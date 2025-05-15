Известный футбольный агент Паулу Барбоза в интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ, рассказал, что нужно делать «Зениту», назвал проблему «Спартака», а также порассуждал, кто из россиян мог бы заиграть в европейских чемпионатах.

«"Зениту" придётся создать новую команду»

— Как вам чемпионат России в этом сезоне?

— Интересный чемпионат. Интрига остаётся до конца в плане определения чемпиона, как и в прошлом году. Думаю, появилось больше команд, которые борются за победу в РПЛ. Хотя в последних играх они как-то не сумели показать стабильность и отошли от борьбы за титул. Но всё равно есть интрига, потому что ещё не известно, кто будет чемпионом: «Краснодар» или «Зенит».

— Дотянет ли «Краснодар» до чемпионства?

— Думаю, это было бы интересно. Считаю, что «Краснодар» это очень интересный спортивный проект. Думаю, команда заслуживает за все эти годы стать чемпионом. Так краснодарцы постепенно борются и создают модель клуба, которая сильно впечатляет. На мой взгляд, это играет большую роль. Думаю, это пример не только для России, но и других стран, как частный предприниматель может создать такой огромный интересный клуб с хорошей инфраструктурой. Поэтому было бы интересно, чтобы этот проект увенчался успехом с точки зрения чемпионства «Краснодар». Эта команда пока имеет преимущество. Но у «Краснодара» тоже есть сильный конкурент.

— А почему так неровно проходит сезон «Зенит»?

— У «Зенита», на мой взгляд, есть определённый цикл, который исчерпался. Имею в виду игроков, которые играли большую роль на протяжении длительного времени, они исчерпали себя. Какие-то футболисты уже уходили, и новые появляются. Значит, сейчас «Зениту» придётся создать новую команду, в которой будут и новые футболисты. Это очевидно. Думаю, питерский клуб как раз это готовит. Мы этом видим, там это понимают, и они тоже преследуют свои цели, чтобы усилиться на следующий сезон.

— А у вас есть в России есть специалист, который вам импонирует в России как тренер?

— Мне нравится, как Мусаев развивает «Краснодар». У него есть система. Думаю, что он может создать хорошую команду. Этот тренер способен сделать команду-чемпиона. Есть ещё талантливые тренеры. В России всегда была хорошая школа тренеров, еще начиная с советского периода: Бесков, Лобановский.

«"Спартаку" нужно доверять Станковичу»

— А почему в «Спартаке» всё развалилось весной?

— Главная проблема у «Спартака» — стабильность. Нужно время, чтобы создать команду. Нельзя каждый год менять тренера. На мой взгляд, это ошибочная позиция, потому что мы не можем прийти к выводу, что все остальные тренеры, которые до Станковича в «Спартаке» работали, они не способные и не одарённые. Это были хорошие специалисты. Красно-белым нужна преемственность, чтобы было время у тренера, скаутов. И не всегда устраивать перманентно полную революцию. В том плане, что каждый год приходят новый тренер, новые игроки, новая система скаутинга, новый спортивный директор. Это не даёт возможность создать стабильную структуру. Думаю, от этого «Спартак» страдает. И когда мы пытаемся анализировать московский клуб именно с точки зрения результата, то забываем, что есть ещё и другие критерии — не менее важные. Когда на 6-7 матч чемпионата любой тренер не даёт результат, начинается всегда…. Что не позволяет спокойно работать.

— Станковичу нужно дать возможность спокойно работать в «Спартаке» и в следующем сезоне?

— Конечно. И доверять ему. «Спартак» как-то обречён от своего наследства, поскольку был клубом, который всегда выигрывал, много раз становился чемпионом. Всё становится ещё хуже, потому что большой уровень требований. Сама культура клуба, которая всегда была ориентирована на победы. Тренировали «Спартак» отличные тренера. Бесков — большая фигура в мировом футболе, Романцев, который восемь раз делал команду чемпионами. Но у него было время, возможности и условия, чтобы создать команду. Достижения этих великих фигур клуба тоже, к сожалению, осложняют ситуацию, потому что «Спартак» — это великий клуб, который всё выиграл, давал много радости всем. Красно-белым сейчас не хватает стабильности, преемственности и времени, чтобы сама структура могла работать. А так будет повторяться одна и та же практика. Это видно.

Деян Станкович globallookpress.com

— Сказались ли негативно на «Спартаке» зимние многомиллионные трансферы?

— Зимние трансферы не всегда дают сразу результат. Нужно время — без этого не получится. Когда уже поезд идёт, очень сложно сделать так, чтобы был сразу результат. Если «Спартак» продолжит идти по той же линии, каждый год будет один и тот же результат. Это очевидно. Нужно проявлять терпение.

— Что происходит с «Локомотивом» весной? Назрели ли перемены в тренерском составе, руководстве?

— «Локомотив» имеет большое место в истории российского футбола. Последний год тоже был для них сложным. В этом сезоне, конечно, сказалось, что много важных игроков не остались в «Локомотиве», клуб и игроки не договорились о продлении контрактов. «Железнодорожники» сделали свой выбор. В начале сезона в «Локо» очень много обещали, потому что хорошо играли. Но тут тот же самый ответ, что и со «Спартаком». Нужно время, преемственность, а также нужно, чтобы у клуба была возможность создать команду. Она пока создаётся. Если «Локомотив» повторит те же самые ошибки, что и «Спартак», думаю вот эта тенденция будет и дальше развиваться. А тренеров нельзя ещё раз судить по результату за сезон, у них должна быть возможность работать до конца.

