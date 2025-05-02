Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о первых играх полуфиналов Лиги чемпионов, а также рассказал, что думает по поводу увольнения Марцела Лички с поста главного тренера бело-голубых.

«Буду переживать за "Интер" в Лиге чемпионов»

— Как вам матч полуфиналов Лиги чемпионов?

— Матч «Барселоны» с «Интером» вообще сумасшедший. Какие красивые голы…Большинство думали, что каталонцы катком пройдутся по сопернику. Но итальянский клуб дал отпор, несмотря на то, что там много возрастных футболистов. Но игра была классная. Понятно, что «Барса», как и со всеми, много владела мячом, сидела на чужой половине поля, а «Интер» убегал в контратаки. Ну а голы, повторюсь, какие были сумасшедшие со стороны обеих команд. Этот матч стал украшением полуфиналов.

Что касается первой игры, то быстрый гол повлиял. Равный матч, но в ПСЖ должны благодарить Доннарумму, который вытащил два мёртвых мяча, и за счёт этого вратаря встреча осталась за парижанами. Но, несмотря на то, что французский клуб выиграл на выезде, это ещё ни о чём не говорит. Понятно, что у них будет преимущество своего поля. Но, как по мне, тут ещё не ясно, кто выйдет в полуфинал. И соответственно в противостоянии «Барсы» и «Интера» то же самое.

— При этом не сказать, что ПСЖ переиграл «Арсенал» с точки зрения именно содержания.

— Абсолютно равный матч двух классных команд. Понятно, что домашний стадион, поддержка всегда на руку хозяевам играет. Но полуфинал — это не групповая стадия. Тут уже цена ошибки очень высока. Не удивлюсь, если «Арсенал» выйдет в финал.

— Удивила ли игра защитника «Интера» Дюмфриса, который забил два гола?

— Дюмфрис всегда очень активен. Он в «Интере» и сборной Голландии играет много лет. Он такой латераль, который будет носиться в атаку и оборону весь матч. Понятно, что забить два мяча и отдать голевую, да ещё в матче с «Барсой» — это чересчур круто. Но Дюмфрис всегда очень продуктивен в нападении.

— Кто, на ваш взгляд, выиграет Лигу чемпионов?

— Очень сложно сказать. Но из всех команд буду за «Интер» переживать, хоть и болею за «Ювентус». Я люблю итальянский футбол. Я всё равно буду поддерживать эти команды, несмотря на то, что «Интер» — враг «Ювентуса». Понятно, этот клуб играет в очень оборонительный футбол, и это не только в матче с «Барсой». Это происходит во многих встречи. Этой команде удобны соперники, которые больше атакуют. Но, честно, ответный матч будет вообще непредсказуемый. А я, повторюсь, буду болеть за «Интер».

— А почему у «Интера» получилось так хорошо сыграть с «Барсой»?

— «Интер» умеет и любит играть вторым номером. Их схема 3-5-2, 5-3-2 на это заточена, где крайние латерали бегают по бровке. «Интер» умеет терпеть, ждать шанс. Тяжело взламывать такую оборону, но несмотря на это «Барса» забила три мяча.

Барселона — Интер globallookpress.com

— А есть то, что вы думали может сложиться по-другому в этих матчах?

— Думал, что «Барса» сумеет победить. Но когда ты пропускаешь на 30 секунде, потом 0:2, в такой ситуации, конечно, тяжело играть. Хотя «Барса» уже к перерыву сравняла счёт. Каталонский клуб играет очень авантюрно в обороне, делая высокую линию офсайда. И с такими командами, как «Интер», на этом можно попасться. Мы видел гол, который отменили у итальянской команды. Был бы размер ноги не 45-й условно, а 44-й, и офсайда никакого бы не было. Но уровень игроков такой, что тяжело, конечно….

Было видно, что в итальянской команде отрабатывали выбегания в контратаки, когда будут защитники поджимать. Каждый знал свою миссию на поле и что нужно делать. Но ничего не поменяется от того, что ответную игру «Интер» проводит дома. Итальянская команда будет в большей степени обороняться, играть за счёт контратак, а «Барса» будет владеть мячом и наседать на ворота. А тут уже что получится — как «Интер» воспользуется своими контратаками, и что каталонцы придумают в позиционном футболе.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

— Мне этот «Интер» напоминает команду Моуринью, которая выиграла Лигу чемпионов в 2010 году.

