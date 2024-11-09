РПЛ. «Локомотив» выиграл у «Факела», «Спартак» встретится с «Акроном» Дзюбы, а «Краснодар» — с «Рубином»

«Локомотив» — «Факел» 2:1
Московский «Локомотив» одержал победу над воронежским «Факелом» в домашнем матче 15-го тура российской Премьер-лиги.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».
В составе «железнодорожников» оба гола забил Алексей Батраков. Сначала 19-летний футболист реализовал пенальти на 29-й минуте, а потом — на 92-й.
Автором единственного гола гостей стал Евгений Марков, отличившийся на 84-й минуте.
«Локомотив» после этой победы поднялся на первое место в таблице РПЛ — 37 очков. Команда Михаила Галактионова опережает на одно очко «Краснодар», который 10 ноября сыграет в Казани с «Рубином».
«Факел» с 12 очками остался на 14-й строчке.
«Динамо» Махачкала — «Оренбург»
9 ноября, суббота, 16:30 мск
«Ростов» — «Химки»
9 ноября, суббота, 19:00 мск
«Динамо» — «Пари НН»
9 ноября, суббота, 19:30 мск
«Крылья Советов» — ЦСКА
10 ноября, суббота, 13:00 мск
«Спартак» — «Акрон»
10 ноября, суббота, 15:15 мск
«Ахмат» — «Зенит»
10 ноября, суббота, 17:30 мск