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    «Динамо» — «Краснодар». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 6-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар»

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    Бителло
    Московское «Динамо» на своем поле сыграет с «Краснодаром» в рамках 6-го тура РПЛ. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо»

    «Динамо» находится на втором месте в турнирной таблице, записав в свой актив 12 очков в 5-ти матчах. На счету московской команды 4 победы и одно поражение с разницей забитых и пропущенных мячей 9:3.

    В крайнем туре подопечные Марцела Лички минимально обыграли дома «Крылья Советов» благодаря голу Бителло на 75-й минуте (1:0). До этого «бело-голубые» проиграли в гостях «Зениту» (0:1), прервав свою серию из трех побед подряд.

    «Краснодар»

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    «Краснодар» идет седьмым в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков в 5-ти матчах. На счету «быков» две победы и три ничьи с разницей забитых и пропущенных мячей 5:3.

    «Краснодар» и «Зенит» — единственные команды в Российской премьер-лиге, которые пока не потерпели ни одного поражения. Подопечные Мурада Мусаева начали сезон с трех ничьих подряд, разделив очки с «Ахматом», махачкалинским «Динамо» и «Факелом».

    В двух последних турах «быки» набрали 6 очков из 6-ти. Сначала «Краснодар» вырвал победу у ЦСКА (2:1), а затем в волевом стиле одолел «Пари НН» (2:1).

    Личные встречи

    «Краснодар» обыграл соперника в обоих матчах прошлого сезона — 3:1 в гостях и 1:0 дома. Всего в 10-ти последних встречах на счету «Динамо» 5 побед, «быки» оказались сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар» с коэффициентом 2.35.

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