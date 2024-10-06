Первая гостевая победа за 9 лет. ЦСКА вырвал три очка в матче с «Динамо»

В матче 11-го тура чемпионата России ЦСКА на выезде переиграл «Динамо» со счетом 2:1. На голы Аббосбека Файзуллаева и Тамерлана Мусаева хозяева ответили точным ударом Хорхе Карраскаля.

Команды отстали от тройки лидеров

Автор «Футбол на Куличках» Сергей Милорадович рассказал, как команды подходили к московскому дерби.

«И "Динамо", и ЦСКА прилично так уже отстали от тройки лидеров, поэтому им нужно побеждать, чтобы сохранить темп. Армейцы занимают шестое место и отстают от "Динамо" на три очка.

На протяжении четырех матчей подряд ЦСКА не знает поражений. После проигрыша "Зениту" (0:1) армейцы одолели в Кубке России "Краснодар" (2:0), потом сыграли в РПЛ вничью с "Рубином" (1:1), справились с "Ахматом" (3:0), а в последнем матче обыграли "Пари НН" (2:0) в Кубке. "Динамо" в последнем кубковом матче как раз уступило — "Спартаку" (2:3). Перед этим была выездная победа над одноклубниками из Махачкалы (1:0), ничья с тем же "Спартаком" (2:2) в РПЛ и победа по пенальти над махачкалинцами в Кубке. В прошлом сезоне "Динамо" выиграло оба матча у ЦСКА (2:1 и 3:2). Последняя победа армейцев над нынешним соперником случилась в апреле 2022 года.

Что касается потерь, то хозяевам не поможет Грулев, а гостям — Жемалетдинов, Мухин и Яковлев».

ЦСКА выдал невероятный первый тайм

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов отметил прекрасный первый тайм в исполнении ЦСКА.

«Марцел Личка выставил на дерби более атакующий состав, чем в прошлом туре в Махачкале. Даса и Скопинцев — на флангах обороны, Карраскаль — в полузащите. "Динамо" и попыталось начать матч с атак, агрессивного прессинга. Однажды это высокое давление сработало, когда Дивеев сам потащил мяч вперёд, и его легко обокрал Тюкавин. К счастью для армейцев и их защитника, всё закончилось лишь угловым.

Но это был только эпизод, а в остальном игра "Динамо" в первом тайме заставляла хвататься за голову. Полное отсутствие баланса! Проходной двор в обороне, прежде всего в переходных фазах. Команда Лички плохо возвращала себе мяч, игроки теряли позиции и уступали в скорости. ЦСКА здорово выбегал в контратаки, успешно использовал всю ширину поля за счёт передач на латералей Келлвена и особенно Кругового. Команда Марко Николича создавала момент за моментом.

Фрагмент матча ПФК ЦСКА

Фактически в каждый из этих голевых моментов был вовлечён Обляков. Он мог забить быстрый гол, но просто не попал как следует по мячу после кросса Кругового. Затем Иван тонкими разрезающими передачами выводил один на один Файзуллаева и Гуарирапу. Нули на табло оставлял блестящими сейвами Лунёв, да и форварды ЦСКА принимали не лучшие решения перед воротами. А пропустило "Динамо" в результате того самого "цирка", про который говорил Личка, критикуя желание Скопинцева играть красиво, на зрителя. На сей раз левый защитник зачем-то стал обыгрывать соперника после аута финтом Зидана, армейцы перехватили мяч, и Обляков развернул контратаку пасом на Файзуллаева. Аббосбеку дали сделать четыре касания, прежде чем мяч влетел в нижний угол ворот Лунёва — узбекский инсайд точно пробил из полукруга из-под Бальбуэны.

ЦСКА мог нокаутировать "Динамо" до перерыва. Один только Гуарирапа сделал бы хет-трик, если бы не губил раз за разом верные шансы. По движению, вовлечённости в командные действия к венесуэльцу вряд ли будут претензии. Новичок очень старался, горел игрой. Тем не менее при завершении атак форвард действовал кошмарно. То из убойной позиции не попадёт, то при выходе два в один вместо паса на пустые ворота отправит мяч в Лунёва. Есть качества у Сауля, но, мягко скажем, есть и куда расти.

