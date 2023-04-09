Дворовый футбол. «Спартак» и «Динамо» устроили веселое дерби, полное ошибок

Московские «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью 3:3 в матче 22‑го тура чемпионата России по футболу. В составе хозяев дубль оформил Александр Соболев (7, 88 — с пенальти), еще один мяч на 40‑й минуте забил Кейта Бальде. У «Динамо» отличились Арсен Захарян (35) и Денис Макаров (66), в концовке первого тайма Соболев отправил мяч в собственные ворота. «Спартак» (42 очка) занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» (36) идет шестым, лидирует петербургский «Зенит» (51).

Соболев в старте, Смолов в запасе

Автор «Футбола на Куличках» Андрей Жаркой вспоминает предыдущее противостояние команд и оценивает, как изменились стартовые составы по сравнению с предыдущим матчем.

«В первом круге “Динамо” победило “Спартак” со счётом 1:0 благодаря голу Тюкавина, воспользовавшегося грубой ошибкой Умярова. В той встрече бело-голубые играли строго “вторым номером” и преуспели в оборонительных действиях, не позволив сопернику создать много опасных моментов. То поражение в матче шестого тура стало для “Спартака” первым в РПЛ при Абаскале. К нынешнему дерби красно-белые всё-таки подходили в статусе фаворитов.

Спартаковцы разочаровывают результатами во второй части сезона, Абаскаля критикуют за упрощение игры по сравнению с первой частью чемпионата, но “Спартак” виделся менее проблемной командой по сравнению с динамовцами, у которых Йоканович из-за неудачных результатов в последних матчах находится на грани отставки.

Правда, красно-белые в дерби по-прежнему не могли рассчитывать на травмированного Промеса. Помимо Квинси, у хозяев в лазарете находились Джикия, Умяров, Мозес и Николсон. У гостей из-за различных повреждений отсутствовали Лаксальт и Кутицкий, а Фернандес не мог сыграть по причине дисквалификации. Зато вернулись в строй Смолов, Маричаль, Норманн и Паршивлюк.

Абаскаль сделал два изменения в стартовом составе по сравнению с кубковым матчем против “Урала”. Вместо Максименко и Денисова с первых минут появились Селихов и Соболев. Главный тренер “Спартака” продолжает использовать схему с ромбом в полузащите. Похоже, эта формация снова становится базовой для красно-белых, как в начале сезона. Йоканович, в свою очередь, также совершил две перестановки в основном сочетании по сравнению с игрой против “Акрона”. Фернандеса и Майсторовича сменили Маричаль и Скопинцев».

Гильермо Абаскаль Главный тренер «Спартака» Я зол. Нам не повезло, ничья незаслуженная. Мы заслуживали победы. Случилось три момента, когда соперник, не нанося удары по воротам, забивает голы. Все три гола такие. Нам надо разозлиться. Мы сегодня заслуживали победы. Команда прекрасно понимает, что ей не повезло. Мы хотим побеждать, но нам чего-то не хватает.

Соболев прервал голевую засуху

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов поздравляет нападающего «Спартака», который забил быстрый гол в дерби, прервав свою «сухую» полосу.

«Гильермо Абаскаль начал матч по привычной для "Спартака" в этом сезоне схеме 4-4-2 с ромбом в полузащите, и красно-белые доминировали в центре поля. Больше владели мячом, лучше распоряжались им. Если динамовцам при выходе из обороны не удавалось быстро разворачивать зарождавшуюся атаку на фланговых защитников или других свободных игроков, они получали проблемы под давлением хозяев.

В результате "Спартак" забил быстрый гол уже на 7-й минуте. Ключевым в этом эпизоде стал резкий рывок правого защитника Хлусевича к воротам Шунина. Нгамалё не среагировал на движение Даниила, поэтому Маричал вынужден был бросить зону Соболева, чтобы переключиться на нежданного гостя в штрафной. Центрфорвард остался свободным и, получив передачу от Хлусевича, решил эпизод.

Потом "Спартак" потерял Хлусевича, который умудрился травмироваться, нарушая правила на Нгамалё (ещё и жёлтую карточку заработал). Абаскаль сделал чуть больший акцент на оборону, в частности, Игнатов ушёл из центра налево. Красно-белые продолжали контролировать ситуацию на поле, а у "Динамо" впереди страдал без мяча Тюкавин, который до момента с голом совершил всего семь касаний».

Славиша Йоканович Главный тренер «Динамо» Странная игра. С нашей стороны было много ошибок. В обороне мы сыграли мягко, но показали характер. «Спартак» начал давить после 3:2, сумел сравнять счет. Думаю, поскольку мы вели в счете, «Спартак» должен быть больше рад ничейному результату.

Парад ошибок

Заместитель шефа отдела футбола «Спорт-Экспресса» Марк Бессонов отмечает, что крупный счет к перерыва матча сигнализирует о большом количестве ошибок в составе обеих команд.

