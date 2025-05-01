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    Лига чемпионов: бенефис Дюмфриса в Барселоне и победный гол Дембеле в Лондоне

    Подводим итоги первых матчей полуфинала главного европейского клубного турнира

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    «Интер» — «Барселона»
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    «Интер» — «Барселона»
    В Лиге чемпионов состоялись первые полуфинальные матчи турнира. «Арсенал» дома принимал «ПСЖ», а «Барселона» на своем поле встречалась с «Интером». Отметим основные моменты этих двух игр.

    «Арсенал» — «Пари Сен-Жермен» 0:1

    «Канониры» выставили оптимальный на данный момент состав. По-прежнему травмированного Габриэла Магальяйнса заменял Якуб Кивёр. В отсутствие дисквалифицированного Томаса Парти в опорной зоне появился Деклан Райс, а на месте англичанина вышел сместившийся с позиции нападающего Микель Мерино. Место «ложной девятки» занял Леандро Троссард.

    «ПСЖ» также вышел на поле в оптимальном составе. Место Брадли Баркола, игравшего в прошлом матче с «Астон Виллой», занял Дезире Дуэ.

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    • Гости сразу начали с испепеляющего прессинга. При позиционных атаках Усман Дембеле уходил вглубь поля, полноценно играя «ложную девятку». «Арсенал» же прессинговал в схеме 4-4-2, где Мартин Эдегор выдвигался на одну линию с Леандро Троссардом. «ПСЖ» с начала матча завладел мячом и уверенно контролировал его, в том числе — на своей половине поля.

    Уже на четвертой минуте французы открыли счет первым же ударом в матче. Усман Дембеле сначала открылся в опорной зоне под передачу Нуну Мендеша, и никто не накрыл его между линиями. Усман отпасовал налево на Хвичу Кварацхелию, грузин вернул мяч Дембеле, и тот точно пробил с границы штрафной в дальний угол ворот Давида Райи. Мяч от штанги нырнул точно в цель. Парижане повели в счете, но довольствоваться удержанием преимущества не могли.

    «Арсенал» — «ПСЖ»
    globallookpress.com

    «Арсенал» пытался пройти через фланги — центр был перекрыт Витиньей, Фабианом Руисом и Жоау Невешем. Так команда пыталась зарабатывать шансы использовать свое опасное оружие — угловые, которые ставит французский тренер Николя Жовер. Однако следующий момент снова был у «ПСЖ» — Маркиньос несильно головой пробил после второго темпа углового. Затем Хвича Кварацхелия картинно упал в штрафной, требуя пенальти, но не дождался его.

    Прессинг парижан не позволял «Арсеналу» разыгрывать коротко, и Давид Райя чаще всего выбивал мяч далеко, где у невысокого Троссарда было немного шансов зацепиться за него в борьбе с крепкими Маркиньосом и Вильяном Пачо. Вскоре неплохо пробил по воротам Давида Райи Дезире Дуэ, но испанский вратарь отбил мяч. К концу тайма Дуэ и Кварацхелия поменялись флангами — грузин ушел направо, в то время как техничный французский вингер оказался на левом фланге. Перед перерывом явный момент был у «Арсенала», но Габриэл Мартинелли не смог дотянуться до мяча, который Букайо Сака навесил на пустой угол ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

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    • «Арсенал» не мог в первом тайме нормально зацепиться за мяч. Команда Микеля Артеты была вынуждена играть в непривычный для себя футбол. При этом некоторые черты типичного футбола «Арсенала» у команды были — например, Майлз Льюис-Скелли играл на позиции ложного фулбека и открывался в опорной зоне.

    В начале второго тайма «Арсенал» сравнял было счет усилиями Микеля Мерино, замкнувшего подачу Деклана Райса со штрафного, но главный арбитр матча Славко Винчич увидел в эпизоде офсайд. На 56-й минуте Райс протащил мяч по центру и отпасовал налево на Троссарда. Бельгиец вываливался практически один на один с Доннаруммой, но итальянский голкипер смог парировать удар на угловой. Во втором тайме «Арсенал» стал владеть мячом побольше, чем в первом. Небольшое преимущество перешло к «канонирам», однако ничего извлечь из этого они не смогли. Более того, в контратаке, в концовке встречи, мог забивать «ПСЖ», однако Брадли Баркола катнул мяч мимо дальней штанги. Затем из убойной позиции Гонсалу Рамуш попал в перекладину. Матч так и закончился со счетом 0:1, установленном ещё на четвертой минуте.

    «Арсенал» — «ПСЖ»
    globallookpress.com

    Герой матча — Усман Дембеле. Искал мяч в глубине, разгонял атаки и сам же их завершал. Забил единственный и победный гол в матче. Обидно, что получил травму, но заменивший его Брадли Баркола был также активен.