В перерыве можно было принимать ставки на то, сколько игроков заменит в паузе Личка. Оказалось, всего двоих. Чешский тренер "Динамо" увидел проблему в своём левом фланге — ушли Скопинцев и Артур Гомес. Центральную ось должны были усилить свежие Маричал и Фомин, а налево сдвинулись Фернандес с Карраскалем. Хорхе, конечно, тоже не феерил, однако Личка, видимо, надеялся на сверхмотивацию колумбийца в матче со своей бывшей командой».

ЦСКА транжирил моменты и чуть не поплатился за это

Автор «Советского спорта» Денис Бабин оценил полное преимущество ЦСКА в первом тайме, которого могло оказаться недостаточно для победы.

«В целом в первые 15 минут сегодняшней игры преимущество было на стороне "Динамо", но моменты создавались у противоположных ворот. Обляков, Файзуллаев и Гуарирапа упустили шансы отличиться. Но чуть позже Аббос всё-таки открыл счёт. Файзуллаев пробил низом из-за штрафной и точнёхонько попал в угол.

Как-то уж слишком легко ЦСКА проходил оборону "Динамо". Если бы не Лунёв, армейцы могли бы ещё не раз огорчать "ВТБ Арену". Стопроцентный момент загубил Гуарирапа, которому Файзуллаев выкатил на пустые ворота. Сауль не подстроился под мяч и пробил выше. Правда, при этом он был в положении "вне игры". Можно сказать, что "Динамо" повезло, что они ушли на перерыв с минимальным отставанием в счёте.

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На 52-й минуте Фабиан Бальбуэна заставил Акинфеева впервые вступить в игру. Капитан "Динамо" наносил удар головой после подачи Бителло со штрафного, Игорь в красивом прыжке отразил мяч. А вот следующий штрафной хозяева реализовали. На этот раз Бителло подавал с другого фланга, мяч отскочил к Карраскалю на дальнюю штангу, и он мощно стрельнул под перекладину. Хорхе не праздновал мяч, отправленный в ворота своего бывшего клуба.

Во втором тайме уже ЦСКА играл без моментов. Зато Миралем Пьянич дебютировал в РПЛ. Только ближе к концу основного времени матча армейцы создали хороший шанс забить. Тамерлан Мусаев чуть-чуть не попал в створ после прострела Келлвена. А вот на 89-й минуте Мусаев попал куда надо. Зделар исполнил великолепный заброс и вывел Тамерлана на рандеву с Лунёвым, нападающий прошил голкипера. И отпраздновал свой гол в стиле Месси, сняв свою футболку и показав фамилию всему стадиону.

Фрагмент матча ПФК ЦСКА

Динамовцы не успели отыграться — победа ЦСКА со счётом 2:1. Это первая виктория армейцев на "ВТБ Арене". До этого они никогда не обыгрывали "Динамо" на этом стадионе. После паузы на матчи сборных ЦСКА встретится с ещё одним "Динамо" — махачкалинским. А московское отправится в гости к Рубину».

Марко Николич Главный тренер ЦСКА Мы должны были решать итог игры ещё в первом тайме. Мы всё делали на высоком уровне. Во втором тайме наш соперник забил качественный мяч, игра развернулась, но после наших замен снова вернулся баланс. Рад за Мусаева, что он отличился. Гуарирапа? У него было много моментов, нужно работать над ударами. У него есть скорость, он вёл борьбу.

Оборона жестко подставила «Динамо» в дерби

Автор Soccer.ru Вадим Багров акцентировал внимание на ошибках игроков «Динамо» в обороне в этом матче.

«Пришли в себя лишь после перерыва. Едва не перевернули игру, завелись, забили. Мог получиться полноценный матч на встречных курсах, если бы футболисты Лички "вышли на поле" раньше. Хозяева стадиона могут благодарить Гуарирапу — форвард ЦСКА стал героем "Динамо" в первом тайме, не реализовав парочку моментов. Команда Лички так часто ошибалась в защите до перерыва, что счет 0:3 в пользу "армейцев" — минимум для такого футбола. ЦСКА реализовал только один момент в первом тайме.

Если выделить худшие отрезки для обороны "Динамо", то такую плохую игру в защите в РПЛ можно было увидеть лишь у "Спартака" из классических лидеров. Но даже "красно-белые" отказались от настолько грубых ошибок в последнее время. А ЦСКА не хватило "массы", чтобы смять "Динамо" во время панической атаки. Ближе к перерыву у "Динамо" проклюнулись первые комбинации. У них не только Нгамалё умеет переламывать матчи благодаря голевым действиям, как показал гол Карраскаля.

