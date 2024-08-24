«Зенит» едва не проиграл «Спартаку». Латышонок вновь спас питерцев

В матче 6-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле принимал «Спартак». Команды так и не смогли забить гол, встреча закончилась со счетом 0:0.

«Зенит» был фаворитом

Автор издания «Футбол на куличках» Андрей Жаркой по традиции расказал предысторию матча «Зенит» — «Спартак». Журналист отметил то, что до матча с «красно-белыми» руководство «сине-бело-голубых» продлило контракты со своими лидерами.

«Зенит подошёл к главному матчу 6-го тура после первой осечки в сезоне. В прошлое воскресенье мощная победная серия петербуржцев неожиданно прервалась в Химках, где сине-бело-голубые довольствовались лишь ничейным результатом 1:1 в противостоянии с подмосковным клубом. Причём, команда Семака отыгралась в концовке второго тайма благодаря результативному удару Мостового. Несмотря на осечку, действующий чемпион сохранил лидерство в таблице, но он всего на одно очко опережал московское “Динамо” и “Локомотив”. Ещё одним неприятным событием для “Зенита”, помимо потери первых очков в чемпионате, стала травма Глушенкова, полученная по ходу первого тайма игры с “Химок”. У Максима была диагностирован перелом руки, и ему была проведена операция. Безусловно, травма лидера бомбардирской гонки РПЛ добавила поводов для беспокойства болельщикам “Зенита” и головной боли тренерскому штабу в преддверии матча со “Спартаком”. Всё шло к тому, что в столь значимой игре петербуржцы не смогут рассчитывать на лучшего бомбардира (Глушенкова) и главного ассистента команды (Вендела). Однако бразилец чудом восстановился от травмы, полученной в матче с “Динамо”. Изначально появилась информация, что Вендел пропустит около полутора месяцев. Но медицинский штаб “Зенита” удивительным образом смог “поставить на ноги” полузащитника за две недели.

Кстати, накануне клуб с берегов Невы внезапно объявил о продлении контрактов с Венделом и Клаудиньо до 2029-го года. Это многих удивило. Не секрет, что оба футболиста не против покинуть “Зенит”. Если в прошлом году это больше бросалось в глаза со стороны Вендела, опаздывавшего на сборы и игравшего с “лишним” весом, то по старту нынешнего сезона складывается ощущение, что Клаудиньо всё надоело, и он своим качеством игры чуть ли не саботирует уход из клуба. А вот Изидор покинул “Зенит” на этой неделе. Француза взял в аренду “Сандерленд”. В течение недели снова появились разговоры о возобновлении переговоров между “Зенитом” и “Спартаком” по трансферу Соболева. В некоторых источниках даже появлялась информация, что клубы могут закрыть сделку до субботнего матча, но этого не произошло.

“Спартак”, в свою очередь, в прошлом туре порадовал болельщиков домашней крупной победой над “Факелом” со счётом 3:0. Красно-белые уже по итогам стартовой десятиминутки заработали преимущество в 2 мяча благодаря результативным ударам Угальде и Бабича, а во второй половине встречи Барко реализовал одиннадцатиметровый и довёл итоговую разницу в счёте до разгромной отметки. Команда Станковича с десятью набранными очками в активе находилась на четвёртом месте в таблице чемпионате. Следовательно, в случае победы в Санкт-Петербурге столичный клуб догонял “Зенит” по заработанным баллам. Правда, “Спартак” не побеждал в Северной столице с 2012-го года.

«Зенит» — «Спартак» t.me/fcsmtg

“Зенит” считался предстартовым фаворитом матча. В первую очередь, из-за преимущества своего поля, а также более впечатляющего качества игры на старте сезона. С другой стороны, фактор отсутствия Глушенкова и непонятного состояния Вендела выравнивал предстартовые расклады. Хозяева в отчётной встрече, помимо Глушенкова, не могли рассчитывать на травмированного Родригао, а у гостей в лазарете находился Дуарте».

«Спартак» выглядел интереснее

Автор издания «Чемпионат» Дмитрий Зимин рассказал, что происходило перед матчем «Зенит» — «Спартак». Помимо этого, журналист рассказал о ходе 1-го тайма, где «красно-белые» выглядели интереснее.

«Ещё в начале недели петербуржцы запутали всех. В медиа неожиданно вышел босс клуба Александр Медведев и заявил, что со "Спартаком" не сыграют Глушенков, Вендел, Педро и Караваев. Хоть и на открытой тренировке три футболиста начали работу в общей группе. В итоге в стартовый состав попали двое — Вендел и Педро. Условную позицию Глушенкова в основе занял Мостовой, а место Караваева — Волков. У "Спартака" из сюрпризов разве что появление в старте Медины. В остальном — все лучшие.

