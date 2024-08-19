Трансферный дайджест. 13-19 августа

Илкай Гюндоган
«Барселона», полузащитник, 33 лет
Полузащитник «Барселоны» Илкай Гюндоган может покинуть свой коллектив уже в самое ближайшее.
По информации Diario Sport, 33-летний немецкий футболист намерен покинуть коллектив и уже сообщил об этом руководству клуба. В команде не против отпустить игрока, но наставник Ханс-Дитер Флик хочет, чтобы он остался.
Ранее сообщалось, что Гюндоган может перейти в катарский клуб «Аль-Садд». Также есть информация, что Илкай может вернуться в «Манчестер Сити».
В минувшем сезоне Гюндоган принял участие в 51 матче за «Барсу» во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал 14 результативных передач.
Наш прогноз: Гюндоган все же останется в «Барселоне» на этот сезон.
Жоау Феликс
«Атлетико», нападающий, 24 года
Форвард «Атлетико» Жоау Феликс с большой долей вероятности покинет мадридский коллектив.
По информации журналиста Фабрицио Романо, 24-летний уроженец Визеу может стать игроком «Челси». Португалец согласен с условиями лондонского клуба и готов пойти на понижение заработной платы.
Сообщается, что сделка по переходу игрока сборной Португалии может состояться в самое ближайшее время.
Ранее Феликс уже играл в «Челси» в позапрошлом сезоне на правах аренды.
В прошлом сезоне Феликс был в аренде в «Барселоне». В 54 матчах он забил 13 мячей и отдал семь результативных передач.
Наш прогноз: Феликс перейдет в «Челси».
Эдер Милитао
«Реал», защитник, 26 лет
Бразильский защитник «Реала» Эдер Милитао может отправиться на заработки в Саудовскую Аравию.
По информации Goal, у 26-летнего футболиста было предложение от одного из саудовских коллективов, однако он мадридский коллектив его отклонил.
Сообщается, что за бразильца предлагали 100 миллионов евро, однако саудовцы не намерены останавливаться и хотят предложить за уроженца Сертазинью еще больше.
За все время в «Реале» Милитао провел 156 матчей, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач, а его трудовой договор рассчитан до лета 2028 года.
Наш прогноз: Милитао останется в «Реале».
Леон Горецка
«Бавария», полузащитник, 29 лет
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка рискует покинуть свой коллектив уже этим летом.
Согласно информации журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенский коллектив планирует расстаться с 29-летнего уроженца Бохума и настаивает на том, чтобы он покинул команду.
Сообщается, что сам немецкий футболист хотел бы остаться в стане мюнхенцев и расстроен тем, что с ним происходит, однако все же с большой долей вероятности покинет «Баварию».
Сообщается, что он будет получать мало игрового времени. На Горецку есть спрос, однако команды, которые готовы его подписать, пока что неизвестны.
В минувшем сезоне Горецка провел 30 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.
Наш прогноз: Горецка покинет «Баварию».
Артем Дзюба
свободный агент, нападающий, 35 лет
Российский форвард Артем Дзюба может наконец-то найти новую команду.
Комментатор Константин Генич сообщил о том, что нападающий близок к тому, чтобы стать игроком «Крыльев Советов». В самарском коллективе не стали не подтверждать, не опровергать данную информацию.
35-летний Дзюба не может найти команду после того, как покинул «Локомотив» по окончании прошлого сезона. Нынче он находится в статусе свободного агента.
В прошлом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 26 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи.
Наш прогноз: Дзюба перейдет в «Крылья Советов».
Пауло Дибала
«Рома», полузащитник, 30 лет
Полузащитник «Ромы» Пауло Дибала может уже в самое ближайшее время отправиться в Саудовскую Аравию.
По информации журналиста Фабрицио Романо, 30-летний аргентинец близок к переходу в «Аль-Кадисию». Хавбек уже якобы успел согласовать зарплату и условия личного контракта с клубом из Саудовской Аравии.
Сообщается, что игрок сборной Аргентины подпишет контракт до 2027 года с зарплатой 15 миллионов евро в год.
Несмотря на это, Дибала вышел на поле в стартовом туре итальянской Серии А против «Кальяри»
В прошлом сезоне Дибала провел 39 матчей в составе «Ромы», в которых отметился 16 забитыми голами и 10 результативными передачами.
Наш прогноз: Дибала переберется в Саудовскую Аравию.