Хорхе забил бывшему клубу после того, как Личка в перерыве выпустил Фомина и Маричаля. Даниил помог успокоить игру "Динамо", а вот Николас "привез" решающий гол. Именно уругваец сохранил свежего форварда "армейцев" Мусаева в правильной позиции. Хотя "Динамо" рассчитывало на ничью 1:1, на 89-й минуте невероятная ошибка в обороне позволила ЦСКА снова выйти вперед. "Армейцы" нашли свой момент, ведь целые шоссе к воротам Лунёва "Динамо" оставляло в основном до перерыва.

Но все усилия, которые позволили подравнять игру и забить гол, разбил очередной коллективный ляп в обороне. ЦСКА провел плохой второй тайм, особенно если сравнивать с первым. Но у "Динамо" три удара в створ ворот Акинфеева, а у "армейцев" 7. Огромная разница по игре в защите. Хотя Тюкавин грамотнее как форвард, чем Гуарирапа и Мусаев, ему не дали такой свободы у чужих ворот, как нападающим ЦСКА. В первом тайме "Динамо" подстраховал голкипер Лунёв, но Мусаев его в итоге переиграл».

Константин Тюкавин Нападающий «Динамо» Тяжёлый матч, мы плохо его начали. У ЦСКА было много выходов один на один. Думаю, надо было играть в первом тайме так же, как играли во втором. Не знаю, с чем связано большое количество мячей в концовках. Наверное, стараемся играть больше в атаку.

Первая победа ЦСКА на поле «Динамо» за девять лет

Автор «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев оценил братское дерби, в котором Марко Николич смог обойти Марцела Личку, а ЦСКА добыл первую победу на стадионе «Динамо» за девять лет.

«Главное решение по стартовому составу от Марцела Лички — Карраскаль, а не Фомин в центре полузащиты. Вместо надежности россиянина — креатив колумбийца. Изначально этот перекос в сторону атаки в ущерб обороне выглядел рискованным. Вполне в стиле чешского тренера. Вот только ЦСКА вышел на матч невероятно настроенным и отсутствием баланса у соперника пользовался шикарно. Везение хозяев, что первый тайм закончился со счетом 0:1, — красно-синие создали массу роскошных моментов. Один Гуарирапа обязан был забивать три. Лунев ликвидировал выходы один на один, крутился в воротах и хватался за голову от того, что творилось на поле.

В обороне бело-голубых царил форменный бардак. По медицинским соображениям не попал в заявку скоростной Майсторович, а от Бальбуэны и Фернандеса футболисты ЦСКА улетали, словно "Феррари" от "Опеля". Да и действия остальных футболистов бело-голубых в защите были беспомощными. В первые 35 минут было ощущение, словно клуб РПЛ играет с любителями из медиалиги. У "Динамо" — никакой дисциплины, проходной двор сзади, полная дезорганизация. Катастрофа.

Фрагмент матча ПФК ЦСКА

Красно-синие легко отнимали мячи на своей половине, после чего проводили роскошные контратаки. Разве что реализация хромала, главный виновник чего — Гуарирапа.

Личке надо было многое менять. Что касается кадров, то в перерыве он вместо Скопинцева и Артура выпустил Маричаля и Фомина. Фернандес и Бителло при этом сместились налево. Стройности это хозяевам определенно добавило.

И каков же футбол? В первом тайме мы наблюдали избиение младенца, а счет на 55-й минуте — 1:1. Бителло подал штрафной, мяч прилетел к Карраскалю, а тот от души всадил его под перекладину. И поднял руки вверх, показывая, что не будет праздновать гол в ворота бывшей команды.

Характер игры совершенно изменился. Уже "Динамо" стало выглядеть более цельным и агрессивным, а у ЦСКА на какое-то время что-то расстроилось.

Впрочем, к середине второй половины красно-синие выровняли игру, а переломить ход был призван Пьянич — мегазвездный новичок ЦСКА. Боснийцу Марко Николич отвел 20 минут. В Кубке он уже выходил, а в РПЛ для Миралема состоялся дебют.

Однако героем стал не Пьянич. В равной игре Зделар на 89-й минуте нашел возможность отправить один на один Мусаева, а тот четко пробил в ближний угол — 1:2.

ЦСКА впервые обыграл "Динамо" в гостях с 2015 года и обошел бело-голубых в таблице за счет победы в личной встрече. А команда Лички, полностью провалив первый тайм, в целом заслужила поражение и отстает теперь от лидирующей тройки на шесть очков».