«Зенит» — «Спартак» t.me/fczenit

Перед матчем на стадионе организовали красивое шоу с симфоническим оркестром и большим танцем, а потом появились команды. И с первых минут стало понятно — будет горячо. Куча единоборств и мелких фолов прерывали попытки комбинировать. Причём интереснее выглядел "Спартак". В основном он атаковал через фланг Волкова, понимая, что зона проблемная.

Но первый опасный момент создали как раз хозяева: Педро здорово открылся на фланге, влетел в штрафную и прострелил вдоль ворот. Только касание мяча Рябчука спасло москвичей от пропущенного гола. Но уже через несколько минут был хорош Латышонок, который спас свои ворота после хорошего удара Угальде.

Важный факт: к 36-й минуте три полузащитника "Спартака" получили по жёлтой: Мартинс — ещё в начале встречи, а потом — Медина и Умяров. Станкович был вынужден реагировать, поэтому уже в первом тайме выпустил Зобнина вместо Кристофера. У "Зенита" таких проблем не было. Поэтому Семак реагировал на другое. А именно — на проблемы с Волковым».

Деян Станкович Главный тренер «Спартака» Когда речь идёт о самом большом дерби страны, то исход определяют детали. Даже самые маленькие. Угловой, штрафной, ошибка при выходе из обороны. Я доволен своими ребятами, мы хотели идти вперёд. 30 минут в большинстве много, но мы не смогли реализовать свои моменты.

«Спартак» включился в последнюю десятиминутку

Заместитель шефа отдела футбола в «Спорт-Экспрессе» Марк Бессонов рассказал о том, как проходил 2-й тайм матче «Зенит» — «Спартак». Журналист отметил, что главный тренер хозяев Сергей Семак угадал с заменами в перерыве.

«В перерыве оба тренера внесли изменения. И если Станкович ограничился заменой Рябчука на Хлусевича по позиции, то Семак выпустил Алипа вместо Волкова, сместил Эраковича на правый фланг и перешел на схему 4-2-3-1, переместив Клаудиньо на левый фланг, а под нападающим выпустив Ерохина. И казалось, что ход Сергея Богдановича сработал — "Зенит" начал мощно прессинговать и играть активно. Пошли и опасные удары.

Но у всего есть обратная сторона — "Спартак" получил больше пространства из-за высоко поднятой линии обороны соперника. И тут включился Медина, который затерроризировал Эраковича. Серб должен был добавить надежности в проблемную зону, но на 56-й минуте "сел" на карточку после фола на Хесусе, а спустя пять минут и вовсе удалился — снова за фол на парагвайце. Станкович поцеловал Страхиню в лоб, когда тот уходил с поля, — они хорошо друг друга знают по совместной работе в "Црвене Звезде".

По логике вещей "Спартак" должен был захватить инициативу, но на деле игра была не просто равна — "Зенит" на отрезке в 15 минут владел ощутимым преимуществом. Футболисты в красно-белом как будто не знали, что делать с мячом, а вот бразильцы из Северной столицы за счет индивидуального класса генерировали опасные проходы в штрафную. Не хватало только завершающего касания.

Клаудиньо — игрок «Зенита» t.me/fczenit

Но "Спартак" включился в последнюю десятиминутку — пошли и заходы на ударные позиции, и дальние выстрелы. Тут в дело снова вступил Латышонок, который справился с рикошетом после попытки Барко, а через минуту потащил пушку от Литвинова. Самый мощный момент был у Барко, который получил пас от проскочившего мимо Барриоса Маркиньоса. Но Вильмар в эффектнейшем прыжке для нарезок в соцсетях заблокировал удар аргентинца. А еще "Спартак" заработал опасный штрафной, однако герой встречи Латышонок потащил после попытки Барко.

И в этих моментах — иллюстрация центрального матча тура. "Зенит" и "Спартак" не сумели забить, но мы увидели и интересные тактические ходы, и борьбу в центре поля, а главное — красивую игру в обороне».

Сергей Семак Главный тренер «Зенита» В первом тайме «Спартак» смотрелся интереснее в плане контроля игры. Мы, в свою очередь, неправильно строили атаки и неверно их развивали. Во втором тайме перестроились, выглядели активнее до удаления. Но даже иногда в меньшинстве играли интереснее, чем в первом тайме. Конечно, с одной стороны, результат хороший, с другой — он не может нас устраивать. Вендел находится не совсем в тонусе, Караваев заболел. Но ничего страшного, будем работать и готовиться к следующему матчу.

Латышонок творил чудеса

Автор издания «Советский Спорт» Андрей Тупиков высказал свое мнение об игре «Спартака» и «Зенита» в матче 6-го тура РПЛ. Журналист считает, что «красно-белые» не получили ощутимого преимущество после того, как «Зенит» остался в меньшинстве.

