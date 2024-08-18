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    «Зенит» сыграет рационально

    Химки — Зенит: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.75. 18.08.2024

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Зенит»
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    Максим Глушенков
    18 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и «Зенит». Начало встречи — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Августа 2024 года

    Химки

  • Московская область
    •  Химки 15:00 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    «Химки»

    Турнирное положение: сейчас «Химки» идут на 11-й строчке в таблице РПЛ с 4 очками.

    Последние матчи: в 4-м туре подопечные Франка Артиги уступили в гостях «Пари НН» (0:1)

    Химки — Зенит: коэффициенты букмекеров

    Также было поражение на выезде в Кубке России от «Ростова» (1:3) и победа над «Рубином» (3:2).

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    • Не сыграют: травмированы Панченко и Терехов, но при Артиге они не игроки основы.

    Состояние команды: наследие Андрея Талалаева из «Химок» практически вычищено, несколько человек осталось, остальные покинули клуб. Основной состав при Артиге обновился на 70-75%, поэтому команде требуется время сыграться, но все победы у нее впереди, ведь в составе много перспективных футболистов на вырост (Заболотный, Глушаков, Юсупов, Гогуа, Мирзов).

    «Зенит»

    Турнирное положение: команда Сергея Семака идет победной поступью во всех турнирах. В таблице РПЛ у нее сейчас 12 очков и разница 14-0.

    Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

    Последние матчи: в 4-м туре была непростая победа над главным конкурентом московским «Динамо» (1:0). Все решил единственный мяч, забитый на 55-й минуте Максимом Глушенковым.

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    Также были победы «Зенита» в Кубке России над «Рубином» (1:0) и разгром «Ростова» (5:0) в РПЛ.

    Не сыграют: серьезных потерь у «Зенита» нет.

    Состояние команды: в распоряжении Сергея Семака сейчас почти два равноценных состава, у него сидят на лавке и вообще не выходят игроки, которые в других командах были бы явными лидерами. Также есть неплохая молодежь, но и она почти не выходит на поле.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 3:2

    • Матч на поле подмосковного клуба завершился вничью 1:1

    • В сезоне 21/22 обе встречи остались за «Зенитом» (3:1, 1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Химок» дают 9,20, а на «Зенит» — 1,38, ничью букмекеры оценивают в 5,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,72.

    Прогноз: вряд ли «Зенит» оступится в этом матче против гораздо более слабого, но все-таки прогрессирующего соперника, но голов тут много ждать не стоит. Питерцы ранее забили почти все свои моменты, уже в последних матчах видно, что постепенно их результативность начинает угасать.

    Ставка: победа «Зенита» плюс тотал меньше 4,5 за 1,75.

    Прогноз: также можно взять более рисковый вариант под возможный возврат, но коэффициент того стоит.

    Ставка: победа «Зенита» в первом тайме с форой -1 за 3,0.

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    «Химки» — «Зенит»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на футбол. «Зенит» сыграет рационально
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