«Почти тут же ошибся еще и Маричаль — повезло, что "Спартак" не воспользовался шансом. Но вообще "Динамо" после пропущенного гола как будто "поплыло" — технический брак начал проскакивать у всех, включая Захаряна. Который сравнял счет на 35-й минуте! Ту атаку бело-голубых изначально завершал Тюкавин, классно отыгравшийся с Макаровым и покативший мяч мимо Селихова. И вопрос — залетел бы тот в ворота, если бы не Денисов. Защитник "Спартака" заменил травмированного Хлусевича и выбил мяч из пустых ворот, но в конечном счете ассистировал Захаряну — ему оставалось расстрелять пустые ворота.

Сразу после пропущенного мяча "Спартак" ожил — Кейта Бальде, один из самых активных футболистов на поле, чуть снова не вывел красно-белых вперед, выскочив на ворота Шунина, но вратарь спас. Ну а затем защитники "Динамо" начали исполнять что-то странное, раз за разом привозя атаки на свои ворота. Особенно отличился Маричаль, чья обработка спровоцировала новую голевую атаку — на этот раз Бальде не пожалел "Динамо".

Удивительно, но парад ошибок на этом не закончился — под занавес тайма Соболев подпортил себе эмоции от долгожданного гола, срезав мяч в свои ворота после подачи с углового и просчета Селихова на выходе. Счет 2:2 по итогам тайма не стал индикатором шикарной игры — такую результативность спровоцировали недочеты в обеих штрафных».

Леонид Федун Бывший владелец «Спартака» Бывают такие матчи, [Александр] Селихов очень сильно нас выручал, но сегодня не его день. Бывает, когда удача отворачивается от нас. Сегодня «Динамо» забило нам два нереальных гола, но больше особо моментов не было, на нашем фоне они сегодня не смотрелись.

Селихов снова чудит

Автор Sportbox.ru Глеб Томашевский выделяет неудачную игру голкипера красно-белых, который допустил две результативные ошибки по ходу матча.

«После перерыва игра команд стала менее осмысленной, но более эмоциональной. Игроки даже схлестнулись в небольшой потасовке, которая, впрочем, довольно быстро сошла на нет.

Первый по-настоящему голевой момент второго тайма возник на 64-й минуте. Соболев завершал быструю контратаку ударом головой, но мяч прошел в сантиметрах от штанги.

Еще одну возможность повести в счете спартаковцы упустили спустя всего несколько минут. После прекрасной подачи Зиньковского со штрафного Никита Чернов в упор атаковал ворота Антона Шунина головой, но пробил прямо в кипера.

Отнюдь не так надежен, как динамовский коллега, был Селихов. На 66-й минуте вратарь "Спартака" привез еще один мяч. Александр неуверенно вышел на фланговую передачу Макарова, затем почему-то передумал ее перехватывать и в итоге просто позволил мячу закатиться в ворота. Просто черный день для голкипера "красно-белых"!»

Александр Соболев Нападающий «Спартака» Хорошо, что сравняли счет. Но результатом недоволен, потому что все три гола пропустили из‑за своих ошибок. Мы могли забивать и четвертый гол. Игрой не очень доволен, но если учесть, что мы проигрывали — результат удовлетворительный.

Управление гневом

Автор «Спорт день за днём» Андрей Вернов как всегда находит за что покритиковать нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Главной персоной матча стал седьмой номер "Спартака". В 100-м матче за клуб Соболев прервал длительную серию без голов. Речь не о мяче в свои ворота, а в чужие, который случился на старте встречи. Красивой получилась вся комбинация: и передача Зобнина, и открывание Хлусевича, и удар Соболева.

На 41-й минуте случился традиционный для Александра эпизод: он падает, смотрит на судью, но тот не реагирует. Повтор дает понять, в чем же было дело: Фомин за плечи дергает оппонента, и тот падает в штрафной бело-голубых. Судьи VAR стали разбираться и достаточно быстро пришли к выводу: нет оснований для назначения 11-метрового удара Сергеем Ивановым.

Однако болельщики красно-белых в социальных сетях остались недовольны. По общему мнению, случись подобный эпизод в матче с участием "Ростова", судьи поставили бы пенальти. Ростовчане 14 раз по ходу сезона получали подобные подарки. В 8 из 14 случаев "жертвой" становился Николай Комличенко. Возможно, Соболеву стоит поучиться у партнера по сборной России "показывать" нарушения? Пока получается не очень, слишком наиграно. Хотя в околофутбольных кругах то ли в шутку, то ли в серьез ходят разговоры, что бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов любил Соболева как раз за умение "правдоподобно падать".

Если не на курсы по "правдоподобным падениям имени Николая Комличенко", то на курсы по управлению гневом Соболеву сходить не помешало бы. Редкий матч обходится без вспышек гнева в отношении соперников или судей. Случился такой и в дерби, когда при счете 2:3 Александр после свистка начал отбирать мяч у Сазонова, задел оппонента, а тот в предсмертных муках рухнул на газон. Иванов показал Соболеву карточку, спартаковец начал орать, партнеры оттаскивать его от судьи… При большом желании Иванов мог тут же дать и второй "горчичник".»