«Несмотря на то что сине-бело-голубые играли в меньшинстве, нельзя было сказать, что "Спартаку" это приносило какие-то дивиденды. Но свободы у москвичей стало чуть больше на поле, поэтому периодически красно-белые совершали вылазки к воротам Латышонка. Хозяева же заметно притормозили в созидании и играли понадёжнее, потому что при таких раскладах ничья для подопечных Семака была не самым плохим вариантом.

Евгений Латышонок — голкипер «Зенита» t.me/fczenit

А по итогу "Спартак" мог побеждать, причём крупно. Ближе к 80-й минуте спартаковцы нанесли два убойных удара подряд при осаде владений голкипера "Зенита". Сначала Барко приложился метров с 20, и петербуржский вратарь, вновь вытянувшись в струнку, спас свою команду. Через несколько секунд не менее мощный и точный удар нанёс Литвинов, но итог был тот же. Бывший вратарь "Балтики" творил чудеса и спасал свою команду от больших неприятностей.

Ещё раз Латышонок спас свою команду, когда Барко бил штрафной со своей коронной позиции уже на третьей добавленной минуте матча. Настоящий герой "Зенита"! С финальным свистком Мешкова была зафиксирована нулевая ничья, которой вряд ли кто-то расстроился, учитывая течение этого матча. И всё же следует отметить, что москвичи в конце откровенно возили уставших хозяев и заслуживали большего».

Никита Чернов Защитник «Спартака» Мы играли с большим преимуществом и хотели забить гол в концовке, но, к сожалению, не получилось. На моей памяти были также другие хорошие игры с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. Мы лучше играли, но пропускали обидные мячи. Эта же игра является одной из наших лучших в Санкт-Петербурге.

«Спартак» не побеждает в Санкт-Петербурге с 2012 года

Издание Sports.ru написало 4 факта после ничейного результата в матче «Зенит» — «Спартак».

«Спартак явно мог, но не прервал семилетнюю серию без побед над "Зенитом" в чемпионате, она растянулась уже на 13 матчей. Последний раз спартаковцы выиграли в ноябре 2017-го, когда Массимо Каррера пользовался разрухой Роберто Манчини. Более длительная серия без побед в лиге у "Спартака" была только против ЦСКА — 14 матчей с 2001-го по 2008-й.

"Спартак" не побеждает "Зенит" в Петербурге с 2012-го. Тогда петербержцы уже взяли чемпионат, готовились к празднованию сразу после игры. Дальше у "Спартака" — 12 поражений в 17 матчах, жуткая серия.

0:0 от "Зенита" и "Спартака" уже превращаются в классику: четыре матча без голов из семи. Безголевой тренд стартовал в Кубке России-2022/23. Дважды не забивали в РПЛ, столько же в Кубке. Три матча по 0:0 вообще уложились в четыре последних игры.

«Спартак» t.me/fcsmtg

"Зенит" потерял очки второй тур подряд, до этого сыграли вничью с "Химками" (1:1). И это после семи побед подряд в Кубке и Суперкубке России».

Андрей Аршавин Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию «Спартак» должен больше на ничью сетовать. Потому что они играли в большинстве. У них игра удалась, были моменты. Игра смотрелась, не было того, чтобы одна команда чего‑то выжидала. Было интересно. То, что «Спартак» действовал чуть получше, вылилось в удаление Эраковича. Хотя до этого он был чуть ли не лучшим игроком матча. А потом «Спартак» на минут 10–15, если не испугался, то отдал инициативу сопернику. Дал «Зениту» очухаться. Если бы они сохранили свой напор, то, скорее всего, дожали бы.

Нескучные 0:0

Автор издания Soccer.ru Олег Лыткин подвел итог матча «Зенит» — «Спартак», где «красно-белые» могли воспользоваться осечкой соперника, но так и не получилось забить гол.

«Игра завершилась со счётом 0:0. Но матч был далеко не скучным. И эту ничью нужно занести в актив "Спартака". Гости показали очень смелую и при этом осторожную игру. Отличный прессинг, контроль мяча под стать. Превосходно сыграла оборона. Спартаковцы не смогли забить, хотя наиграли на гол, даже два. Возможно, москвичам нужно было раньше начинать додавливать соперника. Но в целом "красно-белые" произвели очень хорошее впечатление. Этот "Спартак" ещё повоюет.

И такая ремарка. В данной игре "Спартаку" не хватило Александра Соболева, который бы мог добавить мощи в атаке. Вероятно, в "Зенит" он не перейдет. Угальде имел пару хороших моментов, но как-то растворился на поле в концовке. А Соболев бы мог дожать.

«Зенит» — «Спартак» t.me/fczenit

У "Зенита" в первую очередь нужно отметить Латышонка. И во вторую тоже. Для Евгения эта игра стала словно продолжением кубкового матча "Балтики" и "Спартака", где он остановил "красно-белых". И то, что спартаковцы увезли из Санкт-Петербурга одно очко, а не три, заслуга зенитовского вратаря.