Календарь и таблица РПЛ

— Вот в «Динамо» уволили Личку.

— «Динамо» последний год стало играть совсем на другом уровне, Личка создал команду. Сыграли большую роль новые люди в структуре клуба, особенно те же скауты. Но иногда надо ждать и, на мой взгляд, не спешить делать какие-то изменения в структуре клуба, особенно в конце чемпионата. Не всегда это обоснованно. Я вот живу на юге, где люди очень темпераментные и принимают решения немного эмоционально. Мне кажется, что в России то же самое. Я понимаю, что футбол — это страсть. Но мы видим некоторые моменты, которые сводятся к эмоциям. То есть, конъектура определяет. Мне показалось, что увольнение Лички — эмоциональный момент. Он провёл хорошую, интересную работу в «Динамо». Но в футболе есть и другая сторона. Вы можете поменять тренера, и это даст на какой-то период большой психологический толчок, и всё изменяется. Новый тренер — это новый воздух, и команда может быть уже взлетает. Это редко получается, но иногда это практикуется, к сожалению.

«Глушенкова и Батракова хотят многие европейские клубы»

— Кто из российских футболистов, на ваш взгляд, созрел для перехода в европейские команды?

— Я бы не хотел как-то индивидуализировать. Но те игроков, о которых мы обычно говорим, особенно это касается нападающих, полузащитников, центральных защитников, независимо даже от возраста, готовы играть в Европе и имеют такие возможности. Вопрос в другом. Российским футболистам очень хорошо платят в чемпионате, поэтому мне кажется, что процент игроков, которые желают играть в других чемпионатах, не такой большой. Играть в России с точки зрения комфорта и определённого внутреннего покоя, наверное, легче. Поэтому тут вопрос ментальности, насколько футболист готов попробовать играть за рубежом. Думаю, когда игрока приглашают выступать в России или за рубежом, большинство предпочитает первый вариант, потому что могут заработать тут больше. Также пока на российском рынке на европейском рынке есть определённые логистические трудности, которые, думаю, в ближайшем время перестанут существовать.

— Кто лучший российский футболист на данный момент?

— Батраков и Глушенков многообещающие игроки. Играют в больших клубах, показывают, несмотря на возраст, очень спортивный менталитет. Без сомнения их хотят многие европейские клубы. Есть ещё Тюкавин, который, к сожалению, получил травму. Конечно, это случилось, но это не изменяет диагноз. Думаю, в ближайшее время Константин восстановится и будет тоже играть. Это футболист, который тоже привлекает внимание. Важно, чтобы он хорошо восстановился. Без сомнения есть хорошие клубы, которые за ним следят, и понимают, что он игрок с большим будущем.

Матвей Сафонов globallookpress.com

— К российским игрокам, которые уже играют в Европе. Есть ли шансы у Сафонова вытеснить Доннарумму из стартового состава ПСЖ в следующем сезоне?

— Он должен бороться. Сафонов показал очень хороший уровень, и все это отмечают. Да, Матвей ещё не имел возможности постоянно играть. Но те матчи, которые играл, блестяще провёл. Сафонов показал уровень, чтобы быть первым вратарём. Но придётся дальше работать.

— А что происходит с карьерой Захаряна? Перехода в «Реал Сосъедад» — ошибка?

— Я так не думаю. В футболе есть просто вещи, которые мы не можем контролировать. Это процесс адаптации, интеграции, травм. И у него это всё случилось: от ковида до травм, которые никак ему не помогают. Здесь надо понимать, когда он сможет хоть один сезон нормально провести. Тогда мы сможем его оценивать. А выход — это не всегда уход из команд. Выход — это подготовиться к сезону и начинать его в хороших физических кондициях. И тогда мы сможем делать оценку. Пока мы видели, что у Захаряна были физические проблемы, которые не могут ни сказываться на нём. Нельзя говорить, что что его переход в «Реал Сосьедад» это фиаско.

«Алонсо созрел для работы в Мадриде»

— К европейским баталиям. Кто, на ваш взгляд, фаворит Лиги чемпионов?

— «Интер». Я бы сказал, что итальянская команда намного лучше готова к этому финалу. Это команда, которая в любом момент может изменить курс матча, как мы это видели с «Барселоной». «Интер» — очень зрелый коллектив, в их составе есть футболисты с большим опытом. ПСЖ — хорошая команда с отличными игроками, они вышли в финал без Мбаппе. Пока он там был, французы никак не могли создать хорошую команду.

— По «Реалу». В чём причина не совсем удачного выступления команду в сезоне, в том числе и в ЛЧ?

— Мы видели, что у мадридцев в последний месяц был небольшой спад, который трудно объяснить. Такой же спад был и у «Манчестер Сити». Почему команда вдруг перестала хорошо играть, забивать с теми же самыми футболистами. Есть ряд субъективных факторов, которые предопределили выход на другой уровень. Но у «Реала» очень много талантливых игроков. И, конечно, когда они не на уровне и не в порядке, это сказывается в качестве игры. Поэтому не всегда получается, чтобы качественный уровень сохранялся, особенно в конце сезона. Детали определяют результат. Вот «Реал» проиграл «Барселоне» в Эль-Класико. Этот матч лишний раз показал, что у «сливочных» огромные проблемы в обороне.

— Хаби Алонсо станет новым главным тренером «Реала». Правильный выбор?

— Думаю, что да. С одной стороны, это хороший тренер, это футболист, который поиграл в «Реале», и поэтому прекрасно понимает эту команду. Это будет играть большую роль, он не будет начинать с нуля. После успешной работы в «Байере» Хаби Алонсо созрел для работы «Реале».