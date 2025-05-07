Финишная прямая. Борьба за скудетто Серии А, гонка «Барселоны» и «Реала» в Примере, баталии за зону ЛЧ в АПЛ

Футбольная кампания 2024/2025 близка к развязке, и в ведущих европейских первенствах постепенно проясняются имена обладателей золотых наград либо главных претендентов на них, команд, нацелившихся на еврокубки и борющихся за выживание или смирившихся с вылетом. Представим свершившиеся события и нерешенные вопросы, стоящие перед клубами АПЛ, Серии А, Ла Лиги, Бундеслиги и Лиги 1.

Английская Премьер-лига

Осталось три тура, последний состоится 25 мая

Титул: Впечатляющий слалом «Ливерпуля» (82 очка, 35 игр) позволил ему досрочно оформить чемпионство в 34-м туре АПЛ, устроив форменный разгром «Тоттенхэму» 5:1. Арне Слот не только развеял все страхи фанатов «скаузеров» после ухода Юргена Клоппа, но и сумел добавить обороты мерсисайдской машине без многомиллионных затрат.

Голландский специалист стал лишь пятым тренером в истории Премьер-лиги, завоевавшим золотые медали в дебютном сезоне. Оставшиеся матчи чемпионата Англии превратились для «Ливерпуля» в формальность, и «красные» не жалеют очков для оппонентов, чем уже успел воспользоваться «Челси».

Лига чемпионов (5): Триумф «Арсенала» над мадридским «Реалом» со счетом 3:0 в четвертьфинале Лиги чемпионов подарил АПЛ важные баллы в таблице коэффициентов УЕФА, благодаря которым сразу пять английских клубов гарантированно получат места в ЛЧ 2025/2026.

Только «Ливерпуль» обеспечил себе место в ведущем европейском турнире, в то время как за оставшиеся четыре путевки развернулось противостояние между «Арсеналом» (67, 35), «Манчестер Сити» (64, 35), «Ньюкаслом» (63, 35), «Челси» (63, 35), «Ноттингем Форест» (61, 35) и «Астон Виллой» (60, 35). За три тура до окончания кампании разрыв между клубами позволяет кардинально изменить расстановку сил, что полностью путает карты и не позволяет никому из них расслабиться на финальном отрезке.

Заскочить в лигочемпионовский вагон может еще один английский футбольный коллектив — не исключено, что в финале Лиги Европы 2024/2025 сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», провалившиеся в АПЛ и занимающие 15-е и 16-е места соответственно. Напомним, что победитель ЛЕ получает прямой билет на групповой этап ЛЧ.

«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

Лига Европы (2): Шестую строчку, позволяющую отправиться в Лигу Европы, сейчас удерживает «Ноттингем Форест», однако подопечные Нуну Эшпириту Санту явно желают замахнуться на большее.

Напряжения добавляет плотность в турнирной таблице английского первенства, когда упасть в зону ЛЕ теоретически может идущий вторым «Арсенал», так и «Борнмут» (53, 35), «Брентфорд» (52, 35) и «Брайтон» (52, 35) сохраняют шансы попасть в еврокубки.

Календарь и таблица АПЛ

Финал Кубка Англии, в котором 17 мая сойдутся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити», оставляет «орлов» в числе претендентов на прямой билет во второй по рангу европейский турнир. Если дружина Хосепа Гвардиолы не захочет остаться без наград в текущей кампании и заберет кубковый трофей, то команда, разместившаяся на седьмой позиции АПЛ, окажется в Лиге Европы.

Лига конференций УЕФА (1): Проход в Лигу конференций получает обладатель Кубка английской лиги, которым завладел «Ньюкасл». Тем не менее «сороки» на данном этапе закрепились в топ-4 и намерены остаться в лигочемпионовской зоне до самого конца.

«Ньюкасл» globallookpress.com

Таким образом, в случае виктории «Манчестер Сити» в Кубке Англии, квота участника Лиги конференций достанется команде с восьмой строчки АПЛ. Триумф «Кристал Пэлас» оставит все на исходных и седьмая позиция, на которой сейчас расположилась «Астон Вилла», отправит команду в третий по рангу кубковый турнир Европы.

Понижение (3): Второй сезон кряду клубы, только пополнившие ряды участников АПЛ, отправляются обратно в Чемпионшип. На сей раз звание «команд-лифтов» досталось «Ипсвичу» (22, 35), «Лестеру» (21, 35) и «Саутгемптону» (11, 35).