А остальной "Зенит" разочаровал. С потерей Максима Глушенкова потерялись и острота, и скорость. Вендел выглядел явно слабее по объективным причинам. А остальные игроки средней линии и атаки провели откровенно неважный матч. Всего один удар в створ ворот гостей — когда такое было?

Матч показал, что короновать "Зенит" ещё очень и очень рано. И дело не только в потерях чемпиона. После резвого старта у команды Сергея Семака наступил спад. Признаки которого наблюдались еще в игре с "Динамо". Кстати, завтра в чемпионате может смениться лидер, а "Зенит" рискует отступить на третье место».

Не лучший матч «Зенита»

Автор издания Bobsoccer.ru Алексей Андрианов по горячим следам проанализировал игру «Зенита» и «Спартака» в матче 6-го тура российской Премьер-лиги.

«Мне кажется, опытнейший Станкович всё-таки предполагал игру медиа "Зенита" с Венделом и Педро, а потому выставил состав, учитывающий появление зенитовских бразильцев. Сербский специалист вообще показал себя во всей тренерской красе: высокий прессинг, контроль, цепкие полусредние (пересмотрел на днях фильм "Запасной игрок") и выдвинутый на острие Мартинс. Станкович реально силен — и как знать, чем бы закончилась эта игра, не получи форвард "Спартака" карточку уже на 12-й минуте.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Красно-белые вообще оставили приятное впечатление (в отличие от своих болельщиков, которые трижды (!) оскорбили петербургский клуб, чем спровоцировали очередной штраф для своей команды). Агрессия, работа с мячом, желание победить — на мой взгляд, в этих комплектах гости были как минимум не слабее "Зенита". Но вся подготовительная работа "Спартака" рушилась на последнем рубеже, надёжно защищаемым Евгением Латышонком. Голкипер "Зенита" сыграл, как продолжатель славных вратарских традиций Дасаева, Бирюкова и Малафеева. Самоотверженно, с приставными шагами, точно и своевременно вводя мяч в игру и летая "по девяткам" (ну почти) — как однажды выразился Вячеслав Александрович. "Зенит" сделал блестящее приобретение. Латышонок по-настоящему великолепен!

А что же весь "Зенит"? По ходу первого тайма показалось, что хозяева сознательно уступили сопернику инициативу и территорию. План Семака работал: реальных моментов для взятия ворот гости не создали, а самый опасный эпизод в первую сорокапятиминутку придумали именно зенитовцы (Рябчук помешал Мостовому замкнуть прострел Педро). Однако, наверное, играть "вторым номером" против принципиально соперника дома, в присутствии почти пятидесяти тысяч болельщиков — не совсем то, на что рассчитывали петербургские любители футбола. Будем объективны: до перерыва игра шла по сценарию "Спартака". И именно гости выиграли первый тайм по очкам: в боксе такую схватку однозначно оценили бы в пользу "Спартака". Поэтому и последовали такие выводы от тренерского штаба "Зенита": Эракович направо под Медину, Алип на позицию серба в центр, Ерохин — под Кассьерру (цепляться за верховые мячи, сбрасывать, угрожать со стандартов).

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И всё бы хорошо, если бы Эракович не заработал вторую жёлтую карточку на том самом Медине. Работу Мешкова оценю положительно (пожалуй, лишь Умярова ее стоило наказывать предупреждением), поэтому здесь скорее вопрос к Семаку, не убравшему Эраковича с поля после первой жёлтой (как это сделал Станкович в случае с Мартинсом).

И вот парадокс — за исключением последней пятиминутки "Зенит" в меньшинстве стал играть лучше, чем в равных составах, именно в игре в неполных составах хозяева создали самые самые реальные шансы для того, чтобы открыть счёт! Наверное, это в характере петербургской команды — чем сложнее, тем интереснее (так завершился и прошлый чемпионат). Концовка же действительно осталась за "Спартаком": даже с высоты ложи прессы ощущалось, насколько красно-белые хотели выиграть этот матч.

«Зенит» t.me/fczenit

Однако в итоге ничья, 0:0. "Зенит" второй матч подряд не может выиграть дома у "Спартака", но если в марте подопечные Слишковича "отскочили" при неплохой игре, то сейчас скорее имеют право сетовать на потерю двух очков при гораздо более качественном футболе, нежели полгода назад. Петербуржцам же стоит решать комплекс весьма сложных задач: реализация, позиционное нападение, последняя и предпоследняя передача. Пожалуй, это точно не лучший матч "Зенита" — ну разве что за характер пятёрка. Вопрос, кто потерял два очка, оставлю открытым. Вам слово, болельщики».