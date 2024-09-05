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    Вьетнам — Россиия: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на Вьетнам — Россиия
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    Алексей Батраков готов дебютировать в национальной команде
    5 сентября в товарищеской встрече по футболу сыграют Вьетнам и Россия. Начало встречи — 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вьетнам — Россиия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Сентября 2024 года

    Вьетнам

  • Ханой
    •  Вьетнам 16:00 Россия

    Россия

  • Москва
    •

    Вьетнам

    Турнирное положение: по итогам группового турнира отбора на чемпионат мира 2026 Вьетнам занял лишь только третье место и не пробился на мундиаль.

    Последние матчи: в июне сборная уступила Ираку со счетом 1:3, забив единственный мяч только в конце встречи.

    Вьетнам — Россия: коэффициенты букмекеров

    Ранее была победа над Филиппинами дома со счетом 3:2 и поражение от Индонезии (0:3).

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    • Не сыграют: все лидеры в строю.

    Состояние команды: Вьетнам является довольно скромной сборной даже по азиатским меркам, здесь нет ни одного игрока, который выступает в европейских чемпионатах. В основном футболисты из местного чемпионата.

    Россия

    Турнирное положение: сборная Россия играет в настоящий момент только товарищеские матчи и не выступает в отборе на чемпионат мира и Европы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыщей игре была разгромлена Беларусь со счетом 4:0. Тогда забивали Обляков, Тюкавин и дубль был у Чалова.

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    До этого была разгромлена на своем поле Сербия со счетом 4:0.

    Не сыграют: травмированы Захарян, Глушенков, не будет Алексея Миранчука и Чалова.

    Состояние команды: тренерский штаб сборной России вызвал практически сильнейших футболистов, во Вьетнам отправятся в том числе и легионеры (Сафонов, Кузяев). Есть и дебютанты в лице ярко начавшего сезон Алексея Батракова из «Локомотива», а также его одноклубника Дмитрия Воробьева.

    Статистика для ставок

    • Никогда ранее соперники между собой не играли

    • Россия выиграла три последних матча с разницей 16-0

    • У Вьетнама одна победа и два поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Вьетнама дают 8,50, а на Россию — 1,37, ничью букмекеры оценивают в 5,0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,70.

    Прогноз: сборная России будет в этом матче явным фаворитом, но не стоит сбрасывать со счетов настрой Вьетнама в этом матче, долгий перелет, а также жаркий и влажный климат, играть при котором очень непросто. Хозяева точно имеют шансы забить в этой встрече и порадовать местную торсиду.

    Ставка: обе забьют за 2,06.

    Прогноз: также можно попробовать и взять более рискованную ставку, что Вьетнам окажет упорное сопротивление.

    Ставка: Вьетнам не проиграет за 3,10.

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