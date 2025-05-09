«Алонсо уже доказал, что готов работать в Мадриде». Ледяхов — о возможной смене главного тренера «Реала»

Бывший полузащитник хихонского «Спортинга» Игорь Ледяхов в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину отреагировал на уход Хаби Алонсо из «Байера» по окончании сезона, его вероятное назначение в «Реал», назвал причины неудачного выступления «сливочных» в Лиге чемпионах, а также высказался о прошедших полуфиналах ЛЧ.

«"Реал" сделал правильный выбор в пользу Алонсо»

— Хаби Алонсо уходит из «Байера» после сезона. Сообщается, что он возглавит мадридский «Реал». Созрел ли Алонсо для того, чтобы тренировать «сливочных» с учётом того, что тренерский большой опыт у него есть только в «Байере»?

— Опыта у него ещё мало, да, но он уже стал чемпионом Германии. А мы знаем, что немецкая лига крайне сильная, и там с «Баварией» конкурировать очень сложно. Так что этот опыт стоит дорого. Тем более что Алонсо выиграл всё что можно на футбольном уровне, когда был игроком. Да, он молодой, начинающий специалист, но уже достаточно опытный. Думаю, «Реал» сделал очень хороший выбор.

— Но такие события кажутся несколько удивительными.

— Насколько я знаю по испанской прессе, да и с ребятами разговаривал, Алонсо очень хотел Перес. Когда Хаби играл за команду, у них были очень хорошие отношения. И вообще Алонсо выступал за сборную. Да и в целом о нём очень хорошие отзывы не только как о тренере, футболисте, но и человеке — очень порядочном. А «Реал» всегда хотел назначить своего воспитанника, футболиста, который у них играл раньше. Как это и произошло с Зиданом. Он работал в молодёжной команде, а потом сразу без опыта возглавил главную команду и выиграл с ней всё что можно.

Думаю, что если говорить об Алонсо, то это не случайный выбор. Его хотели, а этот тренер уже доказал, что готов работать в такой большой команде, как «Реал». То, что он выиграл этот титул в Германии с «Байером», уже показал, что Алонсо как тренер уже сформировался. Поэтому Мадрид и сделал выбор в его пользу.

— Но в этом сезоне «Байер» лишь второй.

— Да нет, это не имеет никакого значения. Какие ресурсы у «Байера»? Ограниченные ресурсы по сравнению с «Баварией». И эта команда всё равно заняла второе место в Бундеслиге. Стать серебряными призёрами после чемпионского сезона, играть два года подряд на таком высоком уровне практически невозможно. Думаю, что Мадрид осознанно всё это делал, и Алонсо будет уже в «Реале».

— Согласно одному из источников, Алонсо в «Реале» будет разрешено свои идеи пролонгировать. Он хочет центрального защитника и полузащитника, а также считает, что радикальных изменений делать не нужно, несмотря на провал в Лиги чемпионов, второе место в Ла Лиге.

— Ну вот видите вы тоже говорите, что у них там провал — это второе место и четвертьфинал Лиги чемпионов.

— «Реал» всегда стремится к победам.

— Ну невозможно из года в год выигрывать Лигу чемпионов и чемпионат. Это сложно чисто физически. Тем более «сливочным» не повезло в том плане, что у них в этом году было очень много травм. А что касается первой части вопроса, то Мадрид никогда не ограничивает тренера в выборе футболистов, тактики и так далее. Там это не навязывают. Кого назначают, главный тренер определяет развитие клуба. Здесь всё понятно, Алонсо правильно решил. У «Реала» действительно есть проблемы с оборонными порядками, там нужно подписывать двух-трёх человек. Ну вот он считает, что если мадридцы центрального защитника подпишут…Вот клуб Трента подписал из «Ливерпуля». Думаю, что «Реал» усилит точечные позиции, и у команды будет всё нормально.

— То есть, центральный полузащитник и защитник сейчас нужны «Реалу»?

— Получается, что да. В обороне у мадридцев большие проблемы. Половина травмированных, им нужно обязательно это усиление.

— И в полузащите тот же 39-летний Модрич играет.

— Да, уже возрастные футболисты. Поэтому «Реалу» точно нужны один-два игрока на усиление.

