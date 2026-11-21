прогноз на матч 11-го тура Лиги 1, ставка за 1.88

22 ноября в 11-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Париж» и «Анже». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.

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«Париж»

Турнирное положение: «Париж» занимает третье место в чемпионате Франции, набрав 20 очков в 10 сыгранных матчах.

Последние матчи: в 10-м туре чемпионата Франции «Париж» переиграл «Осер» (1:0). Единственный и победный гол на 63-й минуте забил Лассин Синайоко.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: в пяти матчах Лиги 1 ФК «Париж» одержал победу над «Монако» (3:1), «Ренна» (4:3) и проиграл «Лансу» (1:2), «Лорьяну» (0:1).

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» занимает 17-е место во французской Лиге 1, набрав 8 очков.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Анже» потерпел фиаско в матче против «Ниццы» (0:2).

Не сыграют: из-за перебора жёлтых карточек встречу против «Парижа» пропустит Джордан Лефорт.

Состояние команды: «Анже» во французской Лиге 1 не может одержать победу на протяжении пяти матчей подряд. Команда сыграла вничью с «Лорьяном» (0:0) и потерпела поражение в поединках против «Лиона» (0:2), «Марселя» (2:5) и «Бреста» (1:5).

На что ставят в матче Париж — Анже Букмекерские коэффициенты на матч Париж — Анже: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Париж» занимает 3-е место в чемпионате Франции

«Анже» занимает 17-е место в чемпионате Франции

В августе 2026 «Анже» обыграл «Париж» в товарищеском матче (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Парижа» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.32. Ничья оценивается в 5.50. На победу «Лорьяна» — 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.58 и 2.40.

Прогноз: «Париж» набрал 20 очков и располагается в верхней части турнирной таблицы. Команда успешно действует в атаке, одержав победы над «Монако» и «Ренном», а также обыграв «Осер» в последнем туре. «Анже» не побеждает на протяжении пяти матчей подряд и регулярно теряет очки, поэтому хозяева могут воспользоваться проблемами соперника.

1.88 Фора «Парижа» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Париж» — «Анже» принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Фора «Парижа» (-1.5) с коэффициентом 1.88.

Прогноз: «Париж» забил семь мячей в двух результативных победных встречах с «Монако» (3:1) и «Ренном» (4:3). «Анже» испытывает серьезные проблемы в обороне, пропустив по пять голов в матчах против «Марселя» (2:5) и «Бреста» (1:5). С учетом атакующего потенциала хозяев и нестабильной игры гостей можно ожидать результативную встречу.

1.88 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч «Париж» — «Анже» принесёт прибыль 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.88.