    Антигерой матча — Юрриен Тимбер. Позволял много активничать Хвиче Кварацхелии и Дезире Дуэ на своем фланге. Именно с его края грузинский вингер «ПСЖ» сделал голевую передачу. Был слабо полезен в атаке.

    «Барселона» — «Интер» 3:3

    «Барселона» не смогла выставить на игру оптимальный состав. Не восстановился после травмы Алехандро Бальде, вместо которого снова вышел Жерар Мартин. На позиции атакующего полузащитника Фермину Лопесу Ханс-Дитер Флик предпочел Дани Ольмо. По-прежнему травмирован Роберт Левандовский, вместо которого на острие вышел Ферран Торрес.

    У «Интера» травмированного Бенжамена Павара заменил Ян Биссек. Смог восстановиться к первому матчу Дензел Дюмфрис, усадивший на скамейку Маттео Дармиана. Вернулся после травмы Маркус Тюрам.

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    • На первой же минуте «Интер» повел в гостях. Дензел Дюмфрис прострелил в штрафную, и Маркус Тюрам пяткой отправил мяч в ворота мимо упавшего Иньиго Мартинеса. Гол стал самым быстрым в истории полуфиналов Лиги чемпионов. Тут же «Барса» бросилась в атаку. На 12-й минуте Ламин Ямаль, проводивший сотый матч за «Барселону», отпасовал на Феррана Торреса, и исполняющий обязанности центрального нападающего хозяев пробил мимо ворот. Затем все тот же Ферран пробил чуть мимо дальнего угла ворот Янна Зоммера.

    «Интер» здорово перекрывал центр поля в среднем блоке в схеме 5-3-2. На 21-й минуте прекрасный навес от углового с левого фланга в исполнении Федерико Димарко стал голевым. После кросса от флажка мяч оказался у Франческо Ачерби, тот головой скинул мяч на Дензела Дюмфриса. Голландец в падении здорово пробил мимо Войцеха Щенсного — 0:2! В предыдущем матче Лиги чемпионов «Интер» забил два мяча в ворота «Баварии» после угловых. Так что стандарты можно считать козырем миланской команды.

    «Барселона» — «Интер»
    globallookpress.com

    «Барселона» сократила отставание на 25-й минуте. Ламин Ямаль совершил сольный проход по правому флангу, обыграл Генриха Мхитаряна и пробил в дальний верхний угол из-под Алессандро Бастони. Мяч задел штангу и опустился в ворота Зоммера. Тут же вундеркинд «Барселоны» имел шанс сравнять счет — обыграл Димарко и с острого угла бил по воротам швейцарского голкипера гостей, но тот перевел мяч в перекладину. Затем Дани Ольмо обыграл защитников «Интера», но пробил точно в Зоммера.

    «Барселона» практически всегда атаковала правым флангом, где активничал Ламин Ямаль. Талант из «Ла Масии» отпасовал Дани Ольмо, но его удар Зоммер перевел на угловой. И всё-таки «Барса» сравняла счет: Педри здорово нашёл Рафинью в чужой штрафной, тот скинул головой на Феррана Торреса, и нынешний центрфорвард «Барселоны» с близкого расстояния пробил голкипера соперника.

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    • После перерыва «Интер», оставшийся без травмированного Лаутаро Мартинеса, снова забил после углового, и снова это сделал Дюмфрис. После подачи Хакана Чалханоглу голландец перепрыгнул оппонентов, а мяч, отрикошетив от Дани Ольмо, нырнул в ворота.

    «Барселона» тут же отыгралась, и снова это был угловой. Ольмо разыграл корнер, Ламин Ямаль пропустил мяч, а Рафинья пробил по воротам из-за пределов штрафной. Мяч от перекладины отскочил в спину Зоммеру, от которой срикошетил в ворота — в протоколе записали автогол вратаря. «Интер» забил ещё раз усилиями Генриха Мхитаряна, но французский арбитр Клеман Тюрпен отменил гол из-за офсайда.

    «Барселона» — «Интер»
    globallookpress.com

    В концовке Ямаль едва не сотворил ещё один шедевр, попытавшись перебросить Зоммера с правого полуфланга штрафной. Мяч попал в перекладину. В концовке матча Рафинья мог принести победу «Барселоне» опасным дальним ударом, но швейцарец перевел мяч на угловой.

    Герой матча — Дензел Дюмфрис. Забил два мяча после стандартов. Сделал голевую передачу на красивый гол Маркуса Тюрама. Мог сделать ещё одну, но гол Генриха Мхитаряна отменили из-за офсайда. Мало ошибался в обороне, в отличие от Димарко.

    Антигерой матча — Хакан Чалханоглу. Очень слабый матч лидера сборной Турции. Он должен был стать ключевым распасовщиком «Интера», но вместо этого постоянно отдавал мяч сопернику. Да, он подал угловой, с которого миланцы забили свой третий гол, но полностью проиграл центр поля молодой и подвижной полузащите «Барселоны».

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