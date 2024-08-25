Московское «Динамо» на своем поле сыграет с «Краснодаром» в рамках 6-го тура РПЛ. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Динамо»

«Динамо» находится на втором месте в турнирной таблице, записав в свой актив 12 очков в 5-ти матчах. На счету московской команды 4 победы и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 9:3.

В крайнем туре подопечные Марцела Лички минимально обыграли дома «Крылья Советов» благодаря голу Бителло на 75-й минуте (1:0). До этого «бело-голубые» проиграли в гостях «Зениту» (0:1), прервав свою серию из трех побед подряд.

«Краснодар»

«Краснодар» идет седьмым в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков в 5-ти матчах. На счету «быков» две победы и три ничьи с разницей забитых и пропущенных мячей 5:3.

«Краснодар» и «Зенит» — единственные команды в Российской премьер-лиге, которые пока не потерпели ни одного поражения. Подопечные Мурада Мусаева начали сезон с трех ничьих подряд, разделив очки с «Ахматом», махачкалинским «Динамо» и «Факелом».

В двух последних турах «быки» набрали 6 очков из 6-ти. Сначала «Краснодар» вырвал победу у ЦСКА (2:1), а затем в волевом стиле одолел «Пари НН» (2:1).

Личные встречи

«Краснодар» обыграл соперника в обоих матчах прошлого сезона — 3:1 в гостях и 1:0 дома. Всего в 10-ти последних встречах на счету «Динамо» 5 побед, «быки» оказались сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар» с коэффициентом 2.35.