоном» и «Борнмутом» лондонский коллектив набрал 63 очка и увеличил преимущество от конкурентов до пяти очков.

    Гонка лидеров

    «Манчестер Сити» всё стремится навязать конкуренцию «Арсеналу» в битве за титул, но постепенно МС сдаёт позиции. Соперников теперь разделяют пять баллов. В последнем матче английского чемпионата «Манчестер Сити» переиграл «Ньюкасл» (2:0).

    Бернарду Силва
    globallookpress.com

    На 15-й минуте в составе фаворита турнира счет открыл Фил Фоден, а Бернарду Силва установил окончательный счёт в матче.

    После победы над «Ньюкаслом» футболисты «Ман Сити» закрепились на втором месте с 58-ю баллами.

    Матч тура

    «Ливерпуль» против «Манчестер Юнайтед» — центральная битва 26 тура, в котором было забито семь голов.Однако, на поле была всего одна команда и это хозяева.

    В составе «Ливерпуля» отличились Коди Гакпо, Дарвин Нуньес и Мохаммед Саллах. Что самое интересное великолепное трио оформило по дублю. Точку в матче за две минуты до финального свистка поставил Роберто Фирмино (7:0).

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    • После этой победы «Ливерпуль» набрал 42 очка и поднялся на пятое место. А «Манчестер» с 49 баллами остался на 3 месте.

    В топе

    «Тоттенхэм» замыкает лигочемпионскую четвёрку в английской лиге. Минувший тур для «шпор» прошёл неудачно, так как лондонский клуб проиграл «Вулверхэмптону» (0:1).

    Антонио Конте
    globallookpress.com

    Поражение не сильно повлияло на расположение команды в таблице. У «Тоттенхэма» 45 очков и преимущество над «Ливерпулем» составляет три балла.

    Тур № 27

    Матчи следующего тура пройдут 11 и 12 марта. «Арсенал» свой матч проведёт на выезде против «Фулхэма», игра запланирована на воскресенье, 12 марта.

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    Главный преследователь лондонского клуба «Манчестер Сити» отправится на выезд к «Кристал Пэлас», встреча должна состоятся в субботу, 11 марта.

    Все прогнозы на АПЛ

    Клубы из топ-5 должны взять дежурные три очка в 27 туре. У «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед» будут домашние битвы с «Форестом» и «Саутгемптоном» соответственно. А «Ливерпуль» отправится гостить к «Борнмуту».

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