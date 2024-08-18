Почти сенсация. «Зенит» без Глушенкова и Вендела ушел от поражения

«Химки» на своем поле приняли «Зенит» в рамках 5-го тура российской Премьер-лиги. Матч закончился вничью — 1:1. Единственный гол в составе «Химок» забил Эдгардо Фаринья на 55-й минуте. «Зенит» сравнял счет на 88-й минуте благодаря голу Андрея Мостового.

Идеальный старт сезона

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой по традиции рассказал о предыстории матча 5-го тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом».

«Зенит выдаёт идеальный старт сезона, выиграв 7 официальных матчей из семи во всех соревнованиях (4 в чемпионате, 2 в Кубке + Суперкубок). В прошлом туре РПЛ петербуржцы у себя дома обыграли московское “Динамо” со счётом 1:0 и единолично возглавили турнирную таблицу. Тот матч для команды Семака пока получился самым тяжёлым в текущем сезоне. У сине-бело-голубых долго не клеилась атакующая игра, но в начале второго тайма они усилиями Глушенкова поразили ворота Лунёва, а в концовке встречи Латышонок потащил пенальти от Нгамалё и оформил четвёртый “сухой” матч в чемпионате.

Правда, радость петербуржцев от победы над конкурентом омрачила травма Вендела. Изначально были подозрения на тяжёлый характер повреждения бразильца, но последствия травмы полузащитника оказались не столь печальными для “Зенита”. Правда, примерно полтора месяца полузащитник всё равно будет вынужден пропустить. А в середине нынешней недели петербуржцы одержали вторую победу на групповой стадии Кубка, обыграв “Рубин” в Казани со счётом 1:0. Приятным событием для многих поклонников клуба с берегов Невы стал тот факт, что автором единственного гола стал воспитанник “Зенита” Васильев, забивший первый мяч за родную команду в официальном матче.

“Химки”, в свою очередь, подходили ко встрече с лидером после двух поражений подряд в разных соревнованиях. В минувшем туре чемпионата подмосковный клуб на выезде уступил “Пари НН” — 0:1. Команда Артиги пропустила ранний гол, после чего долго владела заметным территориальным преимуществом, создала немало опасных моментов, но не преуспела в реализации. С четырьмя набранными очками в активе после четырёх проведённых матчей химчане находились в нижней части таблицы. А в прошедший вторник подмосковный клуб неудачно сыграл в Кубке, уступив на выезде “Ростову” — 1:3.

«Химки» t.me/fckhimki_official

Естественно, “Зенит” являлся безоговорочным фаворитом встречи и должен был продлевать победную поступь. Относительно петербуржцев было несколько предматчевых интриг: как будет функционировать атакующая игра команды Семака без Вендела? Продлит ли свою результативную серию Глушенков? Сохранит ли Латышонок снова “сухими” собственные ворота? В данном матче у гостей, помимо Вендела, по состоянию здоровья не смог выйти на поле Караваев.

У хозяев, в свою очередь, в лазарете находились Терехов и Панченко. Кроме того, после оглашения составов на матч все обратили внимание на отсутствие в заявке “Химок” арендованного у “Зенита” Бакаева. А дальше последовали комментарии различных сторон, противоречащие друг другу. Согласно регламенту РПЛ, клубам запрещено прописывать пункт о неучастии арендованного игрока в матчах против себя. По словам председателя правления “Зенита” Александра Медведева, такого пункта в арендном соглашении Бакаева не существует. Однако Артига на предматчевом флеш-интервью заявил, что он не может использовать Зелимхана в данной игре. Сам футболист подтвердил, что ему не разрешили принимать участие в матче. Генеральный директор “Химок” Николай Оленев объяснил отсутствие Бакаева в заявке недомоганием. Очень странная ситуация. Интересно, последует ли какая-то реакция от руководителей лиги?».

Худший день «Зенита»

Автор издания «Чемпионат» Дмитрий Зимин рассказал о том, как проходил 1-й тайм, в котором «Химки» и «Зенит» так и не смогли открыть счет. Журналист также высказался о травме лидера «сине-бело-голубых» Максима Глушенкова.

«Уже на старте стало понятно: летящей и уничтожающей всё на свете атаки в этом матче не будет. Хозяева комфортно себя чувствовали на всех участках поля, старались играть в контроль и лезли вперёд. Правда, сначала чуть не пропустили. Педро после быстрого розыгрыша получил мяч в штрафной и мощно пробил. Обухов спас.

«Химки» t.me/fckhimki_official

А уже через две минуты включился Латышонок: Вера классно бил с удобной дистанции, но вратарь вытащил. После этого показалось, что "Зенит" намеревается увеличить темп в атаке. Мяч стал ходить быстрее, но без особых моментов.

А на 19-й минуте на газон рухнул Глушенков. Сначала никто не понял причину. Оказалось, мяч после выноса попал ему в кисть. Нелепая травма, которая не позволила ему продолжить матч. Вместо него вышел Горшков, а Клаудиньо поднялся выше. Но магии и правда не появилось. До конца тайма темп впереди совсем упал. И ни одного опасного момента. Наблюдать за этим было совсем непривычно.

