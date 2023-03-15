Огненный тайм в Самаре. «Крылышки» и ЦСКА не выявили победителя

Московский ЦСКА на выезде сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (2:2) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. В составе москвичей голами отметились полузащитник Хесус Медина (46‑я минута) и нападающий Федор Чалов (76‑я), который реализовал пенальти. За самарцев забивали форварды Владимир Писарский (49‑я) и Дмитрий Цыпченко (64‑я). Гол защитника «Крыльев» Гленна Бейла на 53‑й минуте был отменен после подсказки VAR, так как Писарский по ходу атаки оказался в офсайде. Ответная встреча между командами пройдет в Москве 4–6 апреля, точная дата определится позднее.

Федотов снова выпустил в атаке Заболотного, и Чалова

Автор «Футбола на Куличках» Глеб Калинин вспоминает недавнее противостояние команд в рамках РПЛ и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«В выходные команда Владимира Федотова вчистую переиграла своего соперника, отправив в его ворота четыре безответных мяча. Причём, победный гол провёл Антон Заболотный, который ранее в текущем чемпионате не забивал. Болельщиков ЦСКА в начале года бросает то в жар, то в холод. В последних четырёх матчах во всех турнирах армейцы одержали две крупные победы, но в двух других встречах уступили с "сухим" счётом. Чего же можно было ожидать от "красно-синих" на этот раз?

"Крылья Советов" же, кажется, сосредоточились главным образом именно на Кубке России. В группе они оставили за спиной "Зенит", а в четвертьфинале Пути РПЛ одолели "Динамо", ни разу не уступив "бело-голубым" в двух встречах. После воскресного фиаско в поединке с армейцами команда Игоря Осинькина наверняка собиралась как можно строже сыграть в обороне в отчётном матче, дабы ответная игра в Москве не превратилась в формальность.

"Крылья" являются удобным соперником для ЦСКА. "Красно-синие" обыгрывали самарцев восемь раз в предыдущих десяти очных встречах и лишь один раз уступили. В последних трёх поединках с волжанами "красно-синие" даже не пропускали. Разумеется, и ЦСКА жаждал добиться успеха в Кубке России. Московский коллектив семь раз побеждал в этом турнире, но в последний раз это случилось десять лет назад. "Крылья Советов" же ни разу не брали Кубок, хотя дважды выходили в финал.

В отчётном поединке хозяевам не мог помочь Денис Якуба, тогда как у гостей отсутствовали Илья Агапов и Бактиёр Зайнутдинов. Владимир Федотов снова выпустил в атаке и Заболотного, и Чалова. Место в воротах занял Тороп. Гости избрали схему с тремя центральными защитниками, на флангах вышли Гайич и Обляков. У "Крыльев Советов" дуэт в нападении составили Писарский и Цыпченко. Гарре и Ежов расположились на краях полузащиты, а Костанца и Витюгов — в центре».

Игорь Осинькин Главный тренер «Крыльев Советов» То, что они много проходили к нашим воротам по центру, это то, к чему мы готовились, исходя из предыдущих матчей ЦСКА. Наверное, эта проблема была и в матче чемпионата. Нам надо было отодвинуть игру от наших ворот и более самодостаточно атаковать. Когда начали выходить в атаку больше, чем в первом тайме, мы смогли заставить соперника уже большее количество людей держать в других зонах, а не перед нашей штрафной. Ну и было еще несколько моментов, конечно, которые надо было указать. Действительно, мы говорили о некоторых вещах, которые должны были не позволить им по центру так свободно атаковать.

Ломаев бросил ворота — его наказали

Автор «Спорт-Экспресса» Артем Белинин сетует на скучный первый тайм, но радуется, что после перерыва события начали развиваться стремительно.

«Первый тайм легко можно опустить: на поле не было ни ударов, ни важных событий. ЦСКА поддавливал, но не более — и Ломаев у "Крыльев", и Тороп у армейцев в основном отдыхали. Единственное, стало ясно, что с оборонительной тактикой Осинькин переборщил — москвичи явно были не в кондициях повторить разгром из чемпионата.

После перерыва хозяева вышли в более атакующей расстановке и суетились гораздо чаще — это и привело к ошибке. Уже через две минуты после свистка Дмитрий Цыпченко отдал слабую передачу назад чуть ли не в центре поля — ее перехватил Медина, сделал два касания и забил. Почти в пустые ворота.

А где был Ломаев? Он ждал передачу в левой части штрафной, там же его застал перехват армейца. Добежать до створа кипер не успел — так москвичи открыли счет»

Владимир Федотов Наставник ЦСКА Забили гол, подловили соперника на ошибке. С бровки требовали быстренько вернуться, но пропустили быстрый и легкий гол со стандарта, и соперник перевернул игру. При счете 2:1 «Крылья» начали играть в свой футбол, использовать пространство. Но мы все‑таки сравняли счет. Дальше мы видели обоюдоострый футбол, обе команды стремились победить. У нас был момент, у соперника был момент. Думаю, то, что мы увидели на табло, — закономерный исход матча.

