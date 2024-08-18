Химки
Зенит
«Химки»
Турнирное положение: сейчас «Химки» идут на 11-й строчке в таблице РПЛ с 4 очками.
Последние матчи: в 4-м туре подопечные Франка Артиги уступили в гостях «Пари НН» (0:1)
Химки — Зенит: коэффициенты букмекеров
Также было поражение на выезде в Кубке России от «Ростова» (1:3) и победа над «Рубином» (3:2).
Не сыграют: травмированы Панченко и Терехов, но при Артиге они не игроки основы.
Состояние команды: наследие Андрея Талалаева из «Химок» практически вычищено, несколько человек осталось, остальные покинули клуб. Основной состав при Артиге обновился на 70-75%, поэтому команде требуется время сыграться, но все победы у нее впереди, ведь в составе много перспективных футболистов на вырост (Заболотный, Глушаков, Юсупов, Гогуа, Мирзов).
«Зенит»
Турнирное положение: команда Сергея Семака идет победной поступью во всех турнирах. В таблице РПЛ у нее сейчас 12 очков и разница 14-0.
Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу
Последние матчи: в 4-м туре была непростая победа над главным конкурентом московским «Динамо» (1:0). Все решил единственный мяч, забитый на 55-й минуте Максимом Глушенковым.
Также были победы «Зенита» в Кубке России над «Рубином» (1:0) и разгром «Ростова» (5:0) в РПЛ.
Не сыграют: серьезных потерь у «Зенита» нет.
Состояние команды: в распоряжении Сергея Семака сейчас почти два равноценных состава, у него сидят на лавке и вообще не выходят игроки, которые в других командах были бы явными лидерами. Также есть неплохая молодежь, но и она почти не выходит на поле.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 3:2
- Матч на поле подмосковного клуба завершился вничью 1:1
- В сезоне 21/22 обе встречи остались за «Зенитом» (3:1, 1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Химок» дают 9,20, а на «Зенит» — 1,38, ничью букмекеры оценивают в 5,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,72.
- 1.78Валенсия — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.30Арсенал — Вулверхэмптон: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.30Динамо — Крылья Советов: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: вряд ли «Зенит» оступится в этом матче против гораздо более слабого, но все-таки прогрессирующего соперника, но голов тут много ждать не стоит. Питерцы ранее забили почти все свои моменты, уже в последних матчах видно, что постепенно их результативность начинает угасать.
Ставка: победа «Зенита» плюс тотал меньше 4,5 за 1,75.
Прогноз: также можно взять более рисковый вариант под возможный возврат, но коэффициент того стоит.
Ставка: победа «Зенита» в первом тайме с форой -1 за 3,0.