РПЛ. Дерби «Динамо» и «Спартака», ЦСКА примет «Химки», «Зенит» в гостях у «Локомотива»

Матчи пройдут с 8 по 10 апреля.

«Торпедо» — «Факел» 2:0

«Торпедо» одержало победу над «Факелом» (1:0) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

Первый гол московская команда забила на 34-й минуте встречи. Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук совершил голевой удар — 1:0.

Уже на 90+2-й минуте хозяева поставили точку в этом матче. 36-летний полузащитник команды Александр Рязанцев получил мяч и отправил его в ворота.

РПЛ. 22- тур Торпедо — Факел 2:0 (1:0, 1:0) Голы: 1:0 — 34 Кухарчук, 2:0 — 90 НетфуллинТорпедо: Бабурин, Юзепчук, Кожемякин, Савич, Самсонов (Роганович, 61), Чурич (Нетфуллин, 71), Рязанцев, Кухарчук (Стефанович, 61), Лебеденко, Рейна (Андре, 90), КараевФакел: Свинов, Суслов, Черов, Морозов, Альшин (Ивахнов, 79), Акбашев (Рабеи, 59), Квеквескири, Якимов, Браими (Магаль, 46), Марков (Аппаев, 46), Гонгадзе (Максимов, 59)Предупреждения: Самсонов (9), Гонгадзе (52), Роганович (76)

После этого матча «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. «Факел» располагается на 14-й позиции (17).

«Ахмат» — «Урал» 2:0

В матче 22-го тура РПЛ «Ахмат» на своем поле со счетом 2:0 выиграл у «Урала».

В первом тайме счет открыл полузащитник Евгений Харин. Во второй половине встречи результат грозненцев удвоил Бернард Бериша.

Футбол. Россия. Премьер-лига Ахмат — Урал 2:0 Голы: 1:0 Евгений Харин (3'), 2:0 Бернард Бериша (57') Ахмат: Гиорги Шелия, Ризван Уциев, Андрей Семёнов, Милош Шатара, Мирослав Богосавац, Антон Швец, Артём Тимофеев, Лечи Садулаев, Евгений Харин, Бернард Бериша, Мохамед Конате Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Эмерсон, Егор Филипенко, Лео Гогличидз, Фаниль Сунгатулин, Вячеслав Подберёзкин, Евгений Татаринов, Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев, Алексей Каштанов Предупреждения: Даниэль Мишкич (7'), Бернард Бериша (30'), Лео Гогличидз (33'), Gazinskiy Y. (89')

«Ахмат» набрал 36 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Это его третий матч без поражений в турнире.

Календарь и таблица РПЛ

«Урал» продлил серию поражений в чемпионате до трех матчей. Подопечные Виктора Гончаренко идут 10-ми с 25 очками на счету.

«Спартак» — «Динамо»

8 апреля, 19:30 мск

«Сочи» — «Крылья Советов»

9 апреля, 14:00 мск

ЦСКА — «Химки»

9 апреля, 16:30 мск

«Краснодар» — «Нижний Новгород»

9 апреля, 19:00 мск

«Локомотив» — «Зенит»

9 апреля, 20:00 мск

«Оренбург» — «Ростов»

10 апреля, 17:00 мск