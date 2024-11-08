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    15-й тур РПЛ. Билялетдинов верит в оборону «Рубина», Ледяхов ждет Дзюбу в матче со «Спартаком»

    Прогнозы экспертов на центральные матчи 15-го тура чемпионата России по футболу

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    Ринат Билялетдинов и Игорь Ледяхов ответили на вопросы корреспондента Livesport.ru Михаила Пукшанского о четырех воскресных матчах предстоящего тура РПЛ, которые мы посчитали наиболее интересными. Но для разминки поговорили о чудесах в Лиге чемпионов.
    Ринат Билялетдинов — заслуженный тренер России, отец Динияра Билялетдинова. Известен по выступлениям за московский «Локомотив» и ярославский «Шинник». Долгое время работал в структуре «Локо», затем возглавлял казанский «Рубин» и хабаровский СКА.

    Игорь Ледяхов забил за скромный хихонский «Спортинг» с позиции центрального полузащитника 41 мяч в испанской Примере, 21 — за московский «Спартак», еще 15 — за японскую «Йокогаму Маринос». Трехкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР. Лучший футболист страны — 92 (по версии игроков высшей лиги). Работал главным тренером «Шинника», «Ротора», «Ахмата» и «Балтики».

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    — В середине недели странная стадия главного клубного турнира перевалила за экватор. Вообще разобрались, что там происходит?

    Ринат Билялетдинов: Впервые за все время проведения без особого интереса смотрю. В отличие от чемпионата, Кубка России, и европейских топ-лиг. Пока еще не разобрался, что там происходит. Жду стадии плей-офф.

    Игорь Ледяхов: Честно говоря, не до конца. Главный вопрос — почему именно эти играют с этими, а не с другими.

    — К матчам, которые принесли сенсационные результаты. «Реал» дома проиграл «Милану» (1:3). Что там творится в обороне?

    Р.Б.: Явный непорядок. Один из голов «Милана», на добивание, где игроки превратились в статистов, о многом говорит. И не скажу, что это ошибка Лунина, который отбил перед собой. Не успел. Чуть было бы больше времени подлета мяча, мог отвести в сторону. Микросекунды решили. Там защитники стояли в позе рыбака, примерно средней команды второй лиги. Нашей второй лиги. В испанской второй такого улова не ждут.

    И.Л.: Я бы не об обороне говорил, а о некоем психологическом состоянии. Вот попали в такую линию, как говорится. Во всех испанских газетах тут же стали писать, что Анчелотти не контролирует раздевалку. Но мне кажется, что больше причиной всему, что Винисиус и Мбаппе по разным причинам несколько оторваны от остальной команды. Не используют те моменты, которые им другие ребята создают. Ну, и плюс полный дисбаланс был в этих матчах между защитой и нападением. К форвардам тоже есть претензии, что не отрабатывают должным образом в обороне. Потом хотят все время прессинговать очень высоко, а это очень утомительно даже для игроков такого уровня.

    «Реал» — «Милан»

    — Карло Анчелотти не «висит»?

    Р.Б.: В «Реале» реально все «висят» с первого дня, когда задачи все смотрят под микроскопом, и задачи предельно высокие. Чуть замешкаешься, сразу проблемы возникнут. Добровольно из «Реала» ушел только Зидан. Пять сезонов в общей сложности провел, почувствовал, что эффект притупился. Сменить тренера всегда проще, чем сменить игроков.

    И.Л.: Пока большой кредит доверия, понятно. Но Мадрид такая команда, хоть кто у руля, что для всяких разговоров достаточно двух негативных результатов. Тем более, таких громких. Но если проиграют еще пару игр в Лиге чемпионов, могут быть кадровые решения.

    — Он сказал, что пришло время не играть, а бороться. Неужели в лучшей команде мира сегодня все настолько плохо?

    Р.Б.: Им необходимо нести эту черновую работу. Без нее никак сейчас не вернуться на тот уровень игры. Это — компонент важнейший. Если не дорабатывают те игроки, которые нацелены на атаку, то этот период может затянуться.

    И.Л.: Нет. У них такие периоды наступают регулярно, каждый год. Вся страна кричит, что команда находится в кризисе, а «Реал» тут же выправляет ситуацию. Целый сезон, играя на всех фронтах, любой команде трудно пройти без спадов и падений.

    — Винисиус Жуниор психует после «Золотого мяча»?

    Р.Б.: Расстроен, конечно.

