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    РПЛ. «Локомотив» выиграл у «Факела», «Спартак» встретится с «Акроном» Дзюбы, а «Краснодар» — с «Рубином»

    Обзор матчей 15-го тура российской Премьер-лиги

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  • 16:00
    • «Локомотив» выиграл у «Факела» и возглавил таблицу РПЛ
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    Джон Кордоба
    В российской Премьер-лиге 9 и 10 ноября пройдут матчи 15-го тура.

    «Локомотив» — «Факел» 2:1

    Московский «Локомотив» одержал победу над воронежским «Факелом» в домашнем матче 15-го тура российской Премьер-лиги.

    Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».

    В составе «железнодорожников» оба гола забил Алексей Батраков. Сначала 19-летний футболист реализовал пенальти на 29-й минуте, а потом — на 92-й.

    Автором единственного гола гостей стал Евгений Марков, отличившийся на 84-й минуте.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» после этой победы поднялся на первое место в таблице РПЛ — 37 очков. Команда Михаила Галактионова опережает на одно очко «Краснодар», который 10 ноября сыграет в Казани с «Рубином».

    «Факел» с 12 очками остался на 14-й строчке.

    «Динамо» Махачкала — «Оренбург»

    9 ноября, суббота, 16:30 мск

    «Ростов» — «Химки»

    9 ноября, суббота, 19:00 мск

    «Динамо» — «Пари НН»

    9 ноября, суббота, 19:30 мск

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    «Крылья Советов» — ЦСКА

    10 ноября, суббота, 13:00 мск

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    10 ноября, суббота, 15:15 мск

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    «Ахмат» — «Зенит»

    10 ноября, суббота, 17:30 мск

    «Рубин» — «Краснодар»

    10 ноября, суббота, 19:45 мск

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