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    РПЛ. «Зенит» вышел в единоличные лидеры

    Итоги 4-го тура чемпионата России по футболу

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    «Зенит» -«Динамо». РПЛ, сезон 2024/2025
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    «Зенит» -«Динамо». РПЛ, сезон 2024/2025
    «Зенит» — единственный клуб в российской Премьер-лиге, которому удалось набрать максимальное количество очков. На пятки лидеру РПЛ наступают «Динамо» и «Локомотив».

    Новый лидер

    «Зенит» — новый лидер чемпионата России, команда возглавила первенство лишь к 4-му туру. Команда показывает 100%-й результат: 4 матча — 4 победы.

    В минувшем туре «лазурные» дома обыграли главного конкурента в битве за лидерство «Динамо» (1:0). Единственный и победный гол на 67-й минуте матча забил Глушенков.

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    • Ранее «Зенит» смог обыграть такие клубы, как «Ростов» (5:0), «Рубин» (4:0) и «Крылья Советов» (4:0). Питерские футболисты заработали 12 очков из 12 возможных.

    Топ 5

    «Динамо» несмотря на проигрыш, сохранил за собой второе место с 9 набранными очками. Улучшил положение в турнирной таблице «Локомотив», который занял 3 место, аккумулировав 9 баллов.

    «Локомотив» — «Акрон»
    globallookpress.com

    «Железнодорожники» в рамках минувшего игрового дня переиграли «Динамо» Махачкала (2:0). Отличились Самошников на 11-й минуте и Морозов на 64-й минуте.

    В топ-5 российской Премьер-лиги входят ещё два коллектива ЦСКА и «Спартак». Московские клубы набрали по 7 очков.

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    • Армейцы в 4-м туре чемпионата России уступили «Краснодару» (1:2), а «красно-белые» разошлись миром с «Ахматом» (0:0).

    Другие матчи тура

    4-й тур можно назвать домашним, в восьми матчах победу одержали пять команд: «Пари НН» дома обыграл «Химки» (1:0), «Крылья Советов» переиграли «Факел» (2:0).

    «Зенит» — «Ростов»
    globallookpress.com

    В трёх матчах была зафиксирована ничья: «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1), «Оренбург» и «Акрон» збили на двоих 4 гола (2:2).

    Тур № 5

    Лидер российской Премьер-лиги «Зенит» сыграет на выезде против команды «Химки»: игра состоится в воскресенье, 18 августа.

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    В субботу, 17 августа «Динамо» примет «Крылья Советов». Будет и московское дерби в туре: ЦСКА против «Локомотива».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матчи 5-го тура чемпионата России пройдут с 17 по 19 августа.

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