Роман Зобнин Полузащитник «Спартака» Меня задержали, я упал — вот и все. Комментировать [был] пенальти или нет — я бы не хотел. Рукой было касание, я упал. У каждого будет свое мнение. Посмотрим, кто и что будет говорить.

Тень Витории

Обозреватель «Советского Спорта» Артем Зибрак сравнивает игру «Спартака» Абаскаля с игрой красно-белых под руководством предыдущего тренера.

«Самое удивительное, что гол последовал через десяток секунд после того, как Никита Чернов после подачи Зиньковского со штрафного с нескольких метров головой пробил прямо в Шунина. И вот в этом десятке секунд весь матч. "Спартак" атаковал и создавал (еще был эпизод, когда Соболев после подачи Денисова головой пробил в сантиметрах от штанги), а потом пропускал что-то невразумительное. Весна красно-белых очень напоминает период Руя Витории, при котором тоже все было вполне прилично по игре, но из рук вон плохо по результату. На сей раз 20-10 по ударам, а счет — ничейный.

Абаскаль пытался спасти игру за счет замен, но кроме Зиньковского у него серьезных вариантов не было. Павел Мелешин тоже активно вошел в игру вместо Бальде и даже имел момент, но его добивание было заблокировано Майстровичем. Положение спасли Роман Зобнин, которого руками в штрафной придержал Эли Даса (хотя упал спартаковец сам), и Сергей Иванов, которого от назначения пенальти не отговорил даже ассистент на ВАР. Соболев с "точки" пробил идеально в угол.

Кого можно похвалить по такой игре? Вот, допустим, Макаров, поучаствовавший в двух голах своей команды. Отдал на Тюкавина классно, но забил случайно, а все остальное время пробегал вхолостую. Или Соболев. Оформил дубль в чужие ворота, но и забил в свои. Пожалуй, отметить стоит все-таки Луку Гагнидзе, проведшего в середине поля огромный объем работы и выдавшего аж пять (!) передач под удар».

Антон Шунин Вратарь «Динамо» Третий гол «Динамо»? Не могу сказать по этому поводу ничего. Забили — отлично. Почему Селихов так поступил в эпизоде? Это не корректный вопрос ко мне. Если вы хотите услышать, что я его буду критиковать, то вы ошибаетесь. Тем более я этот мяч не видел.

«Динамо» в финале игры отсутствовало

Автор Soccer.ru Сергей Иванов считает, что «Динамо» в концовке матча упустило победу, прижавшись к своим воротам.

«И вот после таких ошибок во все стороны разве имеет смысл обсуждать содержательную часть матча? Какую бы там тактику и стратегию не выбирали тренеры, как бы не играли заменами и рокировками, если у тебя в обороне случайным образом происходят подобные привозы, ты не застрахован от неприятностей на ровном месте. А тут получилось, что такая игра велась в обе стороны.

При этом стоит отметить, что второй тайм в целом получился погорячее, было больше опасности у ворот и борьбы, попыток переломить течение матча. Но забили команды во второй половине только два мяча, а в первой — четыре. В конечном итоге "Спартак" смотрелся активнее. Он нанес 20 ударов по воротам против 10 у "Динамо". В створ "красно-белые" попали семь раз против четырех. А процент владения мячом у них превысил 58. При этом точность передач у обеих команд едва перевалила за 75 процентов.

Наибольший вклад в такое статистическое разделение внесла последняя четверть матча, в которой "Спартак" проигрывал со счетом 2:3. "Динамо" почему-то сразу после третьего подарка от обороны соперника сильно прижалось к воротам, позволяя давить слишком опасно. Этот отрезок был сыгран со счетом 10:0 по ударам! И при 77-процентном владении мячом в пользу "Спартака". То есть "Динамо" в финале игры почти отсутствовало.

Такая ничья как бы подчеркивает и текущую форму обеих команд. Неустроенность их игры. "Спартак" не знает побед на протяжении пяти матчей: три ничьих и два поражения. "Динамо" выиграло только один раз за последние шесть встреч».

«Спартак» начал забивать, но перестал побеждать

Автор Bobsoccer.ru Александр Владыкин кратко резюмирует итоги матча, фиксируя, что обе команды сделали подарок соперникам.

«Что до самой игры, то она, если вспоминать ее несколько странноватый сюжет, получилась весьма разнообразной не только на голы, но и на ошибки. Ну, действительно, обе команды, находящиеся сейчас не в лучшей форме, о чем говорят результаты матчей, сыгранных соперниками после зимней паузы, порой словно соревновались в том, кто кому преподнесет больше "подарков".

Отсюда и голы выходили порой не совсем логичными, если брать во внимание то, что происходило на поле. В итоге ничья, которая вряд ли устроила соперников, потерявших еще по паре очков. Но в целом счет вполне логичный. "Спартак" опять начал забивать, однако перестал при этом побеждать. И это большая проблема. Конечно, ее надо решать. Соперники по турнирной таблице не дремлют».