Писарский забивает сам, но не дает забить другим

Автор «Чемпионата» Михаил Рождественский отдает должное самарскому бомбардиру, от которого в Кубке России уже ранее пострадало «Динамо».

«А вот во втором тайме пошла настоящая жара. Начался он с гола ЦСКА. "Крылья", у которых и до этого проскакивали рискованные розыгрыши на своей половине поля, всё же доигрались: Дмитрий Цыпченко "обрезался", а Иван Ломаев в этот момент открывался под пас и оставил ворота. В итоге Хесус Медина пробежался до штрафной и запустил мяч над соперниками.

Такой счёт продержался всего три минуты. "Крылья" провернули на угловом наигранную схему: Роман Евгеньев скинул головой, а Владимир Писарский замкнул на дальней штанге. Что-то похожее, кстати, в прошлом году делал "Урал".

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Через четыре минуты "Крылья" забили вновь! Причём гол получился поистине шедевральным: Гленн Бейл после подачи сложился и пробил в девятку через себя. Но радость длилась недолго: VAR вмешался и указал Алексею Сухому на офсайд у Писарского, участвовавшего в комбинации».

Федор Чалов Нападающий ЦСКА После перерыва забили гол, все было под контролем. Потом «Крылья» перехватили инициативу. Это наша ошибка, над которой надо работать. Пропустили два гола. Опять начали давить. После 2:2, думаю, у нас было больше шансов на победу

Цыпченко герой и антигерой

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев выделяет игру нападающего «Крыльев» Дмитрия Цыпяенко, который хотя и забил гол, но привез в свои ворота два мяча.

«После блеклого первого тайма хозяева легко вскрывали оборону армейцев с правого фланга. Федотов отреагировал заменой — после долгого лечения вышел Игорь Дивеев. И тут же "подковал" Писарского, разумеется, не умышленно. Пока кубкового "убийцу" лечили, его обязанности блистательно исполнил Цыпченко, головой отправив мяч в сетку с навеса Романа Ежова (опять с правого полуфланга). Дивеева рядом не оказалось.

Зато защитник армейцев прибежал в штрафную хозяев, когда был назначен угловой. До высоко летящего мяча на дальний угол вратарской Ломаев не добрался. Дивеев пробил головой в ближний угол, где на пути мяча оказалась рука Цыпченко. Но это удалось выяснить только после визита рефери Сухого к монитору. Пенальти реализовал Чалов

На 88-й минуте Дивеев сфолил в метрах 25 от ворот. Бейл пробил поверх стенки, Тороп отчаянно бросился за мячом, а тот от крестовины срикошетил в линию ворот и вылетел в поле. Хозяева бросились к судье. Если бы на линии работал Тофик Бахрамов, то гол бы засчитали, как в финале ЧМ-1966 Англия — Западная Германия (4:2 ОТ). Сейчас есть ВАР, так что в решении судьи никто не усомнился — нет гола!».

Владимир Писарский Нападающий «Крыльев Советов» Самое главное — постарались меньше допускать ошибок. Не могу сказать, что мы их не допускали, но нет команды, которая не ошибается. В этой игре было гораздо меньше ошибок. Начало второго тайма получилось результативным. Тренер подбодрил нас. Сказал пару ласковых слов, мы перезагрузились и вышли с другим настроем.

ЦСКА дома и на выезде по-прежнему две разные команды

Автор Bobsoccer.ru Михаил Квятковский не впечатлен игрой армейского клуба в Самаре.

«Почему игра ЦСКА в домашних и гостевых матчах настолько различается? Вроде бы прошло всего три дня, в соперниках те же самые "Крылья Советов", которые только что были разгромлены в Москве. Однако, обе команды предстали совсем в ином виде. Да, Игорь Осинькин сделал определенные выводы. В первом тайме его команда глубоко оборонялась, а после перерыва резко прибавила в движении и агрессии. Судя по всему, таков был план, и он в целом сработал. Будем объективны, после перерыва самарцы были ближе к победе. Чего стоит ударище Бейла, когда мяч от перекладины срикошетил в линию ворот.

А что ЦСКА? Конечно, нужно сделать скидку на отсутствие Игоря Акинфеева и Виллиана Роши. Бразильца, у которого перед игрой случился мышечный спазм, в центре обороны неожиданно заменил номинальный хавбек Саша Зделар. При счете 1:1 более чем на полчаса вышел Игорь Дивеев. Это первая его официальная игра за полгода. С возвращением, Игорь! В обороне, прямо скажем, не все получилось, зато настойчивость Дивеева в чужой штрафной привела к назначению 11-метрового удара в ворота "Крыльев Советов" при счете 2:1.

Почему всплеск активности самарцев стал таким сюрпризом для ЦСКА? Левый край у армейцев начал раз за разом проваливаться. Самарский Бейл, конечно, хорош. Плюс армейцы во втором тайме неудачно действовали и в опорной зоне, и в обороне. Давайте прямо: ничья по такому второму тайму за счастье. Надо отдать должное безупречной работе VAR в лице Владислава Безбородова, принявшего справедливые решения в двух важных эпизодах».