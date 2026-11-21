«Болонья» забьёт и не пропустит?

прогноз на матч 12-го тура Серии А, ставка за 2.25

22 ноября в 12-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Удинезе». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.

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«Болонья»

Турнирное положение: в таблице итальянского первенства «Болонья» занимает 8-е место, набрав 17 очков.

Последние матчи: «Болонья» одержала победу над «Пармой» в матче 11-го тура Серии А (2:1). В составе победителей по голу забили Артюр Теате и Рикардо Орсолини.

Не сыграют: Уссама Эль-Аззузи, Эмиль Холм, Хуан Миранда.

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Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в последних матчах «Болонья» переиграла «Монцу» (2:1), «Милан» (4:2), «Кальяри» (2:0) и проиграла «Интер» (1:3).

«Удинезе»

Турнирное положение: в итальянской Серии А «Удинезе» занимает 20-е место, набрав 5 очков.

Последние матчи: в 11-м туре чемпионата Италии «Удинезе» проиграл «Венеции» (1:2).

Не сыграют: Николо Бертола, Идрисса Гуйе.

Состояние команды: «Удинезе» не может одержать победу на протяжении 10 матчей: 2 ничьи и 8 поражений. При этом команда забила 9 мячей и пропустила 23 гола.

На что ставят в матче Болонья — Удинезе Букмекерские коэффициенты на матч Болонья — Удинезе: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Болонья» занимает 8-е место в чемпионате Италии

«Удинезе» занимает 20-е место в чемпионате Италии

В этом сезоне «Болонья» и «Удинезе» ещё не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Болоньи» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.72. Ничья оценивается в 3.80. На победу «Удинезе» — 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.88 и 1.92.

Прогноз: «Болонья» набрала хороший ход, одержав четыре победы в пяти последних матчах, и уверенно играет против соперников из нижней части таблицы. «Удинезе» находится в глубоком кризисе, поэтому хозяева имеют хорошие шансы набрать три очка.

2.25 Фора «Болоньи» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч «Болонья» — «Удинезе» позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: Фора «Болоньи» (-1) с коэффициентом 2.25.

Прогноз: «Болонья» забила десять мячей в четырех последних победных матчах, демонстрируя высокую результативность. «Удинезе» регулярно допускает ошибки в обороне и пропустил 23 гола за последние 10 встреч. Хозяева способны забить несколько мячей, поэтому можно рассмотреть вариант с результативным матчем.

1.88 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Болонья» — «Удинезе» позволит вывести на карту выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.88.