Повышение в классе заработали «Лидс Юнайтед» и «Бернли», набравшие фантастические сто баллов по итогам 46-и туров второго дивизиона Англии. За третью путевку в плей-офф сразятся «Шеффилд Юнайтед», «Сандерленд», «Ковентри Сити» и «Бристоль Сити».

Серия А

Осталось три тура, последний состоится 25 мая

Титул: Один из наиболее ожесточенных споров за чемпионство развернулся на полях Лиги Кальчо — в главных ролях «Наполи» (77, 35) и «Интер» (74, 35). Магия первого сезона Антонио Конте успешно работает в расположении «адзурри», рвущихся ко второму скудетто за три года.

Чемпионским амбициям неаполитанцев способствует календарь, преподнесший на финише соперников из нижней части турнирной таблицы: «Дженоа», «Парму» и «Кальяри». Отпраздновать успех «Наполи» может на глазах у многотысячной армии поклонников, собравшихся на родном стадионе «Диего Армандо Марадона».

Испортить торжество дружине Конте желает «Интер», забуксовавший в последних встречах итальянского первенства. Правда «нерадзурри» ждет нервная концовка — выезд к зубастому «Торино», домашняя встреча против «Лацио» и поездка в гости к выскочке текущего сезона «Комо».

Лига чемпионов (4): Провал большинства итальянских клубов на европейской арене лишил Серию А пятой бонусной путевки в ЛЧ и вернул к стандартным четырем участникам.

Вздохнуть с облегчением относительно прямого попадания в Лигу чемпионов могут «Наполи» и «Интер», полностью сосредоточившиеся на чемпионских разборках. Судьба двух оставшихся вакантных мест остается нерешенной — наилучшие шансы занять одно из них имеет «Аталанта» (68, 35), за которой расположился плотный траффик.

«Рома» — «Ювентус» globallookpress.com

«Ювентус» (63, 35), «Рома» (63, 35), «Лацио» (63, 35), «Болонья» (62, 35), «Фиорентина» (59, 35) и «Милан» (57, 35) не желают пропускать грядущую лигочемпионовскую кампанию и продолжают гонку преследования. Конечно, для «фиалок» и «россонери» взлет с восьмой и девятой строчки соответственно в зону ЛЧ выглядит чем-то из области фантастики, но списывать со счетов их опрометчиво.

Красивое прощание может случиться в желто-красной части Рима, где правит Клаудио Раньери, отложивший в сторону отдых на пенсии и вернувшийся в любимую «Рому». С середины ноября 2024 итальянский мэтр тренерского цеха проделал колоссальную работу, выведя «джаллоросси» из турбулентного состояния прямо в пятерку сильнейших команд Серии А.

Лига Европы (2): Пока тиффози «волков» лишь мечтают о лигочемпионовской четверке, ведь их любимцы уступают по личным показателям «Ювентусу» и занимают пятое место, отправляющее в ЛЕ. Однако три тура обещают быть событийными и не исключено, что расклады в еврокубковой зоне будут довольно быстро меняться.

Сумбура добавляет пара финалистов Кубка Италии, победа в котором гарантирует участие в Лиге Европы. Трофей разыграют между собой «Болонья» и «Милан», которые не потеряли шанс пробиться в еврокубки через чемпионат, и если такое произойдет, и кто-то из них окажется в топ-5 и станет обладателем Кубка страны, то шестое место обеспечит билет в ЛЕ.

Календарь и таблица Серии А

Лига конференций УЕФА (1): При стечении всех обстоятельств даже клуб, занявший седьмую строчку, имеет шансы квалифицироваться в плей-офф Лиги конференций. Сейчас замыкает семерку «Болонья», которая действительно находится на распутье в заключительной части сезона и играет сразу на несколько результатов.

Понижение (3): «Монца» (15, 35) уже распрощалась с элитным итальянским дивизионом и настраивается на реалии Серии Б. Алессандро Неста, однажды изгнанный с должности главного тренера «брианцоли» по ходу нынешнего сезона, не сумел сохранить клуб на плаву и имеет все шансы вновь отправиться на выход.

Под угрозой находятся также «Кальяри» (33, 25), «Верона» (32, 25), «Парма» (32, 25), «Лечче» (27, 25), «Венеция» (26, 25) и «Эмполи» (25, 25).

