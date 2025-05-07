Финишная прямая. Борьба за скудетто Серии А, гонка «Барселоны» и «Реала» в Примере, баталии за зону ЛЧ в АПЛ

Английская Премьер-лига
Осталось три тура, последний состоится 25 мая
Титул: Впечатляющий слалом «Ливерпуля» (82 очка, 35 игр) позволил ему досрочно оформить чемпионство в 34-м туре АПЛ, устроив форменный разгром «Тоттенхэму» 5:1. Арне Слот не только развеял все страхи фанатов «скаузеров» после ухода Юргена Клоппа, но и сумел добавить обороты мерсисайдской машине без многомиллионных затрат.
Голландский специалист стал лишь пятым тренером в истории Премьер-лиги, завоевавшим золотые медали в дебютном сезоне. Оставшиеся матчи чемпионата Англии превратились для «Ливерпуля» в формальность, и «красные» не жалеют очков для оппонентов, чем уже успел воспользоваться «Челси».
Лига чемпионов (5): Триумф «Арсенала» над мадридским «Реалом» со счетом 3:0 в четвертьфинале Лиги чемпионов подарил АПЛ важные баллы в таблице коэффициентов УЕФА, благодаря которым сразу пять английских клубов гарантированно получат места в ЛЧ 2025/2026.
Только «Ливерпуль» обеспечил себе место в ведущем европейском турнире, в то время как за оставшиеся четыре путевки развернулось противостояние между «Арсеналом» (67, 35), «Манчестер Сити» (64, 35), «Ньюкаслом» (63, 35), «Челси» (63, 35), «Ноттингем Форест» (61, 35) и «Астон Виллой» (60, 35). За три тура до окончания кампании разрыв между клубами позволяет кардинально изменить расстановку сил, что полностью путает карты и не позволяет никому из них расслабиться на финальном отрезке.
Заскочить в лигочемпионовский вагон может еще один английский футбольный коллектив — не исключено, что в финале Лиги Европы 2024/2025 сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», провалившиеся в АПЛ и занимающие 15-е и 16-е места соответственно. Напомним, что победитель ЛЕ получает прямой билет на групповой этап ЛЧ.
Лига Европы (2): Шестую строчку, позволяющую отправиться в Лигу Европы, сейчас удерживает «Ноттингем Форест», однако подопечные Нуну Эшпириту Санту явно желают замахнуться на большее.
Напряжения добавляет плотность в турнирной таблице английского первенства, когда упасть в зону ЛЕ теоретически может идущий вторым «Арсенал», так и «Борнмут» (53, 35), «Брентфорд» (52, 35) и «Брайтон» (52, 35) сохраняют шансы попасть в еврокубки.
Финал Кубка Англии, в котором 17 мая сойдутся «Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити», оставляет «орлов» в числе претендентов на прямой билет во второй по рангу европейский турнир. Если дружина Хосепа Гвардиолы не захочет остаться без наград в текущей кампании и заберет кубковый трофей, то команда, разместившаяся на седьмой позиции АПЛ, окажется в Лиге Европы.
Лига конференций УЕФА (1): Проход в Лигу конференций получает обладатель Кубка английской лиги, которым завладел «Ньюкасл». Тем не менее «сороки» на данном этапе закрепились в топ-4 и намерены остаться в лигочемпионовской зоне до самого конца.
Таким образом, в случае виктории «Манчестер Сити» в Кубке Англии, квота участника Лиги конференций достанется команде с восьмой строчки АПЛ. Триумф «Кристал Пэлас» оставит все на исходных и седьмая позиция, на которой сейчас расположилась «Астон Вилла», отправит команду в третий по рангу кубковый турнир Европы.
Понижение (3): Второй сезон кряду клубы, только пополнившие ряды участников АПЛ, отправляются обратно в Чемпионшип. На сей раз звание «команд-лифтов» досталось «Ипсвичу» (22, 35), «Лестеру» (21, 35) и «Саутгемптону» (11, 35).
Повышение в классе заработали «Лидс Юнайтед» и «Бернли», набравшие фантастические сто баллов по итогам 46-и туров второго дивизиона Англии. За третью путевку в плей-офф сразятся «Шеффилд Юнайтед», «Сандерленд», «Ковентри Сити» и «Бристоль Сити».
