«Забивая, чувствую себя воплощением силы на поле». Захар Федоров — о дебютном сезоне в ФНЛ и пользе упорной работы

Корреспондент LiveSport.Ru Сергей Тисленко поговорил с нападающим «Шинника» Захаром Федоровым. 20-летний форвард в сезоне 2024/25 уже забил за ярославцев шесть мячей и сделал две голевых передачи в 28 матчах. До перехода в «Шинник» Федоров успел поиграть за «Сочи» и таганрогский «Форте».

«С опытом пришли и забитые голы»

— Пару туров назад против тульского «Арсенала» ты забил победный гол, что в такие моменты чувствуешь?

— Максимальное счастье. Когда забиваешь, сразу хочется отпраздновать гол с командой. Чувствуешь, что ты делаешь игру и делаешь результат для команды. Чувствуешь себя воплощением силы на поле. Пик радости. Ощущается по-особенному, не так когда просто победили или хорошо сыграл.

— Окей. «Шинник» не самым лучшим образом выглядел в первом круге, но во второй части сезона вы хорошо набрали. Что повлияло?

— Прошли сборы, пришли новые игроки. Все прогрессируют, все стали сильнее. Я в свою очередь тоже опыта поднабрался, у меня же первый сезон в ФНЛ.

— С кем больше всего общаешься в команде?

— С Тимофеем Шипуновым и с Андрисом Рукасом. Наверное, с ними.

— Когда ты переходил в «Шинник», какие цели ставил перед собой? И если смотреть уже сейчас, как считаешь, выполнил их?

— Главной целью было набраться опыта, плюс прошлый сезон я играл за таганрогский «Форте», клуб из ФНЛ-2, и хотел перейти на ступень выше, в лигу сильнее и закрепиться здесь. Эта лига для меня на тот момент была выше моего уровня, так скажем. Сейчас уже моего. Никакие, себе планки не ставил, просто хотел играть. А тут уже и голы пришли, и опыт пришел. Уже понимаю, как играть с защитниками в этой лиге. Так что, можно сказать, что своих целей достиг. Чтобы их перевыполнить — надо еще больше забивать.

— На данный момент в своём дебютном сезоне в ФНЛ ты забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи. Для 20-летнего парня в первом сезоне на таком уровне это очень хороший результат. Но все же, как ты думаешь, над чем тебе еще предстоит много работы?

— Да в принципе, во всем надо прогрессировать. Абсолютно. Каждый матч ты набираешься опыта, играешь с разными защитниками, все они по-разному играют. Кто-то быстро бежит, кто-то правильно выбирает позицию. Играешь против каждого, набираешься опыта, учишься играть по-другому с разными защитниками, с разными стилями игры команд. Как правильно поставить корпус, с кем как бороться, когда раньше выпрыгивать, когда не надо прыгать в верховой борьбе. Каждый матч свое добавляет.

— А как вообще случился переход в «Шинник»?

— «Сочи» — команда более высокого уровня, чем «Шинник», и чем я был готов на тот момент играть. В дополнение ко всему в «Сочи» перешли два новых нападающих, Писарский и Мелёшин. Поэтому мы с агентом решили, что лучше будет уйти в другой клуб за игровой практикой. Вариант с «Шинником» нашелся буквально за один день.

Захар Федоров «Шинник»

— Не было страха? Ты играл в Сочи и Таганроге, это южные города, а Ярославль для тебя незнакомый регион. Не переживал?

— Нет, я вообще с детства никогда не был против уезжать куда-то из дома, поэтому мне, наоборот, так даже интереснее. Новое что-то увидеть, получить новый опыт, познакомиться с новыми людьми, поэтому тут только плюсы. А южный город или не южный — не важно. Тут ближе к Москве, например, поэтому, в каком-то смысле, даже проще. Тем более я сам из Томска, так что для меня тут климат такой же, как и дома. В этом году в Ярославле вообще хорошо было зимой. У нас здесь были первые сборы. Максимум -15 было, в основном -10. Тренировались, нормально было. Не было ни -30, ни какой-то слякоти.

«У меня было предчувствие, что все получится»

— Как вообще ты начал заниматься футболом? Кто тебя на это вдохновил?

— Я сначала занимался джиу-джитсу, выиграл какие-то соревнования, но в итоге закончил с борьбой и ушел на футбол. Ездил с родителями летом в деревню, там всегда пацаны гоняли мяч и мне нравилось с ними играть. Да и у меня всегда был мяч дома. В один момент я просто сказал отцу: «давай на футбол пойдем?». И все, в «Томь» отправили меня заниматься. Вот так и получилось.