Ла Лига

Осталось четыре тура, последний состоится 25 мая

Титул: «Барселона» (79, 34) и мадридский «Реал» (75, 34) остаются в чемпионской гонке под занавес испанской Примеры. Набранный в 2025 году темп «блаугранас» делает их главными фаворитами первенства, однако мадридцам удается держаться на расстоянии вытянутой руки от главных соперников.

«Эль-Класико», запланированное на 11 мая, может как снять все вопросы о судьбе золотых наград, так и добавить градус, если «сливочные» сократят отставание всего до одного пункта. Сообщается, что «Реал» в последний раз выйдет на битву против «Барселоны» под руководством Карло Анчелотти — независимо от результата итальянский специалист покинет тренерский мостик «королевского клуба».

Лига чемпионов (5): Испания застолбила за собой пять путевок в ЛЧ 2025/2026 и на данном этапе практически все они забронированы — компанию «Барселоне» и «Реалу» наверняка составит «Атлетико» (67, 34).

Оставшиеся две разыграют между собой «Атлетик» (61, 34), «Вильярреал» (58, 34) и «Бетис» (57, 34).

Лига Европы (2): Даже в случае провала «вердибланкос» в погоне за лигочемпионовским местом, у них остается гарантированная путевка в Лигу Европы — ниже седьмой строчки подопечные Мануэля Пеллегрини не упадут. К тому же «Бетис» претендует на победу в Лиге конференций, которая обеспечивает проход в ЛЕ.

«Бетис» globallookpress.com

Наибольшая вероятность, что компанию «бетикос» составит кто-то из следующей компании: «Сельта» (46, 34), «Осасуна» (44, 34), «Райо Вальекано» (44, 34), «Мальорка» (44, 34), «Реал Сосьедад» (43, 34), «Валенсия» (42, 34).

Лига конференций УЕФА (1): Вышеназванная группа клубов испанской Примеры, в том числе, претендует на билет в Лигу конференций, который достанется восьмому место. Сейчас данную строчку занимает «Осасуна», но, как можно заметить, желающих сместить памплонцев хоть отбавляй.

Календарь и таблица испанской Примеры

Понижение (3): Четыре победы и четыре ничьи за 34 матча — явно не тот результат, благодаря которому можно рассчитывать на продолжение выступления в высшем дивизионе Испании. «Вальядолид» на собственном примере доказал этот тезис и потерял математические шансы на сохранение прописки в Ла Лиге.

Следом за «бело-фиолетовыми» могут последовать «Алавес» (35, 34), «Лас-Пальмас» (32, 34) и «Леганес» (31, 34). Любопытно, что в опасной зоне находятся многократный победитель Лиги Европы «Севилья» (38, 34) и бронзовый призер минувшего первенства «Жирона» (38, 34).

Бундеслига

Осталось два тура, последний состоится 17 мая

Титул: «Бавария» (76, 32) вернула все на круги своя в текущем сезоне и за два тура до конца завоевала «Серебряную салатницу», оставив не у дел прошлогоднюю сенсацию «Байер» (68, 32).

Венсан Компани развеял скептические настроения относительно своего назначения и не ударил в грязь лицом у руля большого клуба. Наконец вздохнул с облегчением Гарри Кейн, завоевав первый в карьере трофей и избавившись от многолетнего проклятия.

Лига чемпионов (4): «Байер», довольствующийся лишь вторым местом, вместе с мюнхенцами наверняка будет представлять Германию в следующем сезоне ЛЧ.

Защищать честь немецкого футбола на международной арене стремятся франкфуртский «Айнтрахт» (56, 32) и «Фрайбург» (52, 32). Испортить им планы постараются дортмундская «Боруссия» (51, 32), сбросившая оковы под руководством Нико Ковача, и «РБ Лейпциг» (50, 32).

Лига Европы (2): Пятое место, дающее возможность выступать в ЛЕ, находится в руках «шмелей», но их впечатляющий спринт демонстрирует куда более амбициозные цели на финальном этапе немецкого первенства.

«Боруссия» Дортмунд globallookpress.com

Рокировки могут произойти как по причине падения вниз «Айнтрахта» либо «Фрайбурга», так и взлета «РБ Лейпциг», «Майнца» (48, 32) и «Вердера» (47, 32).