    И.Л.: Вообще вся эта история с отказом от полета в Париж тоже несет негатив. Она повлияла на весь клуб.

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  • 29/10/2024

    • — «Спортинг» — «Манчестер Сити» — 4:1. До этого команда Пепа Гвардиолы проиграла в чемпионате «Борнмуту» (1:2), и «Тоттенхэму» в Кубке Лиги (1:2). Не виной ли всему бесконечная ротация?

    Р.Б.: Гвардиола хочет дать время тем, кто поменьше играет. Есть такой подход. Что там истина, можно только гадать. А ротация — противоположность стабильности. Все время должна быть золотая середина. Как только перекос, потеря точки. Вот сейчас Де Брейне и Гюндогана не поставил. Получите.

    И.Л.: Примерно та же история, что и в Мадриде. Они не роботы, и против них тоже выходят квалифицированные футболисты. «Борнмут» — очень хорошая команда. «Сити» там было сложно, поскольку соперник тоже играет в очень привлекательный футбол. Аморим пока еще в «Спортинге», и команда по-прежнему выполняет его требования, хотя он уже одной ногой в «МЮ».

    — Не закат ли карьеры Пепа, мотивация не притупилась?

    Р.Б.: Сотрудничество с «Сити» притупилось. Бывает такое, что и тембр голоса в раздевалке снижается. Требования игроки уже угадывают, все в точности до секунды и до метра. Эффективность страдает. Мотивация-то, она есть, но эмоциональная составляющая снижается. Команда от этого страдает.

    И.Л.: Нет, конечно. Такой маленький отрезок именно в этот особенно ничего не решающий по дистанции период может себе позволить. Ну, и стечение обстоятельств. Легко выберутся.

    «Спортинг» — «Ман Сити»

    — «ПСЖ» при подавляющем преимуществе проигрывает дома «Атлетико». В чем, помимо результата, уступил Луис Энрике своему давнему антагонисту Диего Симеоне?

    Р.Б.: Можно проиграть и при подавляющем преимуществе. Такое нередко бывает. Симеоне — патриарх, который тренирует одну команду 13 лет. Мы помним Фергюсона, Арсена Венгера. Не будем о наших российских говорить. У Симеоне сохраняется стиль, из года в год. Команда непредсказуема в тех компонентах, которые вроде бы просчитываются. А «ПСЖ» даже при Мбаппе, Месси, Роналду все равно не отдавал той стабильностью. А команда с системой позволяет вытащить и такую игру.

    И.Л.: Париж вообще плохо играет в Лиге чемпионов при Энрике даже в куда лучшем составе, чем сегодня. А Луис Энрике вдобавок во все времена играл плохо против «Атлетико». Как тренер, разумеется. И в «Сельте», и в «Барсе» так было. Хотя они одногодки, и на поле тоже часто пересекались. Вот там по-разному бывало. «Атлетико» — полностью тренерская команда, с железной дисциплиной, высоким прессингом, его характером. Не случайно забили на 93-й. И не случайно — Корреа, лучший игрок замены в мире. У «ПСЖ» с учетом столь серьезного обновления будут проблемы в этом розыгрыше. Не все еще понимают, что от них требует тренер.

    — Победа «Монако» в Болонье (1:0), конечно, не сенсация. Но вряд ли кто-то ждал от команды Александра Головина такой прыти. Как он вам в этой встрече, определял?

    Р.Б.: Подчеркнул свой уровень. Хотя «Болонья», прямо скажем, не тот уровень для Лиги чемпионов.

    И.Л.: Главное, что вернулся после травм, постоянно в составе, сейчас уже по 90 минут. Пробил там пару раз прилично. Вдохновлен тем, что продлил контракт. Для России хорошо, раз такой парень представляет нас в Европе. Но «Болонья» тоже не слабая, поэтому три очка на выезде дорогого стоят.

    Александр Головин

    — Что делают в Лиге чемпионов такие команды, как «Слован» небезызвестного в России тренера Владимира Вайсса?

    Р.Б.: Там, помимо «Слована», еще четыре команды имеют ноль очков. Расширяют географию Лиги чемпионов. В этом их задача. Но давайте так... Грузия попала на чемпионат Европы благодаря таким же реформам. И что? Прекрасно удивила своей игрой. Красавцы! Лезгинку оттанцевали по полной программе.

