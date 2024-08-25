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    «Краснодар» продолжит свою беспроигрышную серию

    «Динамо» — «Краснодар». Прогноз, ставка (к. 2.35) на РПЛ 25 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Краснодар»
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    Ярослав Гладышев — нападающий «Динамо»
    25 августа в рамках 6-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Динамо» и «Краснодар». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Динамо» — «Краснодар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Августа 2024 года

    Динамо

  • Москва
    •  Динамо 17:30 Краснодар

    Краснодар

  • Краснодар
    •

    «Динамо»

    Турнирное положение: Команда занимает 2-е место в таблице РПЛ с 12-ю очками в копилке. «Динамо» отстает от 1-й позиции («Зенит») на 1 балл.

    На своем поле «бело-голубые» набрали максимум очков — 9 баллов из 9-и возможных. Команда занимает 1-е место по этому показателю в лиге.

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    Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ «Динамо» одолело «Крыльев Советов» со счетом 1:0, забив победный гол на 75-й минуте. До этого «бело-голубые» оказались сильнее одноклубников из Махачкалы (2:1).

    У «Динамо» 3 победы и 2 поражения в последних 5-и матчах во всех турнирах. В этих матчах команда забила 5 голов при таком же количестве пропущенных.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Не сыграет: Вячеслав Грулев (травма).

    Состояние команды: «Динамо» точно попытается забрать чемпионство у «Зенита» в нынешнем сезоне. Старт сезона показывает, что у «бело-голубых» есть все для этого.

    У «Динамо» есть яркий нападающий, который показывает отличные результаты. За 5 матчей нынешнего сезона Ярослав Гладышев забил 2 гола и сделал голевую передачу.

    «Краснодар»

    Турнирное положение: «Быки» пока что вне топ-5 чемпионата России. «Краснодар» после 5-и туров занимает 6-е место в таблице с 9-ю очками в активе, отставая от 1-й позиции на 4 балла.

    Стоит отметить, что «быки» делят 2-ю строчку в лиге по надежности в обороне. «Краснодар» пропустил только 3 гола в 5-и встречах при 5-и забитых.

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  • 21/08/2024

    • Последние матчи: В прошлом поединке «быки» обыграли «Пари НН» со счетом 2:1, перевернув игру буквально за пару минут. До этого команда обыграла «Ахмат» (1:0) в Кубке России.

    У «Краснодара» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 7 матчей подряд. За этот период команда 3 раза сыграла вничью и четырежды победила.

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    Состояние команды: «Краснодар» действительно очень надежен в обороне и регулярно набирает очки, но в предстоящем матче против «Динамо» «быки» легко могут проиграть.

    Несмотря на это, в очных противостояниях «Краснодар» регулярно побеждает. В последней встрече «быки» обыграли «Динамо» со счетом 1:0 в мае этого года.

    Статистика для ставок

    • «Краснодар» не проигрывает на протяжении 7-и последних матчей

    • В последних 4-х встречах «Динамо» пропускало не больше 1-го гола за игру

    • За последние 5 очных матчей «Краснодар» 4 раза обыгрывал «Динамо»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Динамо» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.75, а победа «Краснодара» — в 2.85.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: Можно предположить, что в 1-м тайме команды не будут большими силами бежать вперед.

    Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.35.

    Прогноз: «Краснодар» выглядит довольно мощно на старте сезона. «Быки» точно не проиграют в предстоящем матче.

    Ставка: Фора «Краснодара» 0 за 2.12.

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    «Динамо» — «Краснодар»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 25.08.2024. Прогнозы на футбол. «Краснодар» продолжит свою беспроигрышную серию
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