Серия А
Осталось три тура, последний состоится 25 мая
Титул: Один из наиболее ожесточенных споров за чемпионство развернулся на полях Лиги Кальчо — в главных ролях «Наполи» (77, 35) и «Интер» (74, 35). Магия первого сезона Антонио Конте успешно работает в расположении «адзурри», рвущихся ко второму скудетто за три года.
Чемпионским амбициям неаполитанцев способствует календарь, преподнесший на финише соперников из нижней части турнирной таблицы: «Дженоа», «Парму» и «Кальяри». Отпраздновать успех «Наполи» может на глазах у многотысячной армии поклонников, собравшихся на родном стадионе «Диего Армандо Марадона».
Испортить торжество дружине Конте желает «Интер», забуксовавший в последних встречах итальянского первенства. Правда «нерадзурри» ждет нервная концовка — выезд к зубастому «Торино», домашняя встреча против «Лацио» и поездка в гости к выскочке текущего сезона «Комо».
Лига чемпионов (4): Провал большинства итальянских клубов на европейской арене лишил Серию А пятой бонусной путевки в ЛЧ и вернул к стандартным четырем участникам.
Вздохнуть с облегчением относительно прямого попадания в Лигу чемпионов могут «Наполи» и «Интер», полностью сосредоточившиеся на чемпионских разборках. Судьба двух оставшихся вакантных мест остается нерешенной — наилучшие шансы занять одно из них имеет «Аталанта» (68, 35), за которой расположился плотный траффик.
«Ювентус» (63, 35), «Рома» (63, 35), «Лацио» (63, 35), «Болонья» (62, 35), «Фиорентина» (59, 35) и «Милан» (57, 35) не желают пропускать грядущую лигочемпионовскую кампанию и продолжают гонку преследования. Конечно, для «фиалок» и «россонери» взлет с восьмой и девятой строчки соответственно в зону ЛЧ выглядит чем-то из области фантастики, но списывать со счетов их опрометчиво.
Красивое прощание может случиться в желто-красной части Рима, где правит Клаудио Раньери, отложивший в сторону отдых на пенсии и вернувшийся в любимую «Рому». С середины ноября 2024 итальянский мэтр тренерского цеха проделал колоссальную работу, выведя «джаллоросси» из турбулентного состояния прямо в пятерку сильнейших команд Серии А.
Лига Европы (2): Пока тиффози «волков» лишь мечтают о лигочемпионовской четверке, ведь их любимцы уступают по личным показателям «Ювентусу» и занимают пятое место, отправляющее в ЛЕ. Однако три тура обещают быть событийными и не исключено, что расклады в еврокубковой зоне будут довольно быстро меняться.
Сумбура добавляет пара финалистов Кубка Италии, победа в котором гарантирует участие в Лиге Европы. Трофей разыграют между собой «Болонья» и «Милан», которые не потеряли шанс пробиться в еврокубки через чемпионат, и если такое произойдет, и кто-то из них окажется в топ-5 и станет обладателем Кубка страны, то шестое место обеспечит билет в ЛЕ.
Лига конференций УЕФА (1): При стечении всех обстоятельств даже клуб, занявший седьмую строчку, имеет шансы квалифицироваться в плей-офф Лиги конференций. Сейчас замыкает семерку «Болонья», которая действительно находится на распутье в заключительной части сезона и играет сразу на несколько результатов.
Понижение (3): «Монца» (15, 35) уже распрощалась с элитным итальянским дивизионом и настраивается на реалии Серии Б. Алессандро Неста, однажды изгнанный с должности главного тренера «брианцоли» по ходу нынешнего сезона, не сумел сохранить клуб на плаву и имеет все шансы вновь отправиться на выход.
Под угрозой находятся также «Кальяри» (33, 25), «Верона» (32, 25), «Парма» (32, 25), «Лечче» (27, 25), «Венеция» (26, 25) и «Эмполи» (25, 25).