Вторую путевку в Лигу Европы разыграют между собой неожиданные финалисты Кубка Германии — «Штутгарт» и «Арминия». Перед «швабами» выпал отличный шанс, чтобы спасти нынешний сезон после крутого пике в чемпионате и зацепиться за еврокубки.

Клуб из Билефельда вовсе пишет историю, выйдя в первый за 120-летнюю историю финал, и отправиться в ЛЕ либо как представитель Бундеслиги 3, либо участник второго дивизиона Германии — за два тура до конца «Арминия» претендует на прямое повышение в классе.

Календарь и таблица Бундеслиги

Лига конференций УЕФА (1): Шестая строчка принадлежит в настоящий момент «Лейпцигу», однако, как говорили выше, за два тура ситуация может измениться коренным образом. Помимо «Майнца» и «Вердера» надежды на еврокубковую кампанию не оставляет «Боруссия» Менхенгладбах (45, 34).

Понижение (2+1): Теоретическую возможность зацепиться за сохранение прописки в элите оставляет даже идущий последним «Бохум» (22, 32), максимумом которого может стать зона стыковых матчей.

Вот только для этого «несгибаемые» должны побежать в оставшихся двух матчах и надеяться на осечки «Хайденхайма» (26, 32) и «Хольштайна» (25, 32). Рискуют испытать удачу переходными матчами «Санкт-Паули» (31, 32) и «Хоффенхайм» (31, 32).

Лига 1

Осталось два тура, последний состоится 17 мая

Титул: Доминирование «ПСЖ» (78, 32) на внутренней арене не знает границ — за последние тринадцать сезонов парижане становились чемпионами одиннадцать раз. Вновь подопечные Луиса Энрике смели всех со своего пути и с огромным гандикапом забронировали место на вершине.

Испанскому специалисту, кажется, удалось создать наиболее боеспособный и сплоченный коллектив в Париже за последние годы, в котором работают на команду даже такие индивидуальности, как Усман Дембеле. Гармония, царящая в расположении «ПСЖ», позволяет рассчитывать на требл — помимо чемпионата клуб претендует на ЛЧ (полуфинал) и Кубок Франции (финал).

Лига чемпионов (3+1): Для представителей Франции забронировано три прямых билета в групповой этап ЛЧ. Клуб, расположившийся на четвертой позиции вынужден проходить через тернии турнира, стартуя с третьего квалификационного раунда.

Место «ПСЖ» в Лиге чемпионов не обсуждается, в то время как далее царит неразбериха — «Марсель» (59, 32), «Монако» (58, 32), «Ницца» (57, 32), «Лилль» (57, 32), «Страсбург» (57, 32) и «Лион» (54, 32). Каждому из клубов для оформления пропуска в ЛЧ нужен только стопроцентный результат на финише, так как нет никаких гарантий, чтобы вовсе не остаться за бортом еврокубковой зоны.

«Марсель» globallookpress.com

Лига Европы (2): Сейчас пятая позиция, отправляющая на групповой этап ЛЕ, принадлежит «Лиллю», но вышеназванная шестерка команд не прочь внести коррективы за последние два тура.

«Реймс», идущий лишь на тринадцатом месте в Лиге 1, может отправиться во второй по значимости еврокубковый турнир — «красно-белые» поспорят с «ПСЖ» за Кубок Франции, победа в котором позволяет пробиться в Лигу Европы.

Лига конференций УЕФА (1): Множество различных раскладов, относящихся к распределению путевок в ЛЧ и ЛЕ, присуще и Лиге Конференций, куда попадает команда, которая займет шестое место.

Календарь и таблица Лиги 1

Пока великолепную шестерку Лиги 1 замыкает «Страсбург», в спину которому дышит только «Лион».

Понижение (2+1): «Монпелье» (16, 32) после шестнадцати сезонов подряд в высшем дивизионе Франции и выигранного чемпионства в сезоне 2011/2012 отправился в Лигу 2.

По проторенной дорожке «паладинов» могут последовать «Сент-Этьен» (27, 32), цепляющийся за переходные поединки, и «Гавр» (31, 32), находящийся в зоне стыков. В подвешенном состоянии пребывают «Реймс» (33, 32), «Анже» (33, 32) и «Нант» (32, 32). Всем клубам кровь из носу необходимо выгрызать баллы в двух заключительных встречах Лиги 1.