Лидер турнирной таблицы РПЛ «Зенит» сыграет в гостях против «Химок» в рамках 5-го тура чемпионата России. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Химки»

«Химки» набрали 4 очка в 4-х матчах нового сезона и на данный момент расположились на 11-м месте в турнирной таблице. Подопечные Франка Артиги одержали одну победу, сыграли вничью и дважды уступили, забив 5 мячей и пропустив 7 раз в свои ворота.

В крайнем туре «Химки» играли на выезде с «Пари НН» и уступили сопернику с минимальным счетом (0:1). До этого «красно-черные» одержали победу над «Рубином» (3:2), проиграли «Спартаку» (1:3) и сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1).

Подмосковная команда также провела два матча в Кубке России. Первую встречу с «Оренбургом» химчане выиграли (1:0), а вот во второй уступили «Ростову» (1:3).

«Зенит»

«Зенит» первый в таблице, одержав все 4 победы на старте сезона. Кроме того, команда из Санкт-Петербурга ни разу не пропустила, забив в общей сложности 14 мячей в ворота соперников.

В крайнем туре «сине-бело-голубые» минимально обыграли дома «Динамо» благодаря голу Глушенкова на 55-й минуте. До этого «Зенит» одержал три разгромные победы подряд — над «Ростовом» (5:0), «Рубином» (4:0) и «Крыльями Советов» (4:0).

В Кубке России у подопечных Сергея Семака также все стабильно. Петербуржская команда разгромила «Факел» (3:0) в первом туре, а затем минимально одолела «Рубин» (1:0).

Личные встречи

Последний раз команды встречались между собой в марте 2023 года в рамках РПЛ. Матч 19-го тура завершился победой «Зенита» со счетом 3:2.

Всего в 10-ти последних матчах на счету команды из Санкт-Петербурга 9 побед, одна встреча закончилась вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Химки» — «Зенит» с коэффициентом 1.75.