Хаби Алонсо globallookpress.com

— В чём вы видите сильные стороны Алонса как тренера?

— Не могу ничего сказать о его тренерских идеях, не следил так пристально. Но то, что я видел, когда «Байер» стал чемпионом…. Представляете, леверкузенцы никому не проигрывали на протяжении года. Это нонсенс, это невозможно было, особенно в такой лиге, как в чемпионате Германии.

— Но что, пожалуй, хорошо, что в «Реале» есть определённая преемственность. До этого, как и мы говорили, работал легенда клуба Зидан, теперь Алонсо — тоже бывший игрок команды.

— Это, конечно, приятные моменты. Вообще в Испании есть преемственность. В этой стране в командах очень хорошо относятся к своим бывшим футболистам. Там с удовольствием назначают их главными тренерами и дают работать. В Испании это очень развито.

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— Стало известно о том, что Анчелотти уйдёт из «Реала» по окончании чемпионата достаточно давно. Нормально ли это, когда тренера увольняют по сути до конца чемпионата, хоть официально ещё не объявили? При том, что «Реал» ещё может выиграть первенство.

— Мы ещё не знаем, увольняют или нет. Ещё решение не принято. А если «Реал» ещё «Барселону» обыграет, то может и останется он. Но, насколько я знаю, что Анчелотти до конца сезона доработает — просто не будет главным тренером на клубном чемпионате мира. А то, что он доработает до конца сезона, это нормально. Уже с ним это обговорили.

— То есть, гипотетически есть вариант, что Анчелотти останется, если «Барсу» обыграет?

— Ну, конечно. «Сливочные» сейчас обыграют сине-гранатовых и станут чемпионами. И что тогда? Но, думаю, что нет. Там процентов на 50 — уже вся Испания всё-таки знает о том, что Анчелотти доработает до конца сезона уходит.

— Против «Барселоны» у «Реала» есть шансы?

— Эль-Класико предсказать просто невозможно. Но чисто психологически «Барселоне» будет очень сложно, после вылета из Лиги чемпионов, когда все уже говорили, что в этом сезоне они все четыре Кубка выиграли. Это очень сложно. И крайне много физических сил при этом футболисты затратили. С Мадридом будет очень интересная игра. Другое дело, что матч будет в Барселоне проходить, там будет такой своеобразный ажиотаж. Но «Реал» даст бой, что-то мне подсказывает, что лёгкой прогулки у «Барселоны» точно не будет, Я вообще прогнозирую либо ничью, либо победу «сливочных». Хочется, чтобы возникло обострение в чемпионате.

— Возвращаясь к одному из прошлых вопросов. Вот у вас была большая игровая карьера, в том числе и Испании. Вы узнаете, например, что, скорее всего, уходит главный тренер, а сезон ещё не завершился. Это же по большой части негативно влияет на футболистов?

— Да нет. В таких командах, как «Реал», это вообще не играет никакой роли. В этом клубе футболисты совсем другого уровня, мышления и других аспектов. На них это вообще не влияет. Они в первую очередь играют не за тренера, а своё имя. И здесь такой момент: неважно, кто там будет тренер, уходит он или нет, у них есть эта игра, тем более, в данном случае это Эль-Класико, и у игроков есть ещё шанс выиграть чемпионат. Поэтому этих футболистов тот вопрос, кто будет тренером, меньше всего волнует.

— «Реал» стал хуже играть при Анчелотти в этом сезоне? Назрела ли его отставка?

— «Сливочные» не стали хуже играть. Их подвели большое количество травмированных футболистов, постоянная ротация состава, люди, которые играли не на своих местах. Вот вы представляете, что для «Реала» — неудачный сезон, когда команда в финале ЛЧ не играет, второе место занимает. И это для них плохой результат. Ну правильно, потому что не рассматривают другого. Но Анчелотти сколько с Мадридом выиграл титулов. Везде, где работал, что-то выигрывал. Но «Реал» такой клуб, что там люди долго не задерживаются. Как только команда второе место занимает, мадридцы убирают тренера. Это уже постоянно получается так.

Карло Анчелотти и Хаби Алонсо globallookpress.com

— Но Алонсо в любом случае заслужил свой шанс в «Реале».

