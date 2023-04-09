Гониев уехал, «Химки» остались. ЦСКА разгромил слабейшую команду РПЛ

ЦСКА одержал крупную победу над «Химками» (3:0) в домашнем матче 22‑го тура РПЛ. Голами в составе хозяев отметились Иван Обляков, Бактиер Зайнутдинов и Хорхе Карраскаль. «Химки» провели первый матч после ухода Спартака Гогниева с поста главного тренера. В настоящий момент командой руководит Ринат Билялетдинов. ЦСКА набрал 41 очко и занимает 4‑е место в таблице МИР РПЛ. В активе «Химок» 13 очков и предпоследняя, 15‑я строчка.

Хаотичная заявка «Химок»

Автор блога «Россия-2023» Азатхан Чекабаев с восторгом изучает заявку подмосковного клуба на матч с ЦСКА, находя там неожиданные фамилии.

«ЦСКА и "Химки" удивили зрителей еще до матча: у армейцев в воротах оказался 19-летний голкипер Владислав Тороп, а новый и.о. тренера "Химок" Ринат Билялетдинов сразу же включил в заявку 38-летнего главного аналитика команды Александра Алхазова.

Алхазов — бывший нападающий, который еще в 2004-м сыграл четыре матча за молодежную сборную, сменил около десятки клубов в России и съездил на пять матчей в казахстанский "Окжетпес". В основном Александр играл в низших лигах, но у него все же набралось около 40 матчей в РПЛ ( "Ростов", "Крылья" и "Алания"). Правда, в последний раз на уровне РПЛ Алхазов появлялся еще в 2010 году, когда в сумме отыграл чуть больше тайма за две игры.

В 2021-м нападающий завершил карьеру в "Олимп-Долгопрудном". Эту команду, как и "Химки", содержал Туфан Садыгов. Да, его не было в профессиональном футболе именно как игрока почти два года. На поле против ЦСКА так и не появился, но, возможно, "Химки" оставили этот вариант на будущее. Кстати об инвесторе "Химок". Его сын Илья Садыгов вышел в дебютном матче Билялетдинова сразу в старте — отыграл тайм и результативными действиями привычно не отметился.

Но вернемся к старту "Химок" при Билялетдинове. Там неожиданно оказался 30-летний центрдеф Ираклий Чежия, который не выходил в трех предыдущих матчах и вообще провел только пять игр в РПЛ. До 2022 года воспитанник "Спартака" не поднимался выше ФНЛ, а в прошлом сезоне провел 8 матчей в том самом "Олимп-Долгопрудном". Этот клуб удивительным образом объединяет всех сегодняшних героев — в нем не так давно играли и Чежия, и Садыгов, и Алхазов, а тренировал команду в 2020-м как раз Билялетдинов».

Ринат Билялетдинов Тренер «Химок» Чего комментировать? Преимущество ЦСКА было заметно. Верил в какие‑то наши возможности, но реальность такова, что против скорости и быстроты кроме своей скорости ничего такого не сделаешь. Я еще не настолько состарился, чтобы отказаться пробовать что‑то новое. Авантюра или нет — надо разбираться и пытаться сделать людей лучше, чем они были до моего прихода. Зато у меня внуки довольны — они в ЦСКА занимаются. Теперь подкалывать будут. Если авантюра — это непродуманный риск, то считайте, что у меня — продуманный. А насчет имиджа — я не девушка на выданье, чтобы беспокоиться о своей репутации. Надо делать, что можешь — и максимально профессионально.

Возвращение Митрюшкина в РПЛ

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев хвалит голкипера «Химок», который дебютировал в РПЛ после заграничного периода карьеры.

«Билялетдинов выпустил в стартовом составе вратаря Антона Митрюшкина, которого когда-то в "Спартаке" называли чуть ли не наследником знаменитого Рината Дасаева. Но перспективный голкипер решил продолжить карьеру за границей и постепенно исчез с радаров. Сегодня он дебютировал в РПЛ успев засветиться в кубковом матче с "Локомотивом", в котором "Химки" уступили 0:5. Тем не менее Митрюшкин заслужил сдержанную похвалу.

Вот и сегодня он на 14-й минуте лишил гола своего тезку Заболотного, вышедшего с капитанской повязкой. Форвард лихо раскрутил защитника, бил с угла вратарской, казалось, наверняка, но голкипер успел ногой парировать мяч. А вскоре на помощь Митрюшкину пришла голова… армейца Виктора Мендеса, незнаком как оказавшегося на линии удара Заболотного.

Гости приободрились и большими силами пошли вперед и едва не открыли счет. На навес со штрафного из глубины поля откликнулся защитник Голубович, пробил головой мимо не успевавшего на перехват Владислава Торопа, но угодил в перекладину».

Владимир Федотов Главный тренер ЦСКА В «Химках» была смена тренера, стиля. Долго думали, гадали, что выберет новый тренер. За неделю сложно что-то придумать. Начало ознаменовалось нервозностью, не хватало точности передач в атаках. После гола все сложилось. Стали увереннее контролировать ход матча. Были хорошие комбинации, не хватало завершающих передач с фланга. Но забили второй. Пришли в себя окончательно в себя. Во втором тайме комбинировали, забили третий и могли увеличить преимущество.

Два гола ЦСКА за 4 минуты

Корреспондент «Чемпионата» Михаил Рождественский фиксирует, что исход матча был решен еще в первом тайме, когда армейцы забили два мяча подряд.

«Сразу после эпизода с Торопом инициатива на несколько минут перешла к "Химкам". Правда, закончилось всё голом ЦСКА. Чалов в очередной раз проявил ассистентский талант, отдал на Облякова, а тот развернулся и уложил мяч в угол с линии штрафной.