— Кто из тренеров оказал наибольшее влияние на твое развитие?

— Все. Ильдар Геннадьевич, мой первый тренер, он, можно сказать, воспитал в нас даже не то чтобы спортсменов, а правильных людей. Учил как правильно себя вести, привил уважение к старшим. Сергей Васильевич Воронов, наш тренер по 2004 году, тоже свои коррективы внес. И Руслан Ахиджак, я с ним занимался индивидуально, он много мне в футбольном плане подсказал и многому научил. Максимально каждому из них благодарен и до сих пор со всеми на связи.

Захар Федоров «Сочи»

— Какие трудности на пути к профессиональному футболу у тебя возникали? Может быть какие-то ключевые есть моменты, которые ты преодолел?

— Честно, не знаю даже, что ответить на этот вопрос. Особых трудностей у меня не было, которые можно вспомнить. Но просто было… Наверное, нелегко пробиться в профессиональный футбол, но я как-то не акцентировал на этом внимание. Не было такого, что у меня стояла цель играть профессионально в футбол и больше ничего. Точнее, цель была, но тревожности, что никуда не возьмут не было. Я просто тренировался, тренировался, постепенно рос. Пацанов кого-то в 13-14 лет звали в разные академии, в том числе московские, а меня не звали. И вот, уже в 16 мы поехали на Россию, меня первый раз пригласили — как раз в «Сочи» и все здорово получилось. А трудностей не было. Разве что микротравмы, но они бывают у всех.

— То есть у тебя просто была установка играть в футбол и всё?

— Да, да. Я всегда много времени уделял дополнительным, индивидуальным тренировкам. Как бы цель была, я к ней шел, ну а там как получится.

— Перед молодыми ребятами, кто профессионально занимается футболом, в один момент встает серьезный выбор — учеба или спорт. У тебя были трудности в этом выборе?

— В этом вопросе у меня абсолютно не было никаких трудностей. Как я уже сказал — была цель, но совсем не тревожился. Как будто у меня было предчувствие, что все получится. Но я этого никогда не показывал, потому что объективно не самым сильным игроком был в «Томи», наверное, лет до 15. Потом в последний мой год там уже лучше было, был капитаном команды. В плане учебы — да, вроде бы тоже без проблем. Учился, как получится, на 3-4. Но был уверен, что с учебой я не свяжу, наверное, свою жизнь.

— Родители поддерживали тебя в плане спорта?

— Да, максимально. Они во всем меня поддерживают, что я выбираю. У них нет такого навязывания какого-то. Либо я делаю все так, как они и хотели бы (смеется)

Прогнозы и ставки на ФНЛ

— Окей. Твоя детская и юношеская карьера прошла в футбольном клубе «Томь». Не могу не спросить, что думаешь насчет сложившейся ситуации с клубом?

— Да, на самом деле, уже ничего, потому что новый клуб появился в Томске. Я считаю, это возрождение томского футбола. Не «Томи» — её, наверное, уже не будет, а именно томского футбола. Поэтому все возвращается, слава Богу. Летом приеду, точно схожу на пару домашних матчей «КДВ».

— Нет ощущения, что вместе с «Томью», вместе с логотипом, с символикой уходит «душа»?

—Конечно есть, но с этим ничего не поделать, поэтому на это нет смысла как-то бурно реагировать. Как у нас говорится, это футбол. Хотя мы с отцом на фоне слухов о создании нового клуба разговаривали, обсуждали, я говорил: «Вот бы назвали "Томь" или "Томск" хотя бы». Но в итоге назвали КДВ. В любом случае, думаю, год-два, и все полюбят эту команду, потому что какой-то спорт уже в городе появляется. Там и волейбол, я слышал, женская команда есть, и футбол теперь возрождается, так что нормально.

— Если бы поступило предложение из Томска играть в ФНЛ, принял бы его?

— Ну, наверное, нет. Даже, скорее всего, нет.

— Потому что не хочешь просто возвращаться назад?

— Я очень люблю город Томск, но психологически просто возвращаться назад не хочется, потому что всё — я оттуда уехал и последние несколько лет туда приезжаю только на каникулы. А сейчас тем более, потому что я играю выше в лиге и нет никакого резона туда возвращаться.

