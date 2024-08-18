Все решил один удар. Николич проиграл бывшей команде в дерби

В матче пятого тура чемпионата России «Локомотив» на выезде переиграл ЦСКА со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Наир Тикнизян, который отметился уже на 90-й минуте

Дерби на истощение

Автор «Спорт-Экспресса» Леонид Волотко отметил борьбу на каждом участке поля и неуступчивость команд.

«Перед дерби с "Локомотивом" Марко Николич уверял: "Это игра, которая может определить сезон". Возможно, прозвучало слишком пафосно, но от ЦСКА правда хотелось конкретики. На коротком отрезке мы увидели и сверхреализацию, и крупные победы, и необъяснимые провалы при кошмарной игре. Но в итоге получили новый сценарий, который, с одной стороны, спутал расклады, но в то же время многое прояснил.

В отличие от Галактионова, который не стал трогать победный состав, Николич после поражения в Краснодаре перестроил атаку, сохранив в тройке только Мусаева. Жемалетдинова сменил Файзуллаев, который в середине недели отбегал 87 минут против "Пари НН". А Давила впервые вышел в основе, подвинув Облякова в центр поля. Этот ход напрашивался — и учитывая форму Бистровича (а также проблемы при переходе из обороны в атаку), и желание освежить левый фланг.

Идея оправдалась. Именно чилиец стал самым острым игроком стартовых минут: постоянно напрягал правый фланг "Локомотива" (один из прорывов завершился плотным ударом в штангу), собрал несколько фолов и грамотно смещался в центр, откуда хлестко пробил над перекладиной.

ЦСКА здорово начал, но к середине тайма "Локо" отодвинул игру со своей половины и стал все чаще выбираться вперед. В основном в контратаках, но придумывал и позиционные — правда, без особых проблем для Акинфеева.

Фрагмент матча ФК «Локомотив»

К середине второго тайма стало понятно: это дерби на истощение. В обороне ЦСКА все перекрывал, не позволяя разбежаться быстрой атаке "Локо". И одновременно искал зоны в финальной трети — особенно сразу после отборов, когда соперник не успевал перестроиться и вернуться назад.

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Все это сопровождалось запредельным числом единоборств и стыков. И если вы не пропустили матч, то посмотрите на лицо Дмитрия Баринова, который не доиграл из-за огромной гематомы возле глаза и виска. Или на Тимура Сулейманова, из-за рассечения головы заканчивавшего матч в шлеме».

«Локомотив» воспользовался странными заменами

Автор «Советского Спорта» Роман Еремеев считает, что в этой игре ЦСКА умудрился проиграть из-за замен тренерского штаба.

«Если говорить о высшем дивизионе, то у красно-зелёных было небольшое преимущество по победам: 28 против 26. В стартовых составах внимание на себя обратили, во-первых, Виллиан Роша, в появление которого после полученной травмы в проигранном "Краснодару" поединке никто не верил. Ну и, во-вторых, примечателен выход Давилы, призванного аккомпанировать Мусаеву и Файзуллаеву.

Именно Давила и оказался главным героем двух опасных эпизодов первого тайма: дважды мощно влёт зарядил 26-летний чилиец, но мяч сперва угодил в штангу после сейва Лантратова, а затем просвистел в полуметре над перекладиной. Во второй атаке, кстати, очень крутой пас выдал Мойзес.

Подопечные Николича выглядели активнее, владели инициативой, бодро двигались, но взломать оборону гостей не сумели. "Локо" же свои шансы искал на стандартах. Зато карточек насобирали прилично: четыре жёлтых — ничего удивительного, так как игра была пропитана в первую очередь борьбой, нервами и стычками. Из-за чего и не давала зрителям заскучать, несмотря на атакующее бессилие.

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Во втором тайме мало что поменялось. К часу игры армейцы настреляли 10 ударов, из которых четыре — в створ. У железнодорожников всё очень и очень скромно: две попытки, и те — мимо владений Акинфеева. Причём и первая угроза ЦСКА после перерыва вновь не обошлась без участия Давилы — на сей раз в роли ассистента. Но его прострелом не воспользовался Круговой, точнее — вновь вмешался Лантратов.

В выгодной позиции на 72-й минуте оказался Файзуллаев, но вместо удара в касание решил подработать мяч Аббос, подарив Ненахову время на спасительный подкат. Из острого к 90-й минуте, пожалуй, и всё. Зато столкновений — хоть отбавляй: у Баринова в итоге гематома глаза, у Сулейманова и Дивеева — кровь после удара головами.

Из примечательного: только одна замена в исполнении Николича к 87-й минуте. Но иногда действительно лучше не ломать то, что и так работает. Фанатов больше смутили замены Кругового, Гайича и Файзуллаева на Лукина, Жемалетдинова и Келлвена в самой концовке.

