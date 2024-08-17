«Крылья» не были мальчиками для битья. Самарцы дали бой «Динамо», но проиграли

«Динамо» на своем поле принимало «Крылья Советов» в рамках 5-го тура российской Премьер-лиги. Единственный гол в этом матче забил полузащитник «бело-голубых» Бителло на 75-й минуте.

Погоня за «Зенитом»

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой традиционно рассказал о предыстории матча «Динамо» — «Крылья Советов». Журналист рассказал о списке травмированных и записном фаворите встречи.

«Московское “Динамо” в прошлом туре проиграло “Зениту” в Санкт-Петербурге со счётом 0:1 и позволило клубу с берегов Невы стать единоличным лидером таблицы чемпионата. Команда Лички вполне могла добыть хотя бы одно очко на “Газпром Арене”, но в концовке второго тайма Нгамалё не реализовал пенальти, не сумев переиграть Латышонка. Уже после матча было много разговоров относительно того, кто должен был исполнять одиннадцатиметровый у бело-голубых. Личка во флеш-интервью заявил, что игроки сами определяют на поле, кто должен подойти к “точке”. После четырёх туров динамовцы имели в активе 9 набранных очков и шли на второй позиции в турнирной таблице. А в середине недели московское “Динамо” у себя дома одержало волевую победу над одноклубниками из Махачкалы со счётом 2:1 и заработали первые 3 очка на групповой стадии Кубка России.

“Крылья Советов”, в свою очередь, в минувшем туре обыграли “Факел” на своём поле со счётом 2:0 и наконец-то избавились от нуля в графе “набранные очки”. Долгожданную победу самарцам принесли удачные замены Осинькина. Появившиеся на поле со скамейки по ходу второго тайма Костанца и Ороско поразили ворота воронежского клуба. Этой победой “Крылья Советов” лишили работы третьего кряду главного тренера “Факела”. Напомним, что после побед самарцев над “огнеопасными” в предыдущем чемпионате работу теряли Евсеев и Ташуев, а теперь та же участь настигла Черевченко. А вот в Кубке в середине недели команда Осинькина сыграла неудачно. Во втором туре групповой стадии она в родных стенах крупно уступила “Спартаку” — 0:3. “Крылышки” пока не имеют в своём активе набранных очков в Кубке и замыкают таблицу квартета.

«Динамо» — «Крылья Советов» t.me/fcdynamo

“Динамо”, разумеется, являлось очевидным предстартовым фаворитом матча. Большинство специалистов ждало от бело-голубых возвращения на победный путь в чемпионате после неудачи в Санкт-Петербурге. В отчётной встрече столичный клуб не мог рассчитывать на травмированного Грулёва, а у самарцев в лазарете находились Бейл, Гарре, Рахманович и Овсянников. Плюс, накануне “крылышки” отправили Писарского в аренду в Сочи».

Травма Нгамале

Автор издания «Чемпионат» Никита Паглазов рассказал о ходе 1-го тайма, в котором не было голов. К тому же, нападающий «Динамо» Муми Нгамале получил серьезную травму.

«Старт матча не подкачал. "Динамо" и "Крылья" включились в игру, генерировали острые моменты и действовали динамично. Чуть больше мячом владели хозяева, но шансы при этом получили самарцы: Николай Рассказов бил с правого угла вратарской — мяч заблокировал Фабиан Бальбуэна. А затем на выходе ошибся голкипер "Динамо" Андрей Лунёв, после чего Владислав Шитов ударил по пустым воротам. И снова парагваец спас команду, встав на пути мяча. После классного отрезка от "Крыльев" включилось и "Динамо".

Травма Муми Нгамале t.me/fcdynamo

У хозяев активно действовала вся атака (Тюкавин, Бителло, Нгамале, Карраскаль), вингеры не стеснялись меняться флангами. Премию за самый красивый момент первого тайма получил как раз Константин. На 20-й минуте он пробил через себя, но, к сожалению, не попал в створ.

Трендом тайма стали стандарты. "Динамо" и "Крылья" частенько получали возможность исполнить угловые (семь на двоих) и штрафные (14 на двоих). При таком раскладе важную роль играли защитники, приходившие на стандарты. Также забить команды пытались с помощью дальних ударов. В конце тайма Даниил Фомин, например, классно пробил по воротам "Крыльев". Но Ломаев отразил удар.

Однако главной проблемой "Динамо" стала травма Муми Нгамалё: уже в конце тайма ему на голеностоп неудачно приземлился новичок "Крыльев" Томас Гальдамес. Несчастный случай, который выглядел жутко. Камерунец уже не смог опереться на правую ногу и покинул поле. Здоровья вингеру "Динамо"!».

Бителло Полузащитник «Динамо». Меня часто били по ногам? Я всегда стараюсь играть с мячом, и соперники это знают. Так что мне всегда много достаётся. Игра равная получилась. Что касается гола… посчитал, что момент будет лучше завершить так. К счастью, всё получилось. Муми Нгамалё, видимо, получил серьёзную травму? Я не знаю. Надеюсь, что он будет готов как можно скорее. Но это вопросы к врачам.

Вялый ход матча не устраивал хозяев

Шеф отдела футбола в «Спорт-Экспрессе» Константин Алексеев написал о ходе поединка, который проходил не очень весело. Под конец матча «Динамо» все-таки дожало соперника, забив единственный гол на 75-й минуте.