Ла Лига
Осталось четыре тура, последний состоится 25 мая
Титул: «Барселона» (79, 34) и мадридский «Реал» (75, 34) остаются в чемпионской гонке под занавес испанской Примеры. Набранный в 2025 году темп «блаугранас» делает их главными фаворитами первенства, однако мадридцам удается держаться на расстоянии вытянутой руки от главных соперников.
«Эль-Класико», запланированное на 11 мая, может как снять все вопросы о судьбе золотых наград, так и добавить градус, если «сливочные» сократят отставание всего до одного пункта. Сообщается, что «Реал» в последний раз выйдет на битву против «Барселоны» под руководством Карло Анчелотти — независимо от результата итальянский специалист покинет тренерский мостик «королевского клуба».
Лига чемпионов (5): Испания застолбила за собой пять путевок в ЛЧ 2025/2026 и на данном этапе практически все они забронированы — компанию «Барселоне» и «Реалу» наверняка составит «Атлетико» (67, 34).
Оставшиеся две разыграют между собой «Атлетик» (61, 34), «Вильярреал» (58, 34) и «Бетис» (57, 34).
Лига Европы (2): Даже в случае провала «вердибланкос» в погоне за лигочемпионовским местом, у них остается гарантированная путевка в Лигу Европы — ниже седьмой строчки подопечные Мануэля Пеллегрини не упадут. К тому же «Бетис» претендует на победу в Лиге конференций, которая обеспечивает проход в ЛЕ.
Наибольшая вероятность, что компанию «бетикос» составит кто-то из следующей компании: «Сельта» (46, 34), «Осасуна» (44, 34), «Райо Вальекано» (44, 34), «Мальорка» (44, 34), «Реал Сосьедад» (43, 34), «Валенсия» (42, 34).
Лига конференций УЕФА (1): Вышеназванная группа клубов испанской Примеры, в том числе, претендует на билет в Лигу конференций, который достанется восьмому место. Сейчас данную строчку занимает «Осасуна», но, как можно заметить, желающих сместить памплонцев хоть отбавляй.
Календарь и таблица испанской Примеры
Понижение (3): Четыре победы и четыре ничьи за 34 матча — явно не тот результат, благодаря которому можно рассчитывать на продолжение выступления в высшем дивизионе Испании. «Вальядолид» на собственном примере доказал этот тезис и потерял математические шансы на сохранение прописки в Ла Лиге.
Следом за «бело-фиолетовыми» могут последовать «Алавес» (35, 34), «Лас-Пальмас» (32, 34) и «Леганес» (31, 34). Любопытно, что в опасной зоне находятся многократный победитель Лиги Европы «Севилья» (38, 34) и бронзовый призер минувшего первенства «Жирона» (38, 34).
Бундеслига
Осталось два тура, последний состоится 17 мая
Титул: «Бавария» (76, 32) вернула все на круги своя в текущем сезоне и за два тура до конца завоевала «Серебряную салатницу», оставив не у дел прошлогоднюю сенсацию «Байер» (68, 32).
Венсан Компани развеял скептические настроения относительно своего назначения и не ударил в грязь лицом у руля большого клуба. Наконец вздохнул с облегчением Гарри Кейн, завоевав первый в карьере трофей и избавившись от многолетнего проклятия.
Лига чемпионов (4): «Байер», довольствующийся лишь вторым местом, вместе с мюнхенцами наверняка будет представлять Германию в следующем сезоне ЛЧ.
Защищать честь немецкого футбола на международной арене стремятся франкфуртский «Айнтрахт» (56, 32) и «Фрайбург» (52, 32). Испортить им планы постараются дортмундская «Боруссия» (51, 32), сбросившая оковы под руководством Нико Ковача, и «РБ Лейпциг» (50, 32).
Лига Европы (2): Пятое место, дающее возможность выступать в ЛЕ, находится в руках «шмелей», но их впечатляющий спринт демонстрирует куда более амбициозные цели на финальном этапе немецкого первенства.
Рокировки могут произойти как по причине падения вниз «Айнтрахта» либо «Фрайбурга», так и взлета «РБ Лейпциг», «Майнца» (48, 32) и «Вердера» (47, 32).