А вот Галактионов все дополнительные ресурсы израсходовал ещё за 15 минут до финального свистка. И две перестановки всё-таки сработали: Сарвели отдал вразрез на Тикнизяна, а тот из пределов штрафной точно пробил в дальнюю шестёрку. Выстрел проспали как раз Келлвен и Лукин, а Акинфеев не выручил.

Главный арбитр указал на центр, а его помощник тут же поднял табло с цифрой "6". Их хозяевам не хватило. А вот бывший клуб Николича одержал алогичную, но важнейшую победу. Да к тому же и первую в московских дерби с начала прошлого сезона РПЛ».

Марко Николич главный тренер ЦСКА Мы не заслуживали поражения. У нас мяч почти всегда был под нашим контролем. Почему мы не забиваем? Тяжело сказать. Я знаю, но не готов сказать. Нам нужно работать. Кроме реализации, всё остальное неплохо, как минимум. Футбол такой: не забиваешь, не забиваешь, не забиваешь… И пропускаешь чуть ли не с первого удара. Обидно.

Обиднее проиграть было невозможно

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин акцентировал внимание на том, что ЦСКА провел ужасную концовку матча и в итоге проиграл.

«ЦСКА начал лучше. Активнее, агрессивнее, по-хозяйски. С первых минут забрал мяч и территорию, поставив соперника в неудобное положение. Возможно, в "Локо" рассчитывали сыграть первым номером против мощной обороны. Но ЦСКА не дал. Показали, что собираются доминировать и при возможности побеждать. Первый опасный момент — на 11-й минуте. Обляков забросил на Файзуллаева, тот прострелил в центр, откуда бил Давила. Но Лантратов потащил — это его не последнее спасение за тайм.

Через несколько минут снова опасно от Давилы. Ещё один разрезающий пас — и нападающий быстро пробил, но чуть выше перекладины. Вообще, все атаки ЦСКА в первом тайме были похожи — выдать обостряющий пас из центра на фланг, а там разберутся. Либо пойдут в обыгрыш, либо закинут в центр. Да, без сверхзадумок, но ведь работало! "Локо" же был не похож на себя. Совсем не напоминали команду, которая до этого забивала в восьми первых таймах подряд. Ни одного удара в створ, минимум подходов. Срочно требовались какие-то изменения.

Фрагмент матча ФК «Локомотив»

Тем удивительнее, что в перерыве ни один из тренеров не сделал замен. А игра принципиально не изменилась. ЦСКА больше держал мяч, чаще нагнетал у чужих ворот, не хватало разве что суперопасных моментов и голов. На 56-й минуте прицеливался Круговой, но Лантратов не прозевал. Через несколько минут выше всех выпрыгнул Роша — тоже мимо. Потом Файзуллаев задержал с ударом, и Ненахов выбил мяч. Казалось, ЦСКА делает всё правильно, но просто не хватает последнего касания.

К 75-й минуте статистика по ударам — 12:2 в пользу хозяев поля. Но это не трансформировалось в результат. А на 76-й Галактионов сделал три замены, выпустив в том числе Тикнизяна (а ещё Сарвели и Сулейманова). Прошло 14 минут, и он забил! Первый же удар в створ ворот и гол — сначала классно открылся, потом здорово пробил мимо защитников. У Сарвели, кстати, голевой пас: замены сработали прекрасно.

ЦСКА тут же побежал отыгрываться, но "Локо" отбился. Николич уступил своей бывшей команде — для тренера это второе поражение подряд в РПЛ. А вот Галактионов побеждает уже в пяти матчах подряд во всех турнирах. И "Локо" всего на два очка отстаёт от Зенита».

Команды не будут претендовать на чемпионство

Автор Soccer.ru Вадим Багров считает, московские ЦСКА и «Локомотив» не являются претендентами на чемпионский титул в этом сезоне.

«Игровой рисунок определяет перспективы команды. Даже когда у "Динамо" неважный футбол, оно сохраняет узнаваемый подход. "Краснодар" до увольнения тренера Ивича тоже был коллективом, у которого начали появляться правильные сочетания в разных линиях и игровые связи. Без тренера это всё сломалось. Федотов не создал в ЦСКА команды для борьбы за чемпионство, хотя по кадрам нельзя сказать, что "армейцы" далеко от названых клубов.

"Локомотив" без легионеров и с множеством молодых ребят, но команда перспективная и смелая. Галактионов, разумеется, рассчитывал на голы и ассисты Глушенкова. Неожиданная потеря повлияла на структуру работы "железнодорожников". Не хватает человека под нападающим Воробьёвым. А Батраков может играть на месте Самошникова на правом фланге атаки. Один трансфер в пользу "Зенита" существенно повлиял на тактическую стройность.

