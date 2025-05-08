«Арсеналу уже очень давно не хватает яиц». Александр Кузмак — об итогах полуфиналов ЛЧ

Известный телекомментатор Александр Кузмак в эксклюзивном интервью корреспонденту LiveSport.Ru Алексею Дубровину подвёл итоги полуфиналов Лиги чемпионов, назвал сильные стороны «Интера», а также рассказал, чем ему не нравится ПСЖ.

«От Левандовского было толку ноль»

— Что стало для вас самым неожиданным в этих двух матчах?

— Неожиданным стало то, что у «Интера» хватило сил. Итальянская команда гораздо более опытная, чем эта «Барселона». И Ямаль — человек, который в ближайшие лет 10, если травму не получит, будет безусловной будущей звездой. Я ни в коем случае не хочу его называть новым Месси, новым Роналду. Это всё от лукавого. А «Барселона» команда молодая и всегда одинаковая в том смысле, что постоянно играет в атаку, во владение и только на победу. Но «Интер» показал какую-то невероятную силу воли. И плюс вратарь «Интера» Зоммер лишний раз доказал, что не деньги решают, а хорошая селекция. Итальянская команда далеко не сама богатая с точки зрения состава. Отдать этого несчастного Онану в «Манчестер Юнайтед» за бешеные деньги и взять Зоммера, который просто феерил, это, конечно, большая кадровая удача.

Меня удивило, повторюсь, что хватило сил у «Интера». «Барселона» играла в такой энергозатратный для итальянцев футбол что в первом, что и во втором матче. При этом у «Интера» хватило характера при счёте 2:0 дать оба раза сравнять, но не проиграть. Ну и, конечно, удача была на стороне хозяев, потому что в этот гол, который был забит 36-летним центральным защитником на последних секундах, это, конечно удача. Без везения просто не бывает. А «Барселоне» просто не хватило опыта. Что касается фееричности матча, то по драматизму, да, но по яркости самой игры я бы не сказал, что это лучший матч в жизни, который я видел. Да, красиво, драматично, когда так счёт развивается. Но на моей памяти были матчи и поярче, чем этот.

А что касается Ямаля, если он будет прогрессировать также бурно, то это будет событием галактического масштаба.

— А лучший матч, который вы видели в своей жизни по сравнению с этим, какой?

— Был, например, великий матч «Манчестер Юнайтед» — «Реал». Проходили ещё игры, в которых не было столько мячей, но с точки зрения феерии на поле возникало достаточно много. Вот во втором матче «Интера» с «Барселоной» сыграли роль плохая погода и сильная физическая усталость. Голы по большой части забивались…Это не какие-то шедевральные голы. Тот же матч «Реала» с «Ювентусом», когда Роналду фантастически забил через себя, с точи зрения именно красоты игры, понравился мне гораздо больше. Но, конечно, если говорить о драматургии, где за два матча команды забили 13 — мячей, это, конечно круто. Ничего не скажешь.

— После матча многие обсуждают судейство, называют работу арбитра безобразной и говорят, что именно он вытащил «Интер» в финал ЛЧ.

— Это досужие болельщицкие разговоры. Не люблю разговоры о том, что где-то кто-то кого-то вытащил. За исключением каких-то явных судейских проколов, которые бывали в истории. Эвребе сразу приходит на ум во время работы на полуфинальном матче «Челси» против «Барселоны». Был ещё знаменитый эпизод в 2000 году, когда Коллина поставил пенальти на последней минуте в ворота чехов за такую весьма формальную задержку в штрафной. Если такие пенальти ставить, их будет миллион в каждом матче. Не могу сказать, что судья вытащил «Интер». Не люблю вообще обсуждать судейство по одной простой причине: матч уже сыгран, а говорить о судьях постфактум совершенно бессмысленное занятие. Но пусть кому-то будет легче от того, что судья где-то принял какие-то решения не в пользу одной, а другой команды.

— Можно вспомнить, как многие говорят, что «Локомотив» засудили в ответном матче 1/8 финал ЛЧ против «Монако» в сезоне 2003/2004.