Пропущенный гол после отрезка с неплохой игрой стал для "Химок" ударом, и оборона гостей расклеилась окончательно. Уже спустя четыре минуты ЦСКА забил второй: Обляков отдал Бактиёру Зайнутдинову один на один, и тот исполнил "черпак" через Митрюшкина. Первый гол в этом сезоне РПЛ!

ЦСКА — «Химки» ЦСКА

"Химки" периодически продолжали отвечать ЦСКА своими атаками, но игра в обороне оставалась чудовищной. Чалов должен был забивать в конце тайма, однако всё же простил соперника. А вот после перерыва гол всё же состоялся. Вышедший на замену Хорхе Карраскаль воспользовался бардаком и вонзил мяч под штангу».

Иван Обляков Полузащитник ЦСКА Начало, может быть, было не очень, теряли простые мячи. Дальше игра была под нашим контролем, создали много моментов. С чем связан прогресс после зимней паузы? Не знаю, работаю над собой. Партнеры помогают, делаем командное дело. Не важно, кто забивает и отдает. Главное — команда выигрывает. Мы идем от игры к игре, хочется выигрывать в каждом матче. Мы — ЦСКА, и неважно, выступаем ли мы в Кубке или РПЛ.

«Химки» не пробили Торопа

Автор «Спорт-Экспресса» Артем Белинин отмечает, что во втором тайме подмосковный клубне сумел оказать достойного сопротивления.

«К перерыву сложилось впечатление, что "Химки" обречены — и оно подтвердилось во втором тайме. Аяз Гулиев во флэш-интервью признался: все проблемы — в голове, а некоторые игроки просто боятся мяча. Судя по второй 45-минутке, в раздевалке футболисты ничего не смогли с этим сделать.

Да, команда Билялетдинова создала пару неплохих моментов, но так и не смогла пробить Торопа, который в основном составе подменил Игоря Акинфеева. Молодой вратарь ЦСКА выдал пару ярких сейвов, а также запомнился эффектным дриблингом, который, правда, пришлось включать после неудачной обработки мяча.

ЦСКА — «Химки» ЦСКА

Окончательно все вопросы в матче снял Хорхе Карраскаль — в перерыве колумбиец заменил Заболотного, а на 61-й минуте отличился за ЦСКА впервые с сентября. В оставшиеся полчаса армейцы пытались наседать и забить четвертый, но много сил не тратили. У "Химок" же просто ничего не получалось — вернуться в игру при таком счете, физической усталости и ментальном состоянии почти нереально».

Александр Долгов Нападающий «Химок» Плохо сыграли. Пропустили три мяча. Впереди толком ничего не создали. Неудовлетворительно. «Торпедо» догнало нас в таблице? Какая разница, если 15-е и 16-е место все равно вылетают? Надо хотя бы 14-е место занять.

Только Дзюба обгоняет Облякова по гол+пас

Автор блога «Россия-2023» Максим Полтавец считает, что хавбек ЦСКА может претендовать на звание лучшего игрока весны в РПЛ.

«Обляков шикарно играет весной — у полузащитника уже четыре матча подряд в РПЛ с голевыми действиями. Если считать с осенней частью чемпионата, то даже 5 игр подряд. В весенней части больше очков по гол+пас только у Артема Дзюбы — 6+1. У Облякова 3+2, столько же набрал Джон Кордоба из "Краснодара" — 4+1.

Единственную игру, которую Обляков пропустил в весенней части РПЛ из-за красной карточки, ЦСКА проиграл "Сочи" 0:2. Правда, результативность Ивана заметна только в Премьер-лиге — в четырех матчах Кубка России и двух матчах за сборную у него ни одного гола и ни одного ассиста.

ЦСКА — «Химки» ЦСКА

Но в РПЛ он вполне претендует на звание лучшего игрока весны. А ЦСКА продолжает бороться за второе место в РПЛ: четыре победы подряд — серьезная заявка на успех команды Федотова. До "Ростова" остается 3 очка, и у команды Карпина есть матч в запасе».

Антон Митрюшкин Голкипер «Химок» Настрой был боевой — нужно выигрывать каждый матч, набирать очки. Ребята все понимают и на каждую игру выходят биться до последней минуты. Сейчас каждая встреча переломная. Победа бы стала большим плюсом, она может придать импульс. Мы обязаны победить, тогда будет легче. Лично я был примерно в такой же ситуации с дрезденским «Динамо» — много матчей не выигрывали, боролись за выживание, попали в стыковые игры. Это тяжело. Но нужна победа — тогда все встанет на свои рельсы.

Таких легких соперников у ЦСКА больше не будет

Автор Bobsoccer.ru Максим Квятковский объясняет легкость, с которой победил ЦСКА, в первую очередь, слабым уровнем соперника.

«Армейцы уверенно взяли три очка в матче с аутсайдером, приложив ровно столько сил, сколько требовалось. Игра разбилась на отрезки, самым неинтересным получился стартовый. ЦСКА не спешил демонстрировать разницу в классе и взялся за дело только на исходе получаса игры.

В третьем голевом эпизоде отметим блестящую игру Мойзеса. Еще и еще раз скажу, поскорее бы решился вопрос с его полноценным контрактом. Под занавес трибуны скандировали фамилию Мойзеса.

ЦСКА выиграл очень легко, но надо сказать и о том, что "Химки" по качеству игры однозначно слабейшая команда премьер-лиги. Если насчет "Торпедо" в последнее время появились сомнения, и эта команда вполне может спастись, то химчанам с такой игрой вряд ли что-то поможет.

Армейцы вплотную подобрались к "Спартаку", теперь отстают на одно очко. Посмотрим еще, как "Ростов" сыграет завтра в Оренбурге. Больше таких легких соперников до конца сезона у армейцев не будет».