Одна ошибка Николича едва не лишила ЦСКА победы

Автор «Спорт день за днем» Артем Марков не сомневался в победе ЦСКА в первом тайме, однако раскритиковал решение Марко Николича выпустить на поле Сауля Гуарирапу.

«В ходе первого тайма с "Динамо" не было никаких сомнений в том, что Николич прервет черную полосу, поскольку в это время на поле играла только одна команда. ЦСКА диктовал ход игры по своему сценарию и не позволял сопернику даже задуматься о какой-то атаке. Как сказал председатель совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин, "первый тайм был катастрофическим. Авантюрный футбол, по которому мы должны были выходить с крупным счетом не в нашу пользу".

Одним из главных дирижеров армейского коллектива выступил Иван Обляков, он чувствовал себя на поле "ВТБ Арены" как у себя дома. Хавбек ЦСКА неоднократно разрезал всю защитную линию "Динамо", отдавая точные передачи атакующим партнерам и предоставляя им абсолютно свободное пространство. Тем не менее на острие было не все так гладко.

Николич допустил большую ошибку, доверив место в основе нападающему Саулю Гуарирапе. Венесуэлец загубил все, что только можно: и выход один на один, и два в два, и даже не удосужился попасть по пустым воротам с нескольких метров (да, в том эпизоде был офсайд, но это не отменяет катастрофическое завершение). Каждый видел, что футболист совершенно не попал в игру, в том числе и его партнеры. Например, Данил Круговой выразил Саулю недовольство из-за того, что он не отдал пас Файзуллаеву, которому бы осталось пробить по пустым воротам.

Календарь и таблица РПЛ

Впрочем, ранее Файзуллаев сделал все сам и не прогадал — дальний удар узбекского полузащитника дал старт голам в этом матче. Их по итогу могло быть и больше в первом тайме, но, как было уже сказано, "постарался" Гуарирапа. На перерыв армейцы ушли с минимальным преимуществом — 1:0.

Наставник "Динамо" сделал те перестановки, которые полностью перевернули игру. Вместо Артура Гомеса на поле вышел Даниил Фомин, а Дмитрия Скопинцева сменил Николас Маричаль. Благодаря этим заменам изменилась и схема: проходной двор из четырех защитников трансформировался в крепкую стену из тройки центральных обороняющихся игроков. Теперь мяч оказался у хозяев, и тем самым они перестали быть мальчиками для битья. Динамовцы показали свою истинную силу, и на 55-й минуте счет снова стал равным. ЦСКА попросту потерялся на поле и, видимо, вспоминал то яркое время, которое было в первой половине встречи.

Фрагмент матча ПФК ЦСКА

Марко Николич никак не реагировал на происходящее, и это едва не привело к плачевным последствиям. Лишь к 75-й минуте серб осмелился сделать первые замены: Пьянич заменил Облякова, Гайич — Кругового, а Мусаев — Файзуллаева. Чуть позже вышел Бистрович вместо Кисляка. Да-да, Гуарирапа оказался неприкасаемым. Нельзя сказать, что венесуэльский форвард оправдал доверие тренера, так как он продолжал выпадать из игры. После выхода Мусаева он опустился чуть ниже и исполнял роль созидателя — тоже плохо. В одном из контрвыпадов отдал ужасную передачу, и забег Мусаева был бездарно перечеркнут.

К счастью для Николича, мастерски проявил себя Зделар, ведь именно он сделал заброс на Мусаева, который оказался в ситуации один на один. В отличие от Гуарирапы, россиянин пробил в угол, а не во вратаря, и принес победу своей команде».

Марцел Личка Главный тренер «Динамо» Соперник был лучше в первом тайме и должен был забивать нам три мяча. Лунёв нас спасал и держал в игре. На поле была только одна команда. В перерыве игроки в раздевалке между собой начали жёстко разговаривать до того, как я к ним зашёл. Я почти не говорил, сделал две замены. Потом у нас получилось получше. Я был уверен, что ситуация в моменте с пропущенным мячом не повторится

Пьянич дебютировал, а героем стал Мусаев

Автор Sportbox Денис Петров отметим дебютный выход на поле в РПЛ Миралема Пьянича, а также победный гол Тамерлана Мусаева.

