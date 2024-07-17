Пять причин, почему работа главным тренером сборной Англии — настоящее испытание

Гарет Саутгейт все-таки не справился с общественным давлением и покинул пост главного тренера сборной Англии.

Восемь лет назад Саутгейт пришел в команду, которая только что потерпела позорное поражение от Исландии в 1/8 финала Евро-2016, а за два года до этого не смогла выйти из группы на чемпионате мира в Бразилии.

Под руководством Саутгейта англичане стали четвертыми на ЧМ-2018, дошли до четвертьфинала на ЧМ-2022 и дважды играли в финале Евро. Несмотря на очевидный прогресс, вскоре после поражения от Испании (1:2) в решающем матче на чемпионате Европы в Германии пришел к выводу, что будет лучше, если он уйдет из национальной команды.

Football365 объясняет, почему будущий преемник Саутгейта может пожалеть, что взялся за эту работу.

Планку подняли чересчур высоко

С одной стороны, есть болельщики, которые недовольны игрой сборной Англии — они хотят шоу. Но есть и те, кто полностью на стороне Саутгейта, под руководством которого команда действительно добилась существенного прогресса в плане результатов.

Вот достижения сборной Англии при Саутгейте на крупных турнирах: полуфинал, финал, четвертьфинал и снова финал. До этого за всю историю команда «Трех Львов» один раз доходила до финала и трижды до полуфинала.

Гарет Саутгейт globallookpress.com

Кто бы ни стал следующим тренером сборной Англии, у него не будет права на ошибку. За предыдущие восемь лет на Туманном Альбионе успели привыкнуть к тому, что их сборная — один из главных фаворитов на любом крупном турнире. Теперь четвертьфинал считается провалом, а когда-то это назвали бы успехом.

Преемнику Саутгейта не позавидуешь, он столкнется с более высокими и при этом не самыми разумными ожиданиями. Наверняка многие кандидаты, попавшие в список Футбольной ассоциации Англии, учитывают этот момент.

Без права на ошибку

Сборная Англии на этот раз будет играть во второй по силе группе Лиги наций, и это один из позитивных моментов для нового тренера. С одной стороны, у них будут менее статусные соперники, но с другой — это хороший шанс вернуться в элитную компанию и порадовать болельщиков результатами. Эмоциональная составляющая сейчас тоже важна.

Но давайте представим, что сборная Англии не справилась с этой задачей. Это будет серьезным ударом по репутации, в том числе для преемника Саутгейта.

В этом случае никакой красивый футбол не спасе его от критики и, скорее всего, от увольнения. Когда всё хорошо, людям плевать на Лигу наций, но как только результаты не впечатляют — все тут же начинают пристально следить за второстепенным турниром.

Сборная Англии на Евро-2024 globallookpress.com

К слову, в этом случае (если Англия не вернется в элитную группу Лиги наций) будет неуместно рассуждать о том, что при Саутгейте англичанам всегда везло с жеребьевкой, что им часто попадались не самые опасные соперники, и это и есть одна из причин их успехов.

Будущему главному тренеру действительно не позавидуешь, ему будет очень сложно завоевать расположение требовательных болельщиков. Всего лишь несколько неудачных матчей — и начнется очередная истерика, в том числе и в медиа.

Поэтому даже хорошо, что сборная Англии на этот раз оказалась во втором эшелоне Лиги наций. Здесь всё таки гораздо проще побеждать, чем в группе A.

Финансовый вопрос

Если верить таблоидам, Саутгейт зарабатывал в сборной Англии пять миллионов фунтов в год. Немало, но при этом и не так много, если сравнивать с зарплатами в Премьер-лиге.

Пять миллионов фунтов в год — это одно из последних мест в рейтинге тренерских зарплат в АПЛ.

Например, Эдди Хау наверняка задумается, есть ли смысл отказываться от работы в «Ньюкасле» ради сборной Англии. В финансовом плане это куда менее выгодно. В этом случае ему придется согласиться на существенное сокращение зарплаты.

Потенциальный кризис в нападении

Со временем станет ясно, почему Гарри Кейн не лучшим образом провел Евро-2024. Возможно, это последствия весенней травмы и усталость после сложного клубного сезона.

Но есть и менее приятное предположение: не исключено, что это начало спада в его игре.

Если самое неприятное предположение подтвердится, у нового тренера точно будут проблемы.

Болельщик сборной Англии и маска с изображением Харри Кейна globallookpress.com

Да, есть Айван Тоуни и Олли Уоткинс, забивший решающий гол в матче с Нидерландами, но в долгосрочной перспективе их вряд ли стоит рассматривать в качестве основного варианта на позицию центрального нападающего. К тому же, обоим уже 28 лет.

Саутгейт никогда по-настоящему не симпатизировал Доминику Соланке, несмотря на то, что в прошлом сезоне нападающий «Борнмута» забил 19 мячей в АПЛ. Правда, ему уже 26 и у него пока отсутствует опыт выступлений на крупных турнирах, в том числе на клубном уровне. Самое ужасное, что больше и некого вспомнить.

Это серьезная проблема, с которой столкнется новый главный тренер сборной Англии. Она будет актуальна в ближайшие несколько лет. Но, кто знает, возможно, решение проблемы станет Коул Палмер в роли ложной девятки.

Потенциальная враждебность СМИ

Это во многом зависит от того, кто займет пост главного тренера, но дело в том, что многие футбольные СМИ не просто поддерживают Саутгейта — они отказываются признавать даже справедливую критику в его адрес.

Эдди Хау globallookpress.com

«Нам следует немного улучшить игру, добавить разнообразия» — этот посыл игнорируется. Иначе придется признать, что действительно есть проблема, которая заслуживает внимания.

Нет ничего смешного в том, чтобы признать, что Саутгейт проделал блестящую работу, сумел изменить атмосферу вокруг сборной Англии, при этом значительно улучшив результаты на больших турнирах. Но не надо думать, что после этих восьми лет обязательно будет еще более успешный период.

Если СМИ не примут замену Саутгейта, сборной Англии будет нелегко из-за постоянного нагнетания.

Возможно, Эдди Хау быстро найдет общий язык с местными журналистами. Но то же самое можно сказать и про иностранцев, которые отлично знакомы с английским футболом. Это и Юрген Клопп, и Маурисио Почеттино. Или даже Томас Тухель.