    И.Л.: Хотели больше участников, и получили матчи без борьбы. По уровню, по накалу турнир на нынешнем этапе, конечно, просел. Посмотрим, что будет дальше. Пока вынуждены принимать, как данность.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    — И к так называемой турнирной таблице из 36 команд. Есть уверенность, что все записные фавориты выйдут, включая «ПСЖ»?

    Р.Б.: Полной уверенности нет. Но, думаю, все выйдут, наверстают.

    И.Л.: Нет. Я уже сказал все по этому поводу.

    «Крылья Советов» — ЦСКА

    — После «Спартака» (0:2) Марко Николич сказал, что не хватает концентрации. Разве в этом дело?

    Р.Б.: Нет, конечно. Они же не в концовке матча что-то упустили. Не хватает креатива. Команда прогнозируема. Все читается, говоря футбольным языком. Надежду на ошибку соперника ждут, но ошибаться надо заставлять.

    И.Л.: Был на этой игре. Дело, конечно, не в отсутствии концентрации. ЦСКА выглядит очень бледно. Мало того, что они в обороне играют не надежно, так в атаке вообще «ноль». Пытается Николич использовать этого мальчика Гурирапу, так он просто не забивной стал. В Сочи в том году все залетало, сейчас ничего не получается. Ну, и вообще ни одного удара в створ у команды за весь матч со «Спартаком».

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    • — Сербского тренера, по собственным его словам, опять все устроило, включая удаления. «Белый флаг», или реальная оценка ситуации?

    Р.Б.: Никакого «Белого флага» нет. Просто хорошая мина при плохой игре. О какой ты игре с Воронежем так говоришь, если тот был в меньшинстве? В ЦСКА, если не забрали три очка у команды из нижней, всегда считали матч неудачным. А со «Спартаком» опять-таки не нашлось игрока, кто произведет такой удар, как Бонгонда. Они же показали только бойцовские навыки с элементами другого вида спорта.

    И.Л.: Наверное, мы игру видели с самолета, все остальные. Понятно, хочет обелить свою работу, и работу своего тренерского штаба. Даже в тех играх, где они побеждали, все с натугой. Слова оправдания, не более.

    — Миралем Пьянич вышел со «Спартаком» на 64-й минуте. Опять замедлил?

    Р.Б.: Пьяничу нужно время, чтобы прочувствовать возможности партнеров. Если никакого постравматического эффекта нет, он будет набирать.

    И.Л.: Пока это только фамилия. Вся его игра заключается в том, что отходит к защитникам, берет мяч, и смотрит, кому отдать один в один длинную передачу. Но это футбол пенсионеров. Не думаю, что палочка выручалочка. Да, он обладает качествами, но они остались давно в Италии. Даже в Эмиратах не играл. С учетом тех условий, в которых мы находимся, лучше развивать наших футболистов. Пусть их и мало, но все лучше, чем приводить звездных иностранцев, чье время прошло.

    Миралем Пьянич

    — Аббосбек Файзуллаев провалил матч после серии удачных. Ждем в Самаре?

    Р.Б.: Ждем. Но он впервые столкнулся с моментом, когда на него возлагаются основные надежды, как на двигательный центр. Психологически к этому не так просто привыкать. Вот здесь Пьянич ему может помочь. Распределение на двух игроков расширяет тактические возможности.

    И.Л.: Да не он провалил игру, вся команда. Чего вешать всех собак на молодого пацана. Тем более, он играет очень много в последнее время. В том числе, в сборной Узбекистана. На него очень приличная нагрузка ложится. Думаю, будет играть в воскресенье все равно.

    — Примерно то же самое повторилось у ЦСКА сейчас в кубковом матче в Казани. Как исправлять ситуацию в атаке?

    Р.Б.: Продолжение последовало. Изюминки в атаке не хватало.

    И.Л.: Трудно. Иностранцы не того уровня. А иностранец должен быть на две головы выше своего, так у нас было в Испании. Из армейских легионеров никто не играет за свои сборные, а их все гладят по головке.

    — Виллиан Роша дисквалифицирован на три матча, Руслан Литвинов — на два. Перекос, или вообще не стоило наказывать спартаковца?

    Р.Б.: Там и Литвинов тоже махал рукой. В этой куче мале трудно было разобраться. Думаю, надо было одинаково дать, несмотря на силу удара. Это ж не хоккей, когда перчатки покидали. Но это мне тоже не нравится. Там еще элемент для паузы, а здесь что? Не американский же футбол. По две игры дал бы обоим. Все-таки публичные люди, чтобы молодежи было неповадно.