А вот у ЦСКА видны тактические дыры на позициях опорника и центрфорварда. Можно правильно доходить до финальной трети поля, но если Давила и Файзуллаев, Обляков и Мойзес не видят адресата после грамотных действий, то остается ждать в чужой штрафной площади Дивеева. А у "Локомотива" меньше надежности, если нет крутого футбола от Баринова, который покинул поле с гематомой у глаза.

Фрагмент матча ФК «Локомотив»

Порой в футболе то, чего не было — невероятного количества сейвов голкиперов, рассказывает о командах достаточно для важных выводов. Дерби было важным, поскольку определяло место ЦСКА и "Локомотива" в структуре нового сезона. Оказалось, что это исполнители второстепенных ролей. Их максимум — забрать очки у "Зенита", ведь Николичу и Галактионову не нужно настраивать подопечных на поединки против команды Семака. Но кто будет выше из москвичей?

Благодаря голу бывшего "армейца" Тикнизяна три очка набрал "Локомотив". Но обе команды сыграли лишь отрезками. ЦСКА хорошо стартовал, а их соперники включились на финише. Команда Галактионова знаменита такими ускорениями. А тактически "Локомотив" не показал ничего нового. Чуть подняли линию прессинга, но их победа — заслуга ЦСКА. "Армейцы" просели на последних минутах, у "железнодорожников" появились подходы после атак по левому флангу».

ЦСКА нужен девятый номер

Автор Bobsoccer Максим Квятковский поразмышлял на предмет поражения ЦСКА и добавил, что команде нужен форвард-убийца.

«Да, такое поражение можно назвать несправедливым. Первый тайм в целом понравился, армейцы хорошо двигали мяч. По-настоящему голевых моментов было не так много, но преимуществом владел ЦСКА.

По ходу второй половины ситуация медленно, но верно менялась. Помнится, в прошлом матче этих соперников Михаил Галактионов "убил" игру своей команды тройной заменой. ЦСКА перехватил инициативу и превратил 1:3 в 3:3. Сегодняшняя тройная замена Галактионова была сделана вовремя. Свежий Тикнизян забил одним-единственным ударом "Локо" в створ ворот. Обидно, потому что по моментам армейцы превзошли противника. Но побеждает тот, кто больше забивает.

Фрагмент матча ФК «Локомотив»

У ЦСКА отсутствует форвард-убийца. Понятно теперь, почему именно такого усиления в первую очередь ждет Марко Николич. Так называемая "девятка" необходима, как воздух. Пока летние новички, за исключением Данила Кругового, заставляют слишком долго ждать отдачи.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд от команды, завершившей минувший сезон в первой четверке. Тревожный симптом. Будем надеяться, следующие матчи подарят нам положительные эмоции. Они очень нужны».

Михаил Галактионов главный тренер «Локомотива» Во‑первых, надо учитывать фактор соперника. Это дерби, цена ошибки очень высока. Тем более мы играли на выезде. Нужно было сыграть аккуратно в обороне, с этим справлялись. Но было много ошибок при выходе из обороны, теряли мячи в простых ситуациях. Но мы вовремя освежили игру, вышли новые ребята, нашли свой момент. Очень доволен самоотдачей. Все ребята перебиты в кровь, у Баринова разбито лицо, у Сулейманова — голова. Поэтому самоотдача была запредельная.

Три главных факта

Автор «Спорта день за днем» Геннадий Ториков поведал о главных фактах по итогам данного противостояния.

«1. "Локомотив" ни разу не сыграл вничью в нынешнем сезоне. Команда Михаила Галактионова одержала 6 побед и проиграла московскому "Динамо" во втором туре РПЛ (1:3).

Игроки «Локомотива» ФК «Локомотив»

2. На 65-й минуте полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов покинул поле после столкновения в центре поля с нападающим ЦСКА Виктором Давилой.

3. Прервалась голевая серия защитника ЦСКА Игоря Дивеева. Он забивал в четырех предыдущих матчах армейцев: в Кубке России против "Пари НН" (1:1, 4:2 по пенальти), и в РПЛ с "Краснодаром" (1:2), "Оренбургом" (5:1) и "Пари НН" (3:0)».

Лучший игрок матча — Наир Тикнизян

Автор «Футбол на Куличках» Андрей Жаркой снова назвал лучшего футболиста по итогам матча.

Наир Тикнизян ФК «Локомотив»

«Наир появился на поле лишь на 76-й минуте. Тем не менее, за столь ограниченный отрезок времени футболист "Локомотива" успел здорово проявить себя и стать главным героем дерби. Выход Тикнизяна на замену существенно оживил атакующую игру "железнодорожников", и под занавес основного времени экс-футболист ЦСКА поразил ворота бывшей команды, принеся победу Локомотиву».