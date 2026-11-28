прогноз на матч 16-го тура РПЛ, ставка за 2.38

29 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Оренбург» и «Родина». Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбург» ходит в середняках чемпионата. На текущий момент команда пребывает на 10-м месте турнирной таблицы.

При этом «Оренбург» на три очка оторвался от зоны стыков. Команда отличилась 14 забитыми мячами при 16 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в Кубке переиграв «Спартак» — 1:0.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того «Оренбург» был бит «Балтикой» — 0:2, да и поединок с «крылышками» завершился поражением — 0:2. Команда Ильдара Ахметзянова победила лишь в двух домашних матчах из восьми.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Оренбург» под руководством Ахметзянова прибавляет, к тому же намерен быть в восьмерке.

При этом «Оренбург» явно постарается оторваться от зоны стыков. Команда в трех очных поединках с «Родиной» победила дважды при одной ничьей. Да и пора срочно что-то делать с реализацией! «Пуховые» должны брать три очка.

Команда уж точно будет действовать с позиции силы. «Пуховые» выглядят вполне монолитно, тогда как оборона соперника частенько напоминает проходной двор.

«Родина»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 14-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.

При этом «Родина» набрала всего 12 очков в чемпионате. А вот забить удалось 15 мячей при 30 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Кубке России уступила «Рубину» в серии пенальти.

До того «Родина» была бита «Локомотивом» — 0:1, а вот чуть раньше уступила еще и «Ахмату» — 0:1. Команда не побеждала в трех последних поединках.

Состояние команды: «Родина» пытается выбраться из опасной зоны, вот только надежность тылов, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

При этом «Родина» в кадровом плане выглядит достаточно скромно. К тому же команда является худшей в РПЛ по пропущенным мячам. На чужих полях «родные» набрали всего шесть очков, победив дважды в восьми поединках. В трех последних гостевых матчах они не сумели победить.

И уж точно команда будет действовать в расчете на контратаки. «Родным» заметно недостает пресловутой монолитности.

На что ставят в матче Оренбург — Родина Букмекерские коэффициенты на матч Оренбург — Родина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Оренбург» фаворитом с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.96, а победа «Родины» — в 4.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.82 и 2.14.

Прогноз: «Пуховые» пытаются оторваться от группы аутсайдеров, так что наверняка быстро подберут ключи к воротам «Родины».

2.38 Победа «Оренбурга» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Оренбург» — «Родина» принесёт чистый выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Победа «Оренбурга» в 1-м тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.82 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.82 на матч «Оренбург» — «Родина» позволит вывести на карту выигрыш 1820₽, общая выплата — 2820₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.82.

Пять причин, почему ставка зайдёт