— Однозначно. Молодой, перспективный. Будет очень интересно посмотреть, что он придумает с «Реалом», когда качество футболистов будет уже другое. Вот мы понимаем, что он занял второе место с «Байером» с самыми обыкновенными немецкими игроками. А здесь в Мадриде у него будут звёзды. И тут надо будет посмотреть, как Алонсо сможет со звёздами работать.

— Вот тот же Мостовой часто говорит, что спокойно сможет работать главным тренером. Но тут вопрос, как выстроить отношение со звёздами. Не все способны, стать, так скажем, вожаком стаи.

— Конечно. Для этого нужно иметь большое мастерство, харизму. Но, не думаю, что это станет проблемой для Алонсо. Он поиграл в великих командах, сборной Испании, был капитаном.

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— Отойдём от работы Анчелотти, возможного назначения Алонсо на пост главного тренера «Реала». С чем связано не совсем удачное выступление «сливочных» в Лиге чемпионов?

— Первое — Мадриду не повезло с этими травмами, в обороне некому было играть. Возникала постоянная тасовка в опорной зоне, Мадрид всё искал. Можно сказать, что «Реалу» не хватило скамейки. Когда определённые футболисты выбыли из-за травм, в команде не нашли подходящих вариантов. Также думаю, что мадридцы перемудрили всё-таки с физической подготовкой. Команда была не полностью готова физически. Поэтому такая концовка и получилась. Сейчас идут разговоры, пишут в газетах, что в «Реале» будут полностью менять штаб по физической подготовке. Он работает уже давно, но руководство Мадрида недовольно состоянием команды в функциональном плане. Поэтому у них отсюда будут идти корректировки.

— Но вы по матчам «Реала» видели, что физически не готовы игроки?

— Ну как мы видели… У футболистов «Реала» было очень много именно мышечных травм. Конечно, после этого проводился анализ, и пришли к выводу, что в команде в физическом плане как-то что-то неправильно.

— А как вам в целом полуфиналы Лиги чемпионов?

— Это были классные полуфиналы, особенно «Интер» — «Барселона». Хотя я прямо перед вторым матчем этих команд разговаривал с друзьями и тоже предположил, что итальянская команда пройдёт каталонцев. Почти все ставили на «Барселону». А в таких случаях всегда так бывает, что что-то может произойти. И получилось в итоге так, что на морально-волевых качествах «Интер» вытащил такую игру. Это футбол, конечно, долго не забудешь. Такой полуфинал… Последние лет 15-20 такого не было.

«Интер», повторюсь, проявил морально-волевые качества и за счёт этого вытащил такой матч. Все уже думали, что уже счёт 3:2 в пользу «Барсы», и итальянцам им делать нечего. При этом «Барса» вся молодая, средний возраст игроков — 25 лет, даже меньше. У «Интер» же наоборот за 30, тяжело было дополнительное время играть.

— Один из экспертов, с которым говорил, сказал, что его поразил дриблинг Тюрама в овертайме, когда он уже на каменных ногах умудрился чисто обыграть защитника и такую передачу отдать в центр. То есть, «Интер» физически оказался хорошо готов.

— Физическая готовность само собой. Но мы же понимаем, что там защитнику, который забил гол, ему 36 лет. У кого лучше физическое состояние — молодого или возрастного футболиста? Конечно, у молодого. Поэтому «Интер» вытащил сумасшедшую игру.

— А что скажите по второму матчу «Арсенала» и ПСЖ?

— По зрелищности, конечно, уступил игре «Интера» с «Барсой». Но в этом матче, как мне кажется, очень грамотно тактически сыграла французская команда. Лондонцы в первые 20 минут имели подавляющее преимущество. Но, думаю, ПСЖ сознательно отдал территорию, преимущество. А вот эти контратаки, которые парижане проводили, решили исход матча.

ПСЖ — Арсенал globallookpress.com

— А кто для вас фаворит финал ЛЧ?

— У меня нет фаворита. Сейчас финал вообще непредсказуемый. Когда в финале играл «Реал», всегда говорил, что выиграют мадридцы. А тут и «Интер» хороший, и ПСЖ выдаёт такие игры…Футболисты у парижского клуба тоже собраны очень классные. Для меня шансы в этом финале — 50/50.