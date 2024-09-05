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    Вьетнам — Россия. Онлайн

    Онлайн-трансляция товарищеского матча Вьетнам — Россия

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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
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    Валерий Карпин — главный тренер сборной России
    Сборная России по футболу проведет товарищескую встречу с национальной командой Вьетнама. Матч состоится в Ханое на стадионе «Ми Динь». Следить за ходом игры можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Вьетнам

    Национальная сборная Вьетнама занимает 115-е место в рейтинге (ФИФА). Даже среди азиатских команд она не считается одной из сильнейших.

    Последний крупный турнир, в котором вьетнамцы принимали участие, был Кубок Азии-2024. Сборная вылетела на стадии группового этапа, проиграв все три матча — Японии (2:4), Индонезии (0:1) и Ираку (2:3).

    На ближайшем чемпионате мира Вьетнам мы уже совершенно точно не увидим. Команда не смогла пробиться в следующий этап азиатского отбора, заняв третье место в группе с Ираком, Индонезией и Филиппинами, проиграв 4 из 6-ти матчей.

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    Россия

    Сборная России занимает 33-е место в рейтинге ФИФА. В 2024 году россияне провели два товарищеских матча, победив в обоих случаях. В марте национальная команда страны на «ВТБ Арене» в Москве разгромила Сербию (4:0), а в начале июня в Минске с тем же счетом обыграла Беларусь.

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 27 футболистов на матчи против Вьетнама и Таиланда. Наибольшее представительство имеет «Локомотив», сразу 8 человек попало в окончательную заявку.

    Стоит отметить, что сборная России никогда ранее не играла с Вьетнамом. После матча россияне останутся в Ханое, чтобы 7 сентября провести еще встречу — со сборной Таиланда.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Вьетнам — Россия с коэффициентом 2.06.

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