— Да конечно, таких эпизодов можно насчитать у любой команды: и у ЦСКА, и у «Спартака» в еврокубках было миллион матчей. Один Короаду с «Антверпеном» чего стоит. Там были и ещё матчи, когда судьи творили «чудеса». Да, безусловно. Но, знаете, как пример. Вот мы вспомнили печальный матч с «Антверпеном» (3:1 в пользу бельгийцев в ответной игре Кубка обладателей Кубков, первая встреча завершилась в пользу «Спартака» со счётом 1:0 — прим.ред), когда «Спартак» умудрился проиграть. Да, из-за глупых судейских решений. Но «Антверпен» была командой не такого уровня, чтобы красно-белые в конце матча позволили ей создавать такие моменты. То есть, московский клуб сам во многом отдал эту игру, несмотря на безобразные судейские решения. Огромная ответственность тут лежит на самой команде, которая пострадала от них.

Да, бывают эпизоды, когда тебе не засчитывают явный гол и не ставят пенальти. Вот был эпизод в матче «Интера» с «Барселоной», когда сбили Ямаля, арбитр его вынес за пределы штрафной. Это сейчас есть возможность посмотреть — раньше такого не было. Могли бы и пенальти поставить, а потом бы выяснилось, что его не было. Но эти эпизоды остаются на совести судей. При этом на судей не люблю сваливать, потому что они — люди. А вторая причина, повторюсь, состоит в том, что матч уже сыгран и ничего с этим не сделаешь.

— Тогда от темы судейства отойдём. Игра Дюмфриса — открытие полуфинала? Во втором матче тоже оформил два ассиста.

— На мой взгляд, три человека выделялись у «Интера» — Тюрам, Дюмфрис и вышедший на замену де Врей, который снял весь верх в конце игры. Дюмфрис это такой цемент, стержень. А дриблинг Тюрама в овертайме, когда он уже на каменных ногах умудрился чисто обыграть защитника и такую передачу отдать в центр. В тот момент, когда уже все стояли на ватных ногах. Защита «Барселоны» уже не двигалась, когда был забит четвёртый мяч. Так что вот эти три футболиста плюс вратарь Зоммер — основа победы «Интера». Но мы всегда знали, что он прекрасный вратарь, это не открытие.

«Интер» — «Барселона» globallookpress.com

— Такое ощущение возникало, что Флик ошибся со своим запасным. Араухо, появившись на поле, играл не очень хорошо. Именно из-под него забил Ачерби, его же обыграл в ходе четвёртой голевой атаки Тюрам.

— Индивидуальные ошибки конкретных игроков влияют на результат. Но у той же «Барселоны» было миллион шансов выиграть этот матч — тогда бы про Араухо никто бы не вспомнил. Ольмо, с одной стороны, забил, а, с другой из-под него после его ошибки забили первый гол. Сказать, что Флик ошибся с заменой можно постфактум, в этом конкретном эпизоде из-под него Араухо забили гол. Да, безусловно. Но говорить, что ошибка с заменой….Мы что хотим возложить вину на тренера? Да, конечно. Тренер проигравшей команды в этом смысле всегда несёт ответственность. Флик тут правильно сказал, что разочарован результатом, а не игрой. «Барселона» играла прекрасно. Но я очень рад, что выиграл «Интер», потому что каталонская команда — команда на вырост, она при таком же прогрессе своё возьмёт, а этому поколению итальянского клуба не так много осталось. Если с чем и ошибся Флик, то это с Левандовским. В этой игре он был ни уму, ни сердцу. Толку от него было ноль на поле. Эта замена никак игру не усилила.

— Он ещё и после травмы играл.

— Тем более. Зачем? Куда? В такую игру, такое пекло, c таким темпом, в такую борьбу выпускать футболиста, пусть даже знаменитого, опытного, который не усиливает команду, не добавляет ни агрессии, ни моторности. Я не очень люблю Левандовского. Мне кажется, это футболист не для «Барселоны». Он был для «Баварии» хорош, а для каталонцев — не тот нападающий. Да, бывали случаи в истории «Барселоны», когда за эту команду играл восточно-европейский мегафорвард. Тот же Стоичков, например. Это интересно порассуждать и сравнить в истории. Но в этом конкретном матче Левандовский был не нужен. Эта замена «Барселону» не усилила. Но опять же мы это говорим задним числом. Наверное, Флик мог бы этого не делать. Но не забей «Интер» на последней минуте — мы бы говорили, что он прав. Мы бы об этом не вспоминали.

