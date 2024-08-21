РПЛ. «Зенит» потерял первые очки, но сохранил 1 место

«Зенит» потерял очки, «Спартак» и «Краснодар» улучшили положение в турнирной таблице. ЦСКА потерял несколько строчке в российской Премьер-лиге. Первую победу в сезоне одержало «Динамо» из Махачкалы.

Изменения в турнирной таблице

Пятый тур чемпионата России внес кардинальные изменения в турнирной таблице. Только пять команд остались на прежних позициях. Речь о лидерах РПЛ — «Зените», «Динамо» и «Локомотива», а также о «Химках» и «Факеле», которые занимают 10 и 16 место соответственно.

Пять команд смогли подняться в чемпионате. «Спартак» взлетел на одну ступеньку вверх, заняв 4-е место. Вице-чемпион «Краснодар» сделал рывок с 7-го на 5-е. Остальные три коллектива улучшили свое положение, поднявшись на несколько строчек: «Ростов» с 9-го на 6-е, «Рубин» с 12-го на 8-е, а «Динамо» Махачкала с 15-го на 11-е.

Календарь и таблица РПЛ

Для шести команд российской Премьер-лиги минувший тур прошел со знаком минус. ЦСКА опустился с 4-го на 7-е, «Пари НН» с 6-го на 9-е, «Оренбург» с 8-го на 12-е, «Акрон» с 11-го на 13-е, «Крылья Советов» с 13-го на 14-е и «Ахмат» с 14-го на 15-е.

«Зенит» возглавляет РПЛ

Действующий чемпион России «Зенит» показывает лучший старт в российском чемпионате: 4 победы и 1 ничья.

В минувшем туре РПЛ «Зенит» обменялся голами с «Химками» (1:1). В составе «лазурных» голом отметился Андрей Мостовой. Клубу из Санкт-Петербургу удалось уйти от поражения, забив гол на 89-й минуте встречи.

Таким образом «Зенит» набрал 13 очков и вышел в единоличные лидеры российской Премьер-лиги.

«Динамо» и «Локомотив» в топе

За «Зенитом» пытаются угнаться «Динамо» и «Локомотив», которые набрали по 12 баллов. «Динамо» на своём поле с минимальным счётом обыграл «Крылья Советов» (1:0). Единственный и победный гол на 75-й минуте забил Битело.

«Локомотив» — «Динамо» Махачкала globallookpress.com

В центральном матче тура «Локомотив» с минимальным перевесом переиграл ЦСКА на его же поле (1:0). Три очка «железнодорожникам» принёс гол Наира Тикнизяна.

Другие матчи 5-го тура

«Акрон» на своё поле уступил «Рубину» (1:2), «Краснодар» выиграл у «Пари НН» (2:1), «Спартак» разгромил «Факел» (3:0), «Ростов» вырвал победу у «Оренбурга» (3:2).

Первая победа «Динамо» Махачкала

Проиграть «Пари НН» (0:1) и «Локомотиву» (0:2), сыграть вничью с «Краснодаром» (0:0) и «Химками» (1:1).

И лишь в пятой игре клуб из Махачкалы смог одержать первую победу в сезоне. «Динамо» на своём поле выиграло у «Ахмата» (1:0). Победный гол на 87-й минуте забил Мохаммад Хоссейннежад.

Тур №6

6-й тур чемпионата России пройдет с 23 по 25 августа.

Главная битва тура пройдет в Санкт-Петербурге, 24 августа. В субботу «Зенит» примет одного из прямых конкурентов в битве за лидерство — «Спартак».

Другой лидер российского чемпионата — «Динамо» свой матч проведёт в воскресенье, 25 августа. Игра пройдет в родных стенах против «Краснодара». «Локомотив» дома сыграет с командой «Ростов», 25 августа.