прогноз на матч 4-го тура Лиги Европы, ставка за 1.80

5 ноября в четвертом туре Лиги Европы по футболу сыграют «Сандерленд» и «Динамо» Загреб. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Сандерленд»

Турнирное положение: в основном этапе Лиги Европы «Сандерленд» занимает 9-е место, набрав 7 очков.

Последние матчи: в матчах Лиги Европы англичане выиграли у АЗ (1:0), «Торринсе» (2:1), а также сыграли вничью с «Лехом» (1:1)

Не сыграют: Баллард, Диарра, Эльборг.

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Календарь и таблица Лиги

Европы

Состояние команды: в последних матчах «Сандерленд» одержал одну победу, две встречи сыграл вничью и в двух поединках потерпел поражение.

«Динамо» Загреб

Турнирное положение: в основном этапе Лиги Европы «Динамо» занимает 18-е место, набрав 4 пункта.

Последние матчи: хорваты в первых матчах Лиги Европы выиграли у «Андерлехта» (1:0), сыграли вничью с «Хапоэлем» (0:0) и проиграли «Неймегену» (2:4).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матче нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах загребское «Динамо» одержало три победы и потерпело два поражения.

На что ставят в матче Сандерленд — Динамо Загреб Букмекерские коэффициенты на матч Сандерленд — Динамо Загреб: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Сандерленд» занимает 9-е место в Лиге Европы

«Динамо» Загреб занимает 18-е место в Лиге Европы

«Сандерленд» и «Динамо» Загреб ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сандерленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.48. Ничья оценивается в 4.60. На победу «Динамо» — 6.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.20.

Прогноз: Это будет первая очная встреча соперников. В среднем за матч «Сандерленд» и «Динамо» забивают по мячу. Не исключаем, что соперники обменяются голами в предстоящей встрече.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Сандерленд» — «Динамо» Загреб позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Учитывая результативность команд, предположим, что «Сандерленд» и «Динамо» сыграют по низам.

2.20 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Сандерленд» — «Динамо» Загреб принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.20.