Вторую путевку в Лигу Европы разыграют между собой неожиданные финалисты Кубка Германии — «Штутгарт» и «Арминия». Перед «швабами» выпал отличный шанс, чтобы спасти нынешний сезон после крутого пике в чемпионате и зацепиться за еврокубки.
Клуб из Билефельда вовсе пишет историю, выйдя в первый за 120-летнюю историю финал, и отправиться в ЛЕ либо как представитель Бундеслиги 3, либо участник второго дивизиона Германии — за два тура до конца «Арминия» претендует на прямое повышение в классе.
Календарь и таблица Бундеслиги
Лига конференций УЕФА (1): Шестая строчка принадлежит в настоящий момент «Лейпцигу», однако, как говорили выше, за два тура ситуация может измениться коренным образом. Помимо «Майнца» и «Вердера» надежды на еврокубковую кампанию не оставляет «Боруссия» Менхенгладбах (45, 34).
Понижение (2+1): Теоретическую возможность зацепиться за сохранение прописки в элите оставляет даже идущий последним «Бохум» (22, 32), максимумом которого может стать зона стыковых матчей.
Вот только для этого «несгибаемые» должны побежать в оставшихся двух матчах и надеяться на осечки «Хайденхайма» (26, 32) и «Хольштайна» (25, 32). Рискуют испытать удачу переходными матчами «Санкт-Паули» (31, 32) и «Хоффенхайм» (31, 32).
Лига 1
Осталось два тура, последний состоится 17 мая
Титул: Доминирование «ПСЖ» (78, 32) на внутренней арене не знает границ — за последние тринадцать сезонов парижане становились чемпионами одиннадцать раз. Вновь подопечные Луиса Энрике смели всех со своего пути и с огромным гандикапом забронировали место на вершине.
Испанскому специалисту, кажется, удалось создать наиболее боеспособный и сплоченный коллектив в Париже за последние годы, в котором работают на команду даже такие индивидуальности, как Усман Дембеле. Гармония, царящая в расположении «ПСЖ», позволяет рассчитывать на требл — помимо чемпионата клуб претендует на ЛЧ (полуфинал) и Кубок Франции (финал).
Лига чемпионов (3+1): Для представителей Франции забронировано три прямых билета в групповой этап ЛЧ. Клуб, расположившийся на четвертой позиции вынужден проходить через тернии турнира, стартуя с третьего квалификационного раунда.
Место «ПСЖ» в Лиге чемпионов не обсуждается, в то время как далее царит неразбериха — «Марсель» (59, 32), «Монако» (58, 32), «Ницца» (57, 32), «Лилль» (57, 32), «Страсбург» (57, 32) и «Лион» (54, 32). Каждому из клубов для оформления пропуска в ЛЧ нужен только стопроцентный результат на финише, так как нет никаких гарантий, чтобы вовсе не остаться за бортом еврокубковой зоны.
Лига Европы (2): Сейчас пятая позиция, отправляющая на групповой этап ЛЕ, принадлежит «Лиллю», но вышеназванная шестерка команд не прочь внести коррективы за последние два тура.
«Реймс», идущий лишь на тринадцатом месте в Лиге 1, может отправиться во второй по значимости еврокубковый турнир — «красно-белые» поспорят с «ПСЖ» за Кубок Франции, победа в котором позволяет пробиться в Лигу Европы.
Лига конференций УЕФА (1): Множество различных раскладов, относящихся к распределению путевок в ЛЧ и ЛЕ, присуще и Лиге Конференций, куда попадает команда, которая займет шестое место.
Пока великолепную шестерку Лиги 1 замыкает «Страсбург», в спину которому дышит только «Лион».
Понижение (2+1): «Монпелье» (16, 32) после шестнадцати сезонов подряд в высшем дивизионе Франции и выигранного чемпионства в сезоне 2011/2012 отправился в Лигу 2.
По проторенной дорожке «паладинов» могут последовать «Сент-Этьен» (27, 32), цепляющийся за переходные поединки, и «Гавр» (31, 32), находящийся в зоне стыков. В подвешенном состоянии пребывают «Реймс» (33, 32), «Анже» (33, 32) и «Нант» (32, 32). Всем клубам кровь из носу необходимо выгрызать баллы в двух заключительных встречах Лиги 1.