    И.Л.: Для Литвинова перебор. Он просто пытался разнять, на мой взгляд. А Роша полез, провоцировал, какое дерби со «Спартаком» выясняет отношения! И опять именно он начал руками махать.

    Фернандо Костанца

    — Тем временем, в «Крыльях» продолжает бушевать гром. Очевидно, что после всех этих отставок придет Сергей Юран, протеже наиболее вероятного нового руководителя клуба Дмитрия Кондратова?

    Р.Б.: Напрашивается такой вариант. Но одно сделать с одним тренером в одной команде, в другой — другое. Но гром там разразился не на пустом месте. Главная причина — отсутствие результата. И что гораздо тяжелее, отсутствие игры. Можно списать на потерю основных игроков, но в этом их быт. И об этом все знали, надо было готовиться.

    И.Л.: Пока губернатор вроде бы успокоил. Сказал, что Осинькин доработает до конца сезона. Но вот если назначат другого руководителя региона, может случиться всякое. Юран все же, думаю, нет. Скорее, Федотов.

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    — Так сыграют за Игоря Осинькина футболисты, или уже понимают, что он на выход?

    Р.Б.: Играть надо всегда за свой профессионализм, авторитет.

    И.Л.: «Крыльям» деваться некуда. Но убрали спортивного директора, генерального. И он сам сказал футболистам, что не так за тренера играют, если хотят, чтобы он остался. Думаю, сейчас ближе к ничьей.

    «Рубин» — «Краснодар»

    — Переподписание контракта с Джоном Кордобой на 4 миллиона евро в столь неурочное время не сыграет с ним злую шутку?

    Р.Б.: Думаю, нет. Ему пояснят, если он что не понимает. Для меня Кордоба — украшение нашего чемпионата. Но об этом ему не надо говорить. Понятно, и забивает, и помогает партнерам. А гол в Самаре какой забил! Вторая составляющая переподписания — капитализация. Понятно, появились заманчивые предложения из Европы. Портфолио создал приличное, а там за нашим чемпионатом смотрят, кто бы что ни думал. Сумма, конечно, приличная, но он этих денег стоит. Продажная цена поглотит то повышение, которое сейчас сделали. В ближайшие год-два, думаю, отчалит.

    И.Л.: Кордоба — профессионал. Уже на протяжении длительного периода показывает, что для нашего чемпионата, это топ-футболист. Наоборот, расслабит, успокоит после всех этих разговоров о «Спартаке» и прочих. Даст только толчок, тем более в хорошей форме находится.

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    • — «Краснодар» продолжает впечатлять всех то игрой, то результатом. На спад когда пойдут с таким составом без скамейки?

    Р.Б.: Достаточно оступиться в одной игре. Даже в одном тайме, и остаться в раздевалке. И потом очень трудно вернуться в рабочее состояние. Не раз такое было, что команды на раз менялись в лице. Скамейка есть, но она не настолько глубокое. А игровой тонус тренировки, «двусторонки» и товарищеские матчи не заменят. Спад может произойти в любой момент.

    И.Л.: Это, как Мадрид. Ждем, когда они первую игру оступятся, и начнут говорить о кризисе. Шутка, конечно.

    — «Рубин» является лидером по «волевым» очкам. Продолжение может последовать?

    Р.Б.: Может быть. Навяжет тяжелую борьбу, которую «Краснодар» может выдержать, а может и нет. Казань дома вполне способна «поворовать» очки у кого-угодно. Разинят рот, и три вытащат. Только не зевай.

    И.Л.: Конечно, может. «Рубин» играет очень прилично в обороне. Периодически тяжело с выходом в атаку, хотя Даку может зацепиться за любой мяч. И его многие команды РПЛ хотят подписать. Думаю, проблем с уверенностью с учетом нормального турнирного положения там нет.

    Рашид Рахимов

    — Рашид Рахимов сказал, что найден баланс между обороной и атакой. В чем он, или в ком, за счет Александра Зотова?

    Р.Б.: Чисто командная история. Баланс — это не один игрок. Взаимозаменяемость, страховка, местоположение игроков по мячу — в этом козырь «Рубина».

    И.Л.: Уже опытный парень. Но был по-игроцки мудрым и тогда, когда играл у меня в молодежном «Спартаке». Связующее звено.

