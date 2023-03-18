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    Камбэк и феерия! «Локомотив» перевернул игру с «Краснодаром» и добыл яркую победу

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    «Локомотив» перевернул игру с «Краснодаром»
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    «Локомотив» перевернул игру с «Краснодаром»
    «Локомотив» сделал феноменальный камбэк и переиграл «Краснодар» со счетом 3:2 в домашнем матче 20-го тура чемпионата России. После первого тайма «железнодорожники» уступали 0:2.

    «Локомотив» стал сильнее с приходом Дзюбы и Галактионова

    Обозреватель «Чемпионата» Анатолий Романов отмечает игру форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, каждый матч с которым — огонь.

    «Артём Дзюба вернулся в состав железнодорожников после пропуска кубкового матча. Сыграл с "Краснодаром" и Дмитрий Баринов: у полузащитника четыре жёлтые карточки, но в РПЛ, в отличие от Кубка России, о его дисквалификации не забыли — лидер "Локо" пропустил из-за бана прошлый тур. Сегодня Галактионов не мог рассчитывать на удалённых в Грозном Станислава Магкеева и Евгения Ненахова.

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    • "Локомотив" стал сильнее с приходом Дзюбы и Галактионова, но с позиции силы в этом матче всё равно играл "Краснодар". С самого начала команда Ивича больше владела мячом, имела территориальное преимущество. В первые полтайма хозяева пытались встречать соперника высоко, и у гостей появлялось пространство. Но "быки" не доводили атаки до опасных моментов, в том числе и из-за того, что нигерийские вингеры Мозес Кобнан (лишь 45% точных передач) и Олакунле Олусегун при всём своём индивидуальном мастерстве играют немного сами по себе — не всегда в такт команде».

    Яркий тайм «быков»

    Журналист «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов дал оценку классной игре «Краснодара» в первом тайме.

    «В первые 20 минут темп игры был невысоким, но "Краснодар" его медленно наращивал и довел до логичного гола: Сперцян сперва попал в перекладину, а чуть позже ассистировал Алонсо с углового. "Локо" тут же мог сравнять счет, но Камано не смог замкнуть подачу Смольникова.

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    "Краснодар" действовал в привычной манере и настаивал на владении, хотя сделал пару перестановок и вновь перетасовал фланги: на этот раз Кобнан номинально играл слева, Олусегун — справа, а Кади опустился чуть вглубь и в одном из моментов в кровь разбил бровь, пришлось даже перебинтовывать голову. Но вся атака кубанцев при этом была подвижна, и на 39-й минуте Кордоба продавил Конти и удвоил счет.

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    "Локо" в первом тайме фрагментарно был неплох и в конце поддавил гостей. Арбитру Кириллу Левникову даже дважды пришлось ходить к монитору, чтобы оценить две разные ситуации с пенальти. После второго просмотра Левников указал на точку, а почему-то подошедший к мячу Дзюба (а не Миранчук) безобразно исполнил удар и позволил Агкацеву ликвидировать угрозу. Это уже девятый нереализованный Дзюбой пенальти в РПЛ.

    Галактионов перевернул игру

    Автор "Советского спорта" Артем Зибрак в своем материале выделил наставника "Локомотива" Михаила Галактионова, благодаря которому, по его мнению, московской команде удалось совершить камбэк.

    "Уж насколько событийным был первый тайм, но второй тайм начался не менее огненно — с долгожданного ответного гола хозяев. Сработали замены Галактионова, заменившего Камано и Миранчука на Глушенкова и Рифата Жемалетдинова.

    Сначала вынужденный уйти на право Пиняев удивил защитников своим появлением в штрафной и покатил во второй темп Баринову. Удар полузащитника Агкацев чудом отбил, но прямо в Волкова, от которого мяч и заскочил за линию ворот. А спустя четыре минуты Глушенков дерзко бросился в штрафную на нескольких соперников. Мяч отскочил к Дзюбе, а он в касание пяткой вернул мяч Глушенкову, и он метров с восьми пробил Агкацева.

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    • Москвичей такое развитие событий очень воодушевило. Они стали опережать оппонентов в эпизодах и переигрывать в единоборствах. И получили еще одно преимущество. Баринов встретил на фланге Кристиана Рамиреса, а тот, прокинув мяч мимо, врезался в соперника и локтем врезал ему в шею. Уже имевший желтую эквадорец оценил обстановку и повалился на газон, но не помогло — Кирилл Левников дождался его возвращения и удалил. 'Краснодар' остался в меньшинстве.

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    Ивич не успел отреагировать на изменения, а 'Локомотив' уже вышел вперед. Это Дзюба в высоком прыжке головой добил мяч в сетку от перекладины после техничного удара Баринова из центра штрафной. Ирония в том, что в том самом упомянутом матче в ноябре 2020 года Дзюба тоже не забил пенальти прямо перед перерывом, а во втором тайме забил победный мяч. А знаете, что самое удивительное? В соперниках у него был… 'Краснодар'.

    Неразговорчивый Ивич и довольный Галактионов

    После игры наставники команд были в разном расположении духа. Владимир Ивич не стал говорить о причинах поражения и пообещал серьезный разговор в команде.

  • Я понимаю причины поражения, но не буду рассказывать об этом на камеру. Это должно остаться между нами, в команде. Кто понимает футбол, тот должен понять. Ответ несложный. В первом тайме мы действовали лучше, контролировали ход игры, создавали больше шансов, больше моментов, забили два мяча. То, что произошло во второй половине, очень странно. Мы проведем разговор по этому поводу с командой. Первые 20 минут второго тайма мы будто не вышли из раздевалки. Не было у нас решимости, дисциплины. Из‑за этого такой результат.
  • Владимир Ивич

    • В тоже время Михаил Галактионов был, конечно, очень доволен игрой и результатом, отметил характер команды и похвалил своих футболистов.

  • Иногда есть моменты, когда необходимо посмотреть ребятам в глаза. Думаю это было самое главное в перерыве, и характер игры резко поменялся. Ребята, которые вышли на замену сделали результат. Вся команда — большие молодцы, проявили характер, показали хороший уровень готовности. С 0:2 вытащить игру — дорогого стоит. Наша команда формируется, даже определенные нюансы которые не получались мы нивелировали.
  • Михаил Галактионов
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