5 ноября в четвертом туре Лиги Европы по футболу сыграют «Сандерленд» и «Динамо» Загреб. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Сандерленд»
Турнирное положение: в основном этапе Лиги Европы «Сандерленд» занимает 9-е место, набрав 7 очков.
Последние матчи: в матчах Лиги Европы англичане выиграли у АЗ (1:0), «Торринсе» (2:1), а также сыграли вничью с «Лехом» (1:1)
Не сыграют: Баллард, Диарра, Эльборг.
Календарь и таблица Лиги
Европы
Состояние команды: в последних матчах «Сандерленд» одержал одну победу, две встречи сыграл вничью и в двух поединках потерпел поражение.
«Динамо» Загреб
Турнирное положение: в основном этапе Лиги Европы «Динамо» занимает 18-е место, набрав 4 пункта.
Последние матчи: хорваты в первых матчах Лиги Европы выиграли у «Андерлехта» (1:0), сыграли вничью с «Хапоэлем» (0:0) и проиграли «Неймегену» (2:4).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков на матче нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах загребское «Динамо» одержало три победы и потерпело два поражения.
Статистика для ставок
- «Сандерленд» занимает 9-е место в Лиге Европы
- «Динамо» Загреб занимает 18-е место в Лиге Европы
- «Сандерленд» и «Динамо» Загреб ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сандерленда» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.48. Ничья оценивается в 4.60. На победу «Динамо» — 6.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.67 и 2.20.
Прогноз: Это будет первая очная встреча соперников. В среднем за матч «Сандерленд» и «Динамо» забивают по мячу. Не исключаем, что соперники обменяются голами в предстоящей встрече.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Учитывая результативность команд, предположим, что «Сандерленд» и «Динамо» сыграют по низам.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.20.