Сама по себе игра по драматургии, борьбе, единоборствам… Тюрам же выцарапал этот мяч в конце после не очень удачной передачи, а потом уже прострелил в штрафную. Вот есть такой эпизод. Тут тоже можно сказать, что защитник допустил ошибку. Но тут гораздо больше хочется похвалить Тюрама за какое-то звериное единоборство, которое он выиграл, и после этого смог добежать, включить ноги и отдать пас. А 36-летний защитник, который прибежал в штрафную, забил первый гол в еврокубках и сделал команду финалистом Лиги чемпионов. Это подвиг, это вот круто.

— Можно ли сравнивать этот «Интер» с «Интером» 2010 года Моуринью, когда команда выигрывала ЛЧ?

— С точки зрения стилистики, наверное, есть схожесть. Но «Интер» всегда остаётся «Интером». Это типичный представитель итальянского футбола. Отчасти прагматичный с точки зрения в том числе реализации моментов, которые создаёт команда. Я в своё время лично слышал одну фразу от Гуса Хиддинка, я с ним согласен. Есть фраза, когда говорят, что команда играет в силу свои игроков. А Хиддинк говорил: «Задача тренера — правильно расставить игроков на поле и выжить из каждого максимум». И я с ним в этом смысле согласен. «Интер» действительно в матче с «Барселоной» сыграл полностью, на сто процентов в силу своих игроков. И это, пожалуй, круче всего. Но это типичная итальянская история.

— При этом «Интер» в обороне достаточно хорош…

— Но только не против «Барселоны». Моуринью в 2010 году тоже играл от обороны. У «Барселоны» итальянская команда выиграла дома, а в гостях просто отбивалась руками и ногами. Но это была та ситуация, когда каждый играет так, как может, насколько позволяет состав. С «Барсой» шутки плохи, когда она на ходу. Моуринью играл с «Барселоной» от обороны в первый свой год в «Реале». Та же самая история. Он понимал, что по-другому с этой «Барселоной» играть нельзя, она просто сомнёт, что и делала с «Интером» сейчас даже при счёте 2:0 в пользу итальянцев.

«"Арсеналу" уже очень давно не хватает яиц»

— К другой игре. Во втором полуфинальном матче ПСЖ–«Арсенал» лондонцы доминировали первые 15-20 минут. Почему французы были такими робкими?

— Я бы сказал сначала так, что вот этот второй полуфинал образовался довольно неожиданно. В силу конкретной ситуации в сезоне, конкретной форме игроков, определённым состоянием на то, чтобы попасть в этот полуфинал… По идее там должны были быть не «ПСЖ» и «Арсенал», а «Реал» и «Ливерпуль» — по составу игроков, калибру, опыту, общему уровню игры. Но мадридский клуб оказался абсолютно разобранным в этот момент. У «Реала» там какие-то внутренние проблемы, смена тренерских поколений грядёт. Но мадридцы же не могут выигрывать каждую Лигу чемпионов. Это уж очень регулярно происходит. ПСЖ и «Арсенал» это андердоги. Две хорошие команды, спору нет. Луис Энрике и Микель Артета — большие молодцы. Но при прочих обстоятельствах в полуфинале должны были быть не ПСЖ и «Арсенал». Ещё до того, как не было ясно, кто выйдет из этой пары финал, считал «Интер» всё равно фаворитом финала: и по составу, и по уровню, организации игры. Но ПСЖ при Луисе Энрике, пожалуй, сделала большой шаг вперёд. Команда сильно видоизменилась, отпустила многих лидеров, звёзд, как кто-то сказал, что от галактикос немного избавились. Это очень часто говорит о том, что многие игроки в мире переоценены.

Что касается самого матча, то никакой сенсации точно нет. Две примерно равные команды. «Арсенал» чуть-чуть более плюшевый, но он всё время такой. Он не был плюшевым только во времена Венгера с Анри и прочими французами. Да и то тот финал ЛЧ с «Барселоной»…. Лондонцы были великолепной командой, которая могла победить. А сейчас «Арсенал» такая команда, которая пока на уровень победы Лиги чемпионов ещё не тянет. У неё проблемы с внутренним характером, внутренним эго. Этого не хватает. Кто-то должен был выиграть в этой паре, выиграл ПСЖ. Я, честно говоря, к этой команде как-то перестал неровно дышать, потому что бешеное вливание денег в ПСЖ, «Манчестер Сити» меня всегда раздражали и сейчас раздражают. Я не сторонник новоделов.

«Арсенал» — ПСЖ globallookpress.com

— Артета сказал о поражении от ПСЖ: «Счет должен был быть 3:0 после 20 минут. "Арсенал" был намного лучше в течение длительных отрезков в обеих играх». Согласны с ним?

