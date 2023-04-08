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    РПЛ. Дерби «Динамо» и «Спартака», ЦСКА примет «Химки», «Зенит» в гостях у «Локомотива»

    Расписание и результаты матчей 22-го тура РПЛ

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    Матчи пройдут с 8 по 10 апреля.

    «Торпедо» — «Факел» 2:0

    «Торпедо» одержало победу над «Факелом» (1:0) в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

    Первый гол московская команда забила на 34-й минуте встречи. Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук совершил голевой удар — 1:0.

    Уже на 90+2-й минуте хозяева поставили точку в этом матче. 36-летний полузащитник команды Александр Рязанцев получил мяч и отправил его в ворота.

    РПЛ. 22- тур
    Торпедо — Факел 2:0 (1:0, 1:0)
    Голы: 1:0 — 34 Кухарчук, 2:0 — 90 НетфуллинТорпедо: Бабурин, Юзепчук, Кожемякин, Савич, Самсонов (Роганович, 61), Чурич (Нетфуллин, 71), Рязанцев, Кухарчук (Стефанович, 61), Лебеденко, Рейна (Андре, 90), КараевФакел: Свинов, Суслов, Черов, Морозов, Альшин (Ивахнов, 79), Акбашев (Рабеи, 59), Квеквескири, Якимов, Браими (Магаль, 46), Марков (Аппаев, 46), Гонгадзе (Максимов, 59)Предупреждения: Самсонов (9), Гонгадзе (52), Роганович (76)

    После этого матча «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. «Факел» располагается на 14-й позиции (17).

    «Ахмат» — «Урал» 2:0

    В матче 22-го тура РПЛ «Ахмат» на своем поле со счетом 2:0 выиграл у «Урала».

    В первом тайме счет открыл полузащитник Евгений Харин. Во второй половине встречи результат грозненцев удвоил Бернард Бериша.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Ахмат — Урал 2:0
    Голы: 1:0 Евгений Харин (3'), 2:0 Бернард Бериша (57') Ахмат: Гиорги Шелия, Ризван Уциев, Андрей Семёнов, Милош Шатара, Мирослав Богосавац, Антон Швец, Артём Тимофеев, Лечи Садулаев, Евгений Харин, Бернард Бериша, Мохамед Конате Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Эмерсон, Егор Филипенко, Лео Гогличидз, Фаниль Сунгатулин, Вячеслав Подберёзкин, Евгений Татаринов, Даниэль Мишкич, Андрей Егорычев, Алексей Каштанов Предупреждения: Даниэль Мишкич (7'), Бернард Бериша (30'), Лео Гогличидз (33'), Gazinskiy Y. (89')

    «Ахмат» набрал 36 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Это его третий матч без поражений в турнире.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Урал» продлил серию поражений в чемпионате до трех матчей. Подопечные Виктора Гончаренко идут 10-ми с 25 очками на счету.

    «Спартак» — «Динамо»

    8 апреля, 19:30 мск

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    «Сочи» — «Крылья Советов»

    9 апреля, 14:00 мск

    ЦСКА — «Химки»

    9 апреля, 16:30 мск

    «Краснодар» — «Нижний Новгород»

    9 апреля, 19:00 мск

    «Локомотив» — «Зенит»

    9 апреля, 20:00 мск

    «Оренбург» — «Ростов»

    10 апреля, 17:00 мск

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