«В первом тайме матча с бело-голубыми они (»Крылья Советов«) совершенно не выглядели безнадежными аутсайдерами. Марцел Личка наконец может рассчитывать на все свои лучшие силы после возвращения лидеров из сборных, поэтому ожидалось, что преимуществом будут полностью владеть хозяева. Однако волжане в обороне действовали внимательно и плотно. Лучший футболист прошлого сезона Тюкавин если и получал мяч, то за пределами штрафной.

Какие-то быстрые выпады "Динамо" выглядели перспективными — подводила последняя передача. До перерыва хозяева нанесли несколько неплохих ударов, однако все они были со средней и дальней дистанции, так что совсем уж опасными не стали. "Крылья" в контратаках создали, пожалуй, не меньше реальных возможностей забить. Особенно неприятным для хозяев выглядел момент, когда Шитов обокрал Лунева за пределами штрафной — на пути мяча в пустые ворота встал Бальбуэна.

А главная грусть для болельщиков бело-голубых — даже не отсутствие голов к перерыву, а травма Нгамале. На голеностоп камерунцу всем весом приземлился Гальдамес, Муми после этого тут же отправился в раздевалку. О том, что повреждение непростое, говорило уже то, что динамовец не мог наступить на ногу. В перерыве информацию о тяжелой травме подтвердили в "Динамо". Из-за нее вместо Нгамале вышел Гладышев.

Расстроенные бело-голубые наверняка будут говорить, что Гальдамеса стоило удалить, а Бителло на линии штрафной сначала дернул сзади Рассказов, а потом уже он сыграл рукой. Волжане же станут сетовать на момент, когда Майсторович у своих ворот не просто немного дотронулся до голеностопа Олейникова, как усмотрел ВАР, а сбил его.

Календарь и таблица РПЛ

В итоге все решилось без вмешательства рефери. Вялый ход матча не устраивал хозяев, во втором тайме они добавили огня. Давление возрастало и в итоге вылилось в забитый гол на 75-й минуте. Тюкавин наконец-то проник в штрафную, к удару это не привело, зато вылилось в результативную передачу на Бителло. Бразилец пробил между ногами Солдатенкову — Ломаеву было сложно выручить — 1:0.

«Динамо» — «Крылья Советов» t.me/fcdynamo

Дальше скорее хозяева могли увеличить счет (с выпадом Гладышева справился голкипер), чем гости сравнять. Но и им после многочисленных стандартов могло повезти после ударов Евгеньева.

В итоге тяжелая победа бело-голубых, где можно говорить как о недостатке остроты с их стороны, упорном сопротивлении самарцев, так и о том, что именно такие сложные выигрыши над аутсайдерами — обязательная программа для тех клубов, которые претендуют на что-то серьезное».

Марцел Личка Главный тренер «Динамо» Что с Нгамалё? Ситуация нехорошая. Но пока не могу сказать, что будет. Доктор сказал, что он выбыл на длительное время.

Игровое преимущество «Динамо»

Автор издания «Советский спорт» Александр Шульгин поделился мнением о ходе матча «Динамо» — «Крылья Советов». Журналист считает, что «бело-голубые» имели преимущество и должны были забивать больше голов.

«Вся статистика матча говорила о том, что москвичи должны были буквально выносить гостей со счётом примерно 4:0. Двукратное преимущество по ударам по воротам, пятикратное по ударам в створ — это всё на тот момент, когда был забит единственный мяч. Бело-голубые были как никогда близки к тому, чтобы продлить свою безголевую серию до двух матчей. Мяч упорно не шёл в ворота самарцев. Однако в заключительной двадцатиминутке на первые роли вышел Жоао Бителло.

«Динамо» — «Крылья Советов» t.me/fcdynamo

Сначала бразилец был остановлен в чужой штрафной недозволенным приёмом со стороны Николая Рассказова. Павел Кукуян лично отправился смотреть эпизод, после чего… зафиксировал игру рукой со стороны бразильца. То есть фол самарца, в общем-то, не оспаривался, однако Бителло провинился и сам.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Атакующего полузащитника хозяев такое положение дел, видимо, изрядно раззадорило, и спустя всего пару минут он уже отличился сам, с игры. Константин Тюкавин если не забивает сам, то раздаёт передачи другим. Вот и в этот раз россиянин сделал передачу в центр штрафной, откуда Бителло не мог позволить себе промахнуться. "ВТБ Арена" даже не взорвалась, а вздохнула с облегчением. Да, легко не будет даже в матче с аутсайдерами.

"Крылья" уже не производили впечатления команды, которую беспощадно громят и которая является главным претендентом на вылет. Да, преимущество "Динамо" было велико, но в действиях гостей не чувствовалось никакой безысходности. Так что Игорь Осинькин постепенно выправляет ситуацию. А бело-голубые продолжают погоню за лидером. Теперь свой ход должен сделать Зенит».

Игорь Осинькин Главный тренер «Крыльев Советов» Пролистываю и иду дальше. Если к нашей игре в нынешнем состоянии есть какие‑то вопросы, то мы готовы это обсудить. Не думаю, что мы должны были сегодня явно переигрывать «Динамо».

Три главных факта

Автор издания «Спорт день за днем» Максим Ананьев назвал 3 главных факта после матча между «Динамо» и «Крыльями Советов».

«1. "Динамо" не проигрывает "Крыльям Советов" в РПЛ с мая 2022 года. Беспроигрышная серия составляет 5 матчей (В4 Н1).

2. "Динамо" догнало по очкам "Зенит". У обоих клубов по 12 очков. У петербуржцев игра в запасе — завтра сине-бело-голубые в гостях сыграют с "Химками".

«Динамо» t.me/fcdynamo

3. Через 11 дней "Динамо" и "Крылья Советов" сыграют в Москве в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России».