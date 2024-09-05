5 сентября в товарищеской встрече по футболу сыграют Вьетнам и Россия. Начало встречи — 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Вьетнам — Россиия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Вьетнам

Турнирное положение: по итогам группового турнира отбора на чемпионат мира 2026 Вьетнам занял лишь только третье место и не пробился на мундиаль.

Последние матчи: в июне сборная уступила Ираку со счетом 1:3, забив единственный мяч только в конце встречи.

Ранее была победа над Филиппинами дома со счетом 3:2 и поражение от Индонезии (0:3).

Не сыграют: все лидеры в строю.

Состояние команды: Вьетнам является довольно скромной сборной даже по азиатским меркам, здесь нет ни одного игрока, который выступает в европейских чемпионатах. В основном футболисты из местного чемпионата.

Россия

Турнирное положение: сборная Россия играет в настоящий момент только товарищеские матчи и не выступает в отборе на чемпионат мира и Европы.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыщей игре была разгромлена Беларусь со счетом 4:0. Тогда забивали Обляков, Тюкавин и дубль был у Чалова.

До этого была разгромлена на своем поле Сербия со счетом 4:0.

Не сыграют: травмированы Захарян, Глушенков, не будет Алексея Миранчука и Чалова.

Состояние команды: тренерский штаб сборной России вызвал практически сильнейших футболистов, во Вьетнам отправятся в том числе и легионеры (Сафонов, Кузяев). Есть и дебютанты в лице ярко начавшего сезон Алексея Батракова из «Локомотива», а также его одноклубника Дмитрия Воробьева.

Статистика для ставок

Никогда ранее соперники между собой не играли

Россия выиграла три последних матча с разницей 16-0

У Вьетнама одна победа и два поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Вьетнама дают 8,50, а на Россию — 1,37, ничью букмекеры оценивают в 5,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,10, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,70.

Прогноз: сборная России будет в этом матче явным фаворитом, но не стоит сбрасывать со счетов настрой Вьетнама в этом матче, долгий перелет, а также жаркий и влажный климат, играть при котором очень непросто. Хозяева точно имеют шансы забить в этой встрече и порадовать местную торсиду.

Ставка: обе забьют за 2,06.

Прогноз: также можно попробовать и взять более рискованную ставку, что Вьетнам окажет упорное сопротивление.

Ставка: Вьетнам не проиграет за 3,10.