В перерыве тренеры обошлись без замен. А сценарий встречи особо не изменился: петербуржцы пытались растягивать оборону, искать свободные зоны, но всё очень медленно».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» После травмы Глушенкова игра замкнулась? Вынужденная замена. Пришлось менять план замен. Результатом не удовлетворены. Посмотрим, что там случилось. Конечно, без Вендела и Глушенкова будет тяжелее. Равноценной замены нет. Но что делать, это футбол. Травмы являются сопутствующим фактором.

Казалось, что сенсация уже на носу

Заместитель шефа отдела футбола в «Спорт-Экспрессе» Марк Бессонов рассказал о том, как «Зенит» действовал без Вендела и Глушенкова. Журналист отметил, что главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак сделал необходимые изменения.

«В отсутствие Вендела и Глушенкова "Зенит" был уже далеко не так креативен и изящен. Семак выпустил Горшкова, который должен был составить пару с Барриосом и дать Клаудиньо возможность пойти выше. Но бразилец продолжал настаивать на контроле из центра поля, потому в зоне перед чужой штрафной гостям явно не хватало идей.

Ну а в начале второго тайма случилось знаменательное событие — "Зенит" впервые в этом сезоне РПЛ пропустил. Вера выполнил прекрасную подачу со штрафного, и Фаринья, оставленный совсем один (тут вопросы к Барриосу и Волкову), головой расстрелял ворота Латышонка.

Семак решил внести изменения незамедлительно — освежить фланги были призваны Мостовой и Артур. От классического форварда Кассьерры отказались, а роль ложной "девятки" досталась Педро. Но это была не лучшая идея — "Химки" абсолютно отказались от владения и замуровали свою штрафную. "Зенит" был вынужден скатываться на стерильное владение с минимумом обострений. Вот и пришлось Семаку после неудачного эксперимента возвращаться к игре с не одним, а сразу с двумя "столбами" — на поле появились габаритные Сергеев и Ерохин.

И когда казалось, что сенсация уже на носу, в дело вступил Мостовой. Недавно Андрей признавался, что "не прет", и надеялся, что отсутствие голов — это сбережение патронов. Действительно, в прошлом сезоне Мостовой забил всего трижды, последний раз — еще в марте. Но сейчас отличился в критический момент — сориентировался после рикошета от защитника и отправил мяч в сетку.

«Зенит» t.me/fczenit

Уже в добавленное время "Зенит" мог вырвать победу, но мяч после удара Ерохина головой пошел мимо цели. 1:1 — питерский гранд спасается от поражения в матче с новичком лиги в самой концовке. И это звоночек Семаку, что без двух главных действующих лиц его команде явно чего-то не хватает».

Андрей Аршавин Бывший футболист «Зенита» Я не понял замысла Семака. Он заменил центрального нападающего при счете 0:1, думаю, это не работало. Конечно, осечка очень неприятная для «Зенита». И нужно отдать должное «Химкам», моментами владели преимуществом, моментами терпели, и всё это позволило добиться результата.

Семак пошел ва-банк

Автор издания «Советский спорт» Андрей Тупиков высказался о том, каким образом «Зенит» смог выбраться из сложной ситуации. На 55-й минуте встречи команда пропустила 1-й гол.

«На 55-й минуте случилось важное событие. После подачи углового центральный защитник "Химок" Эдгардо Фаринья неожиданно открыл счёт в игре. Вся защита петербуржцев опекала Антона Заболотного, предполагая, что именно он представляет опасность на втором этаже, но просчитались. И это оказалось знаковое событие. Во-первых, "Зенит" пропустил первый за пять туров мяч в сезоне, во-вторых, петербуржцы ещё ни разу не были в роли проигрывающей команды в нынешнем чемпионате.

«Химки» — «Зенит» t.me/fczenit

Тем интереснее было посмотреть на то, как будет выпутываться из сложной ситуации лидер. Тем более что до гола чемпиону мало что удавалось создать в атаке. А парень из экзотической Панамы забил уже второй гол за химчан после прихода в клуб. Однако играть оставалось ещё минимум полчаса, поэтому радоваться подопечным Франка Артиги было слишком рано.

Казалось, что после пропущенного мяча гости накинутся на "Химки" со всей своей мощью. Однако этого не произошло. Подопечные Семака продолжали много владеть мячом, но более ничего им не удавалось. Хозяева перекрывали все возможности для создания опасностей, внимательно играя в обороне. Да и живительные фланги, через которые петербуржцы хорошо умеют комбинировать, на этот раз молчали. Вышедший на поле Мостовой также не смог придать импульса своим партнёрам.

Календарь и таблица РПЛ

Сергей Семак за 15 минут до конца основного времени матча решил пойти ва-банк, выпустив одновременно на поле нападающих Ивана Сергеева и Александра Ерохина. Других вариантов для усиления атаки у Сергея Богдановича не было. То, что происходило на газоне, конечно, не устраивало наставника гостей. Чем меньше оставалось времени до окончания игры, тем более нервными были игроки "Зенита". После каждого эпизода, где игроки гостей были не правы, арбитру Алексею Сухому сильно доставалось от них. Срывался на судей порой и Семак. Не входили в планы "Зенита" такие проблемы от "Химок".