«Если будет шанс попасть в РПЛ, я им воспользуюсь»

— Ты отыграл один сезон в «Форте» — в команде, которая в узких кругах славится своей возможностью здорово получить игровую практику и набраться опыта. Что можешь сказать про Таганрог в целом? Про игру за «Форте»?

— Именно про город могу сказать, что его спасает только то, что он южный, и там много солнца. Так, конечно, город так себе. А мой период там я могу положительно характеризовать, так как я там набрался опыта. Как минимум, я играл с мужиками, это важно прочувствовать, т.к. до этого выступал только в молодежной лиге. Хорошо спрогрессировал в футбольном плане, в физическом. «Форте», наверное, одна из команд на моем пути, которая дала мне какое-то развитие. Там у меня не так все ярко было, как в «Шиннике». Всего три гола вроде бы забил, и то два в последних двух матчах. Тем не менее, вроде бы меня болельщики там полюбили за то время, пока я играл. В общем, я рад, что поиграл там, но хорошо, что только один сезон. Оттуда надо как можно быстрее выбираться — из таких команд, из таких лиг.

— А тренерский штаб и, в принципе, сам клуб. Что про них можешь сказать?

— Там два тренера у меня было. Первый, когда я только пришел, — Могилевский Павел Викторович. И второй, Саркисов Эдуард Рачикович. Хорошие люди, в первую очередь. Это самое главное. Эдуард Рачикович, могу сказать, хороший психолог. Он больше мотиватор, что-то можно такое про него сказать. Правильные слова говорил в нужный момент. Поэтому выигрывали. Ну и команда у нас для той лиги, в которой мы играли, во второй половине сезона сильная была, даже по именам просто.

Захар Федоров «Форте»

— Переходя из ФНЛ-2 на уровень выше, наверняка ощущаешь разницу в тренировочном процессе, в том числе в нагрузках. Однако, судя по результатам, ты очень легко адаптировался. Что тебе помогает? Питание, режим, возможно даже спортивный психолог? Или все идет само по себе?

— В плане физических нагрузок для меня не было ничего сверхъестественного, так как начинал сборы с «Сочи». Там, все было более интенсивно, чем здесь, в Ярославле. Подготовка более глубокая. Плюс ко всему я всегда дорабатываю. И в зале после тренировок, и до тренировок делаю свою работу. Поэтому я готов хорошо. И в плане ментальном я достаточно легко отношусь ко всем поражениям, ко всем неудачам, быстро очень забываю их. Там, грубо говоря, мы можем проиграть матч и через пять минут со мной можно уже созвониться, я буду в обычном настроении. Легко достаточно переношу весь этот стресс проигранных матчей или другой лиги, другой команды. А так я просто работаю и знаю, что работа всегда окупается. Вот и все. Поэтому и результат появляется.

— Хорошо, результат действительно хороший. О тебе уже говорят какие-то СМИ, фанаты, другие команды. Не боишься вот этого давления, ожиданий?

— Если говорят, значит есть какой то результат, мне конечно это нравится! Плюс мои празднования голов, они олицетворяют моё эмоциональное состояние. На данный момент никакого давления нет, поэтому пока что бояться нечего.

— Окей, это смелый шаг, на самом деле. Раз фамилия на слуху — речь может идти и о трансферах. Есть ли уже какие-то предложения?

— Я об этом, к сожалению, не могу сейчас говорить.

— Как считаешь, если позовут играть в Премьер-лигу на будущий год, ты уже к этому готов? Или предпочтёшь ещё год поиграть в ФНЛ? В «Шиннике» ты уже закрепился в составе, а в РПЛ такого может и не быть. Что скажешь?

— У меня на этот счет есть позиция своя, и она заключается в том, что если есть реальный шанс попасть в команду уровнем выше твоего, даже где, допустим, ты будешь одним из самых слабых игроков, то со временем ты подстраиваешься под ритм команды, становишься таким же, как они, а затем за счет своей работы ты становишься сильнее. Поэтому если у меня будет шанс, я бы хотел им воспользоваться.

— Ты молодой игрок, перспективный, но, может быть, уже сейчас возникали ситуации, когда приходилось брать на себя реально лидерские функции в команде?