«Личка обязан был реагировать на происходящее заменами: сразу после перерыва на поле появились Маричаль и Фомин, заменившие авантюрного Скопинцева и незаметного Гомеса. С выходом Фомина опорная зона хозяев стала выглядеть гораздо надежнее. Очень скоро армейцам пришлось пожалеть о своем расточительстве в первом тайме.

Динамовцы обложили чужую штрафную стандартами, один из которых привел к ответному голу. Карраскаль с близкого расстояния зарядил мячом под перекладину, при этом экс-игрок ЦСКА благородно не стал отмечать взятие ворот бывшей команды.

При ничейном счете соперники стали действовать заметно осторожнее, хотя темп игры от этого не страдал. Обилие жестких единоборств точно не соответствовало понятию Братского дерби. На концовку Николич выпустил трех свежих игроков, включая звездного новичка Миралема Пьянича. Боснийцу не удалось запомниться ничем, кроме не самых продуктивных подач с угловых.

Героем же встречи стал другой игрок, вышедший на замену. Сначала Тамерлан Мусаев пополнил коллекцию загубленных моментов своей команды. Нападающий ЦСКА, оказавшись совершенно один на линии вратарской, не смог переправить мяч в створ. Николич готов был разорвать своего игрока прямо на бровке.

Исправиться Мусаеву удалось на 89-й минуте, реализовав выход один на один после классной передачи Зделара.

Фрагмент матча ПФК ЦСКА

Страшно представить, что бы сделал с форвардом Николич в раздевалке, если бы и этот момент был загублен. В итоге "красно-синие" впервые за девять лет обыграли "Динамо" в гостях и обошли в таблице своего соперника по воскресной встрече, выйдя на четвертое место».

Вырванная победа ЦСКА

Автора euro-football.ru Иван_Терентьев подробно рассказал, как развивались события на футбольном поле в московском дерби.

«Братским дерби завершался 11-й тур РПЛ, чуть более свежими к игре подошли футболисты ЦСКА. Посреди недели они малой кровью победили в Нижнем Новгороде, а вот "Динамо" затратило массу сил и эмоций на дерби со "Спартаком". Ещё и проиграли 2:3, за семь минут до конца матча ведя в счёте. Не менее эмоциональное братское дерби "Динамо" тоже начало неудачно. Уже на восьмой минуте опаснейший прострел Кругового мог замыкать Обляков — банально не попал по мячу Иван.

В следующей атаке уже сам Обляков выдал классный разрезающий пас на угол штрафной площади. Файзулаев вывалился на голкипера, пытался в касание перебросить, но проиграл дуэль Андрею Лунёву. ЦСКА слишком круто начал матч, "Динамо" — слишком боязливо. Всё-таки "бело-голубые" были наказаны в середине первого тайма после серии атак.

Иван Обляков отдал на ход Файзуллаеву, Аббос долго двигался к дуге штрафной площади, не встретил сопротивления и пробил. Удар получился классным, Лунёв прыгнул с запозданием — 0:1. Ещё и вскоре Гуарирапа обязан был удваивать преимущество: Обляков отдал вразрез на Файзуллаева, Аббос прострелил, а Сауль ударом в касание направил мяч выше ворот из убойной позиции.

Следом ещё один супермомент загубил Гуарирапа, вывалившийся на Лунёва. Банально пробил в голкипера нападающий, хотя мог отдать передачу на свободного Файзуллаева. Три-четыре гола за первый тайм должны были забивать "армейцы", но не реализовали своё тотальное преимущество. А через десять минут после старта второй половины встречи поплатились.

Наконец-то ожило "Динамо": с правого края мягко навесил Бителло, потеряли Карраскаля на дальней штанге, а он наказал ЦСКА влепив под перекладину — 1:1. Сработало правило "бывших". Вот и ничья, хотя по моментам "армейцы" имели огромное преимущество. А тут ещё и Тюкавин на кураже пустился в атаку и со средней дистанции пробил неплохо — Акинфеев парировал.

И затихла игра, братская ничья в братском дерби, кажется, всех устраивала. Мог Мусаев в концовке принести победу ЦСКА, но очередная шикарная диагональ Келлвена прошла даром. Гуарирапа отвлёк внимание защитников, Тамерлан пробил без помех с восьми метров и промахнулся. Казалось, что ничья неминуема, но за минуту до конца основного времени Мусаев исправился.

Зделар по центру забросил на Тамерлана, тот не стал сближаться с Лунёвым, пробил низом и не прогадал — 1:2. Братское дерби завершилось победой ЦСКА».