— Может быть. Они, кстати, в той Лиги чемпионов «Барсу» тоже обыгрывали с Месси. Можно проводить параллели. Но не может «Интер» весь матч или большую часть встречи играть против «Барсы» первым номером, отобрать мяч. Но если так посмотреть, то итальянская команда просто не лупит мяч вперёд на нападающего. Футболисты пытаются разыгрывать, у них есть вратарь Зоммер, который очень прилично играет ногами.

И «Интер» тоже пытается играть в контроль, доводить матч до средней линии и атаковать оборону «Барселоны», которая играет высоко. Отдать за спину либо верхом, либо низом, между защитниками, и из глубины игроки уже выбегают. «Интер» ищет эти шансы. Команда пытается ловить «Барсу» на том, что испанцы играют очень высоко и порой слишком авантюрно. А это получается неплохо.

«Сафонову нереально вытеснить Доннаруму»

— А какая команда сейчас фаворит Лиги чемпионов?

— Честно, вот эта четвёрка…Может всё что угодно произойти. Я вот посмотрел, как «Арсенал» играл с «Реалом», насколько лондонцы грамотно действовали в обороне. Не удивлюсь, если они разок убегут в контратаку, выиграют 1:0 в ответном матче, в дополнительное время, забьют с пенальти.

Арсенал — ПСЖ globallookpress.com

— А от матча «Арсенала» — ПСЖ какие ощущения остались?

— У «Арсенала» были моменты, но, как по мне, Доннарумма совершил два каких-то нереальных сэйва. И когда говорят, что он — не тот, слабый, Сафонов его вытеснит…Но, на мой взгляд, Доннарума — один из лучших вратарей Европы. И, конечно, круто, что в ПСЖ играет наш русский Матвей Сафонов, мы ему все желаем удачи и побед. Но Доннарума — вратарь высочайшего уровня. На сегодня его нереально вытеснить. И этот матч и игры с «Ливерпулем» показали, что он — высочайшего уровня вратарь.

А у «Арсенала», повторюсь, были моменты, не получилось. Но хотя бы ничью лондонцы всё-таки заслуживали. Но если говорить о том, как заканчивался матч, хорошо, что на контратаке второй мяч не получили от ПСЖ. Была перекладины, у Баркола, Рамуша были моменты. Могло бы быть 0:2 — тогда всё могло бы быть более плачевно для «Арсенала» перед ответной игрой.

«Для меня странно увольнение Лички»

— Российские реалии ещё хотелось бы обсудить. В «Динамо» уволили Марцела Личку.

— Для меня это безумно странное решение. «Динамо» в том году могло стать чемпионом. Да, не стали. Можно говорить, что по своей вине, всё была в их руках, выбрали неправильную тактику на матч с «Краснодаром». Все думали, что и в этом сезоне динамовцы навяжут борьбу за чемпионство. Не получается. Травма Тюкавина, вылет из Кубка России. Но считаю, что Личка проделал очень хорошую работу. При нём и молодые, тот же Гладышев расцветает. Тюкавин как «супер» стал играть. Да и «Динамо» в целом играет интересно. Да, были проблемы в обороне, может быть немало пропускает. Но москвичи играют в такой атакующий, зрелищный футбол. Сейчас брать и менять Личку…Ну не знаю. Какая-то кандидатура у «Динамо» уже есть, не удивлюсь, если это уже заготовлено.

— Карпина называли, например.

— Либо Карпина, либо Станислава Саламовича Черчесова, либо опять будет какой-нибудь иностранец. На сегодня для меня странно увольнение Лички. Тем более до завершения сезона.

— Мне бывший генсек РФС Анатолий Воробьёв говорил, что хотел бы, чтобы «Динамо» возглавил Михаил Галактионов. И по слухам он действительно может стать главным тренером команды. А что сейчас творится в «Локомотиве» при нём — не совсем понятно.

— Не зря говорят, что Галактионова уже тикают часы. И вылет из Кубка — подтверждение тому, что, возможно, скоро будут изменения и в «Локомотиве». У нас частенько тренеры ходят по кругу. Не успели убрать Личку — уже говорят про Галактионова. Он работает в «Локомотиве», а его уже в «Динамо» отправляют. И все остальные ходят по кругу, меняются, привязанности к клубу нет. Для меня это чуть странновато.

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— «Динамо» порой детские ошибки в обороне совершало при Личке.

— При этом в атаке неплохо играло. Вот Галактионов что в «Локомотиве» ставит хорошую оборону? «Железнодорожники» тоже достаточно много пропускают мячей.