— Я в «Томи» был капитаном, и отец мне всегда говорит, что ты должен быть капитаном в команде, в которой находишься. Возраст и то количество времени, которое я провел в команде, наверное, мне сейчас не позволяют быть капитаном. Но в любом случае на играх, на тренировках, я пытаюсь всем подсказывать, какие-то лидерские качества показывать. Вопрос как кто будет на это реагировать, но у нас такой коллектив, что все положительно к этому относятся. Понятное дело, если где-то кому-то «напихать» — я этого не делаю, так как сам это не люблю. Но подбодрить, подсказать, помочь я всегда готов.

— Ты играешь центрального нападающего, но также у тебя есть опыт игры на позиции вингера. Где тебе больше нравится играть?

— Сейчас я всегда играю центрального нападающего. И, наверное, из-за того количества времени, сколько я тут на этой позиции играю, комфортнее будет играть именно на этой позиции. А в «Форте» и в «Сочи» меня иногда ставили на крайнего нападающего. Но, думаю, все-таки проще форварда играть в тех командах, в которых я был. Так как вингерам надо намного больше работать и в обороне, и помогать в обороне команде. Вот. Но в плане получения мяча, например, и в плане атаки, наверное, легче играть на фланге.

— Твои сильные стороны при игре на позиции ЦН?

— Реализация своих моментов, стараюсь выжимать максимум из каждого. Ещё добавлю напор, который я создаю в прессинге и в целом активность на поле, вот это, наверное, сильные качества.

— Работаешь над слабой ногой?

— Да, да, конечно. Одинаково правой и левой работаю. Левая, конечно, у меня не настолько хорошая, как правая, но работаю над ними одинаково.

— Используешь ли видеоповторы, аналитику, чтобы проводить работу над ошибками, либо разбирать голы?

— Да, я всегда матчи пересматриваю свои. И в тренерском штабе у нас есть люди, которые делают нарезки, и потом подходят, ты с ними разбираешь все эти моменты, они тебе говорят, где ты правильно сыграл, где неправильно, что поменять.

— Есть ли у тебя мечта выступать за национальную сборную?

— Это моя главная цель.

Захар Федоров «Шинник»

— А какие цели ставишь перед собой на ближайшие годы, помимо этой?

— Как минимум, играть в РПЛ, а как максимум, может быть, уже и что-то больше. Пока что, наверное, играть в РПЛ и играть в сборной, вот две цели.

— Смотри, перед тобой два контракта. Один — с клубом из нижней части таблицы РПЛ, второй — с клубом из верхней части таблицы чемпионата Словакии. Куда бы перешёл?

— На данный момент, наверное, в РПЛ.

— Какие клубы привлекают тебя для карьеры в РПЛ? Куда бы ты пришелся к месту по твоему мнению?

— Прямо к месту я не знаю сейчас, куда бы пришелся, но привлекают меня самые сильные клубы. «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «ЦСКА», «Динамо». В «Сочи», думаю, я бы тоже хотел играть, так как там я прошел какой-то путь в академии, и в РПЛ было бы здорово за них выступить.

Календарь и таблица Первой лиги

— Чем вообще занимаешься в свободное время? Есть ли хобби?

— Иногда ходим в большой теннис играть. Почти каждый день на базе играем в пинг-понг. Смотрим сериалы, фильмы с пацанами, играем в PlayStation. Любим сходить покушать вкусно. Обычная жизнь, наверное. Прям таких хобби нет никаких. По чуть-чуть читаю книги. Учил английский до недавнего времени. Сейчас пока не получается. Учу испанский в Duolingo. Вот так.

— Скажи, удается ли с родителями достаточно времени общаться? Часто ли приезжают или созваниваетесь?

— Созваниваемся каждый день, но никто не приезжает. У них, наверное, не получается. Да и у меня особого желания нет, чтобы кто-то приезжал. Мы стабильно два раза в год встречаемся в Томске, я всегда к ним приезжаю на каникулы.

Блиц!

— Любимая команда?

— «Реал Мадрид».

— Под руководством какого тренера больше всего хотел бы поиграть?

— Наверное, нет такого тренера.

— Кумир детства?

— Криштиану.

— Что бы ты выбрал, забить победный гол или отдать решающую голевую?

— Забить гол.

Захар Федоров забивает «Нефтехимику» «Шинник»

— Три слова, которые описывают тебя как футболиста?

— Трудолюбивый, яркий, целеустремленный

— Если бы тебе дали 30 секунд посреди важного матча, что бы сказал партнерам?

— Это зависит от ситуации на поле. Иногда не стоит ничего говорить. Все сами все понимают.

— Если бы не футбол, чем бы занимался по жизни?

— Это загадка.