18 августа в 5-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Химки» и «Зенит». Начало встречи — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: сейчас «Химки» идут на 11-й строчке в таблице РПЛ с 4 очками.

Последние матчи: в 4-м туре подопечные Франка Артиги уступили в гостях «Пари НН» (0:1)

Также было поражение на выезде в Кубке России от «Ростова» (1:3) и победа над «Рубином» (3:2).

Не сыграют: травмированы Панченко и Терехов, но при Артиге они не игроки основы.

Состояние команды: наследие Андрея Талалаева из «Химок» практически вычищено, несколько человек осталось, остальные покинули клуб. Основной состав при Артиге обновился на 70-75%, поэтому команде требуется время сыграться, но все победы у нее впереди, ведь в составе много перспективных футболистов на вырост (Заболотный, Глушаков, Юсупов, Гогуа, Мирзов).

«Зенит»

Турнирное положение: команда Сергея Семака идет победной поступью во всех турнирах. В таблице РПЛ у нее сейчас 12 очков и разница 14-0.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Последние матчи: в 4-м туре была непростая победа над главным конкурентом московским «Динамо» (1:0). Все решил единственный мяч, забитый на 55-й минуте Максимом Глушенковым.

Также были победы «Зенита» в Кубке России над «Рубином» (1:0) и разгром «Ростова» (5:0) в РПЛ.

Не сыграют: серьезных потерь у «Зенита» нет.

Состояние команды: в распоряжении Сергея Семака сейчас почти два равноценных состава, у него сидят на лавке и вообще не выходят игроки, которые в других командах были бы явными лидерами. Также есть неплохая молодежь, но и она почти не выходит на поле.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 3:2

Матч на поле подмосковного клуба завершился вничью 1:1

В сезоне 21/22 обе встречи остались за «Зенитом» (3:1, 1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Химок» дают 9,20, а на «Зенит» — 1,38, ничью букмекеры оценивают в 5,20.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,20, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,72.

Прогноз: вряд ли «Зенит» оступится в этом матче против гораздо более слабого, но все-таки прогрессирующего соперника, но голов тут много ждать не стоит. Питерцы ранее забили почти все свои моменты, уже в последних матчах видно, что постепенно их результативность начинает угасать.

Ставка: победа «Зенита» плюс тотал меньше 4,5 за 1,75.

Прогноз: также можно взять более рисковый вариант под возможный возврат, но коэффициент того стоит.

Ставка: победа «Зенита» в первом тайме с форой -1 за 3,0.