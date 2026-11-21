Зацепится ли «Аугсбург» за положительный результат?

прогноз на матч 10-го тура Бундеслиги, ставка за 1.80

22 ноября в десятом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Майнц». Начало встречи — в 17:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Аугсбург»

Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Аугсбург» занимает 15-е место, набрав 9 очков: 2 победы, 3 ничьих и 4 поражения.

Последние матчи: В девятом туре чемпионата Германии «Аугсбург» потерпел крупное поражение от «Лейпцига» (2:5).

Не сыграют: Бэнкс, Бракельманн, Массанго, Мунье, Матсима.

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Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: в последних пяти матчах «Аугсбург» одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и в трех поединках потерпел поражение, забив 11 голов и пропустив 14 мячей.

«Майнц»

Турнирное положение: «Майнц» в чемпионате Германии занимает 13-е место, набрав 10 очков.

Последние матчи: в матче девятого тура Бундеслиги «Майнц» уступил «Баварии» (1:2).

Не сыграют: «Майнц» не сможет рассчитывать на травмированных Доминика Кора и Силаса.

Состояние команды: «Майнц» потерпел поражение в четвёртом матче подряд, проиграв не только «Баварии», но и «Эльферсбергу» (1:4), «Бохуму» (0:2) и «Вердеру» (2:3).

На что ставят в матче Аугсбург — Майнц Букмекерские коэффициенты на матч Аугсбург — Майнц: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Аугсбург» занимает 15-е место в чемпионате Германии

«Майнц» занимает 13-е место в чемпионате Германии

В этом сезоне «Аугсбург» и «Майнц» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Майнца» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья оценивается в 4.00. На победу «Аугсбурга» — 2.60.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.25.

Прогноз: «Аугсбург» в последних пяти матчах одержал только одну победу и пропустил 14 голов, поэтому стабильностью в обороне команда не отличается. «Майнц» проиграл четыре встречи подряд, однако в матче против «Баварии» сумел забить и навязать борьбу.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Аугсбург» — «Майнц» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В пяти последних матчах «Аугсбург» забил 11 мячей, но при этом пропустил 14. «Майнц» также регулярно участвует в результативных встречах, пропустив 11 голов в четырех последних матчах, перечисленных в прогнозе. С учетом проблем обеих команд в обороне можно ожидать не менее трех забитых мячей.

2.02 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Аугсбург» — «Майнц» позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.02.