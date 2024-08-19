Трансферный дайджест. 13-19 августа

Илкай Гюндоган

«Барселона», полузащитник, 33 лет

Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган может покинуть свой коллектив уже в самое ближайшее.

По информации Diario Sport, 33-летний немецкий футболист намерен покинуть коллектив и уже сообщил об этом руководству клуба. В команде не против отпустить игрока, но наставник Ханс-Дитер Флик хочет, чтобы он остался.

Илкай Гюндоган globallookpress.com

Ранее сообщалось, что Гюндоган может перейти в катарский клуб «Аль-Садд». Также есть информация, что Илкай может вернуться в «Манчестер Сити».

В минувшем сезоне Гюндоган принял участие в 51 матче за «Барсу» во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал 14 результативных передач.

Наш прогноз: Гюндоган все же останется в «Барселоне» на этот сезон.

Жоау Феликс

«Атлетико», нападающий, 24 года

Форвард «Атлетико» Жоау Феликс с большой долей вероятности покинет мадридский коллектив.

По информации журналиста Фабрицио Романо, 24-летний уроженец Визеу может стать игроком «Челси». Португалец согласен с условиями лондонского клуба и готов пойти на понижение заработной платы.

Жоау Феликс globallookpress.com

Сообщается, что сделка по переходу игрока сборной Португалии может состояться в самое ближайшее время.

Ранее Феликс уже играл в «Челси» в позапрошлом сезоне на правах аренды.

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В прошлом сезоне Феликс был в аренде в «Барселоне». В 54 матчах он забил 13 мячей и отдал семь результативных передач.

Наш прогноз: Феликс перейдет в «Челси».

Эдер Милитао

«Реал», защитник, 26 лет

Бразильский защитник «Реала» Эдер Милитао может отправиться на заработки в Саудовскую Аравию.

По информации Goal, у 26-летнего футболиста было предложение от одного из саудовских коллективов, однако он мадридский коллектив его отклонил.

Эдер Милитао globallookpress.com

Сообщается, что за бразильца предлагали 100 миллионов евро, однако саудовцы не намерены останавливаться и хотят предложить за уроженца Сертазинью еще больше.

За все время в «Реале» Милитао провел 156 матчей, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач, а его трудовой договор рассчитан до лета 2028 года.

Наш прогноз: Милитао останется в «Реале».

Леон Горецка

«Бавария», полузащитник, 29 лет

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка рискует покинуть свой коллектив уже этим летом.

Согласно информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский коллектив планирует расстаться с 29-летнего уроженца Бохума и настаивает на том, чтобы он покинул команду.

Леон Горецка globallookpress.com

Сообщается, что сам немецкий футболист хотел бы остаться в стане мюнхенцев и расстроен тем, что с ним происходит, однако все же с большой долей вероятности покинет «Баварию».

Сообщается, что он будет получать мало игрового времени. На Горецку есть спрос, однако команды, которые готовы его подписать, пока что неизвестны.

В минувшем сезоне Горецка провел 30 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.

Наш прогноз: Горецка покинет «Баварию».

Артем Дзюба

свободный агент, нападающий, 35 лет

Российский форвард Артем Дзюба может наконец-то найти новую команду.

Комментатор Константин Генич сообщил о том, что нападающий близок к тому, чтобы стать игроком «Крыльев Советов». В самарском коллективе не стали не подтверждать, не опровергать данную информацию.

Артем Дзюба globallookpress.com

35-летний Дзюба не может найти команду после того, как покинул «Локомотив» по окончании прошлого сезона. Нынче он находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.

Наш прогноз: Дзюба перейдет в «Крылья Советов».

Пауло Дибала

«Рома», полузащитник, 30 лет

Полузащитник «Ромы» Пауло Дибала может уже в самое ближайшее время отправиться в Саудовскую Аравию.

По информации журналиста Фабрицио Романо, 30-летний аргентинец близок к переходу в «Аль-Кадисию». Хавбек уже якобы успел согласовать зарплату и условия личного контракта с клубом из Саудовской Аравии.

Пауло Дибала globallookpress.com

Сообщается, что игрок сборной Аргентины подпишет контракт до 2027 года с зарплатой 15 миллионов евро в год.

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Несмотря на это, Дибала вышел на поле в стартовом туре итальянской Серии А против «Кальяри»

В прошлом сезоне Дибала провел 39 матчей в составе «Ромы», в которых отметился 16 забитыми голами и 10 результативными передачами.

Наш прогноз: Дибала переберется в Саудовскую Аравию.