22 ноября в десятом туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Майнц». Начало встречи — в 17:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Аугсбург»
Турнирное положение: в немецкой Бундеслиге «Аугсбург» занимает 15-е место, набрав 9 очков: 2 победы, 3 ничьих и 4 поражения.
Последние матчи: В девятом туре чемпионата Германии «Аугсбург» потерпел крупное поражение от «Лейпцига» (2:5).
Не сыграют: Бэнкс, Бракельманн, Массанго, Мунье, Матсима.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: в последних пяти матчах «Аугсбург» одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и в трех поединках потерпел поражение, забив 11 голов и пропустив 14 мячей.
«Майнц»
Турнирное положение: «Майнц» в чемпионате Германии занимает 13-е место, набрав 10 очков.
Последние матчи: в матче девятого тура Бундеслиги «Майнц» уступил «Баварии» (1:2).
Не сыграют: «Майнц» не сможет рассчитывать на травмированных Доминика Кора и Силаса.
Состояние команды: «Майнц» потерпел поражение в четвёртом матче подряд, проиграв не только «Баварии», но и «Эльферсбергу» (1:4), «Бохуму» (0:2) и «Вердеру» (2:3).
Статистика для ставок
- «Аугсбург» занимает 15-е место в чемпионате Германии
- «Майнц» занимает 13-е место в чемпионате Германии
- В этом сезоне «Аугсбург» и «Майнц» ещё не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Майнца» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.45. Ничья оценивается в 4.00. На победу «Аугсбурга» — 2.60.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.62 и 2.25.
Прогноз: «Аугсбург» в последних пяти матчах одержал только одну победу и пропустил 14 голов, поэтому стабильностью в обороне команда не отличается. «Майнц» проиграл четыре встречи подряд, однако в матче против «Баварии» сумел забить и навязать борьбу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: В пяти последних матчах «Аугсбург» забил 11 мячей, но при этом пропустил 14. «Майнц» также регулярно участвует в результативных встречах, пропустив 11 голов в четырех последних матчах, перечисленных в прогнозе. С учетом проблем обеих команд в обороне можно ожидать не менее трех забитых мячей.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.02.