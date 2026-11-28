29 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Родина». Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.
«Оренбург»
Турнирное положение: «Оренбург» ходит в середняках чемпионата. На текущий момент команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы.
При этом «Оренбург» на три очка оторвался от зоны стыков. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 16 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в Кубке переиграв «Спартак» — 1:0.
До того «Оренбург» был бит «Балтикой» — 0:2, да и поединок с «крылышками» завершился поражением — 0:2. Команда Ильдара Ахметзянова победила лишь в двух домашних матчах из восьми.
Состояние команды: «Оренбург» под руководством Ахметзянова прибавляет, к тому же намерен быть в восьмерке.
При этом «Оренбург» явно постарается оторваться от зоны стыков. Команда в трех очных поединках с «Родиной» победила дважды при одной ничьей. Да и пора срочно что-то делать с реализацией! «Пуховые» должны брать три очка.
Команда уж точно будет действовать с позиции силы. «Пуховые» выглядят вполне монолитно, тогда как оборона соперника частенько напоминает проходной двор.
«Родина»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 14-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.
При этом «Родина» набрала всего 12 очков в чемпионате. А вот забить удалось 15 мячей при 30 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Кубке России уступила «Рубину» в серии пенальти.
До того «Родина» была бита «Локомотивом» — 0:1, а вот чуть раньше уступила еще и «Ахмату» — 0:1. Команда не побеждала в трех последних поединках.
Состояние команды: «Родина» пытается выбраться из опасной зоны, вот только надежность тылов, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
При этом «Родина» в кадровом плане выглядит достаточно скромно. К тому же команда является худшей в РПЛ по пропущенным мячам. На чужих полях «родные» набрали всего шесть очков, победив дважды в восьми поединках. В трех последних гостевых матчах они не сумели победить.
И уж точно команда будет действовать в расчете на контратаки. «Родным» заметно недостает пресловутой монолитности.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Оренбург» фаворитом с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.96, а победа «Родины» — в 4.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.82 и 2.14.
Прогноз: «Пуховые» пытаются оторваться от группы аутсайдеров, так что наверняка быстро подберут ключи к воротам «Родины».
Ставка: Победа «Оренбурга» в 1-м тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.82.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Оренбург» еще ни разу не проигрывал «Родине»
- «Родина» не побеждала в трех последних поединках
- Москвичи в среднем пропускают два мяча за матч
- Обе команды в среднем забивают один мяч за матч
- «Родина» в восьми выездных поединках добыла лишь две победы