    — При этом Николич по кубковому матчу с «Рубином» отметил его игру на флангах с навесами и длинными передачами. Чем на это при игре в обороне ответит Мурад Мусаев?

    Р.Б.: Понимает, думаю, все.

    И.Л.: «Краснодар» не станет ни на что отвечать, будет навязывать свою игру. Но они высоко поднимают линию обороны. В случае с диагоналями «Рубина» — это риск. Но краснодарцы не отойдут от своей игры. Может быть, вратарь будет выходить, чтобы страховать центральных защитников. От них требуется концентрация и внимание на протяжении всех 90 минут, поскольку Казань в любой момент может «укусить».

    Календарь и таблица РПЛ

    — «Краснодар» три очка возьмет?

    Р.Б.: Думаю, что Рашид упрется, и не проиграет.

    И.Л.: Не уверен. Много разговоров о будущем Рахимова, а он умеет такие ситуации решать. На мой взгляд, и здесь будет ничья.

    «Спартак» — «Акрон»

    — Матч имени Артема Дзюбы, или нет?

    Р.Б.: Нет. От Дзюбы слишком много лирики пошло, много времени и эмоций уже утекло.

    И.Л.: У него все матчи его имени. И против «Спартака», и против «Зенита», и против половины команд РПЛ. Но он любитель таких игр. Со всеми переругался, но «Спартак» особый раздражитель.

    — Выпустят в старте?

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    • Р.Б.: Присмотрятся скорее. Дождутся пока защитника «Спартака» подустанут, ослабят внимание.

    И.Л.: Почему нет. Отошел от травмы, забил. Тренер им доволен. И вообще «Акрон» будет навязывать свою игру. Он достаточно неплохо контролирует мяч.

    — Что Валерий Карпин прямым образом отказался вызывать Дзюбу в сборную, дополнительная мотивация?

    Р.Б.: Лет-то ему сколько? Сборная работает на будущий потенциал. Шутки в раздевалке сегодня не нужны. Он это прекрасно понимает.

    И.Л.: Понятно, хочет вернуться, чтобы побить рекорд. Но Карпин давно сказал, что не будет вызывать тех, кому за 30. Не думаю, что у Артема это в приоритете. Сегодня уже решает свои сугубо личные задачи.

    — «Акрон» выложился полностью в принципиальном дерби с «КС» (2:0), остались силенки на «Спартак»?

    Р.Б.: В большей степени эмоциональное опустошение может быть. Порой выход из эйфории забирает не меньше сил, чем после поражения. В этом деле нужен опыт, а его недостаточно. И Дзюбы одного тоже недостаточно.

    И.Л.: Команда на пике формы, все готовы хорошо. Поэтому ничего страшного, в недельном цикле, на Кубок не играли.

    «Акрон»

    — «Спартак» проиграл «Ростову» на Кубок в сильнейшем практически составе. Что там продолжает происходить?

    Р.Б.: Одного Барко мало. Психологическая усталость налицо. И результата нет постоянного, который может подстегивать, подсказывать, что ты идешь верной дорогой. Но Угальде прибавил. В какой-то момент связка наметилась, сейчас ее нет.

    И.Л.: Ничего такого страшного не вижу. Играли неплохо, не забили пенальти. Все-таки должны дожать «Акрон», хотя будет непросто.

    — Эсекьель Барко деградирует все же?

    Р.Б.: На него должны смотреть Пруцев, Умяров. Нет этого. А соперник к Барко приспособился. На одном футболисте в такой команде игры не построить.

    И.Л.: Нет, с ЦСКА второй тайм прилично выглядел, двигался. Что не забил сейчас пенальти на Кубок, дело случая. Но он, несмотря на свою индивидуальность, зависим от партнеров. Когда у них что-то не получается, у него тоже.

    — Деян Станкович все еще скачет на бровке. Игра на публику и на арбитра, как у большинства югославов?

    Р.Б.: Ничего плохого в этом нет, элементы шоу. Тедеско это не помогло, Абаскалю тоже. Но я их ни в коему случае не осуждаю.

    И.Л.: Человек много в Италии играл. Знает всю эту кухню, как трибуны завести. Театральный ход, конечно, — бегать возле лавочки, ругаться с судьями. Чисто психологический момент, продуманный, не спонтанный.

    Деян Станкович

    — На какие трибуны он играл в Кубке, где нет Fan ID, а пустые все равно?