И всё-таки за пару минут до истечения основного времени матча гости сравняли счёт. Мостовой вовремя откликнулся в штрафной на пас пяткой от Нино и сравнял счёт. Учитывая, что возможностей у "Зенита" в этой игре особо не было, Андрей был настоящим спасителем. В итоге, несмотря на напор петербуржцев, эта игра закончилась неожиданной ничьёй — 1:1. Хотя могли "Химки" сотворить настоящую сенсацию».

Денис Глушаков Полузащитник «Химок» Задачи те же — быть где-то в серединке, в первой части турнирной таблицы. По Бакаеву вопрос не ко мне. Он — хороший футболист. Нам каждого футболиста не хватает в команде.

«Химки» дорожили мячом

Автор издания bobsoccer.ru Алексей Андрианов написал послесловие к матчу «Химки» — «Зенит». Журналист отметил игру подмосковной команды, которая не отдавала инициативу «сине-бело-голубым».

«Гостевая ничья в пятом туре — не весь какая проблема, особенно по тому, как складывалась игра (травма Глушенкова и пропущенный мяч). На бумаге, конечно, "Химки" не ровня "Зениту", но встреча доказала, что свою доминанту необходимо доказывать исключительно здесь и сейчас. Не получилось. "Химки" в третий раз в истории сыграли с "Зенитом" вничью. Молодцы. "Зенит" отдал "Химкам" всего шесть очков из тридцати девяти возможных. И овцы целы и волки относительно сыты. Наверное, так.

Вне всяких сомнений, на ход игры повлияла ранняя вынужденная замена Глушенкова. По моим ощущениям, у полузащитника "Зенита" либо перелом пястной кости, либо повреждение лучевой, либо сильный ушиб с вывихом. Детали узнаем после рентгена, но в любом случае травма непростая. Сыграет ли Глушенков со "Спартаком"? Дело за докторами и арбитром субботней встречи — по большому счёту, с фиксирующей повязкой выходить на поле не возбраняется (Фоден играл на Евро с забинтованной рукой). Так или иначе, пожелаем Глушенкову здоровья. И ему, и Венделу, и Родригао и всем, всем, всем.

"Химки" очень дорожили мячом и в первом тайме лишь на десять минут позволили "Зениту" перехватит инициативу. Хозяева владели небольшим преимуществом и после перерыва и заслуженно повели в счёте. Петербуржцы же слишком долго перестраивались после потери Глушенкова, и хотя и осуществили несколько подходов к воротам соперника, не были точны в завершении. Спас реноме чемпиона (проиграть в Химках было бы совсем неприлично) Андрей Мостовой. Искренне рад за этого замечательного футболиста, на долю которого выпали терабайты интернет-критики. Характер и труд всё перетрут. А у Мостового есть и то, и другое.

«Зенит» t.me/fczenit

Закономерна ли ничья? "Химки" одно очко точно заслужили. "Зенит", повторюсь, довольствовался максимумом из того, на что мог рассчитывать на сегодняшний день».

Три факта

Автор издания «Спорт день за днем» Алексей Глебов традиционно назвал 3 главных факта после матча «Химки» — «Зенит» (1:1).

«1. На 23-й минуте вынужденно покинул поле Максим Глушенков. Звездный новичок сине-бело-голубых повредил кисть. Вингер забивал на протяжении 4-х туров.

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2. "Зенит" пропустил впервые в РПЛ-24/25. Вратарь петербуржцев Евгений Латышонок, летом перешедший из "Балтики", выдал такую серию впервые в карьере.

3. "Химки" не побеждали "Зенит" ни разу в истории. 15-й матч между коллективами не стал исключением».

Травма Глушенкова

Автор издания sportbox.ru Денис Петров подробно рассказал о травме нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. В 1-й половине матча форвард сломал руку и покинул поле.

«Игра для Глушенкова была закончена, причем травму зенитовец получил на пустом месте. Под него никто жестко не подкатывался и не бил сзади. Из игры футболиста вывел банальный вынос мяча из своей штрафной в исполнении Ориньо. Мяч после удара бразильца попал в расслабленную руку Максима, который сразу покинул поле из-за боли. Врачи тут же наложили повязку на кисть, Глушенков попытался вернуться на поле, но тут же понял, что продолжить игру не сможет и попросил замену.

Едва ли повреждение руки надолго выбьет Глушенкова из строя. Острая боль сразу после травмы лишила его возможности продолжить игру с "Химками", но к следующему туру, когда "Зенит" примет на своем поле "Спартак" новый лидер "сине-бело-голубых" должен быть готов. Обычно после таких травм игроки восстанавливаются быстро, а на игры выходят в специальных лангетах или с фиксирующими повязками.

Максиим Глушенков t.me/premierliga

Семак решил выпустить вместо травмированного игрока Юрия Горшкова, который занял место в центре поля, а на фланг атаки отправился Мантуан. В новом сочетании игра у "Зенита" явно не шла: создать что-то стоящее у ворот соперника до перерыва так и не получилось».