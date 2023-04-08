РПЛ. Дерби «Динамо» и «Спартака», ЦСКА примет «Химки», «Зенит» в гостях у «Локомотива»

«Торпедо» — «Факел» 2:0
«Торпедо» одержало победу над «Факелом» (1:0) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.
Первый гол московская команда забила на 34-й минуте встречи. Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук совершил голевой удар — 1:0.
Уже на 90+2-й минуте хозяева поставили точку в этом матче. 36-летний полузащитник команды Александр Рязанцев получил мяч и отправил его в ворота.
После этого матча «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. «Факел» располагается на 14-й позиции (17).
«Ахмат» — «Урал» 2:0
В матче 22-го тура РПЛ «Ахмат» на своем поле со счетом 2:0 выиграл у «Урала».
В первом тайме счет открыл полузащитник Евгений Харин. Во второй половине встречи результат грозненцев удвоил Бернард Бериша.
«Ахмат» набрал 36 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Это его третий матч без поражений в турнире.
«Урал» продлил серию поражений в чемпионате до трех матчей. Подопечные Виктора Гончаренко идут 10-ми с 25 очками на счету.
«Спартак» — «Динамо»
8 апреля, 19:30 мск
«Сочи» — «Крылья Советов»
9 апреля, 14:00 мск
ЦСКА — «Химки»
9 апреля, 16:30 мск
«Краснодар» — «Нижний Новгород»
9 апреля, 19:00 мск
«Локомотив» — «Зенит»
9 апреля, 20:00 мск