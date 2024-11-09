РПЛ. «Локомотив» выиграл у «Факела», «Спартак» встретится с «Акроном» Дзюбы, а «Краснодар» — с «Рубином»

В российской Премьер-лиге 9 и 10 ноября пройдут матчи 15-го тура.

«Локомотив» — «Факел» 2:1

Московский «Локомотив» одержал победу над воронежским «Факелом» в домашнем матче 15-го тура российской Премьер-лиги.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».

В составе «железнодорожников» оба гола забил Алексей Батраков. Сначала 19-летний футболист реализовал пенальти на 29-й минуте, а потом — на 92-й.

Автором единственного гола гостей стал Евгений Марков, отличившийся на 84-й минуте.

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» после этой победы поднялся на первое место в таблице РПЛ — 37 очков. Команда Михаила Галактионова опережает на одно очко «Краснодар», который 10 ноября сыграет в Казани с «Рубином».

«Факел» с 12 очками остался на 14-й строчке.

«Динамо» Махачкала — «Оренбург»

9 ноября, суббота, 16:30 мск

«Ростов» — «Химки»

9 ноября, суббота, 19:00 мск

«Динамо» — «Пари НН»

9 ноября, суббота, 19:30 мск

«Крылья Советов» — ЦСКА

10 ноября, суббота, 13:00 мск

«Спартак» — «Акрон»

10 ноября, суббота, 15:15 мск

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Ахмат» — «Зенит»

10 ноября, суббота, 17:30 мск

«Рубин» — «Краснодар»

10 ноября, суббота, 19:45 мск