    Р.Б.: Одна из причин — многоступенчатость. Я привык тому, что высшая лига едет к низшей. Кто проиграл — до свидания. Дерби «Спартак» — «Динамо» уже утомило, честно. Четыре раз встретиться за сезон, любому надоест.

    И.Л.: Меня это расстроило, пусть и было холодно. Не помню, чтобы на «Спартак» ходило так мало народа. Но, видимо, «заслужили» своей нестабильностью. Голосуют ногами.

    — Быть может, просто к Кубку такое отношение? Опять никто не вылетает, даже в случае поражения по сумме двух матчей.

    Р.Б.: Нужна другая система.

    И.Л.: Да, этот формат мне ничуть не импонирует. Кубок — игра на вылет. В этом его изюминка. Нерв. А здесь сейчас команды могут попробовать запасных, болельщик все чувствует.

    — Олег Романцев считает, что «Спартак» займет место в тройке. Это больше элемент патриотизма, привязанности, или реалии все же?

    Р.Б.: То, другое и третье.

    И.Л.: По составу должны бороться за тройку, здесь соглашусь с Олегом Иванычем.

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    • — Почему он советник не в «Спартаке», а в «Пари НН»?

    Р.Б.: Очень велик авторитет. Боятся. Таким человеком сложно управлять. Его позиция может не устраивать тех руководителей, которые в футболе недавно. В «Пари НН» к нему скорее прислушаются, чем в «Спартаке».

    И.Л.: В «Спартаке» опять руководство поменялось, по-своему видит развитие клуба. В Нижний пригласили те, кто его уважают, включая губернатора. Из числа спартаковских болельщиков.

    «Ахмат» — «Зенит»

    — Похоже, последний шанс для Сергея Ташуева?

    Р.Б.: Не думаю. Итак издергали там тренеров, уже должны понимать. На сегодня команда управляема, несмотря ни что. Сергей везде дает результат, пусть кому-то и кажется чересчур жестким, старомодным. Поднимет команду.

    И.Л.: Пока они говорят, что кредит доверия еще есть. Но я же работал в Грозном, там все непредсказуемо, за секунду может поменяться. Из серии «утром деньги — вечером стулья». Ему дали время, и его много прошло, а результаты по большому счету не меняются.

    «Зенит» — «Ахмат»

    — Сергей Семак, как всегда дипломатично, высказался о традиционных проблемах игры его команды в Грозном. Могут и впрямь возникнуть проблемы?

    Р.Б.: Могут. «Зенит» споткнулся уже в «Химках». Как только элемент пренебрежения к сопернику, переоценке своих возможностей возникает, всякое возможно.

    И.Л.: В Грозном у «Зенита» и впрямь всегда были проблемы. И в бытность, когда мы там тренировали. Но питерцы выглядят очень неплохо в любом составе. Есть большой запас прочности.

    — «Зенит» в среду обыграл «Ахмат» На Кубок (3:0). Большая разница?

    Р.Б.: Семак будет пытаться достучаться до своих игроков. Но только игрок до конца понимает, как оно есть на самом деле. Если «Зенит» сбросит скорость, «Ахмат» добьется результата. И победа над чемпионом может стать для него началом серии.

    И.Л.: Конечно. Но оттого «Ахмату» проще точно не будет. С такой игрой в обороне. Очень сложно хозяевам набрать очки.

    — Стоит ли Далеру Кузяеву возвращаться из Европы в «Зенит», о чем сейчас активно заговорили, и надо ли это «Зениту»?

    Р.Б.: Надо что-то менять. Но, скорее, там. В «Зените» нет острой необходимости в нем. А вот в «Ахмат» вернуться, где он стал игроком, как вариант.

    И.Л.: Говорят, поскольку Далер выпал во Франции из состава «Гавра». Но они вместе с отцом давно определились в пользу Европы. Я их хорошо знаю. Вот хотели попробовать, и попробовали. Если найдут там команду посильнее, могут и остаться. С другой стороны, «Зенит» для Далера — очень неплохой вариант. И он бы им помог однозначно. У них все равно с русскими футболистами проблема. А он может играть на любой позиции, кроме вратаря. Такие игроки всегда нужны.

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    — И о себе два слова скажите, что сейчас?

    Р.Б.: В структуре «Химок», снизу доверху. Советник президента.

    И.Л.: Пока в свободном плавании. Между Сочи и Москвой. Быть может, на ТВ поработаю, но к тренерской профессии обязательно вернусь.

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