— Прекрасные слова. «Арсенал» действительно был намного лучше и должно было быть 3:0. Но в этом весь «Арсенал», потому что у лондонцев всё время должно быть 3:0, при этом почему-то так не происходит. Лондонская команда и в чемпионате много лет болтается возле первого места, но в решающий момент ей постоянно чего-то не хватает. При чём необязательно в очных матчах с мегалидерами. Но это тот случай, как Володя Стогниенко метко выразился, когда говорил про «Интер». Он сказал, какие же у него огромные яйца. Вот то же самое можно сказать про лондонцев. «Арсеналу» уже очень давно не хватает яиц. Иметь возможность сделать 3:0 и сделать 3:0 — две большие разницы.

— Почему ПСЖ оказался сильнее «Арсенала»?

— ПСЖ в первую очередь оказался лучше характером. Парижане плохо начали сезон, у них было много поражений, особенно в ЛЧ. Но команда прогрессировала. Вот что такое игра в обороне в данном случае — против тебя играет команда с хорошей организации игры в атаке, как у «Арсенала», но ты должен это выдержать. «Интер» это выдержал, и ПСЖ выдержал атаки лондонцев. При том, что лондонский клуб это не «Барселона» по уровню игры в атаке. «Интер» точно так же нашёл противоядие. При счёте 2:2 в матче итальянской команды с каталонцами казалось, что «Интер» просто встал, что шансов нет, что сейчас их просто уничтожат. А итальянцы дотерпели, даже несмотря на то, что пропустили, нашли шансы, сравняли и уже в дополнительное время держали игру под контролем. Это в первую очередь вопрос характера, а не конкретных игроков. А уж кто где допустил ошибку — всякое бывает.

— Этот ПСЖ сильнейший за всю историю?

— Для меня, нет, конечно. Я люблю команды конкретных личностей, потому что ходят на личностей. При всём моём уважении к Дембеле…Вот Хвича — хороший футболист, да. Но я вспоминаю ПСЖ времён Раи. На эту команду было приятно смотреть, потому что она имела какой-то свой колорит. Сейчас ПСЖ крепкая хорошая европейская команда с огромным количеством иностранцев. Совершенно точно не лучшая в истории. Только по результату — да.

— Кто для вас лучший игрок недели в этой ЛЧ?

— Это, наверное, всё-таки Дюмфрис, хотя меня поразил Тюрам во втором матче.

— Да, Дюмфрис классный латераль.

— Тут опять же вопрос не в позиции, а роли игрока на поле. Какую позицию он занимает — это не так важно. Когда вот в России блистал ЦСКА, Акинфеев был лидером и лучшим игроком не по тому, что он был лучшим вратарём, а потому, что его роль лидер мотивировала всю команду. Он продолжает это делать и сейчас. Не признавать его колоссальную роль в ЦСКА просто невозможно. То же самое и здесь. Акинфеев — мегалидер.

«Вытащить Доннарумму из ворот шансов нет»

— Матвей Сафонов можно взять требл уже в первом сезоне за ПСЖ. За него можно порадоваться.

— За него можно радоваться просто потому, что он находится в обойме ПСЖ. Не каждый день тебя в этот французский клуб приглашают. У нас не так много вратарей в Европе играют на таком уровне и даже находятся в обойме такой команды, как ПСЖ. Поэтому, безусловно, за него стоит радоваться.

«Арсенал» — ПСЖ globallookpress.com

— Реально ли ему вытеснить Доннаруму в следующем сезоне?

— Тут двоякая ситуация. Сафонов же знал куда идёт, знал, что идёт в команду, в которой есть мегавратарь. Он понимал, что в этой ситуации будет стопроцентным бэкапом, как говорят в НХЛ, и всегда будет за спиной Доннаруммы. Даже если итальянский вратарь ошибётся, Сафонов выйдет, то должен сыграть безупречно. И после этого всё равно не факт, что, когда Доннарумма поправится, всё равно займёт место итальянца. Пример Лунина в «Реале», кстати, очень характерный. Был период, когда он играл прекрасно.

Для Сафонова в любом случае это гигантский опыт побыть в ПСЖ, где-то что-то сыграть и уж, тем более, что-то с командой выиграть. Но, думаю, что вытащить Доннарумму из ворот шансов нет, потому что итальянский вратарь ничем не хуже Сафонова. Поэтому нет смысла что-то менять.